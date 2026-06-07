Rashifal 8 June 2026: काल भैरव की कृपा से 4 राशियों को विरोधी नहीं करेंगे परेशान, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 8 June 2026: कर्क, वृश्चिक ऑफिस में बोलने पर कंट्रोल रखें, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल.
Rashifal: आज 08 जून 2026 दिन सोमवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि अष्टमी रात्रि 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेगे,शुक्र ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज पारिवारिक जीवन में खुशियों और सुख का साया बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. दिन में किसी छोटी और खुशी की यात्रा का योग बन रहा है, जिससे आपको राहत का अहसास होगा. परिवार के साथ मिलजुलकर लजीज भोजन का आनंद भी आप उठा सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से आपके काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को आज शानदार सफलता और लाभ मिलेगा. हालांकि, किसी भी आधिकारिक चर्चा या बैठक के दौरान विवाद की आशंका बनी रहेगी, इसलिए अपनी बात शांति से रखें.
- करियर और शिक्षा: करियर की शुरुआत में थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा. छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफलता मिलेगी और कोई नया कौशल सीखने का अवसर भी मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: दिनभर आप मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे. लेकिन आपको अपने विचारों और आवेश को अंकुश में रखना होगा. गुस्से में आकर कोई फैसला न लें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आज कोई खोई हुई वस्तु या अहम चीज मिलने की संभावना अधिक है, जो आपकी चिंता कम करेगी. पुराने बकाये की प्राप्ति भी हो सकती है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें. अपने पार्टनर के साथ सुझाव-विमर्श करें और आवेश में आकर कठोर शब्दों का प्रयोग न करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध और जल चढ़ाएं. माता पार्वती का स्मरण करें और रात्रि को सोने से पहले चंद्र देव को जल अर्पित करें. इसके अतिरिक्त, एक सफेद कपड़े में थोड़ा चावल और दूध बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से काफी सुखद और आनंददायक रहेगा. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा. विशेष रूप से महिलाओं को अपने मायके पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप उनके साथ यादगार समय बिताएंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका अनुशासित और व्यवस्थित रवैया आपको सफलता दिलाएगा. लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यों को समय पर पूरा करने में आसानी होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर दिखाई देंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह दोनों में वृद्धि होगी. पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है. सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आय के स्रोत मजबूत रहेंगे और धन संबंधी योजनाएं सफल हो सकती हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण निवेश या आर्थिक निर्णय के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने मित्र से मुलाकात का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में विशेष महत्व रख सकता है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा जीवन की बाधाओं में कमी आएगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगेआज पारिवारिक जीवन में आपको अपने जीवनसाथी और संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उनकी किसी भी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें. किसी भी विषय पर पारिवारिक चर्चा के दौरान आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
- व्यापार और नौकरी: आज का दिन किसी भी नए काम के लिए अनुकूल नहीं है. यदि आप नौकरी या व्यापार में कोई नया कदम उठाने का सोच रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें. जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हीं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का समय काफी अनुकूल और शुभ रहने वाला है. पढ़ाई में मन पूरी तरह लगेगा और कोई भी जटिल विषय आसानी से समझ आ सकता है. करियर के नए अवसर तलाशने वाले युवाओं को भी अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. अस्वस्थ महसूस होने के कारण आपके काम करने के उत्साह में कमी आएगी. शरीर की इस सुस्ती को दूर करने के लिए खुद को पर्याप्त आराम दें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. मित्रों पर अनावश्यक धन खर्च होने की प्रबल संभावना है. इसलिए अपने बजट के बाहर का खर्चा करने से बचें और अपनी जेब को संभालकर रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें और प्रेम से बातचीत करें. गुस्से में कोई निर्णय न लें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज के दिन सुबह भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें तथा उन्हें बेलपत्र अर्पित करें. इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपका दिन शुभ रहेगा.
कर्क रासिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के सदस्यों के साथ तीखे संघर्ष की स्थिति बन सकती है. घर के माहौल में किसी बात को लेकर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने जैसी परिस्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना है. इससे आप मानसिक रूप से बहुत दुखी और परेशान रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए. किसी भी नए प्रोजेक्ट या भागीदारी में निवेश करने से पहले दो बार सोचें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का ध्यान आज अपने लक्ष्य से बार-बार भटकेगा और पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगेगा. करियर से जुड़ी कई चिंताएं आपके मन को घेर सकती हैं. हालांकि, इस निराशाजनक समय में भी आपको अपनी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ अनुभव नहीं करेंगे. सीने में दर्द या जलन जैसी तकलीफ से आप पूरे दिन परेशान रह सकते हैं. भोजन में अनियमितता बरतने से आपकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह दिन अधिक सतर्कता मांगता है. अनावश्यक जगह पर खर्च होने का मजबूत योग बन रहा है. आकर्षक लगने वाली योजनाओं या लक्जरी वस्तुओं पर अपना पैसा बर्बाद न करें. बजट का कड़ाई से पालन करें.
- प्रेम जीवन: आपके मानसिक तनाव का सीधा बुरा असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. पार्टनर के साथ गलतफहमी और विवाद की स्थिति बन सकती है. बिना बात के तकरार बढ़ाने से बचें, वरना रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: मानसिक शांति और स्वास्थ्य सुधार के लिए सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. अनिद्रा से बचने के लिए रात को सोने से पहले अपने तकिए के पास लहसुन की दो कलियां रखें. इसके अतिरिक्त, शाम को घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से काफी घटनापूर्ण रहने वाला है. आपका ज्यादातर समय दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने-जुलने में व्यस्त रहेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा. हालांकि, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह दिन लाभदायक रहने वाला है. व्यापार के विस्तार या कोई महत्वपूर्ण बैठक के लिए एक छोटी यात्रा हो सकती है, जो भविष्य में फलदायी साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को विदेश से कोई अच्छे समाचार मिलेंगे, जिससे मन में नई उमंग और उत्साह का संचार होगा.
- करियर और शिक्षा: नए काम को शुरू करने के लिए यह अत्यंत अच्छा समय है. करियर से जुड़ी कोई नई परियोजना हाथ में लेना आपके लिए शुभ रहेगा. छात्रों के लिए भी यह दिन अनुकूल है; वे अपनी पढ़ाई में नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मन में किसी न किसी बात की चिंता बनी रहेगी, जिसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. तनाव के कारण थकान, सिरदर्द या नींद न आने जैसी समस्या हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ स्थिति में रहेंगे. धन लाभ होगा और बंधी हुई राशि भी आपके पास वापस आ सकती है. आप किसी लाभदायक निवेश योजना में रुचि ले सकते हैं, जो भविष्य में अच्छा वापसी देगी. बड़े निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में दोपहर के बाद का समय अच्छा रहेगा. आपकी सहनशीलता में वृद्धि होने से आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. पुरानी किसी गलतफहमी को दूर करने का यह उपयुक्त समय है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: मानसिक चिंता और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,परिजनों के साथ बातचीत में अधिक संयम बरतें. ज्यादातर समय मौन बने रहें, इससे घर में अनचाहे विवाद होने से बच जाएगा. दोपहर के बाद आपका समय काफी अनुकूल दिखेगा. भाई-बंधुओं के साथ कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा, जो मन को भारी राहत और सुकून देगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू ना करें. वर्तमान में चल रहे कार्यों को ही पूरा करने पर ध्यान दें. दोपहर के बाद भाग्यवृद्धि के कारण रुके हुए कामों में गति आएगी. ऑफिस में भी मौन रहकर काम करना ही आपके हित में रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के मामले में दिमाग में उलझन बनी रहेगी. छात्र आज कोई नया कोर्स न लें और पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करें. नौकरीपेशा लोगों को आज किसी नए करियर डेसिजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मन स्पष्ट नहीं होगा.
- स्वास्थ्य: आज आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रख पाएंगे. मानसिक उलझनों के कारण तनाव का स्तर बढ़ सकता है. अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें, समय पर भोजन करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान अवश्य करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में भाग्यवृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, जिससे धन लाभ की संभावना है. लेकिन आज के दिन किसी को उधार देने से बचें और नए निवेश से दूर रहें. बड़ी खरीदारी के लिए दोपहर के बाद का समय शुभ रहेगा.
- प्रेम जीवन: शाम का समय दोस्तों के साथ पुरानी यादों में बहुत अच्छा बीतेगा. आज आपके प्रेम जीवन में कोई नया रिश्ता बनने की प्रबल संभावना है. यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर से किसी बात पर मनमुटाव होने पर मौन रहें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: मानसिक उलझन और विवादों से बचने के लिए आज जितना हो सके मौन रहें. सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और भगवान शिव का 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवे भाव में संचरण करेंगे, आज आपको दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का सुखद अवसर मिलेगा. हालांकि, परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का वाद-विवाद या तकरार को टालें. अपने इगो को अलग रखकर पूरे मेल-जोल भरे वातावरण में रहें. लोगों का हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता का भरपूर लाभ मिलेगा और कठिन लक्ष्य भी आसानी से हासिल होंगे. लेकिन ध्यान रहे कि दोपहर के बाद किसी भी तरह का निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है. इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सुबह ही लें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए यह दिन रचनात्मक विचारों को लागू करने का है. आपकी पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई जटिल समस्या भी आसानी से सुलझ जाएगी. बस दोपहर के बाद किसी भी नए प्रोजेक्ट को फाइनल करने से बचें और धैर्य रखें.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे. मन में उत्साह का संचार रहेगा. बस दोपहर के बाद होने वाली मानसिक थकान से बचने के लिए अपने काम की गति थोड़ी धीमी कर लें और विश्राम जरूर लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है. नए वस्त्र, आभूषण या मनोरंजन पर आपका काफी धन खर्च होगा. इसलिए अपनी जरूरतों का आकलन करके ही खर्च करें, ताकि बजट बिगड़े नहीं.
- प्रेम जीवन: अपने साथी के साथ इगो को बिल्कुल दूर रखें. एक-दूसरे का सम्मान करें और प्यार से बातचीत करें. मुस्कुराकर बात करने से रिश्ते में मधुरता आएगी, वरना पार्टनर आपको स्वार्थी समझ सकता है. दोपहर के बाद किसी गंभीर चर्चा से बचें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: आज सोमवार का दिन है, इसलिए भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही, सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और "ऊं सूर्याय नमः" का 11 बार जाप करें. इससे आपका इगो शांत होगा और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,परिवार और समाज में आपके तीखे शब्द दरार डाल सकते हैं, इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न होने दें. हालांकि, शाम के बाद स्थितियां सकारात्मक होंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपके घर कोई खास मेहमान आने से खुशी का माहौल रहेगा. साथ ही, किसी करीबी की तरफ से आपको कोई सुखद उपहार भी प्राप्त हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक जीवन में आज किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. कार्यस्थल पर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना बिना मतलब की परेशानी में फंस सकते हैं. नए सौदे या साझेदारी को टालना ही आपके हित में रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं को अपने करियर और शिक्षा को लेकर आज अत्यधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले पछताने का कारण बन सकते हैं. सलाहकारों की मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें.
- स्वास्थ्य: दोपहर के बाद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी. अत्यधिक गुस्सा और तनाव सिरदर्द व ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें और हल्का भोजन करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में आपको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा. किसी को उधार देने से बचें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. अनावश्यक खर्चों पर पूरी लगाम लगाएं, वरना बजट बिगड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: पार्टनर के प्रति आपका उग्र रवैया रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकता है. किसी पुरानी बात को लेकर बहस न करें. शाम के सकारात्मक माहौल का फायदा उठाकर अपने प्यार का इजहार करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: गुस्सा शांत करने और मन की शांति के लिए सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल और लाल फूल अर्पित करें. इसके अलावा, दिन में कम से कम 11 बार 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप अवश्य करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आपके मन में जो भी असमंजस या दुविधा है, वह परिवार के बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन से निराकरण हो जाएगी. पारिवारिक वातावरण शांत और सुखद रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी और व्यापार का दिन दोपहर के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा. सुबह कुछ व्यस्तता रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सब सुधर जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गुप्त शत्रु आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. उनकी सारी चालें नाकाम होंगी. व्यापारियों को दोपहर के बाद किसी नए सौदे में सफलता मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. थोड़ी भटकाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. हालांकि, दोपहर के बाद मन लगने लगेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर को लेकर मन में जो उलझन थी, वह दूर होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा. शरीर और मन दोनों स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे. आध्यात्मिक शांति मानसिक स्वास्थ्य को और मजबूत करेगी. बस खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा कोई शारीरिक परेशानी नहीं होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन फायदेमंद है. आर्थिक लाभ होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है या आपकी आमदनी का कोई नया जरिया बन सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मन की दुविधा दूर होगी. अपने पार्टनर के प्रति अपनी भावनाएं स्पष्ट कर पाएंगे. दोपहर के बाद मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा रिश्ते में मधुरता और गहराई लाएगी. साथ में आध्यात्मिक या शांतिपूर्ण विषयों पर बातचीत करना मन को सुकून देगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- उपाय: आज सोमवार का दिन है, इसलिए गुप्त शत्रुओं से बचने और मन की शांति के लिए भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही, "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें, इससे सभी मनोरथ पूरे होंगे.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में खुशहाली और सद्भाव का माहौल रहेगा. जीवन में आनंद का स्तर काफी बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रेमपूर्ण होंगे. आप किसी खास धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ में रुचि ले सकते हैं. आप परिवार के साथ किसी खास जगह पर घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए आज का वातावरण एकदम अनुकूल रहेगा. आपके हर काम सरलता और बिना किसी बाधा के पूरे होंगे. व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं. नौकरी पेशेवरों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई में विशेष रुचि दिखानी चाहिए. उनका मन लगन से अध्ययन में जुड़ेगा .
- स्वास्थ्य: शारीरिक तौर पर आप ठीक और ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. दोपहर के बाद किसी बात की अत्यधिक चिंता से नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं, जिससे हताशा और तनाव भी बढ़ सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. आज आप किसी नए निवेश करने की ठोस योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में निश्चित रूप से अच्छा प्रतिफल देगी. हालांकि, किसी भी बड़े फाइनेंशियल रिस्क से पहले एक बार वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें. नियमित आय के स्रोत बने रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मीठास और सकारात्मकता रहेगी. आप अपने पार्टनर के साथ खुशियां साझा करेंगे और दोनों के बीच बहुत ही मधुर बातचीत होगी. आपसी तालमेल बढ़ेगा और साथ में किसी अच्छी जगह घूमने जाने की योजना बन सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: दोपहर के बाद होने वाली चिंता और नकारात्मकता से बचने के लिए सुबह के समय भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें तथा "ऊँ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे दोपहर के बाद आपके पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण बनेगा. घर में मेहमानों के आगमन से खुशी दोगुनी होगी. आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुशी-खुशी समय व्यतीत करेंगे. माता जी से आपको विशेष लाभ और उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, जो मन को सुकून देगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ के शानदार अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा संभलकर और सतर्क रहकर चलना होगा. नौकरी में भी आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी फैसला लेते समय सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना लाभदायक रहेगा. साहित्यिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. छात्र अपनी पढ़ाई में नई तकनीक अपनाकर बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसे नजरअंदाज न करें. थोड़ी सी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है. मौसम में बदलाव या अधिक थकान से बचें. अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह दिन फायदेमंद रहेगा. व्यापार में मिलने वाले लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. माता जी से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है. धार्मिक यात्रा पर कुछ खर्च हो सकता है, जो शुभ रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता का रंग बना रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ दोपहर के बाद खास पल बिताएंगे. आपसी तालमेल बहुत बेहतर होगा और साथ बिताए गए समय से आपके रिश्ते में और अधिक मजबूती व गहराई आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही, माता जी का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपको सभी कार्यों में शांति और सफलता की प्राप्ति होगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन परिवार के मामलों में कुछ मिश्रित परिणाम दे सकता है. आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ मिलेंगे, जिससे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. हालांकि, बिना किसी विशेष और जरूरी काम के बाहर जाने से पूरी तरह बचें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और लाभदायक है. आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, जिससे आपके व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नौकरी पेशा लोगों को भी काम में प्रगति मिलेगी, अनैतिक कामों और गलत तरीकों से पूरी तरह दूर रहें.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आपको अपनी पूरी क्षमता और कौशल का उपयोग करना होगा. छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है. शॉर्टकट रास्ते अपनाने के बजाय अपनी कड़ी मेहनत और लगन पर ध्यान केंद्रित करें.
- स्वास्थ्य: अधिक मानसिक तथा शारीरिक श्रम के कारण आज आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. मौसम के प्रति सचेत रहें क्योंकि सर्दी, सांस की तकलीफ, खांसी और पेट दर्द जैसी परेशानी हो सकती है. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है क्योंकि आकस्मिक धन लाभ के शानदार योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति से भी आपको मोटा आर्थिक लाभ मिल सकता है. लेकिन इसके साथ ही आज आपके खर्च में भी अचानक वृद्धि होगी.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम जीवन में आज का दिन बहुत ही सकारात्मक और खुशनुमा रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी प्रेम और समझ में वृद्धि होगी. अपने पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताएं और अपने दिल की बात साझा करें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज के दिन अपने मानसिक कष्टों और तनाव को कम करने के लिए ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक विचारों का सहारा लें. सुबह उठकर भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करें.
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