Rashifal 4 June 2026: कर्क को बिजनेस में बड़ी कामयाबी तो धनु वालों का हो सकता है बड़ा विवाद, देखें मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 4 June 2026: कर्क को बिजनेस में मिलेगी बड़ी कामयाबी, मिथुन वाले रहें सतर्क, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल.
Rashifal: आज 04 जून 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि चतुर्थी रात्रि 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगा,उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेगे,शुक्र ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेगे.
सुबह 05:53 उपरांत मकर राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आज घर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण और सुखद बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में मधुरता और सद्भाव आएगा. घर में किसी छोटे से धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. विशेष रूप से विद्यार्थियों की पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने से घर का माहौल गर्व और खुशी से भर जाएगा.
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- करियर और व्यापार: व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आज आपको कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है. हालांकि, आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने में थोड़ी देर या कठिनाई हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें. दैनिक कार्यों को करते समय कुछ अवरोध और रुकावटें आ सकती हैं. व्यापार और नौकरी में अपने सहयोगियों या ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी मानसिक प्रसन्नता आपके रिश्ते में मिठास घोलेगी. आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी भावनाओं को कलात्मक और रचनात्मक ढंग से व्यक्त कर पाएंगे. सिंगल्स के लिए किसी कला या साहित्यिक कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बनी रहेगी.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा और आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे. मानसिक रूप से भी आप बेहद प्रसन्न और शांत रहेंगे. आपका मन साहित्य, कला और संगीत की ओर अधिक आकर्षित होगा, जो आपकी आत्मिक शांति के लिए वरदान साबित होगा. अपनी रचनात्मकता का सही उपयोग कर आप कुछ नया कर पाएंगे.
- सावधानी: चूंकि दैनिक कार्यों में अवरोध आने की संभावना है, इसलिए किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें. व्यावसायिक बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. अधिक मेहनत का कम फल मिलने पर निराश होने के बजाय अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और शांत रहें.
- उपाय: आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें. पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले चने, दही या पीली वस्तुओं का दान करें.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी वाणी और व्यवहार का सीधा असर घर के माहौल पर पड़ेगा, इसलिए बोलते समय संयम रखें. खासतौर पर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें. आपकी समझदारी और शांत स्वभाव परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में मदद करेगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. जमीन, संपत्ति या किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती नजर आएंगी. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और व्यापार में नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है. आपकी रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन गुस्से में किसी भी तरह की कटु बात कहने से बचें. अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे. शाम का समय रोमांटिक और यादगार बन सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपके मन को प्रसन्न रखेगा. हालांकि ज्यादा सोच-विचार करने से बचें, क्योंकि ओवरथिंकिंग मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.
- सावधानी: आज पानी वाली जगहों जैसे नदी, तालाब या समुद्र किनारे जाने से बचें. आर्थिक मामलों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में लापरवाही बिल्कुल न करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है.
- उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र या पीले चने का दान करना शुभ रहेगा.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 5
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. दिन की शुरुआत सुख और शांति से होगी. भाइयों के साथ मेल-जोल बढ़ाने से आपको लाभ होगा और उनके साथ रहकर मन को सुकून मिलेगा. घर का वातावरण कुछ उग्र रहेगा. परिवार में किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका बनी रहेगी.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मामले में आज आपको जमीन-जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. इन कामों में लापरवाही बरतने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. कोई भी प्रॉपर्टी डील करने से पहले दस्तावेजों की गहराई से जांच करें.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज आपके विचारों में भावनात्मकता की अधिकता रहेगी. आप अपने पार्टनर के प्रति काफी सेंसिटिव और इमोशनल महसूस करेंगे. कुछ बातों को लेकर मन में उलझन और नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं. अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और मन में बैठी चिंता को साझा करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं. दोपहर के बाद नकारात्मक विचारों और चिंताओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. व्यस्तता के कारण आज आपको समय पर भोजन नहीं मिलेगा, जिससे एसिडिटी या गैस की शिकायत हो सकती है.
- सावधानी: जमीन-जायदाद के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. पारिवारिक विवादों से बचने के लिए अपने गुस्से और उग्र स्वभाव को काबू में रखें. दोपहर के बाद मन में आने वाली चिंताओं को दिल पर न लगाएं और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला न लें.
- उपाय: पारिवारिक शांति और मानसिक सुकून के लिए आज सुबह पीले रंग के वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. विवाद और गुस्से से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंदों को पीले चने या पीली मिठाई का दान करें.
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 7
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज परिजनों का पूरा साथ और आशीर्वाद आपको मिलेगा. घर का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. आपकी वाणी की मधुरता और सुंदर शैली परिवार के सभी सदस्यों का मन मोह लेगी, जिससे कोई भी रुका हुआ या मुश्किल काम आसानी से बन जाएगा. दोपहर के बाद परिवार के साथ किसी शॉर्ट प्रवास या पर्यटन का कार्यक्रम अचानक बन सकता है, जो ऊब भर देगा. दोस्तों के साथ भी आत्मीयता और निकटता का अनुभव होगा.
- करियर और व्यापार: आज आपके करियर के लिए उत्कृष्ट दिन है. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों, दक्षता और नवाचारी विचारों की खूब प्रशंसा होगी. व्यापारियों के लिए लाभ के अनेक नए अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में बड़े सुखद साबित हो सकते हैं. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा और वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में मिठास और रोमांस का दौर रहेगा. आपकी बातचीत का सकारात्मक और प्रेमपूर्ण अंदाज पार्टनर को बहुत पसंद आएगा. साथ में घूमने या किसी खास डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके रिश्ते में नया जायका और गहराई आएगी.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. किसी भी प्रकार की गंभीर शारीरिक परेशानी नहीं होगी. मन की प्रसन्नता आपका आनंद चार चाँद लगा देगी, जिससे आप हर काम एक अलग ही जोश और सक्रियता के साथ करेंगे.
- सावधानी: यद्यपि दिन शुभ है, लेकिन पर्यटन और मौज-मस्ती के दौरान अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, ताकि बजट न बिगड़े. यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बिना काम की बातों में पड़कर अपनी मधुर वाणी का गलत इस्तेमाल न होने दें.
- उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले फूलों से भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीली दाल या मीठा भोग दान करें, यह आपके भाग्योदय का कारण बनेगा.
- शुभ रंग: कत्था
- शुभ अंक: 8
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक माहौल में मेल-जोल और खुशहाली बनी रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको किसी न किसी रूप में लाभ होगा. विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से भी कोई शुभ समाचार या आर्थिक लाभ मिल सकता है. सबसे बड़ी बात, संतान संबंधी कोई भी चिंता जो आपको परेशान कर रही थी, वह आज दूर होने की संभावना है. आज की कोई भी खरीदारी आपको आनंदप्रद और लाभदायक साबित होगी.
- करियर और व्यापार: दृढ़ शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आप आज सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों को आज बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी, खासकर दोपहर के समय. ऑफिस में कोई चूक न हो, इसके लिए सतर्क रहें. व्यापार का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें. खर्च अधिक न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें.
- लव लाइफ: मैरिड कपल्स के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. पति-पत्नी के बीच प्यार और आपसी आकर्षण आज ज्यादा रहेगा. दोनों के बीच कोई पुरानी कड़वाहट दूर होगी और सुहाग और मधुरता का वातावरण बनेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद होने वाली वाणी की उग्रता से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांत रहें.
- सावधानी: दोपहर के बाद आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, इसलिए बोलने से पहले दो बार सोचें. नौकरीपेशा लोग ऑफिस में किसी से विवाद न करें. अपने खर्चों पर पूरी तरह नियंत्रण रखें ताकि बजट न बिगड़े.
- उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. घर के बड़ों का प्रतिदिन आशीर्वाद लें.
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 1
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज मन को भावना के प्रवाह में बहने से रोकें. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद या विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्र चर्चा और झगड़े में पड़ने से सख्ती से बचें, वरना घर का माहौल खराब हो सकता है. हालांकि, दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगी. आपको अपने पिता और परिवार के बड़े-बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद और साथ मिलेगा. उनके मार्गदर्शन से आपके मन पर चिंता का भार काफी हल्का हो जाएगा.
- करियर और व्यापार: नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में आज आपके काम धीमी गति से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी दिखाने के बजाय धीरज रखें. ऑफिस या बिजनेस में कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले अच्छे से सोच-समझें. मेहनत का पूरा फल तुरंत न मिलने पर निराश न हों, बल्कि अपनी लगन जारी रखें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक और शुभ रहने वाला है. आपका साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको खुश रखने का पूरा प्रयास करेगा. एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने से आपके रिश्ते में और अधिक मधुरता आएगी.
- स्वास्थ्य: किसी बात को लेकर आज मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है. मानसिक तनाव स्वास्थ्य पर भार डाल सकता है. इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें और मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.
- सावधानी: आज आर्थिक दृष्टि से बेहद सतर्क रहें, क्योंकि आय से अधिक खर्चे बढ़ने की पूरी संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर कड़ी रोक लगाएं. किसी बात की उलझन हो तो उसे गुस्से में नहीं, बल्कि शांति से दूर करने का प्रयास करें.
- उपाय: मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए आज भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें. सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या पीले वस्त्र का दान करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 4
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आज पारिवारिक माहौल कुछ मिश्रित रहेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी भी विषय पर बहस करने से बचें. अपनी वाणी में संयम बनाए रखें, क्योंकि कड़वी बातें रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती हैं. हालांकि, आपके मित्र आपके लिए वरदान साबित होंगे. मित्रों से आपको विशेष लाभ और सहयोग मिलेगा. घर के खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आज खर्च बहुत ज्यादा होगा, जो बजट बिगाड़ सकता है.
- करियर और व्यापार: आज के दिन किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को समय पर पूरा करने में काफी दिक्कत और देरी का सामना करना पड़ सकता है. अति सोच-विचार में रहने के कारण आपके मनोबल में कमी आएगी, जिससे काम की गति धीमी होगी. व्यापार के लिए दिन लाभदायक है, व्यापार में अच्छा लाभ होगा, लेकिन दोपहर के बाद आप इमोशनल हो जाएंगे, ऐसे में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. दोपहर के बाद आपका इमोशनल होना आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. अपने पार्टनर से किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए प्यार और सम्मान के साथ बातचीत करें. एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और मनमुटाव को बढ़ने न दें.
- स्वास्थ्य: आपके मन में किसी न किसी बात की चिंता बनी रहेगी, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है. अत्यधिक सोचने से तनाव और चिंता बढ़ेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें और अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, वरना स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.
- सावधानी: नए काम की शुरुआत से पूरी तरह बचें. वाणी में संयम रखें. खर्च बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें. दोपहर के बाद भावनाओं पर नियंत्रण रखें और गुस्से या भावुकता में कोई निर्णय न लें.
- उपाय: चिंता और मानसिक अशांति से बचने के लिए सुबह भगवान विष्णु को जल अर्पित करें. वाणी के दोष से बचने के लिए पीले चने का दान करें. मानसिक शांति के लिए 'ॐ शांति शांति शांति' का जाप करें.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 2
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, गृहस्थ जीवन में मधुरता और आपसी तालमेल का वातावरण बना रहेगा. परिवार के साथ खुशहाली रहेगी. दोपहर के बाद मित्रों से कोई सुखद लाभ होगा या उनसे मिलकर आपका मन प्रफुल्लित होगा. शाम का समय परिजनों के साथ बहुत ही अच्छे से गुजरेगा, घर में हँसी-ठहाके का माहौल रहेगा.
- करियर और व्यापार: व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता की खूब प्रशंसा होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे, जो भविष्य में मुनाफे का कारण बनेंगे. कोई भी जटिल काम आज बहुत ही सरलता से पूरा हो जाएगा. नौकरीपेशा लोगों का लंबे समय से लंबित काम भी समय पर पूरा हो सकेगा. स्थायी संपत्ति (जैसे भूमि, घर) के मामलों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है. सरकारी कामों से भी वांछित लाभ होगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मीठास और गहराई आएगी. अपने पार्टनर के साथ आप शाम को यादगार पल बिता सकते हैं. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में और भी जीवन आ जाएगा.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन दिनभर वैचारिक अनिश्चितता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल करें, साथ ही हल्का और सात्विक भोजन लें.
- सावधानी: दिनभर वैचारिक स्तर पर अनिश्चितता का वातावरण रह सकता है. इसलिए, कोई भी आवश्यक या बड़ा निर्णय दोपहर के बाद बिल्कुल ना लें. निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें, जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं.
- उपाय: आज गुरुवार का दिन है, इसलिए सुबह सूर्योदय के समय पीले वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें. गाय को हरा चारा या पीली वस्तुएँ (जैसे चने की दाल) दान करें, इससे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी और मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: फिरोजी हरा
- शुभ अंक: 5
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहला भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन काफी हद तक सकारात्मक रहेगा. आपको अपने पिता या पिता के समकक्ष बड़े बुजुर्गों से विशेष लाभ और सहयोग प्राप्त होगा. उनके आशीर्वाद से आपकी कोई पुरानी रुकी हुई कामना पूरी हो सकती है. इसके अतिरिक्त, परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की प्रबल संभावना है.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक मोर्चे पर सुबह के समय आपके काम करने की गति कुछ धीमी रहेगी और लगन में कमी महसूस होगी. हालांकि, दोपहर के बाद से काम में उल्लेखनीय सुधार होगा और पेस बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व और प्रभाव स्पष्ट रूप से बढ़ेगा. व्यापार के क्षेत्र में साझेदारों या ग्राहकों के साथ किसी विवाद की आशंका बनी रहेगी, अतः संवाद में सतर्कता बरतें.
- लव लाइफ: आपके प्रेम जीवन में आज मीठापन और पूर्ण संतुष्टि बनी रहेगी. आप और आपके पार्टनर के बीच एक गहरा भावनात्मक लगाव और बेहतरीन आपसी समझ होगी. अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई पुराना मनमुटाव था, तो आज उसका सुखद समाधान हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो दिन की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोरी के साथ होगी. शरीर में आलस्य, थकान या किसी छोटी समस्या का अनुभव हो सकता है. लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा.
- सावधानी: आज आपके स्वभाव में उग्रता और चिड़चिड़ापन रहने की प्रबल संभावना है. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांत रहने का प्रयास करें. गुस्से में आकर व्यापार या पारिवारिक मामलों में कोई अहितकर निर्णय न लें. अपने शब्दों का सही चुनाव करें.
- उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें, उन्हें पीले पकवान या चने की दाल अर्पित करें और जरूरतमंदों को केले या पीली वस्तुओं का दान करें. इससे मन की शांति मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विषय पर उग्र बहस न होने दें, वरना माहौल बहुत खराब हो सकता है. आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आज ज्यादातर समय घर में मौन रहें और शांति बनाए रखें. घरेलू जिम्मेदारियों को शांति से निभाएं.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर भी आपके मन की अशांति का सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा. व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को आज निरर्थक वाद-विवाद और चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहना होगा. दोपहर के बाद आलस्य ज्यादा रहेगा, जिससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं. इसलिए सुबह ही अपने जरूरी काम पूरे कर लें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज संतुष्टि का अभाव रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव का अहसास हो सकता है. ऐसे में एक-दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें और तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. दोनों को थोड़ा व्यक्तिगत स्थान देना उचित रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा खर्च उठाना पड़ सकता है. किसी छोटी-मोटी बीमारी के कारण धन का ज्यादा खर्च होगा. आज बाहर के खाने-पीने से पूरी तरह परहेज करें, नहीं तो पेट संबंधी शिकायत हो सकती है. घर का ताजा और सात्विक भोजन ही लें.
- सावधानी: आज किसी भी गलत या अनैतिक काम से दूर रहें, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है. कोई अन्य आकस्मिक खर्च भी सामने आ सकता है, इसलिए आर्थिक लेन-देन में सचेत रहें. व्यर्थ की बहस और निंदा से दूर रहें.
- उपाय: मन की शांति और नकारात्मकता दूर करने के लिए सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. गुरुवार के दिन के अनुसार भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें.
- शुभ रंग: पिंक
- शुभ अंक: 3
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज घर का वातावरण बड़े हद तक शांतिमय रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में विचारों के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आपकी अड़ियल प्रवृत्ति परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकती है. इसलिए, अपनी बात दूसरों पर थोपने के बजाय उनके विचारों को भी ध्यान से सुनने की आदत डालें. पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के लिए समझौते की भावना अपनाएं.
- करियर और व्यापार: व्यापार में आज भागीदारों के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. किसी भी फैसले को लेकर मतभेद हो सकते हैं, ऐसे में एकाएक कोई बड़ा निवेश या निर्णय लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी सहकर्मी या अधिकारी से विवाद का सामना करना पड़ सकता है. दैनिक कार्यों में कुछ विघ्न आ सकते हैं जिससे काम की गति धीमी होगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी कसरात रह सकती है. अपने पार्टनर पर अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें, वरना स्थिति तकरार तक पहुंच सकती है. रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. प्यार में थोड़ा लचीलापन लाना और साथी की बात समझना आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और काम न बनने की निराशा से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. अत्यधिक परिश्रम करने से शारीरिक थकान भी होगी. अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें.
- सावधानी: आज के दिन अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. क्रोध और वाद-विवाद से दूर रहें, चाहे वह व्यापार स्थल हो या कार्यालय. अपनी बात शांति से रखें और दूसरों की आलोचना करने से बचें. अपनी क्षमता से अधिक काम लेने की चेष्टा न करें.
- उपाय: मन की शांति और वाक्शुद्धि के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पीले प्रसाद का भोग लगाएं. सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल फूल अर्पित कर "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 4
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर आज मिश्रित स्थिति रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा, लेकिन घर-परिवार में किसी विशेष व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता आपके मन में बनी रहेगी. किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत पर विशेष ध्यान दें और समय रहते डॉक्टरी सलाह लें.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, जिससे आपके दैनिक कामों में अनचाहा विलंब होंगे. ऑफिस में साथियों का सहयोग कम मिलेगा और आपके कड़े परिश्रम का श्रेय कोई और ले सकता है, इसलिए अपने काम का पूरा रिकॉर्ड रखें. व्यापार में ज्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं रहेगी, नए डील से बचें. सामाजिक क्षेत्र में यश प्राप्त नहीं होगा.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन और वैवाहिक सुख में आज उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में अपनी जिद पर न अड़ें और पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें. मीठी बातचीत और एक-दूसरे को समझने की कोशिश ही आपके प्यार को बचा सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव और परिवार की चिंताओं के कारण सिरदर्द या चिड़चिड़ापन हो सकता है. खान-पान पर विशेष ध्यान दें, शरीर को पूरी नींद दें और दिनचर्या में योग शामिल करें.
- सावधानी: आज का पूरा दिन बहुत ही धैर्य के साथ गुजारें. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. अपने काम की महत्ता बताने के लिए बहस न करें. गुस्से में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसका बाद में पछतावा हो. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
- उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें. उन्हें पीले फूल और गुड़ का भोग लगाएं. पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और किसी धार्मिक स्थान पर पीले वस्त्र का दान करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 7
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.
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