मेष से मीन तक 30 अगस्त का राशिफल देखें, बुधादित्य योग से किन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मिलेंगी खुशियां
Rashifal 30 August 2026: भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि और रविवार है, मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal 30 August 2026: आज दिंनाक 30 अगस्त 2026 दिन बुधवार पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि सुबह 9.30 तक रहेगी फिर तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथानक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि (Aries)
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से पूरे घर का माहौल आनंदमय और उत्साहपूर्ण रहेगा. सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखेगी और आपसी प्रेम व सद्भाव में वृद्धि होगी. परिवारजनों का सहयोग आपका मनोबल और भी बुलंद कर देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपके भीतर लक्ष्य प्राप्त करने का अद्भुत उत्साह रहेगा. नौकरी में ऐसा अवसर आएगा जहाँ आपकी नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की योग्यता की कड़ी परीक्षा होगी. नई जिम्मेदारियाँ भविष्य में पदोन्नति का सीधा मार्ग खोलेंगी.
- करियर और शिक्षा: आपके करियर की ग्रोथ आज तेजी पकड़ सकती है. आपकी मेहनत और विशेष कौशल को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपकी ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक काम के बाद शरीर को आराम भी दें. मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए योग और लंबी सांस लेने के व्यायाम का सहारा लें. संतुलित भोजन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. योजनाबद्ध निवेश और सोच-समझकर लिए गए वित्तीय निर्णय आपको दीर्घावधि में सकारात्मक परिणाम देंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, बस किसी भी जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन मधुरता बढ़ाने वाला रहेगा. आपका आत्मविश्वास आपके पार्टनर को आकर्षित करेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ सकेंगे और किसी खूबसूरत जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं. विवाहित जीवन में प्यार का तालमेल बढ़ेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: आज अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन दूसरों की सलाह को भी पूरा महत्व दें. उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले अपने कार्यस्थल की दिशा में मुख करके एक दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता को पुष्प अर्पित करें. इससे आपकी नेतृत्व क्षमता में और निखार आएगा.
वृषभ राशि (Taurus)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने के लिए अनुकूल रहेगा. आपका संतुलित और शांत व्यवहार घर के वातावरण को हल्का और प्रसन्न बनाएगा. बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपके पुराने अनुभव और विशेषज्ञता का पूरा लाभ मिलेगा. आपकी अद्वितीय कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा होगी. व्यापार में नियमित और पुराने ग्राहकों से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य काम आएगा. जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में धैर्य रखने की आवश्यकता है; पढ़ाई में मन लगाने पर ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित सैर (वॉक) या हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यह आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा और शरीर को सक्रिय बनाए रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से पूरी तरह बचें. हालांकि, लंबित पड़ी संपत्ति या वाहन खरीदने-बेचने से जुड़ी डील में आज सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका संतुलित और परिपक्व रवैया रिश्ते को और मधुर बनाएगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. यदि कोई गलतफहमी है, तो आपका धैर्य उसे दूर करने में काम आएगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह के समय घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर अपने दिन की शुरुआत करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां दान करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज आपके शानदार संवाद कौशल का जादू चलेगा. घर के किसी पुराने या लंबित मुद्दे पर आपकी सकारात्मक बातचीत से एक बेहतरीन समाधान निकलेगा. परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा या पिकनिक का आयोजन करने का योग है, जो रिश्तों में मधुरता लाएगी और पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता चमकेगी और आपको विशेष सफलता मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा और आपके वरिष्ठ भी आपके विचारों से प्रभावित होंगे. व्यापार में सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल गतिविधियों से अचानक लाभ के मजबूत संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. आज आप कोई नई तकनीक या नया कौशल सीखने में पूरी तरह से सफल रहेंगे. अगर आज कोई प्रतियोगिता या परीक्षा है, तो उसमें आप शानदार प्रदर्शन करेंगे.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज सामान्य से बेहतर रहेगा. आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद मजबूत है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे. बस सिर्फ अपनी दिनचर्या को बनाए रखें और थोड़ी देर ध्यान या व्यायाम करके इस ऊर्जा को बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. ऑनलाइन गतिविधियों और व्यापार के प्रचार से आर्थिक लाभ मिलेगा. धन लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर बचत पर भी ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: आपके बेहतरीन संवाद कौशल का फायदा आपके प्रेम जीवन में भी मिलेगा. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ हार्दिक बातचीत से मन में चल रही नकारात्मकता दूर होगी. रिश्तों में नया रोमांस, प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और अपने कार्यक्षेत्र या कॉलेज जाते समय हरे रंग का रुमाल या कोई वस्तु जरूर धारण करें. इससे आपकी बुद्धि और संवाद शक्ति में अद्भुत वृद्धि होगी.
कर्क राशि (Cancer)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने वाला है. घर के किसी महत्वपूर्ण और लंबित कार्य को पूरा करने में परिवार के सभी सदस्यों से अच्छा सहयोग मिलेगा. पिछले समय से चल रही छोटी-मोटी गलतफहमियां भी दूर होंगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी काम करने की शैली और जिम्मेदारी निभाने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगा. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापार में आज ग्राहकों का भरोसा आप पर मजबूत होगा. आपके पुराने संबंधों और संपर्कों का उपयोग करने से व्यापार को नई दिशा मिलेगी और आपको अच्छा लाभ होगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के संबंध में आज किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए बेहद उपयोगी और कारगर रहेगा. उनकी सलाह को ध्यानपूर्वक सुनें और भविष्य की प्लानिंग में शामिल करें. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षकों की मदद लें.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति के लिए लाभदायक रहेगा. सुबह हल्की व्यायाम करें और खूब पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार से जुड़े लाभ और पुराने संबंधों से मिले फायदे के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन या पेंडिंग पेमेंट वापस आ सकता है. आज का दिन वित्तीय योजनाओं को बनाने के लिए उत्तम है, बस अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. पारिवार का सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. प्रेमी जोड़ों के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का दिन है, आप पार्टनर को कोई छोटा सा उपहार देकर खुश कर सकते हैं.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.
सिंह राशि (Leo)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आपके सकारात्मक व्यक्तित्व का असर घर के माहौल पर भी पड़ेगा. परिवार में चल रही किसी विवादित समस्या का समाधान आपकी विवेकपूर्ण सलाह से निकलेगा. सभी सदस्य आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और घर में शांति तथा सद्भाव बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. आपको नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय में प्रतिष्ठित और बड़े लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी में आपके काम की प्रशंसा होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहद अच्छा है, उनका ध्यान अध्ययन में पूरी तरह लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर के मामले में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त रहेगा और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. हालांकि, काम के प्रति अति उत्साह में अपनी दिनचर्या और खान-पान की अनदेखी न करें. तनावमुक्त रहने के लिए कुछ समय ध्यान और व्यायाम को जरूर दें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन लाभदायक रहने वाला है. व्यापार में किए गए संपर्कों से अचानक धन लाभ होने की संभावना है. लंबित पड़ी पेमेंट या रुका हुआ धन वापस आ सकता है. लेकिन बड़े वित्तीय निवेश के लिए बुद्धिमानी से कदम उठाएं.
- प्रेम जीवन: आपका आकर्षक व्यक्तित्व प्रेम जीवन को और मधुर बनाएगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जिससे विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत होगी और रिश्ते में प्यार गहराएगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. सुबह उठकर घर के बुजुर्गों के पैर छूएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें, इससे आपकी सफलता और अधिक बढ़ेगी.
कन्या राशि (Virgo)
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में किसी आवश्यक दस्तावेज या औपचारिक कार्य को पूरा करने का अच्छा अवसर मिलेगा. आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली से घर के लंबित काम आसानी से निपट जाएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ेगा और घर का वातावरण शांत रहेगा. आपको हर काम में अपने परिवारजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी योजनाबद्ध और व्यवस्थित कार्यशैली आपको नौकरी में उल्लेखनीय सफलता दिलाएगी. खासकर विश्लेषण, लेखा, तकनीकी या प्रशासनिक कार्यों में आपको उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे. व्यापार में गुणवत्ता और समयबद्ध सेवा देने के कारण ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाई देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आपको अपने अध्ययन में मनचाही प्रगति मिलेगी. कठिन विषयों को समझने में आपको आसानी होगी और आपका एकाग्रता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. परीक्षा की तैयारी में लाभ होगा, जो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपको सतर्क रहने की सलाह देता है. अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से नियमित रखें. समय पर भोजन करें और ज्यादा तनाव न लें, तभी आप सारा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: नौकरी और व्यापार में मिल रही इस सफलता का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दिखेगा. आज आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है और आप बड़ा वित्तीय निर्णय ले सकते हैं.
- प्रेम जीवन: आपकी जिम्मेदार और संतुलित कार्यशैली का सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. आपका पार्टनर आपकी गंभीरता और प्रतिबद्धता की कदर करेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच संवाद बेहतर होगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले अपने कार्यस्थल या पढ़ाई की जगह की सफाई करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल और चीनी दान करें, इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता सुनिश्चित होगी.
तुला राशि (Libra)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ का प्रतीक रहेगा. घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी और पुराने किसी विवाद का समाधान भी हो सकता है. सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ मिलकर कोई नया काम करने की योजना बना सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: आज सहयोग और सामंजस्य आपकी सबसे बड़ी पूँजी बनेंगे. नौकरी में टीमवर्क के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है. अपने अहंकार को पूरी तरह से दूर रखें. वहीं, व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: रचनात्मक क्षेत्रों में आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है. कला, संगीत, फैशन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलने के संकेत हैं. छात्रों को अपनी पढ़ाई में समूह में डिस्कशन करके नए विषयों को सीखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक है. फिर भी, अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें. भारी और तैलीय भोजन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आज के दिन के लिए लाभकारी रहेगा. जरूरत से ज्यादा खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें. निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. आय के स्रोत मजबूत होंगे, बस धैर्य रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मधुरता और गहराई आएगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा होगी. दोनों के बीच की समझ और विश्वास मजबूत होगा. अपने भावनाओं को बिना हिचकिचाहट के व्यक्त करें. प्रेमी जोड़ों के लिए भी रिश्ते को आगे बढ़ाने का यह उत्तम समय है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: सुबह घर के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. दिनभर हल्के नीले या हरे रंग के वस्त्र धारण कर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा. घर-परिवार में लंबे समय से चल रहे किसी पुराने और गंभीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा, जिससे आपके मन में बड़ी राहत मिलेगी और घर का वातावरण खुशनुमा होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता और अटूट धैर्य काफी काम आएगा. नौकरी में आने वाली किसी भी जटिल समस्या का समाधान आपकी समझदारी से बहुत आसानी से निकलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में बदलते समय के अनुसार नई रणनीति अपनाने से आपको बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने में सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहने का है. पढ़ाई में थोड़ा धैर्य रखने पर सबसे कठिन विषय भी आसान लगने लगेंगे. करियर की दृष्टि से आपके द्वारा लिए गए बड़े निर्णय आपको लंबे समय तक फायदेमंद साबित होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ बढ़ती सुहानी बातों के कारण मानसिक तनाव की शिकायत दूर होगी. बस लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें और सुबह हल्का व्यायाम करें, इससे ऊर्जा बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे कोई भी बड़ा वित्तीय खर्चा करने से बचें. सोच-समझकर और सलाह लेकर किया गया निवेश आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको अपने प्रियजन के साथ तालमेल बैठाने में अपना धैर्य दिखाना होगा. अहंकार को दूर रखकर पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मधुरता आएगी. विवाहित जोड़ों के लिए समय रोमांटिक रहेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पिस्ता रंग
- उपाय: अपनी योजनाओं को गुप्त रखने और सफलता के लिए सुबह घर के मंदिर में एक लौंग और थोड़ा कपूर जलाएं. इससे आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आपके विचार सफलतापूर्वक पूरे होंगे.
धनु राशि (Sagittarius)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का योग बन रहा है. इस दौरान घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा और आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों को आज वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. आपकी मेहनत को कार्यस्थल पर सराहा जाएगा. वहीं, व्यापार में आपको नए क्षेत्रों या अनछुए बाजारों से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे आपके व्यापार की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार होगी.
- करियर और शिक्षा: नई सीख और नए अनुभव आज आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे. उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, शोध या यात्रा से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. यात्रा ज्ञानवर्धक साबित होगी. याद रखें, अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आप लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव से पूरी तरह दूर रहेंगे. योग और ध्यान करना बेहद लाभदायक रहेगा. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित आहार लें. आज आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रवेश और नौकरी में तरक्की के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने निवेशों से अचानक लाभ की संभावना भी है. धन का अच्छा प्रवाह बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा. पार्टनर के साथ किसी सांस्कृतिक स्थल पर जाने से रिश्ते में और गहराई आएगी. विवाहित जीवन में भी प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर मां सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें. नए ज्ञान की प्राप्ति और सफलता के लिए किसी जरूरतमंद बच्चे को अच्छी किताब या कलम दान करें.
मकर राशि (Capricorn)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. परिवार में आपकी जिम्मेदारी निभाने की शैली की सभी सदस्यों द्वारा गहराई से सराहना की जाएगी. चाहे बड़ों की सेवा हो या बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, आप हर काम को बखूबी संभालेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज अनुशासन और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. आपकी समयपालन की आदत आपको दूसरों से आगे रखेगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में संसाधनों का उचित प्रबंधन आज आपको चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने में मदद करेगा.
- करियर और शिक्षा: भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम शुरू करने का यह उपयुक्त समय है. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज के दिन में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहने की आवश्यकता है. आपकी भागदौड़ भरी जीवनशैली के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम और संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक रहेगा. जंक फूड से परहेज करें और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें. रात में जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से चार्ज हो सके.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. व्यापार में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और नौकरी में आपकी कड़ी मेहनत से आर्थिक लाभ मिलेगा. आपकी बचत करने की क्षमता में आज वृद्धि होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज स्थिरता और गहराई आएगी. आपका जिम्मेदार और परिपक्व रवैया आपके पार्टनर को बेहद प्रभावित करेगा. संबंधों में आई हुई कोई छोटी सी खटास भी आज आपके सकारात्मक संचार कौशल से दूर हो जाएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पिस्ता ग्रीन
- उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने काम की सफलता का मन ही मन संकल्प लें. इससे आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा और कार्य करने की लगन का संचार होगा.
कुंभ राशि (Aquarius)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ खुले संवाद के लिए अनुकूल है. दिल की बातें साझा करने से मनमुटाव दूर होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी. मित्रों के साथ मिलकर किसी सामाजिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे घर के माहौल में सकारात्मकता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: आपकी रचनात्मक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे. नौकरी में दिए गए आपके नए सुझावों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जाएगी. व्यापार में नई तकनीक और डिजिटलाइजेशन को अपनाने से लाभ के नए रास्ते सामने आएंगे.
- करियर और शिक्षा: तकनीकी, शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज विशेष और अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है. आज आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी. छात्रों को इनोवेटिव विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आज की मेहनत शैक्षणिक यात्रा में नया मोड़ लाएगी.
- स्वास्थ्य: आपकी आधुनिक और सकारात्मक सोच आज आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहद शांत बनाएगी. तनाव से दूर रहने के लिए सुबह ध्यान करना फायदेमंद रहेगा. बस ध्यान रहे कि स्क्रीन के सामने लंबा समय बिताने से आंखों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए बीच में आराम जरूर दें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन बेहद लाभकारी रहेगा. आज आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे. नई तकनीक आधारित निवेश या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है. फंसे हुए पैसे वापस आने की भी पूरी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी का महत्व रहेगा. अपने पार्टनर के साथ भविष्य की किसी आधुनिक योजना पर खुलकर चर्चा करें. अपने जीवनसाथी के आधुनिक विचारों का सम्मान करें. इससे रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपसी प्रेम में वृद्धि होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सिल्की ब्लू
- उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद बच्चे को तकनीकी शिक्षा या डिजिटल स्किल से जुड़ी कोई किताब या स्टेशनरी दान करें, इससे आपकी बुद्धि और भाग्य में वृद्धि होगी.
मीन राशि (Pisces)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय आपको गहरी मानसिक शांति और आंतरिक सुख प्रदान करेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से अनुकूल रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका शांत और समझदारी भरा व्यवहार आपके रिश्ते में नई मिठास लाएगा. अपने पार्टनर की अनसुनी भावनाओं को आज समझने का प्रयास करें. आपका अंतर्ज्ञान आपको बताएगा कि उन्हें क्या चाहिए, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत व प्रगाढ़ होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका शांत स्वभाव कार्यस्थल का वातावरण बेहद सकारात्मक बनाए रखेगा. सहकर्मी आपके स्वभाव से प्रभावित होंगे. व्यापार में आज ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी कल्पनाशक्ति और अंतर्ज्ञान आपको सही दिशा दिखाएंगे. कला, साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज विशेष सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. व्यापार में लिए गए सोच-समझकर लिए गए फैसलों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. किसी पुराने ग्राहक से रुकी हुई पैसों की राशि वापस आने से आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहने की आवश्यकता है. योग और ध्यान का अभ्यास करना आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर करेगा. अपनी कल्पनाशक्ति को बढ़ाने और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए रात्रि में पर्याप्त और गहरी नींद लें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद बच्चे को मीठा खाना खिलाएं. अपनी कार्यस्थल या पढ़ाई की टेबल पर एक गिलास पानी रखकर उस पर सूर्य की किरणें डलवाएं. इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.