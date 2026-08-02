Rashifal 3 August 2026: पहले सावन सोमवार पर इन 7 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 3 August 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज सोमवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 3 August 2026: आज 03अगस्त 2026 दिन सोमवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष पंचमी तिथि रात्रि 08 बजकर 17 मिनट तक रहेगा,उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहोंकी बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे
चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
- मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे परिवार का वातावरण आज शांत और सुखद रहेगा. यदि पहले किसी बात को लेकर घर में तनाव था, तो उसे सुलझाने का प्रयास करें. यात्रा के दौरान किसी शांत स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज अनावश्यक व्यस्तताओं, ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. नौकरी में बड़े फैसले लेने से पहले वरिष्ठों से सलाह अवश्य लें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपनी प्राथमिकताएं बहुत ही स्पष्ट रूप से तय करनी चाहिए. पढ़ाई में भटकाव से बचें. करियर की नई शुरुआत करने वाले युवाओं को पहले अपने पुराने अधूरे काम पूरे कर लेने चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में कोई अवरोध न आए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहने की जरूरत है. मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. यात्रा के दौरान खान-पान का पूरा ध्यान रखें, हल्का और सात्विक आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लंबित भुगतान निपटाने का सबसे उचित समय है. अपने मासिक बजट की समीक्षा करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. ऐसा करने से भविष्य की आर्थिक योजनाएं मजबूत होंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पुराने मतभेदों और नकारात्मक बातों को भुलाकर आगे बढ़ने से रिश्तों में मधुरता आएगी. आपसी विश्वास बढ़ेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा होगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: घर में या मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें, इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.
- वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपको परिवार के साथ जुड़े रहने का संदेश देता है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने से मन को अनमोल शांति मिलेगी. पुरानी अनसुलझी बातों को सुलझाने का यह अच्छा समय है. यदि समय मिले तो प्रकृति के बीच कुछ पल व्यतीत करें, इससे घर का वातावरण खुशनुमा और शांतिपूर्ण बनेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अनावश्यक और भावुक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें. किसी को उधार देने से बचें. बचत की कोई नई योजना बनाकर उस पर गंभीरता से अमल करने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज हर काम में गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है. एक साथ कई कामों में हाथ डालने की बजाय, केवल उन्हीं जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें जिनका तुरंत निस्तारण करना है. नौकरी में गुणवत्तापूर्ण काम करने पर आपकी इमेज बनेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, बशर्ते वे अपना ध्यान भटकने न दें. सोशल मीडिया से दूर रहकर एकाग्र होकर पढ़ाई करने से आपको बेहद बेहतर परिणाम मिलेंगे. करियर की दृष्टि से नई स्किल सीखने का सही समय है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज भौतिकता से ऊपर उठकर साथ बिताया गया समय अहम है. अपने पार्टनर को महंगे उपहारों से ज्यादा, आपका प्यार और समय रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. तनाव लेने की बजाय हल्की व्यायाम और योग करें. हल्का और पौष्टिक भोजन लें, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें.
- मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे आज आपकी बातचीत का शानदार तरीका आपके परिवारजनों को काफी प्रभावित करेगा. कम बोलकर भी अपनी बात घर में बहुत ही प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहेगा. किसी भी विवाद में उलझने के बजाय समझदारी से काम लें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. नौकरी में एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों को कोई बड़ा वित्तीय सौदा तय करने से पहले सलाह लेकर गहराई से विचार करना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहप्रद है. अपने लक्ष्यों को विभाजित न करें और एक समय में सिर्फ एक ही विषय पर फोकस करें. यदि आज आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको नई प्रेरणा और सकारात्मक विचार मिलेंगे, जो करियर को सही दिशा देंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके अंदर सकारात्मकता बनी हुई है. हालांकि, अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें. लंबी यात्रा के दौरान जंक फूड से परहेज करें और साफ पानी का अधिक सेवन करें. सुबह हल्की व्यायाम करना लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना आवश्यक है. किसी भी नई योजना में निवेश या अचानक बड़ा खर्च करने से पहले बहुत सोच-समझकर निर्णय लें. आज आपकी बचत पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद खास है. आपके अंदर जो ईमानदारी और स्पष्टता है, वह आपकी बातचीत में साफ झलकेगी. ईमानदार बातचीत से आपके रिश्ते और भी मजबूत बनेंगे और पार्टनर के साथ अगाध प्रेम की भावना बनी रहेगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज सुबह नहाने के बाद धूप में सरसों का तेल अर्पित करें. इससे आपकी बातचीत में और अधिक आकर्षण तथा प्रभावशालिता आएगी और मन को शांति मिलेगी.
- कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ सुकून भरा रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने या उनके साथ कहीं छोटी सी यात्रा पर निकलने से आपको व्यस्त जीवन से राहत और गहरी मानसिक शांति मिलेगी. याद रखें, घर की हर समस्या का समाधान अकेले करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें, बल्कि परिवार का सहयोग लेना सीखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश या निर्णय भावनाओं में बहकर न लें. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे. काम का बोझ अकेले उठाने की बजाय टीम वर्क पर ध्यान दें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी उत्पादक रहने वाला है. पढ़ाई में लगातार फोकस बनाए रखने के लिए आपको समय का सही प्रबंधन करना होगा. अपने करियर के लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपकी मेहनत और अनुशासन आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह निर्भर करेगा. अनावश्यक तनाव लेने और बात-बात पर चिंता करने से आपकी ऊर्जा क्षीण हो सकती है. प्रातःकाल योग और ध्यान करके आप अपनी थकान दूर कर खुद को शांत रख सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. भावनाओं में बहकर, दिखावे या दूसरों के कहने पर अनावश्यक खर्च करने से पूरी तरह बचें. अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए आज से ही बचत पर विशेष ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज धैर्य और समझदारी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है. गुस्से या भावनाओं में बहकर पार्टनर से कोई भी बात न करें. आपकी सकारात्मक सोच और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: चांदनी सा सफेद
- उपाय: मानसिक शांति के लिए शाम को किसी जरूरतमंद को कच्चा दूध या चीनी दान करें.
- तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए जीवन में संतुलन बनाने के लिए बहुत ही शुभ है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, घर-परिवार में अनावश्यक रूप से दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने से बचें, क्योंकि इससे आपका अपना समय बर्बाद होगा और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर ही अपने काम निपटाएं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाना होगा. अगर आप अपने सहकर्मियों या व्यापारिक भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको ऐसे नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए समय का सही उपयोग करना आज का मंत्र है. अपना ध्यान भटकने न दें और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करें. अनुशासन और समय-सारणी का पालन करने से आपको अपेक्षा से कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश आपके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेगी. भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लें. किसी छोटी सी यात्रा पर जाना या प्रकृति के करीब समय बिताना आपके अंदर नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच भरेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में विशेष समझदारी और सूझबूझ दिखाने की जरूरत है. दूसरों को प्रभावित करने या दिखावे के लिए अनावश्यक और भारी खर्चे करने से पूरी तरह बचें. आज का दिन बचत पर ध्यान केंद्रित करने का है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और अपने मन की बातों को छुपाएं नहीं. यह पारदर्शिता आपके रिश्तों में मजबूती और गहराई लाएगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद बच्ची को मिठाई (पेड़ा) खिलाएं, इससे शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहेगी और आपका पूरा दिन शुभ रहेगा.
- वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अच्छा है. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, स्वयं के प्रति ईमानदार रहना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा. किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी में बात न करें, बल्कि समझदारी से निपटें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें. आज अपने आर्थिक लक्ष्यों की समीक्षा करें और बजट का पालन करते हुए अनावश्यक खर्चों में कटौती करें. भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत पर जोर दें, ताकि आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न न हो.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय करें. व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को किसी बड़े फैसले को लेकर गहराई से सोच-विचार करना चाहिए. उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, भटकाव से बचें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो व्याकुलता छोड़ें. करियर की दृष्टि से नए कौशल सीखने का समय अत्यंत शुभ है, जिससे सफलता के नए अवसर मिलेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भरोसा और नियमित संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. अपने पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें. विवाहित जीवन में एक-दूसरे की जगह समझने से प्यार बढ़ेगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करके रिश्ते को प्राथमिकता दें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. योग और ध्यान करें. आत्मचिंतन न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा. संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लेना न भूलें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: मैरून
- उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा. शाम को घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
- धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है. आज चंद्रमा आपके के चौथे भाव में संचरण करेंगे, अपनी बात खुलकर रखें, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे न हटें. घर के सदस्यों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपकी राय को महत्व मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. भावनाओं में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत पर विशेष ध्यान दें. सोच-समझकर किया गया निवेश आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी सकारात्मक सोच, अनुशासन और मेहनत आपको सफलता दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों को किसी बड़े निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले सभी पहलुओं का सावधानी से आकलन करना चाहिए. नए अवसरों पर नजर बनाए रखें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. कई कार्यों में उलझने के बजाय अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से सफलता मिलने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन शुभ रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करें और एक-दूसरे का सहयोग करें. इससे रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता से दूरी बनाए रखें. योग, ध्यान और संतुलित खान-पान से ऊर्जा बनी रहेगी. पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और किसी जरूरतमंद बच्चे को पीली मिठाई या दही-चीनी का दान करें.
- मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, व्यस्त दिनचर्या और बढ़ते काम के बावजूद परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालें. घर के लोगों के साथ संवाद और सहयोग का व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा. आपकी समझदारी से घर का माहौल शांत, सुखद और सकारात्मक बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे. व्यापारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण बैठक या व्यावसायिक यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना जरूरी है. समय का सही उपयोग, अनुशासन और निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी साबित होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को धैर्य और मेहनत के बल पर सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: अत्यधिक काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. संतुलित खान-पान और पर्याप्त आराम से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है. अपने मासिक खर्चों की समीक्षा करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बचत की आदत भविष्य में आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी. किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और मधुर संवाद बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद से बचें और अपने साथी के प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करें. इससे रिश्ते में मिठास और मजबूती दोनों बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्के पीले रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होने की मान्यता है.
- कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में किसी भी जटिल परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालने की आवश्यकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, छोटी-छोटी बातों पर बहस करने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान खोजें. घर के बड़ों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. परिवार के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखने से घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं. आय और खर्च के बीच सही तालमेल बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. यदि निवेश करने का विचार है तो लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दें. जल्दबाजी या जोखिम भरे फैसलों से बचना आपके हित में रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आत्मविश्वास और मेहनत के साथ इन्हें पूरा करने पर सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए किसी यात्रा या नए संपर्क से लाभ के अवसर बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी आपके करियर को नई दिशा देंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझने और उनकी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करें. अहंकार से दूरी बनाकर आपसी संवाद बढ़ाने से रिश्तों में विश्वास और मधुरता आएगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. तनाव से दूर रहें और योग, ध्यान व नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी.
- मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज अपने मन की शांति और खुशियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दें. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिल-जुलकर समय बिताने से आपके मन में एक अलग ही खुशी और तृप्ति का अनुभव होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में किसी भी निर्णय को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं. आज कोई भी भावनात्मक या अचानक खर्च करने से बचें. अगर आप भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए. व्यापार में कोई नया अनुबंध या सौदा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: रचनात्मक कार्यों के लिए आज का दिन उत्तम है. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ किए गए प्रयास आपको करियर में सफलता और संतुष्टि दोनों दिलाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपसी तालमेल बहुत जरूरी है. आज अपने पार्टनर को समय दें और उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें. एक-दूसरे को जैसे हैं, वैसे स्वीकार करने और गहराई से समझने से आपके रिश्तों में नया प्यार और गहराई आएगी.
- स्वास्थ्य: आज अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का पूरा ध्यान रखें. यदि आप तनाव या अनिद्रा से परेशान हैं, तो प्रकृति या जल (नदी, तालाब या स्विमिंग पूल) के समीप समय बिताएं. इससे आपको भारी मानसिक सुकून मिलेगा और तनाव काफी हद तक कम होगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह उठकर किसी मंदिर में या तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं. इसके अलावा आज के दिन सिल्वर (चांदी) के गिलास में जल पीने से मानसिक शांति बनी रहेगी और आपको राहत मिलेगी.
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