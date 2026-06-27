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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 28 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस से बचें, कन्या सहित 3 राशि वालों पर अधिकारी रहेंगे मेहरबान, मेष से मीन तक देखें राशिफल

Rashifal 28 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस से बचें, कन्या सहित 3 राशि वालों पर अधिकारी रहेंगे मेहरबान, मेष से मीन तक देखें राशिफल

Rashifal 28 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस से बचें, कन्या वाले लक्ष्य पर ध्यान दें. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:00 PM (IST)
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Rashifal: आज 28 जून 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष चतुर्दशी रात्रि 02 बजकर 35 मिनट तक रहेगा,( 29 /06/26) तक उपरांत पूर्णिमा तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे,चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेगे.

रात्रि 01बजकर 31 मिनट पर उपरांत धनु राशि में संचरण करेगे, आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन: इस दिन आप अपनी भावनाओं में पूरी तरह से डूबे रहेंगे. चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे, परिवार में किसी के तीखे या ज्यादा बोलने से आपकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच सकती है. आज अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ किसी भी विषय पर विवाद करने से पूरी तरह बचें, वरना माहौल खराब हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. नौकरी या व्यवसाय में छिपे हुए विरोधियों से सचेत रहें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. काम के दौरान आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने की संभावना है, लेकिन क्रोध में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बिल्कुल मध्यम रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता लगाने में काफी परेशानी होगी, क्योंकि मानसिक उथल-पुथल के कारण आपका ध्यान भटकेगा. निराशा न होने दें और लगातार अपना प्रयास करते रहें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में यह दिन कुछ कमजोर रहेगा. मानसिक चिंता और अनिद्रा का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ेगा, जिससे शारीरिक अस्वस्थता और थकान बनी रहेगी. भारी और बाहर का खाना खाने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आज के दिन धन का लेन-देन करते समय बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. स्थायी संपत्ति (जैसे भूमि, मकान) से जुड़े किसी भी मामले में निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा करना भारी आर्थिक नुकसान दे सकता है.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपकी अति संवेदनशीलता कारण बन सकती है. पार्टनर की बातों को गलत मत समझें और दिल पर न लें, नहीं तो रिश्ते में अनावश्यक तनाव आ जाएगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और घर में अपनी मां के चरण स्पर्श करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य में लाभ होगा.

वृषभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: यह दिन पारिवारिक सदस्यों के लिए बेहद अनुकूल और शुभ रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे आप परिजनों के साथ बैठकर घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा करेंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे. भाई-बंधुओं का पूर्ण सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा. इसके अलावा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है. आज आपके व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. आपके कार्यक्षेत्र में लगे रहने वाले विरोधी और षड्यंत्र आज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे.
  • करियर और शिक्षा: आपके लिए भाग्यवृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी. छात्र वर्ग के लिए दिन बेहद अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. करियर की दृष्टि से कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है.
  • स्वास्थ्य: आज के दिन आप तन और मन दोनों से पूरी तरह से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप दिनभर एक्टिव और खुश रहेंगे. किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक थकान आपको नहीं सताएगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज आपको अपने आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. बड़े निवेश से पहले अच्छे से विचार विमर्श कर लें. भाग्य का साथ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अच्छे योग भी बन रहे हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बहुत ही रोमांटिक रहेगा. आपको अपने प्रिय व्यक्ति का पूरा साथ और स्नेह मिलेगा. मनोरंजन के लिए मित्रों के साथ कहीं यात्रा का आयोजन भी हो सकता है, जिससे आपके रिश्तों में और भी मधुरता आएगी.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह उठकर लाल वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें. इससे आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और सफलता निश्चित होगी.

मिथुन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में आज आनंद का वातावरण बना रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, सदस्यों के साथ मनोरंजन और धार्मिक कार्यक्रमों में समय व्यतीत होगा. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रहेगी और आपका मन काम में नहीं लगेगा. हालांकि, दोपहर के बाद स्थिति बदलेगी. नौकरी और धंधे में आपको सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे.
  • करियर और शिक्षा: आपके सभी प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा विलंब हो सकता है. किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट को लेकर अपने प्रयास जारी रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: आज मौसमी बीमारियों के होने की आशंका बनी रहेगी. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना-पीना तथा जंक फूड से पूरी तरह बचें. साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य ठीक बना रहे. सर्दी-जुकाम से बचाव करें.
  • आर्थिक स्थिति: दिन की शुरुआत में आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस समय बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें. दोपहर बाद धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कमाई के नए स्रोत खुल सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बेहद अच्छा रहने वाला है. आपका प्रेम जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी और दोनों के बीच प्रेम गहराएगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: ऑरेंज
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और 'ऊँ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और ऊर्जा का सकारात्मक संचार होगा. इसके अलावा किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: इस दिन परिवार का वातावरण अत्यंत आनंदमय रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे दोपहर के बाद आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी अच्छे कार्य में भाग लेंगे, जिससे घर में हंसी-खुशी का माहौल बनेगा. हालांकि, शुरुआत में कुछ बेचैनी रह सकती है, इसलिए मन से नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन मिश्रित फल देगा. सुबह के समय आपकी आय कम और व्यय अधिक होने की स्थिति बन सकती है. किसी बात को लेकर ऑफिस या व्यापार में उलझन में रह सकते हैं. लेकिन दोपहर के बाद आपकी सभी समस्याएं सुलझने लगेंगी और काम का बोझ कम होगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में शुरुआत में मानसिक चिंता और भटकाव हो सकता है. करियर से जुड़े किसी निर्णय को लेकर दुविधा बनी रहेगी. दिन के उत्तरार्ध में आपकी कठिन मेहनत रंग लाएगी और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे करियर की दिशा स्पष्ट होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत थोड़ी नाजुक रहेगी. इस दौरान आंखों में दर्द या जलन की शिकायत रह सकती है. साथ ही, मानसिक चिंता भी आपको परेशान करेगी. दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में सुधार दिखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर पहले भाग में धन की बचत नहीं होगी. लेकिन दोपहर के बाद आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. अटका हुआ धन वापस आने के योग बन रहे हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज वाणी में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है. गुस्से में बोली गई बात रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है. शाम को संबंधों में मधुरता आएगी.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और आंखों में दो-तीन बूंद शुद्ध देशी घी की डालें. मानसिक शांति के लिए 'ॐ शांति शांति शांति:' का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 Jun 2026 06:00 PM (IST)
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