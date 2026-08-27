28 अगस्त का राशिफल, रक्षाबंधन पर इन 5 राशियों की नौकरी, रिश्ते में आएगा बड़ा बदलाव
Rashifal 28 August 2026: सावन पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार है. मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal: आज दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन मंगलाव पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा सुबह 9.4 तक रहेगी फिर भाद्रपद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथानक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का माहौल बनेगा. आज आपकी बात को परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीरता से सुनेंगे और आपके सुझावों पर विचार करेंगे. घर का वातावरण आपके अनुशासन के कारण शांत रहेगा. आज का दिन आपके लिए बेहद विशेष है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपके त्वरित और सटीक निर्णय लेने की क्षमता से पूरी टीम को बड़ा लाभ मिलेगा. व्यापार में किसी बड़े ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको एक नई और प्रभावशाली कार्ययोजना बनानी पड़ सकती है.
- करियर और शिक्षा: यदि आपके मन में नई नौकरी या स्थान परिवर्तन का विचार चल रहा है, तो यह उससे संबंधित आवश्यक जानकारियां जुटाने का सबसे उत्तम समय है. छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई में तेजी लानी चाहिए. आपके साहस और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाला है. वे चुनौतियां, जिन्हें अन्य लोग टाल रहे हैं, आप अपने साहस से उन्हें सफलता का अवसर में बदल सकते हैं. आपका संयमित और संतुलित व्यवहार आपकी सफलता को और अधिक मजबूत बनाएगा.
- स्वास्थ्य: आज के भागदौड़ भरे दिन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए सुबह कुछ समय ध्यान और व्यायाम को दें. आपका संयमित जीवनशैली आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पुराने और अटके हुए लेन-देन को व्यवस्थित करने से आपका मानसिक बोझ कम होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका आत्मविश्वास आपके प्रियजन को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे. बातचीत में संयम बरतने से रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह के समय किसी हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और जल चढ़ाएं. इसके बाद अपने कार्यस्थल या उसी स्थान पर लाल रंग का कोई छोटा धागा अपने पास रखें, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है. आपके और आपके परिवारजनों के बीच भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना, जैसे घर खरीदने या बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर पूर्ण सहमति बन सकती है. सभी के विचारों में तालमेल बैठेगा, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और हर्षित रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से ना केवल आपका अनुभव बढ़ेगा, बल्कि आत्मविश्वास में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. अगर आप लंबे समय से अपनी मशीनरी, उपकरणों या कार्यस्थल में कोई सुधार करने का विचार कर रहे थे, तो आज उस पर निर्णय लें.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी व्यावहारिक समझ और तार्किक क्षमता चरम पर होगी. जो भी छात्र या युवा करियर की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए यह दिन लाभदायक रहेगा. पिछले कई दिनों से रुके हुए कार्य और प्रोजेक्ट्स आज तेजी से आगे बढ़ेंगे.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव को दूर रखना जरूरी है. शाम का समय अपने मनपसंद कार्यों, जैसे संगीत सुनने या किताब पढ़ने में व्यतीत करें. इससे आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक दिखावे और भव्यता से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा. बजट के अनुसार ही खर्च करें ताकि भविष्य के लिए बचत सुनिश्चित हो सके.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहने वाला है. आपका पार्टनर आपकी सराहना करेगा. शाम को एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह नहाने के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और एक मुट्ठी जौ बहते पानी में प्रवाहित करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके मन में विचारों की बौछार होगी, लेकिन घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. परिवारजनों का पूर्ण सहयोग आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा. किसी अनुभवी सदस्य से बातचीत नई प्रेरणा दे सकती है और उलझे हुए कामों का रास्ता आसानी से खुल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी सोच बेहद तेज रहेगी. किसी महत्वपूर्ण सूचना का सही समय पर उपयोग कर आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे. व्यापार में नए उत्पाद या नई सेवा प्रस्तुत करने की योजनाएं आकार लेंगी और सफल होंगी. समय का बेहतरीन प्रबंधन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. प्रोजेक्ट, रिसर्च और प्रेजेंटेशन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता और अच्छी प्रशंसा मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और मन में नई योजनाएं बनेंगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक स्तर पर विचारों की तेज गति के कारण शरीर में थोड़ी थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास कर मन को शांत करें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा. व्यापार और नौकरी की सफलता से आय में वृद्धि के स्पष्ट योग हैं. लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी से बचें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपकी सक्रियता और तेज दिमाग रोमांस को एक नया आयाम देगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की नई योजनाओं पर गहराई से चर्चा करें, इससे रिश्ते में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और तीन बार 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे मानसिक भ्रम दूर होगा और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर की सुख-सुविधाओं को दुरुस्त करने और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने पर आपका विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा. संभव है कि आपको किसी पारिवारिक परंपरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिले, जिससे घर में खुशहाल माहौल बनेगा. परिवार के बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, किसी भी विवाद में भावनाओं में बहने के बजाय संतुलित सोच बनाए रखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी विनम्रता और धैर्य किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना देंगे. गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. व्यापार में बाजार की मांग और ग्राहकों की पसंद के अनुसार बदलाव करने से लाभ बढ़ने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. करियर की दृष्टि से आज का दिन नई चीजें सीखने के लिए अच्छा है. अपने काम को लेकर लचीला रवैया अपनाएं, यह आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति आज आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है. अनावश्यक तनाव लेने से बचें. सुबह हल्की व्यायाम या ध्यान करने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रहे बदलावों से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. लेकिन घर की सुविधाओं पर होने वाले खर्चों को देखते हुए बजट का ध्यान रखें. आज बचत पर ज्यादा फोकस करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मता को नियंत्रण में रखें. पार्टनर की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें. आपका विनम्र व्यवहार रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा. किसी परिवार के सदस्य की बड़ी उपलब्धि होने पर उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा. सभी लोग मिलजुलकर इस खुशी को साझा करेंगे. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता की कड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन आप इसमें पूरी तरह से सफल रहेंगे. व्यापार में किसी नए क्षेत्र में विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरू हो जाएगा. आपके निर्णय से सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी गहराई से प्रभावित होंगे.
- करियर और शिक्षा: आपके सामाजिक दायरे में काफी वृद्धि होगी. नए संपर्क और नेटवर्किंग भविष्य में आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे. छात्रों को उच्च शिक्षा या नई योजनाओं के लिए सही मार्गदर्शन मिलेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. ध्यान रहे कि इस अतिरिक्त ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें. ऊर्जा की बर्बादी से बचें अन्यथा थकान हो सकती है. योग और ध्यान से मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किए गए निवेश से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, जिससे आपको आर्थिक राहत मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपका आकर्षक व्यक्तित्व पार्टनर को और करीब लाएगा. विवाहित जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगी. दोनों मिलकर भविष्य की कोई अच्छी योजना बना सकते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें तथा सूर्य देव को जल चढ़ाएं. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद और संतोषजनक रहेगा. लंबे समय से अधूरा पड़ा कोई महत्वपूर्ण काम आपके प्रयासों से पूरा हो सकता है. इससे परिवार के सदस्यों को राहत मिलेगी और घर का माहौल खुशहाल बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी बारीकी से काम करने की आदत अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, योजना निर्माण या जिम्मेदारी वाले कार्यों में विशेष प्रशंसा मिलने के योग हैं. व्यापारियों के लिए स्टॉक प्रबंधन और खर्चों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. सही योजना बनाकर अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने से लाभ बढ़ सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज आत्ममूल्यांकन करना बेहद जरूरी रहेगा. अपनी कमजोरियों और मजबूत पक्षों को ईमानदारी से पहचानें. इससे पढ़ाई की बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. भोजन संतुलित और पौष्टिक रखें, ताकि दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहे. अत्यधिक थकान से बचें और जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन पहले से बेहतर रह सकता है. व्यापार में खर्चों में कटौती और बेहतर स्टॉक मैनेजमेंट से धन की बचत होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण भविष्य में आय वृद्धि या नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी खुशियों और पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें. आपका साथी आपकी बातों और इशारों को अच्छी तरह समझ सकता है. विवाहित लोगों के लिए पुराने मतभेद दूर कर रिश्ते में नई शुरुआत करने का अच्छा समय है.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: हल्का हरा
- आज का उपाय: सुबह एक गिलास पानी में दो बूंद गुलाब जल मिलाकर पिएं. कार्यस्थल पर कोई नई योजना शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और धैर्य के साथ निर्णय करें. इससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सद्भाव और शांति के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. आपका संतुलित और शांत स्वभाव घर के माहौल को पूरी तरह सकारात्मक बनाए रखेगा. विशेषकर आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और निवेशों पर गहन एवं सार्थक चर्चा होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी भूमिका किसी भी बड़े फैसले को अंतिम रूप देने में बेहद निर्णायक रहने वाली है. किसी भी महत्वपूर्ण समझौते या आलोचनात्मक बैठक में लोग आपकी राय पर भरोसा करेंगे.
- करियर और शिक्षा: जो लोग कला, डिजाइन, मीडिया या सौंदर्य उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन सुनहरे अवसरों से भरा है. आपको अपने क्षेत्र में ऐसे विशेष अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें पाने के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रखने से सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा. बस साइटिका या मांसपेशियों के दर्द से बचने के लिए थोड़ी हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर कर लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. किसी भी तरह की जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें. धैर्य रखने से आपको बेहतर वित्तीय विकल्प मिलेंगे और मनचाहा लाभ भी निश्चित रूप से होगा.
- प्रेम जीवन: आपका संतुलित और प्रेमपूर्ण स्वभाव आज आपके प्रेम जीवन में नई मजबूती लाएगा. प्रेमी जोड़ों के बीच पहले की गई किसी भी गलतफहमी या कड़वाहट दूर होगी. दोनों के बीच एक नई ताजगी देखने को मिलेगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: मैजेंटा
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और अपने जीवनसाथी को पीली मिठाई खिलाकर दिन की शुरुआत करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में वातावरण शांत रहेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां आपका धैर्य जरूर चुकाएंगी. परिवार के किसी बुजुर्ग का अनुभव और सलाह आपको किसी उलझी हुई समस्या में नई दिशा प्रदान करेगी. उनकी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी संवेदनशील मुद्दे का सामना करना पड़ सकता है. यहां आपकी गोपनीयता और समझदारी काम आएगी. आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपके इस रवैये की गहराई से सराहना करेंगे. व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आज आपको अपनी अलग पहचान बनाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. किसी प्रतियोगी परीक्षा या नए कोर्स को लेकर चल रही उत्सुकता में जल्दबाजी न करें. करियर के संदर्भ में आज के दिन लिए गए छोटे-छोटे कदम भी बड़ी सफलता की नींव साबित होंगे. अंततः परिणाम आपके पक्ष में ही रहेंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना है. धैर्य की इस परीक्षा में योगा और ध्यान आपके लिए रामबाण साबित होंगे. अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें और हल्का भोजन ग्रहण करें, ताकि आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर सकें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है. लंबे समय से अटका हुआ कोई पुराना बकाया या रुपया वापस मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में आई कमी कुछ हद तक दूर होगी. निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मक निर्णय लेने से पूरी तरह बचें. जल्दबाजी में कोई भी रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला न लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है. पार्टनर के साथ अपने संवाद स्पष्ट रखें, ताकि कोई गलतफहमी न रहे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: मैजेंटा
- उपाय: सुबह उठते ही घर के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें. इससे आज की परेशानियां दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन काफी सुखद और शांतिप्रद रहने वाला है. किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ पिछले समय से चल रही खाई या दूरी आज कम होने की प्रबल संभावना है. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और घर का वातावरण प्रेम व सद्भाव से भरा रहेगा. शाम को परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना आपके मन को शांति देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धि और प्रतिभा चमकेगी. नौकरी में यदि आप किसी गोपनीय या रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी सफलता मिलेगी. आपकी लीडरशिप क्वालिटी सबको प्रभावित करेगी.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी सूझबूझ किसी भी जटिल परिस्थिति का आसानी से समाधान खोज लेगी. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, उलझी हुई पढ़ाई में रास्ता मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को नई रणनीति बनानी चाहिए. करियर में बढ़ते हुए कदमों के लिए आज का दिन उत्तम है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहें. मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें, हल्का और पौष्टिक आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने का दिन है. आज के दिन अपने पोर्टफोलियो में मौजूद किसी पुराने निवेश की पुनः समीक्षा करना बहुत ही उचित रहेगा. जो योजनाएं लाभ नहीं दे रही हैं, उन्हें बदलने का मन बना सकते हैं. अचानक बड़े खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज स्थिरता और मधुरता बनी रहेगी. अपने पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें. किसी भी छोटी बात को लेकर विवाद न करें, बल्कि आत्मविश्वास बनाए रखते हुए रिश्ते को मजबूत बनाएं.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपके मानसिक क्लेश दूर होंगे और नौकरी-व्यापार में आ रही बाधाएं स्वतः शांत होंगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल शांत, सुखद और आध्यात्मिक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा. किसी धार्मिक स्थल या मंदिर की यात्रा की योजना भी बन सकती है. यह यात्रा परिवार के बीच आपसी प्रेम, विश्वास और एकता को मजबूत करने में सहायक रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, प्रशिक्षण या किसी कार्यशाला में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपका अनुभव और ज्ञान बढ़ेगा. व्यापार करने वाले लोग नए बाजारों में कदम रख सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई के पुराने तरीकों के साथ-साथ नई तकनीक और बेहतर रणनीति अपनाने की जरूरत है. डिजिटल माध्यमों, नए नोट्स या स्मार्ट स्टडी तकनीकों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ा फायदा दे सकता है.
- आर्थिक स्थिति: नौकरी और व्यापार में मिलने वाली सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ऑनलाइन माध्यमों या अतिरिक्त स्रोतों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, किसी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें.
- स्वास्थ्य: आज नई एक्सरसाइज, योग या फिटनेस रूटीन शुरू करने के लिए अच्छा दिन है. सकारात्मक सोच और सक्रिय दिनचर्या से मानसिक तनाव कम होगा. खुद को सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश करें, इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या से अलग कुछ नया करने की कोशिश करें. साथ में समय बिताने या कहीं घूमने की योजना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- आज का उपाय: सुबह उठकर किसी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें. इससे मन को शांति और कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में आपकी गंभीरता और परिपक्वता का पूरा सम्मान होगा. परिवार के सदस्य किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले आपसे सलाह अवश्य लेंगे. आपके दिए गए सुझाव ही किसी गतिरोध को दूर करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यनिष्ठा चमकेगी. व्यापार में संसाधनों का सही और कुशल उपयोग करने से आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी. आपकी अनुशासित कार्यशैली आपको सहकर्मियों से अलग पहचान दिलाएगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में यह समय आपकी मेहनत को रंग लाने वाला है. आपकी लगन और एकाग्रता आपको नए अवसरों तक पहुंचाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भटकाव से बचें. पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: भले ही आप काम में बहुत व्यस्त हों, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. आज शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. संतुलित आहार लें और जंक फूड से दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपके लिए वित्तीय रूप से मजबूत रहने वाला है. किसी पुराने वित्तीय लक्ष्य की ओर आपका ध्यान एक बार फिर जाएगा और आप उसे पूरा करने की ठोस योजना बनाएंगे. बचत पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए सहारा बनेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका रवैया थोड़ा गंभीर रह सकता है. आप अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदारी का नजरिया अपनाएंगे. भावुकता की जगह व्यावहारिकता पर ज्यादा बल देंगे, जो रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में सहायक होगा. हालांकि, इस गंभीरता से पार्टनर को थोड़ी निराशा हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और अपने काम की शुरुआत किसी सकारात्मक विचार से करें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद खुशियों भरा रहेगा. घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि परिवार में बच्चों की प्रगति और उनकी शैक्षणिक या अन्य उपलब्धियां आपके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता लाएंगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी नवीन सोच और प्रयोगधर्मिता नई उपलब्धियों का आधार बनेगी. आज आपको किसी तकनीकी बदलाव या नई कार्यप्रणाली को अपनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. इसे अपनाने में संकोच न करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है. आज आपको अपनी पढ़ाई में नई तकनीकों या इनोवेटिव तरीकों को अपनाने से शानदार फायदा मिलेगा. करियर की दृष्टि से कोई नई स्किल सीखने का यह उत्तम समय है, जो भविष्य में आपके लिए बोनस साबित होगी. नए विचारों पर विश्वास बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. काम के बोझ और तकनीकी बदलावों के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है, जिससे आंखों में थकान हो सकती है. इसलिए आंखों को बीच-बीच में आराम दें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान या योग को अवश्य दें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक पक्ष आपके लिए काफी मजबूत रहेगा. व्यापार में डिजिटल माध्यमों के विस्तार से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. इसके अलावा, लंबे समय से अटका हुआ आपका पैसा भी वापस आ सकता है. हालांकि, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बाजार का गहराई से विश्लेषण जरूर कर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में नयेपन का अहसास होगा. आप और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बेहतरीन रहेगा. साथ ही, आप मित्रों के साथ मिलकर किसी सामाजिक या नवाचार आधारित योजना पर काम शुरू कर सकते हैं.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सिल्वर ग्रे
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें तथा अपने नए विचारों पर पूरा विश्वास बनाए रखें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार के लिए बेहद खास और अनुकूल रहने वाला है. परिवार में किसी पुराने और टूटे हुए रिश्ते में फिर से आत्मीयता और प्रेम देखने को मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. दिन का कुछ समय मौन और आत्मचिंतन में बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी में आने वाले किसी भी जटिल विषय या प्रोजेक्ट को धैर्यपूर्वक समझने पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापार करने वालों को सलाह है कि वे मुनाफे के पीछे भागने के बजाय अपने ग्राहकों की भावनाओं और उनके भरोसे को सर्वोच्च महत्व दें.
- करियर और शिक्षा: आज आपका अंतर्मन बहुत सक्रिय रहेगा, जो आपको करियर की सही दिशा में निर्णय लेने की गहरी प्रेरणा देगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का ध्यान अपने लक्ष्य पर लगेगा. विशेष रूप से साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज किसी नई उपलब्धि या सराहनीय सफलता का सामना करना पड़ सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव और थकान से मुक्ति पाने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. दिन का कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करने से आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में ग्राहकों का भरोसा जीतने से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नौकरी में मिली सफलता के कारण आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन रोमांटिक और सौहार्दपूर्ण रहेगा. आपके अंदर की आत्मीयता और समझदारी आपके पार्टनर को गहराई से प्रभावित करेगी. पुराने रिश्तों में दोबारा जान आने से प्रेमी जोड़ों के बीच का मतभेद खत्म होगा और आपसी प्यार और गहरा होगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह उठकर किसी शांत जगह पर 10-15 मिनट तक मौन बैठकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें. इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और अंतर्ज्ञान जाग्रत होगा.
चंद्र ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है प्रभाव ?
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