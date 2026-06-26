Rashifal: आज 27 जून 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष त्रयोदशी रात्रि 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा,( 28 /06/26) तक उपरांत चतुर्दशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेग.

,चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर काफी भावुकता भरा रहेगा. चंद्रमा आठवें भाव में संचरण करेंगे, आपकी संवेदनशीलता काफी बढ़ी हुई है, जिसके कारण परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार या बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है. विशेषकर अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में गहरी चिंता बनी रह सकती है. इस स्थिति में अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) संबंधी किसी भी तरह की चर्चा से पूरी तरह से बचना ही उचित रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपनी बातों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा. जहाँ तक संभव हो, मौन रहना ही आपके लिए हितकर रहेगा. अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम पर केंद्रित करें और अनावश्यक रूप से किसी से बातचीत में न पड़ें, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहने वाला है. भावनात्मक अशांति के कारण पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो सकती है. करियर की दृष्टि से आज नई योजनाओं पर काम करने के बजाय पुराने और लंबित कामों को पूरा करने पर जोर दें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. भोजन और नींद की अनियमितता का सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिससे बिना किसी बड़ी वजह के उदासी और थकान महसूस हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आज के दिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. प्रॉपर्टी या बड़े वित्तीय निवेश से जुड़े कोई भी निर्णय लेने से परहेज करें. अपने वर्तमान धन को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: अति-संवेदनशीलता के कारण लव लाइफ में तनाव आ सकता है. पार्टनर की किसी बात पर दिल दुख सकता है. छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव करने से बचें और स्थिति को समझदारी से संभालें.

लकी अंक: 2

लकी रंग: हरा

उपाय: मन की शांति और उदासी दूर करने के लिए आध्यात्म का सहारा लें. सुबह-शाम किसी शांत जगह बैठकर कुछ समय ध्यान करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार के लिए बहुत ही शुभ और खुशहाल रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, पिछले समय से चल रही चिंताओं के कम होने से घर के वातावरण में सकारात्मकता आएगी. विशेष रूप से आपकी माता के साथ आपके संबंधों में गहरी आत्मीयता और प्रेम देखने को मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी सृजनशक्ति और कल्पनाशक्ति चमत्कार करेगी. नई और अनोखी तरकीबों से काम लेने पर आपको सफलता मिलेगी. व्यापारियों को वित्तीय मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई भी बड़ा लेन-देन बिना गहन विचार के न करें.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा है. आपकी संवेदनशीलता आपको पढ़ाई में गहराई से समझने में मदद करेगी. साहित्य लेखन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह दिन वरदान से कम नहीं है.

स्वास्थ्य: मानसिक चिंताओं का दूर होना आपके स्वास्थ्य पर सीधे सकारात्मक असर डालेगा. आज आप अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. बस अपनी भावुकता को संतुलित रखें, ताकि अनावश्यक भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बच सकें.

आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपको अपने वित्तीय मामलों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. आय के स्रोत मजबूत रहेंगे, लेकिन लाभ को बढ़ाने के लिए बजट का ध्यान रखें. अनावश्यक खर्चों से बचें, ताकि आपका पूरा दिन आर्थिक रूप से सुरक्षित और आनंदमय बन सके.

प्रेम जीवन: आज आप अपने पार्टनर के प्रति बेहद भावुक और संवेदनशील रहेंगे. आपकी इस कोमलता से रिश्ते में और अधिक मिठास आएगी. प्रेमी जोड़ों के लिए कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिन रोमांटिक बनेगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: आज के दिन सुबह सबसे पहले माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें तथा उन्हें शुद्ध जल या दूध पिलाएं. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और पूरा दिन आनंद में व्यतीत होगा.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, मित्रों एवं परिजनों के अथक सहयोग से आपके कुछ बहुत ही कठिन और लंबित काम आसानी से हो पाएंगे. घर का वातावरण अत्यंत शांत और प्रसन्न रहेगा. आपको घर पर उत्तम भोजन और नए वस्त्रों की सुविधा का भरपूर आनंद मिलेगा, जिससे मन में संतुष्टि बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपको बेहद अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे आपका मन पूरी तरह से खुश रहेगा और बड़े फैसले लेने में आसानी होगी. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को आज कुछ आराम का मूड रह सकता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर आपके काम पर नहीं पड़ेगा.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने का है. याद रखें, अगर मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को जगह दी, तो कोई भी काम नहीं बनेगा. इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करें.

स्वास्थ्य: आपकी सेहत आज पूरी तरह से बेहतरीन रहेगी. खासकर दोपहर के बाद का समय उत्साह तथा ताजगी से भरा रहेगा. इस समय को अपने पसंदीदा कामों में लगाकर आनंद से गुजारें. मानसिक तनाव से दूर रहें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आप अपने पार्टनर के साथ दोपहर बाद के खुशनुमे समय का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में आज आपको आसानी होगी.

लकी अंक: 9

लकी रंग: पर्पल

उपाय: मन में बुरे विचारों को आने से रोकने के लिए सुबह शाम दीपक या धूप जलाएं. सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और दिन को और भी लाभदायक बनाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई जरूर खिलाएं.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन प्यार और भावनाओं के अद्भुत प्रवाह से पूर्ण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, आप अपने दोस्तों, स्वजनों और रिश्तेदारों के साथ अपना कीमती समय खुशी-खुशी व्यतीत करेंगे. कोई अप्रत्याशित उपहार मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपका मूड और भी बेहतर हो जाएगा. किसी छोटी यात्रा पर जाने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया और चुनौतीपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसे आप अपनी मेहनत से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. लेकिन व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी नहीं रहने वाला है. बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचें.

करियर और शिक्षा: परिवार के सुखद माहौल के कारण आपका मानसिक तनाव दूर होगा, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने में आसानी होगी. करियर से जुड़े किसी भी फैसले में आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा.

स्वास्थ्य: मन की प्रसन्नता आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालेगी. हालांकि, आज आपको स्वादिष्ट भोजन के प्रति अधिक आकर्षित होना पड़ सकता है. भोजन का त्योहार मनाने के बाद थोड़ी हल्की सैर जरूर करें ताकि पाचन अच्छा रहे.

आर्थिक स्थिति: उपहार के रूप में आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं, लेकिन व्यापार में स्थिरता न होने के कारण आज किसी को धन उधार देने या बड़े निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए. नौकरी के नए काम से भविष्य में आय वृद्धि के योग बन रहे हैं.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है. पत्नी का विशेष साथ और स्नेह मिलने से आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. बहुत दिनों से चल रहा कोई भी मतभेद या गलतफहमी आज आपसी बातचीत से दूर हो सकेगी, जिससे रिश्तों में एक बार फिर से नया प्यार और ताजगी आएगी.

लकी अंक: 4

लकी रंग: लाल

उपाय: पारिवारिक सद्भाव और प्रेम बनाए रखने के लिए शनिवार के दिन सुबह घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और अपनी पत्नी या प्रियजन को मीठा खिलाकर उनका आशीर्वाद लें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज के दिन सुबह के समय परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद होने की बहुत अधिक संभावना है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, आपके मन में किसी बात को लेकर अनावश्यक चिंता और क्रोध बना रहेगा. इसलिए सुबह के समय ज्यादातर मौन रहना ही सबसे अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई भी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. हालांकि, दोपहर बाद घर का वातावरण सुधरेगा और आपका मन खुश रहेगा. शाम को दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका आवेशीपन और गुस्सा आपके खिलाफ जा सकता है. सहकर्मियों या अधिकारियों से सीधी बहस से बचें. व्यापार में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय आज के दिन भावनाओं में बहकर न लें, नुकसान हो सकता है. लोगों से संभलकर बातचीत करें.

करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि मन चिंता और गुस्से से भरा रहेगा. करियर से जुड़े मामलों में धैर्य रखें. जल्दबाजी में कोई नया कोर्स जॉइन करने या नौकरी बदलने का निर्णय न लें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है. मानसिक तनाव और क्रोध का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या रह सकती है.

आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपके खर्चे बढ़ने की पूरी संभावना है, खासकर दोपहर बाद दोस्तों के साथ बाहर जाने पर. इसलिए खर्चों पर सख्ती से अंकुश लगाए रखें. अनावश्यक खरीदारी से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका तीखा स्वभाव रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. अपने पार्टनर से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें.

लकी अंक: 4

लकी रंग: ऑरेंज

उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सह शनैश्चराय नमः' मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करें. इससे आपका क्रोध और आवेश शांत होगा.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और फायदेमंद रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, घर के वातावरण में पूर्ण शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में आप अपने जीवनसाथी के साथ अधिक निकटता और गहरा प्रेम महसूस करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में मिठास आएगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन बिजनेस को नई दिशा देने के लिए उत्तम है. आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किसी विशेष स्थान की यात्रा कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में सफलता और अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें मानसिक केंद्रविन्दुता बनी रहेगी, जिससे मुश्किल विषयों में भी मन लगेगा. करियर की दृष्टि से आज आपको अपनी योग्यता साबित करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. मन प्रसन्न होने के कारण शारीरिक ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. बस मित्रों के साथ प्रवास के दौरान बाहर का जंक फूड कम सेवन करें ताकि आपका पेट खराब न हो.

आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के लिए समय बेहद अनुकूल है. आज का दिन पूरी तरह से लाभदायक रहेगा. आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और पुराने फंसे हुए रुपयों की वापसी की भी संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम जीवन: अविवाहित लोगों को जीवनसाथी की तलाश में आज सफलता मिल सकती है. मित्रों के साथ किया गया प्रवास आनंददायक रहेगा. विशेष बात यह है कि आज आपको महिला मित्रों से विशेष लाभ और सहयोग प्राप्त होगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और एक दीपक जलाएं. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी और व्यापार में लगातार बढ़ती हुई सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और फलदायी रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण बेहतरीन और सकारात्मक रहेगा. परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा और सभी लोग आपस में मिलजुलकर रहेंगे. विशेष रूप से आज आपको अपनी माता के स्नेह और आशीर्वाद से विशेष लाभ प्राप्त होगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर भी आज का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वालों के लिए आज पदोन्नति के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं. आपकी मेहनत और लगन को देखकर उच्च अधिकारी आपके काम की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे. हालांकि, आज आपको कार्यस्थल पर कोई नया और चुनौतीपूर्ण टारगेट मिल सकता है, जिसे आप अपनी क्षमता से आसानी से पूरा कर लेंगे.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर की दृष्टि से आज आपको अपने लक्ष्य की स्पष्ट झलक मिलेगी, जिससे भविष्य की योजनाएं बनाना और भी आसान हो जाएगा.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह से फिट महसूस करेंगे. आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार बना रहेगा, जिससे आप बिना थके पूरे दिन के कामों को कुशलतापूर्वक निपटा लेंगे.

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति और सरकारी कामों में मिली सफलता का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दिखेगा. आज आपकी आय में वृद्धि के योग हैं. पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आर्थिक रूप से मजबूती आएगी.

प्रेम जीवन: परिवार की खुशियों का यह सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल और प्रेम और गहरा होगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हल्का हरा

उपाय: सुबह उठकर माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाएं.

वृश्चिक राशिफळ

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको घर के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा और सौम्य व्यवहार रखने की आवश्यकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, आपके माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. शाम को दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, जो मन हल्का करेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज कोई अचानक मुश्किल या बाधा आ सकती है. यदि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो बेहद सतर्क रहें और अपने हर कदम पर सोच-समझकर फैसला लें. नौकरी में भी वाणी पर संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बोले शब्द ही परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाएंगे.

करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने करियर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में परेशानी हो सकती है. मानसिक अशांति के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. इस स्थिति से निकलने के लिए आपको अपनी योजनाओं पर फिर से ध्यान देना होगा और धीरज रखना होगा.

स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. अत्यधिक थकान और तनाव बना रहेगा. ऐसे में ईश्वर की प्रार्थना और आध्यात्मिकता से जुड़ना ही आपको इन सभी अनिष्टों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला सबसे बड़ा सहारा साबित होगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रही अचानक मुश्किलों के कारण आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज किसी बड़े वित्तीय निवेश को टाल दें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको अपने पार्टनर से बातचीत करते समय विशेष रूप से संयम बरतने की जरूरत है. जल्दबाजी में भावुक निर्णय लेने से बचें, अन्यथा तनाव उत्पन्न हो सकता है.

लकी अंक: 4

लकी रंग: लाल

उपाय: सुबह-शाम ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करें. किसी भी बात पर बिना सोचे-समझे बोलने से पूरी तरह बचें. घर के मंदिर में धूप और दीपक जलाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा नाजुक है. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, परिजनों के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद खड़ा हो सकता है. इस स्थिति से बचने और घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आज आप ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहें और अपनी बातें सीमित रखें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ काफी ज्यादा रहेगा. हालांकि, कड़ी मेहनत के बावजूद काम समय से पूरा नहीं होगा और कार्यों में विलंब होगा, जिससे मन में गहरी निराशा उत्पन्न हो सकती है. आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना ही उचित रहेगा.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी होगी. मन बेचैन रहने के कारण करियर संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. आज का दिन सीखने की बजाय भटकाव लेकर आ सकता है, इसलिए धीरज रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य आज कमजोर रहेगा और थकान बनी रहेगी. इसके साथ ही मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको खाने-पीने में खास ध्यान रखने की जरूरत है. हल्का और सात्विक भोजन ही लें. साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज खर्च ज्यादा होगा. अनचाहे और अचानक खर्चों के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है. धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें और आज नई निवेश योजनाओं से दूरी बनाए रखें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मन की चिंता का नकारात्मक असर पड़ सकता है. अपने पार्टनर से संवाद स्पष्ट और सकारात्मक रखें. किसी भी बहस को बढ़ने से रोकने के लिए आपको अपनी वाणी पर पूर्ण काबू रखना होगा.

लकी अंक: 8

लकी रंग: भूरा

उपाय: मन की अशांति और बेचैनी दूर करने के लिए सुबह के समय किसी शांत जगह बैठकर 15 मिनट तक मौन ध्यान करें. शनिवार होने के कारण शाम को सरसों के तेल का दान करें, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं कम होंगी.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं को लेकर शानदार रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आपके घर पर किसी स्पेशल मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर के वातावरण में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा. आज आपको वस्त्र परिधान, स्वादिष्ट भोजन और वाहन सुख का भरपूर आनंद मिलेगा. परिवारजनों के साथ आपका तालमेल काफी अच्छा रहेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. आपके व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मनोयोग से भरा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और जटिल विषयों को समझना आसान हो जाएगा. करियर की दिशा में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक परिणाम देंगे.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त-दुरुस्त रहेगा. मानसिक तौर पर आप बहुत खुश महसूस करेंगे, जिसका सीधा असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक रहेगा. बस तली और मसालेदार भोजन का सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

आर्थिक स्थिति: धन की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभदायक है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. दलाली, ब्याज और कमिशन से मिलने वाले पैसों से आपकी आमदनी में अचानक वृद्धि होगी.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन रहेगा. आपका मन रोमांटिक रहेगा और अगर आप किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो बातचीत शुरू करने के लिए यह सही समय है. दोपहर के बाद दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पर्पल

उपाय: घर में आने वाले मेहमान का स्वागत दिल से करें और उन्हें दही-चीनी जरूर खिलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में और वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, दोपहर के बाद का समय परिवार के लिए बहुत ही शानदार रहेगा. परिजनों के साथ कहीं बाहर घूमने, फिल्म देखने या खाने का रोमांचक कार्यक्रम बन सकता है, जिसे आप बेहद आनंद और उत्साह से गुजारेंगे. घर का वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. दोस्तों के साथ भी समय बहुत अच्छा गुजरेगा और आप मनोरंजन व शॉपिंग में भरपूर रुचि लेंगे.

व्यापार और नौकरी: आज काम के क्षेत्र में आपको लंबे समय से चल रहे किसी काम में बड़ी सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और इससे आपका यश और कीर्ति में भारी वृद्धि होगी. सामाजिक रूप से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे आपकी मान-प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.

करियर और शिक्षा: करियर के स्तर पर आज का दिन प्रगति का प्रतीक है. छात्रों को अपनी पढ़ाई में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. आपके अंदर नई बातें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.

स्वास्थ्य: दिन की शुरुआत में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. ज्यादा काम की वजह से शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करना आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: काम में मिली सफलता का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा. आज आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि शॉपिंग और मनोरंजन में कुछ खर्चा भी हो सकता है.

प्रेम जीवन: दोपहर के बाद का समय रोमांस के लिए उत्तम है. आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डिनर पर जा सकते हैं. आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में प्यार और मधुरता आएगी.

लकी अंक: 5

लकी रंग: पीला

उपाय: थकान दूर करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए सुबह ताजे पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीएं और काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आपको वस्त्र परिधान, वाहन सुख और स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद मिलेगा. घर पर किसी अतिथि या मेहमान के आगमन की संभावना है, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. शाम का समय परिजनों के साथ मौज-मस्ती और गपशप में व्यतीत होगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक है. आपके व्यापार में वृद्धि के बलिष्ठ योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. आज आपकी मुलाकात कई नए लोगों से होगी, जो आपके व्यावसायिक करियर को नई दिशा दे सकते हैं.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह दिन उत्साहवर्धक है. आपको अपने अभ्यास और मेहनत में सफलता अवश्य मिलेगी. प्रगति के नए अवसर सामने आएंगे. साहित्य लेखन से जुड़े लोगों की कल्पनाशक्ति चरम पर होगी, जिससे आप नया और अनोखा काम कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त और दुरुस्त रहेगा. मानसिक तनाव दूर रहेगा और ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. बस स्वादिष्ट भोजन के प्रति लगाव में संयम बनाए रखें ताकि पाचन संबंधी कोई समस्या न आए.

आर्थिक स्थिति: धन की दृष्टि से आज का दिन शानदार रहेगा. दलाली, ब्याज और कमिशन से अच्छी आमदनी होगी. हालांकि, दोपहर के बाद दोस्तों के साथ बाहर जाने के कार्यक्रम में मित्रों पर खर्च हो सकता है, फिर भी आर्थिक लाभ ही अधिक रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेमियों के लिए दिन बेहतरीन है. प्रेमीजन एक-दूसरे का प्यारा साथ पूरी तरह से महसूस करेंगे. आज आपके स्वभाव में अधिक भावुकता रहेगी. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: घर आए मेहमानों या गरीबों को प्रसन्नचित्त होकर मीठा खिलाएं, इससे घर में धन और सकारात्मकता का आगमन होगा.

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