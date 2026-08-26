मेष से मीन तक 27 अगस्त का राशिफल, 6 राशियों को सफलता के योग, पर रखनी होगी ये सावधानी
Rashifal 27 August 2026: सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है. मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal 27 August 2026: आज दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन मंगलाव पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 9.08 मिनट तक रहेगी फिर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथानक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन काफी सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहने वाला है. घर के माहौल में खुशहाली बनी रहेगी. किसी प्रिय सदस्य की सलाह और सही मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे आप अपने कठिन कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपके द्वारा पहले किए गए कार्यों और मेहनत का सकारात्मक परिणाम आज सामने आ सकता है. व्यापारियों को अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए नई शाखा खोलने या उत्पादों की श्रृंखला बढ़ाने का अच्छा विचार आ सकता है. हालांकि, आज किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेते समय तेज़ निर्णय लेने की बजाय सही समय का इंतज़ार करना अधिक लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए. आपकी पिछली मेहनत आज आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगी. करियर में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले गहराई से विचार करें.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा. मानसिक तनाव की स्थिति में काफी कमी आएगी क्योंकि आपका मन संध्या के समय प्रसन्न रहेगा. सुबह के समय हल्की एक्सरसाइज या योग करना न भूलें, ताकि दिनभर ऊर्जावान महसूस करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपकी स्थिति मजबूत होगी. आय के अतिरिक्त स्रोत तलाशने का आपका प्रयास सफल रहेगा. पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए संध्या का समय काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. विवाहित जीवन में प्यार और सामंजस्य बना रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: सुबह नहाने के बाद एक लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इस उपाय से करियर की बाधाएं दूर होंगी और व्यापार में नया सहयोग मिलेगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके भीतर स्थिरता और नई ऊर्जा का संचार है, जिसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक वातावरण पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर से जुड़ी किसी नई योजना, जैसे रेनोवेशन या वास्तु सुधार पर गहन चर्चा हो सकती है. सभी के विचारों में तालमेल बैठेगा और घर का माहौल सुखद एवं प्रेमपूर्ण रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली और लगन सबको प्रभावित करेगी. इसी कारण आपको कोई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोलेगी. व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है.
- करियर और शिक्षा: जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी नई स्किल की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन प्रेरणादायक है. आपकी स्थिर मानसिकता से पढ़ाई में बेहतर फोकस आएगा. शिक्षकों या गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है.
- स्वास्थ्य: आज के दिन में भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बावजूद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि, काम के बीच स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें. ध्यान या साधारण व्यायाम से आपका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बना रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको राहत महसूस होगी. किसी पुराने निवेश, म्यूचुअल फंड या पूँजी निवेश से अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सुखद और रोमांटिक रहेगा. आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्ते में मिठास लाएगी. विवाहित जोड़े आज मिलकर कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: फिरोजी नीला
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद को फल दान करें. साथ ही, दिन में कम से कम 15 मिनट खुली हवा में गहरी सांस लें, इससे आपकी आंतरिक ऊर्जा और स्थिरता बनी रहेगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन सुखद और शांत रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि, व्यस्तता के बीच अपनों के लिए समय निकालना न भूलें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है और आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है. किसी नए प्रचार अभियान की शुरुआत करना या ग्राहकों से संवाद करने का तरीका बदलना फायदेमंद साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. नियमित पढ़ाई के साथ किसी रचनात्मक गतिविधि, प्रतियोगिता या नई चीज सीखने में रुचि लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह बना रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का अधिक दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें. सकारात्मक सोच रखें और दिनचर्या में हल्के व्यायाम या कुछ समय टहलने को शामिल करें. इससे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: नौकरी और व्यापार में मिलने वाली सफलता का सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. आज आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. हालांकि, भावनाओं में आकर अनावश्यक खरीदारी या खर्च करने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपका लचीला और समझदारी भरा व्यवहार रिश्ते में मिठास बनाए रखेगा. जीवनसाथी या पार्टनर से खुलकर बातचीत करें. इससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी प्रेम व विश्वास बढ़ेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: गुलाबी
- आज का उपाय: बुद्धि और कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज घर-परिवार की खुशियाँ आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनेंगी. परिवार का वातावरण काफी सकारात्मक और हर्षित रहेगा. आपको किसी पारिवारिक परंपरा या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, जिससे मन को अत्यधिक शांति मिलेगी. माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ाएगा. उनके साथ समय बिताकर आप अपनी सारी थकान दूर करेंगे और घर में सद्भाव बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपका शांत और संतुलित व्यवहार रहेगा, जिससे कार्यस्थल का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक बना रहेगा. आपकी शांतता देखकर सहकर्मी भी प्रभावित होंगे. व्यापार में आज आपको ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपकी बुद्धि और समझदारी का पूरा लाभ मिलेगा. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफलता मिलेगी. किसी नए विषय को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन अनुकूल है और शिक्षकों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और योग व प्राणायाम से मन को शांत रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए कोई बोनस या इनक्रीमेंट की खबर आ सकती है. धन का लेन-देन सावधानी से करें. आज आप अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जोखिम भरे निवेश से दूर रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मकता बनी रहेगी. बहस के दौरान भावनाओं में बहकर कोई आक्रामक निर्णय न लें. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और दोनों पार्टनर साथ मिलकर खूबसूरत पल बिताएंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. इससे दिनभर ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा. किसी सदस्य की प्रगति और उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ परिवारजनों के योगदान को भी सराहेंगे, जिससे आपसी सलाहता और मजबूत होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास नई ऊँचाइयों को छू सकता है. प्रस्तुति, मीटिंग या नेतृत्व संबंधी भूमिका में आपको भरपूर सफलता मिलेगी. व्यापारियों के लिए यह समय बेहद शुभ है; आप अपने ब्रांड को मजबूत कर सकते हैं और बाजार में नई पहचान बना सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. आपके अंदर सीखने की गहरी इच्छा जगेगी. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी. यदि आप किसी नई तकनीक, इंटरव्यू की तैयारी या कौशल को सीखने का प्रयास कर रहे हैं.
- स्वास्थ्य: आज आपकी ऊर्जा और जीवनशक्ति उच्च स्तर पर रहेगी. मानसिक तौर पर आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक काम के चक्कर में अपनी दिनचर्या, पर्याप्त पानी पीने और आहार को नजरअंदाज न करें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. ब्रांडिंग और नई पहचान बनाने के प्रयासों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने निवेशों से अच्छे रिटर्न की संभावना है. बस ध्यान रखें कि भावनात्मक खर्चों से बचें और धन का सदुपयोग करें.
- प्रेम जीवन: आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा. पार्टनर के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. सामाजिक कार्यक्रमों में आप साथ-साथ जाकर अपनी जोड़ी की अच्छी छवि बनाएंगे, जहां आपके विचारों को सम्मान मिलेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह काम से निकलने से पहले अपने माता-पिता या बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा तथा कार्यक्षेत्र में सफलता के मार्ग और सुगम होंगे.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए काफी सुखद और अनुकूल रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशहाली बनी रहेगी. परिवार में किसी पुराने अधूरे पड़े हुए कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिसे निपटाकर आपको मानसिक शांति और एक अलग ही संतुष्टि महसूस होगी. सभी सदस्यों के साथ मिल-जुलकर चलने से रिश्ते और भी मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी बारीक दृष्टि और गहरी समझ दूसरों की नज़र से छूटे हुए अवसरों को आसानी से पहचान लेगी. नौकरी में गुणवत्ता सुधार या किसी जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य आपको वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा और सम्मान दिला सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपने लक्ष्य के प्रति किसी तरह का भ्रम या डर नहीं होना चाहिए. आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों या नए कौशल को सीखने पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें. आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपनी जीवनशैली की अनदेखी कर बैठते हैं. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से कमर दर्द कर सकती है.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में लेखा-जोखा व्यवस्थित करने से आपकी आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता आएगी और भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी. आज मौजूदा वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग करें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. अपने पार्टनर की छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें, इससे रिश्ते में मिठास आएगी. विवाहित जोड़ों को किसी पुरानी बात को लेकर विवाद करने से बचना चाहिए.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: चारकोल ग्रे
- उपाय: सुबह उठकर ताजे जल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. कार्यस्थल पर हरे रंग का कोई वस्त्र या रूमाल जरूर रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ और फायदेमंद रहेगा. आपका संतुलित दृष्टिकोण आपके रिश्तों में नई सफलता और मधुरता दिलाएगा. आज आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और विश्वास और मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी मध्यस्थता कौशल सामने आएगी. किसी गंभीर विवाद का समाधान आपके हस्तक्षेप से निकल सकता है, जिससे काम का वातावरण शांत होगा. व्यापार में आज आपको तत्काल मुनाफे के चक्कर में आने के बजाय ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक और मजबूत संबंध बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में भावनाओं को दूर रखकर तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. करियर के स्तर पर आज आपकी संतुलित सोच और निर्णय लेने की क्षमता आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी.
- स्वास्थ्य: आज मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को लेकर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. भावनात्मक तनाव को दूर भगाने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें. संतुलित और पौष्टिक आहार लें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. किसी भी निर्णय में भावनाओं और तर्क का सही संतुलन बनाए रखें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निवेश न करें, बल्कि जीवनसाथी से सलाह लेकर ही बचत की योजना बनाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज तार्किकता और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति लोगों को गहराई से प्रभावित करेगी और आपके प्रेमी या पार्टनर को आप पर गर्व महसूस होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं. इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. आज आपको किसी पुराने और कड़वे रिश्ते को सुधारने का अवसर प्राप्त होगा. घर का माहौल शांत रहेगा, बस आपको अपनी बातों पर संयम बनाए रखना होगा ताकि कोई नया विवाद न खड़ा हो सके.
- व्यापार और नौकरी: आज आपका धैर्य और आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगा. नौकरी में कोई गोपनीय या चुनौतीपूर्ण कार्य आपके हाथ लग सकता है, जिसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापारियों को बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार तुरंत अपनी रणनीति बदलनी होगी, जो लंबे समय तक लाभकारी सिद्ध होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और शिक्षार्थियों के लिए आज का दिन कठिन विषयों को समझने और उनमें महारत हासिल करने के लिए उत्तम है. धैर्य रखकर लगातार पढ़ाई करने पर ही सफलता का द्वार खुलेगा. करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने छिपे हुए कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.
- स्वास्थ्य: आज आपका आत्मनियंत्रण आपके स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित होगा. तनाव, चिंता और गुस्से से पूरी तरह दूर रहें, ताकि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज पूरी तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी तरह के अनावश्यक जोखिम, सट्टा या लालच से पूरी तरह बचें. बिना विचारे कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन सुधारवादी है. अगर पिछले कुछ समय से आपसी मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, तो आज उसे दूर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. बहस से बचें और अपने प्यार को जताने के लिए अपने कामों का सहारा लें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह के समय किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथों से शुद्ध जल पिलाएं. इस सरल उपाय से आपके अंदर धैर्य का वास होगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ गुजरने वाला एक अद्भुत समय है. घर का वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. आपके मन में परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है. यह यात्रा आपके रिश्तों में मिठास लाएगी और बच्चों के साथ बिताया गया आपका समय बेहद यादगार रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको प्रशिक्षण या नए कौशल सीखने का शानदार अवसर प्राप्त होगा. दूसरी ओर, व्यापारियों के लिए समय विस्तार का है. दूर-दराज़ के क्षेत्रों से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय की पहुंच और बढ़ेगी.
- करियर और शिक्षा: आज आपके मन में आने वाले नए विचार और नए अनुभव आपके लिए एक नई दिशा तय करेंगे. जो लोग उच्च शिक्षा में शोध कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बेहद उत्साहजनक रहेगा, उनका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा. आपका उत्साह आपको सकारात्मक बनाए रखेगा. बस इस बात का ध्यान रखें कि काम के चक्कर में अपनी दिनचर्या और खान-पान को अनदेखा न करें. हल्की एक्सरसाइज आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में नए ग्राहकों के जुड़ने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने के योग भी बन रहे हैं. हालांकि, अधूरे कामों को पहले पूरा करें, ताकि आर्थिक लेनदेन में कोई बाधा न आए.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा दे सकते हैं या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और समझ और गहरी होगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और अपने अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लें. इससे मन की अशांति दूर होगी और सफलता आसानी से मिलेगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में आपकी बातों का विशेष महत्व रहेगा. परिवार के छोटे और बड़े सदस्य आपकी दी गई सलाह का पालन करेंगे. आपके मार्गदर्शन से परिवार के किसी लंबित निर्णय को लेने में आसानी होगी. घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी और सबका आपस में तालमेल बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी गंभीरता और अनुशासन आपको विशेष सम्मान दिलाएंगे. आपकी समय प्रबंधन और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता आपके वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों को गहराई से प्रभावित करेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय अपने लक्ष्य पर पूरे एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम है. आपकी पढ़ाई में लगी लगन भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेगी. पेशेवर लोगों को अपने काम में नई तकनीकों या कौशल को अपनाने के अवसर मिलेंगे, जिससे करियर की ग्रोथ में तेजी आएगी.
- स्वास्थ्य: आज के दिन स्वयं को अनावश्यक तनाव और चिंता से पूरी तरह दूर रखना बहुत जरूरी है. अपनी मानसिक शांति बनाए रखें, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे. सुबह के समय योग और ध्यान करना आपके शरीर और मन दोनों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं और किए गए निवेश सफल दिशा में आगे बढ़ते दिखेंगे. आपकी सूझबूझ से धन की बचत भी अच्छी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका परिपक्व और गंभीर रवैया आपके प्रियजन को प्रभावित करेगा. रिश्ते में एक नई गहराई आएगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व सम्मान और भी मजबूत होगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कम से कम 5 बार 'ॐ शांतिकराय नमः' का जाप करें. इस उपाय से मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में अटूट सफलता मिलेगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार के लिए अत्यंत सुखद और यादगार रहने वाला है. अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी गतिविधियों में शामिल होने से आपको अपार प्रसन्नता और मानसिक शांति मिलेगी. घर के वातावरण में खुशहाली रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी रचनात्मक सोच आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगी. नौकरी में आपको किसी अभिनव और अनूठे विचार को व्यावहारिक रूप देने और लागू करने का शानदार अवसर मिल सकता है. व्यापार में नई तकनीक या डिजिटल माध्यमों का उपयोग अत्यंत लाभकारी रहेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज नई तकनीकों, कला या असामान्य विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. करियर की दृष्टि से, आपकी अंदरूनी रचनात्मकता आपको सामान्य मार्गों से हटकर एक नई और अनोखी दिशा दिखाएगी.
- स्वास्थ्य: रचनात्मक कार्यों में लगे रहने से आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा और तनाव काफी हद तक कम होगा. हालांकि, डिजिटल उपकरणों की स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठने से आंखों में थकान हो सकती है. समय-समय पर ब्रेक लें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग से आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरी में नए विचारों की सफलता से बोनस या प्रशंसा के रूप में आर्थिक लाभ मिल सकता है. तकनीक या इनोवेटिव सेक्टर्स में निवेश लाभदायक रहेगा. धन का प्रवाह सुचारू रहेगा.
- प्रेम जीवन: मित्रों के साथ मिलकर कोई सामाजिक या रचनात्मक परियोजना शुरू करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी सामाजिक पहचान बढ़ेगी. प्रेम जीवन में रूटीन से हटकर अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया हॉबी अपनाएं या कोई कलात्मक काम करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुबह उठकर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें और ईश्वर को दीपक व धूप अर्पित करें. कार्यस्थल जाते समय अपनी डेस्क या दुकान के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाएं, इससे आपकी नई योजनाओं में सफलता मिलेगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज घर का वातावरण बेहद आत्मीय, प्रेमपूर्ण और सुखद रहेगा. आपकी संवेदनशीलता और दयालुता परिवार के सदस्यों को आपसे और अधिक जोड़ेगी. बच्चों के साथ समय बिताने से मन में अद्भुत खुशी रहेगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरे प्यार और लगाव से निभाएं, सब कुछ आपके अनुकूल होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज कोई बहुत ही जटिल समस्या सामने आएगी, जिसका समाधान आपकी सहज समझ और तार्किक क्षमता से बड़ी आसानी से निकलेगा. व्यापार में ग्राहकों की भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं को गहराई से समझकर लिए गए निर्णय आपको भारी लाभ देंगे.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी कल्पनाशक्ति चरम पर होगी, जो आपको भीड़ से निकालकर दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. साहित्य, संगीत, चित्रकला या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा और सफलता मिलेगी. विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.
- स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति आपके लिए अत्यंत आवश्यक है. आपकी संवेदनशीलता के कारण दूसरों की बातों का अनावश्यक बोझ अपने मन पर मत लाएं. अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताएं.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार में ग्राहकों की जरूरतों को समझकर किए गए काम से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपकी संवेदनशील दृष्टि और अनोखी कल्पनाशक्ति काफी काम आएगी. आपका पार्टनर आपके इस नरम और समझदार रूप को बेहद पसंद करेगा. आज का दिन रोमांटिक माहौल बनाएगा और दोनों के बीच प्यार की डोर और मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को भी अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी या पीपल के पेड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और धूप दिखाएं. इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
राखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.