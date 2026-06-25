Rashifal 26 June 2026: मीन वालों का ऑफिस में विवाद, धनु को मिल सकती है मनपसंद जॉब, मेष से मीन तक देखें राशिफल
Rashifal 26 June 2026: मीन वालों की बिगड़ सकती है छवि, कुंभ वाले बिजनेस में नई डील से बचें. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष द्वादशी रात्रि 10 बजकर 45 मिनट तक रहेगा, उपरांत त्रयोदशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा तुला राशि राशि में दोपहर 01:57 मिनट तक संचरण करेगे.
उपरांत वृश्चिक राशि में संचरण करेगे ,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन- आज चंद्रमा आपके राशि सप्तम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात आठवें राशि में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अनुकूल और खुशहाल रहने वाला है. आपके भाई-बंधुओं के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा और आपसी सद्भाव में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों के सहयोग से आपको कई स्तरों पर लाभ भी प्राप्त होगा. इसके अलावा, आज किसी छोटी सी यात्रा का संयोग बन रहा है.
- व्यापार और नौकरी- कार्यक्षेत्र में आज आपको नए और अभिनव काम करने की अच्छी खासी प्रेरणा मिलेगी. हालांकि, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि व्यापार या नौकरी में प्रतियोगिता का काफी कठोर वातावरण बना रहेगा. आज सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें.
- करियर और शिक्षा- छात्रों और युवाओं को आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है. आज आपके विचारों में स्थिरता का अभाव रहेगा, जिसके कारण करियर और शिक्षा से जुड़े कुछ मामलों में आपको गहरी उलझन का अनुभव होगा.
- स्वास्थ्य- आज आपका स्वास्थ्य मुख्य रूप से आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा. विचारों की अस्थिरता और भटकाव के कारण तनाव बढ़ सकता है, जिससे सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.
- आर्थिक स्थिति - आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मिश्रित फल देगा. व्यापार में प्रतिस्पर्धा के चलते धन लाभ में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन भाई-बहनों के सहयोग और सलाह से आर्थिक लाभ के नए मार्ग भी खुलेंगे. अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन - प्रेमी जोड़ों को आज अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच-समझकर करना चाहिए. मन में चल रही अस्थिरता के कारण पार्टनर से आपकी बातचीत में मतभेद या गलतफहमी पैदा हो सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने इष्ट देवता की पूजा करें तथा घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार में मिश्रित फल देगा.आज चंद्रमा आपके राशि छठे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात सातवें भाव में संचरण करेंगे, आपकी बातों का जादू घरवालों पर चलेगा और आप किसी पुराने विवाद को अपनी सुलझी हुई बातों से सुलझाने में सफल रहेंगे. लेकिन, मन में चल रही दुविधा के कारण पारिवारिक मामलों में कोई ठोस निर्णय लेने में आपको काफी परेशानी होगी.
- व्यापार और नौकरी:
कार्यक्षेत्र में आज आपके लिए सावधानी बरतने का दिन है. हाथ में आए हुए अवसरों को मन की अस्पष्टता के कारण आप गंवा सकते हैं. यदि कोई नया प्रोजेक्ट या व्यापार की शुरुआत करने का विचार है, तो आज उसे टाल दें.
- करियर और शिक्षा: रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है. लेखक, कारीगर और कलाकारों को अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. इंटरव्यू या प्रस्तुति के दौरान आपकी बातें लोगों को गहराई से प्रभावित करेंगी.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लगातार मन में चल रही दुविधा और निर्णय न ले पाने की स्थिति मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. पुराने कामों से पैसे आसानी से आएंगे. किंतु, शर्मीले व्यवहार के कारण आप किसी फायदेदायक वित्तीय योजना के मौके को खो सकते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपका शर्मीलापन आड़े आएगा. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप संकोच करेंगे. हालांकि, आपकी मीठी बातें पार्टनर के मन की नाराजगी को दूर करने में मदद करेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: मन की दुविधा और शर्मीलेपन को दूर करने के लिए सुबह उठकर एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं. काम से निकलने से पहले अपने माथे पर सिंदूर का छोटा सा तिलक लगाएं, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन - आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ गुजरने वाला है.आज चंद्रमा आपके राशि पंचम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात छठे भाव में संचरण करेंगे, आपको अपने परिजनों के साथ मनपसंद खाना खाने का शानदार मौका मिल सकता है. कहीं बाहर घूमने-फिरने या डिनर पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल काफी खुशनुमा और प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी - कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने मन को पूरी तरह से काबू में रखने की जरूरत है. सभी स्थितियों में संयम बनाए रखें. किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को दिमाग में प्रवेश न करने दें, वरना काम में बाधा आ सकती है. व्यापार में सौदों पर ध्यान दें.
- करियर और शिक्षा - मन की ताजगी का सीधा फायदा छात्रों और युवाओं को पढ़ाई या नई स्किल सीखने में मिलेगा. आज आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन करियर से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न करें.
- स्वास्थ्य - आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. तन और मन दोनों की ताजगी आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. बस यह सुनिश्चित करें कि तनाव लेने की बजाय चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें.
- आर्थिक स्थिति - ग्रह गोचर आज आर्थिक लाभ के शुभ योग बना रहे हैं. पुराने अटके हुए पैसे वापस आने की पूरी संभावना है. हालांकि, बाहर खाने-पीने पर होने वाले खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा.
- प्रेम जीवन प्रेम जीवन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सावधानी भरा है. रिश्ते में आगे बढ़ने की किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचें. चीजों को अपने आप धीरे-धीरे सामान्य होने दें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय
आज के दिन जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक किसी भी प्रकार की यात्रा का वास्तव में बचाव करें. सुबह उठकर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देव का ध्यान करें, मन शांत रहेगा.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आज चंद्रमा आपके राशि चौथे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात पंचम भाव में संचरण करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव और विवाद के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण दिनभर मानसिक बेचैनी और अशांति बनी रहेगी. किसी भी बात पर जल्दबाज़ी में उत्तर देने के बजाय ज्यादातर समय मौन रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने कदम सोच-समझकर उठाने होंगे. सहकर्मियों या व्यापारिक भागीदारों के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद होने की प्रबल संभावना है. आज आपकी मान-हानि होने का जोखिम है.
- करियर और शिक्षा: आज आपके मन में करियर या भविष्य को लेकर दुविधा का अनुभव होगा. शिक्षा या नौकरी से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, क्योंकि भ्रम की स्थिति में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं. ऐसे में किसी भी बड़े फैसले को टालना ही आपके हित में होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सम्बंधी लापरवाही आज आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शरीर पर दिख सकता है. अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो थकान और पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन सतर्कता बरतने वाला है. धन हानि होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए आज किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भी आज तनाव का माहौल रह सकता है. आपकी बातों को गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है. तर्क से बचें और स्थिति को संभालने की कोशिश करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज के दिन कोर्ट-कचहरी के मामलों में बहुत संभलकर काम लें. सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट तक मौन ध्यान करें तथा दिन में किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और खुशहाल रहने वाला है.आज चंद्रमा आपके राशि तीसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात चौथे भाव में संचरण करेंगे,. घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए संकटों को दूर करने वाला साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपके व्यापार में अचानक वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन बेहतरीन है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आय में स्पष्ट वृद्धि देखने को मिलेगी. आज आप सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की स्थिति में रहेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को दूर रखें, अन्यथा ये आपकी पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं. करियर की दृष्टि से आज आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन सामान्य है. शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन मानसिक उलझन के कारण थोड़ी थकान महसूस हो सकती है. बाहर जाने का कार्यक्रम आपके मन को हल्का करेगा और ताजगी प्रदान करेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा. नौकरी और व्यापार से आने वाली आय में वृद्धि से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी. मित्रों से मुलाकात से भी कोई वित्तीय लाभ होने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: बाहर घूमने-फिरने के कार्यक्रम से प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. हालांकि, मन की उलझन के कारण साथी से कोई बात छुपाने की बजाय खुलकर बातचीत करें, ताकि रिश्ते में पारदर्शिता बनी रहे.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: मन की उलझन और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए सुबह उठकर घर के बुजुर्गों के पैर छूएं और उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद तुलसी के पौधे में जल अवश्य डालें.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि दूसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात तीसरे भाव में संचरण करेंगे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. पिता जी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आज आपको मिलेगा, जो आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ सकता है, यह यात्रा फलदायी रहेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिए दिन बेहतरीन है. अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी, जिसके चलते पदोन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाकर सफलता हासिल करनी चाहिए.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा और निरोगी रहेगा. आपमें ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो उसमें भी आराम मिलने के संकेत हैं. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन शानदार रहेगा. व्यापार से अच्छा आर्थिक लाभ होगा. आज किसी नए निवेश को लेकर योजना बना सकते हैं, लेकिन पैसे लगाने से पहले बाजार की अच्छी तरह जांच-परख कर लें. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए दिन बेहद मधुर और रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और दोनों के बीच काफी अच्छा समय बीतेगा. आप दोनों मिलकर कोई नया काम की योजना भी बना सकते हैं. एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और प्यार का इजहार करने में न सकुचाएं.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नीला
- उपाय: कार्य क्षेत्र में सफलता और अधिकारियों का सहयोग पाने के लिए सुबह ऑफिस जाते समय एक गिलास जल में थोड़ा सा गुग्गुल मिलाकर छिड़कें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से मिश्रित फल देने वाला है.आज चंद्रमा आपके राशि पहले भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात दूसरे भाव में संचरण करेंगे, विदेश में बसे अपने मित्रों या स्नेहीजनों से संपर्क स्थापित होगा और उनके शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न होगा. लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन रहा है. हालांकि, संतान से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसके कारण मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिति सामान्य होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन बेहद शानदार रहेगा. विशेषकर जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय अत्यंत लाभदायक साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आज का दिन नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ है.
- करियर और शिक्षा: आज आप बुद्धिजीवियों या साहित्य प्रेमियों के संपर्क में आएंगे. उनसे हुई मुलाकात और गहन चर्चा से आपके ज्ञान में व्यापक बढ़ोतरी होगी. छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में फोकस बढ़ाने का है. आपकी बौद्धिक क्षमता आज चरम पर होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा नरम-गरम रहेगा. मौसमी बदलाव के कारण हल्की बीमारी, जैसे सिर दर्द या पेट खराब होने की संभावना बनी हुई है. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का भारी खाना त्याग दें.
- आर्थिक स्थिति: विदेश व्यापार से जुड़ी सफलताओं के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए कामों के शुभारंभ से धन प्रवाह में वृद्धि होगी. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतान की जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च होने की भी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी साहित्यिक या सांस्कृतिक आयोजन में समय बिता सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और समझ और गहरी होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद छात्र या बुद्धिजीवी को पुस्तक का दान करें, इससे ज्ञान और शांति में वृद्धि होगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक व्यतीत करने के लिए है.आज चंद्रमा आपके राशि द्वादश भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात पहले भाव में संचरण करेंगे घर का माहौल सुखद बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने क्रोध को पूरी तरह से काबू में रखें. छोटी-छोटी बातों पर अपना आपा खोने से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपना धैर्य बनाए रखने की कड़ी आवश्यकता है. आपका काम निर्धारित समय से पूरा नहीं होगा, लेकिन निराश होने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें. साथ ही, अपने काम में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों या शॉर्टकट का सहारा लेने से पूरी तरह दूर रहें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. अगर आप करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. नए संपर्क या रिश्ते बनाने से पहले उनके परिणामों के बारे में गहराई से सोच-विचार कर लें.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं. इसलिए अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें. बाहर का भारी खाना छोड़कर हल्का और सेहतमंद आहार ग्रहण करें. अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. बिना सोचे-समझे धन खर्च ज्यादा होने के कारण आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अपनी जेब पर कड़ी नजर रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी नए रिश्ते को शुरू करने या आगे बढ़ाने से पहले दिमाग से सोचें. भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुबह उठकर ताजी हवा में कुछ देर बैठकर गहरी सांस लें (प्राणायाम) और 'ॐ शांतिः शांतिः शांतिः' का मन ही मन जाप करें. इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस दिन घर का वातावरण बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आपको दांपत्य जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होगा.आज चंद्रमा आपके राशि एकादश भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बैठेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ आप मनोरंजन तथा गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपसी प्रेम और बंधन मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. आपको कोई नया और रुचिकर काम मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह दोगुना होगा. सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी. आपकी कार्यकुशलता और व्यवहार आपके सहकर्मियों और अधिकारियों को प्रभावित करेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और लाभदायक है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सकारात्मक संकेत हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखेगा. दिनभर आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. हालांकि, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते समय अति से बचें, ताकि आपका पाचन तंत्र ठीक बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन स्थिर और बेहतरीन है. नई जिम्मेदारियों से भविष्य में आय के नए रास्ते खुलेंगे. आज आप अपनी पसंद के अच्छे वस्त्रों और स्वादिष्ट भोजन पर धन खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन रोमांचक और यादगार रहने वाला है. मित्रों के साथ घूमने-फिरने के दौरान आप किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे. नए लोगों से मिलकर आप प्रेम और रोमांच का अनूठा अनुभव करेंगे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें. घर में या मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी से मानसिक शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाना भी शुभ रहेगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: घर के माहौल में आज सकारात्मकता और खुशहाली का वास रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि दशम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात एकादश भाव में संचरण करेंगे, आप परिजनों के साथ आनंदपूर्ण और यादगार पल व्यतीत करेंगे. पारिवारिक ज़रूरतों पर ध्यान देने से आपसी प्रेम और सद्भाव में और निखार आएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शुभ है. आपकी लंबे समय से चल रही योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी. किसी के साथ पैसों का लेन-देन बहुत आसानी से पूरा होगा. हालांकि, नौकरी या व्यापार से जुड़े किसी भी कानूनी मामले या दस्तावेज़ में सावधानी बरतना आवश्यक है. आप अपने विरोधियों को पराजित करने में सफल होंगे.
- करियर और शिक्षा: काम के क्षेत्र में आज आपको यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. आपकी मेहनत की सराहना होगी. शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का समय है, जिससे उन्हें भविष्य में फायदा होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज आप पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, व्यस्त दिनचर्या के चलते अपने खान-पान और आराम का ध्यान रखें ताकि थकान बढ़ने न पाए. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय ध्यान को दें.
- आर्थिक स्थिति: आज धन लाभ के बहुत शुभ योग बन रहे हैं. देश-विदेश में व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष आर्थिक लाभ होगा. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपका आपके पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे. विवाहित जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को धूप-अगरबत्ती अर्पित करें. शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को मिठाई (पीली वस्तु) का दान करें, इससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात दशम भाव में संचरण करेंगे,आप अपनी संतान की सेहत और उनके भविष्य को लेकर गहरी चिंता में रहेंगे. यदि आप कोई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे स्थगित ही रखें, क्योंकि यात्रा के दौरान अचानक कठिनाइयां आ सकती हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका मन पूरी तरह से काम में नहीं लगेगा. आप ज्यादातर समय आराम करना पसंद करेंगे. व्यापार में किसी भी नए काम या डील की शुरुआत से बचें, क्योंकि आज का दिन नई शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में भारी परेशानी होगी. आपके विचारों में तेजी से बदलाव होने के कारण मानसिक स्थिरता नहीं बन पाएगी. इस वजह से करियर से जुड़ी नई योजनाओं पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है. खराब खानपान के कारण अपच और तेज पेट-दर्द की समस्या से आप काफी परेशान रह सकते हैं. भारी और तैलीय चीजों का सेवन बिल्कुल न करें.
- आर्थिक स्थिति: आज धन और निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की कड़ी जरूरत है. मन में अस्थिरता के कारण कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पूरी तरह बचें. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों पर रोक लगाना ही बुद्धिमानी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपके बदलते मिजाज का असर साफ दिखेगा. तेजी से बदलते विचारों के कारण आपके पार्टनर को आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, जिससे रिश्ते में नाराजगी पैदा हो सकती है. शांति बनाए रखें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: लाल
- उपाय: पेट और मन की शांति के लिए सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं. संतान संबंधी चिंता दूर करने के लिए किसी बच्चे या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का दान करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है.आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरात नवम भाव में संचरण करेंगे परिजनों के साथ किसी बात को लेकर तीखी बहस या वाद-विवाद होने की संभावना है, इसलिए अपनी बातों पर संयम रखें. सबसे बड़ी चिंता आपकी मां के स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, उनका विशेष ध्यान रखें. हालांकि, दिन के दूसरे भाग में स्थिति बदलेगी. शाम का समय परिजनों के साथ बहुत अच्छा और आनंदमय रहेगा. इस दौरान आप लोग किसी जरूरी वस्तु की खरीदारी के लिए भी बाजार जा सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा को धक्का लगने की आशंका है. अचानक आई कोई अनचाही घटना या गलतफहमी आपके काम के उत्साह में काफी कमी ला देगी. स्थायी संपत्ति, जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट से जुड़े आपके प्रयासों में भी आज ढिलाहट और कमी आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सावधानी से बनाए रखें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए काफी जूझना पड़ेगा. मानसिक अशांति के कारण करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में आप हिचकिचाएंगे. किसी भी निर्णय को अगले दिन के लिए टाल दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अज्ञात भय और चिंता बनी रहेगी. रात्रि में नींद नहीं आने (अनिद्रा) की समस्या से आप काफी परेशान रहेंगे. सुरक्षा की दृष्टि से आज पानी वाली जगहों (नदी, तालाब आदि) से पूरी तरह दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. धन की हानि होने की पूरी संभावना है, इसलिए आज किसी भी तरह का बड़ा आर्थिक लेनदेन करने से बचें.
- प्रेम जीवन: तनाव का असर आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ सकता है. पार्टनर से झड़प हो सकती है, लेकिन शाम को उनके साथ समय बिताने से मनमुटाव दूर होगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: मानसिक शांति और अच्छी नींद के लिए सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाकर पिएं. मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद वस्तु का दान करें.
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