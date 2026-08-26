मेष से मीन तक 26 अगस्त का राशिफल, कर्क-मकर को तनाव, सिंह समेत 3 राशियों को फायदा
Rashifal 26 August 2026: सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है. मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal 26 August 2026: आज दिंनाक 26 अगस्त 2026 दिन मंगलाव पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 7.59 तक रहेगी फिर चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथानक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन बेहद खास और यादगार रहने वाला है. आपको किसी पुराने वादे को पूरा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे घरवालों के बीच आपके प्रति विश्वास और आदर काफी बढ़ेगा. पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा और सभी लोग आपस में तालमेल बिठाकर बड़े फैसले ले सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता चरम पर होगी. किसी महत्वपूर्ण समय-सीमा को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण आपकी सराहना बड़े स्तर पर की जाएगी. व्यापार में माल की आवाजाही, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई से जुड़े कार्यों में सुधार होगा.
- करियर और शिक्षा: आज आपके सामने एक साथ कई विकल्प आ सकते हैं, इसलिए प्राथमिकताएँ बहुत सोच-समझकर तय करना आवश्यक रहेगा. जो लोग नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति का उचित सहयोग मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम के बढ़ते दबाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए बीच-बीच में विश्राम जरूर लें और पानी का पर्याप्त सेवन करें. योगा या लघु व्यायाम से शरीर और मन में ऊर्जा बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा. छोटी-छोटी बचत करने की आपकी आदत भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बनाएगी. निवेश संबंधी कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय बिना विचार-विमर्श के न लें, ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका पार्टनर आपके कामों और सफलता की प्रशंसा करेगा. विवाहित जीवन में मन की बातों को साझा करने और संवाद की कमी को दूर करने के लिए आज का दिन उत्तम है, जिससे रिश्ते में प्यार गहराएगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: सुबह उठने के बाद तुलसी के पौधे में जल डालें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार का माहौल काफी अनुकूल और शांत रहेगा. परिवार के किसी विशेष सदस्य के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता और मिठास आएगी. साथ ही, संपत्ति या घरेलू सुधार (रेनोवेशन) से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आपके व्यापक अनुभव के कारण सभी कार्य बहुत ही व्यवस्थित रूप से समय पर पूरे होंगे. व्यापार में सिर्फ मात्रा बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता और मात्रा के बीच सही संतुलन बनाए रखना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. करियर के संदर्भ में, आज आपका धैर्य किसी बड़ी और जटिल समस्या का बहुत ही सरल समाधान निकाल सकता है. इंटरव्यू या नई नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मता बनी रहेगी.
- स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. संतुलित भोजन लें. योग और प्राणायाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं. मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए भी जरूर निकालें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा. घरेलू सुधार या संपत्ति खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह भविष्य के लिए निवेश के रूप में फायदेमंद साबित होगा. कोई बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से पहले अच्छी तरह से विचार-विमर्श करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपके और आपके साथी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. पार्टनर की पसंद का ध्यान रखकर आप उनका दिल जीत सकते हैं. विवाहित जोड़ों के लिए यह दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है. आपसी बातचीत से मनमुटाव दूर होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और सूर्य देव को नमस्कार करें, इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके विचारों में नवीनता और व्यवहार में आत्मविश्वास दिखाई देगा. परिवार में आपका यह आत्मविश्वास पुरानी अड़चनों को दूर करने में मदद करेगा और सकारात्मक माहौल बनाएगा. हालांकि, किसी भी अनावश्यक बहस या वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर रहेगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी नई कार्यप्रणाली को अपनाने और उसे लागू करवाने की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपका आत्मविश्वास इस कठिन काम को आसान बनाएगा. व्यापार में यदि आप ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इसका लंबे समय तक बेहद लाभदायक परिणाम मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है. आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा, वाद-विवाद प्रतियोगिता या रचनात्मक गतिविधि में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा क्योंकि आपके विचार सकारात्मक और ऊर्जा से भरे हैं. शारीरिक रूप से भी आप सक्रिय महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का पूरी तरह से पालन करें और भारी या तैलीय भोजन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. नई कार्यप्रणाली और बेहतर ग्राहक सेवा के कारण व्यापार से धन प्रवाह में वृद्धि होगी. अटके हुए भुगतान भी मिल सकते हैं. लंबे समय के निवेश के लिए यह सही समय है, बस जल्दबाजी में बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाएगा. पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे, बस यहां भी अनावश्यक बहस से बचना जरूरी है. एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करके रिश्ते को मजबूत बनाएं.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: रुपहला
- उपाय: सुबह किसी बुजुर्ग या गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लें और कार्यस्थल पर हरे रंग का कोई छोटा सा सामान रखें, इससे नई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में मदद मिलेगी और मन में शांति बनी रहेगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन घर की व्यवस्था और पारिवारिक सामंजस्य को लेकर बेहद विशेष रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर किसी लंबित या महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बनने की प्रबल संभावना है. घर पर किसी शुभ कार्य जैसे पूजा-पाठ या यज्ञ की तैयारी शुरू हो सकती है, जिससे आने वाले समय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा. नौकरी में आपके सहयोगी और मित्रवत स्वभाव के कारण ऑफिस की टीम का वातावरण काफी बेहतर और खुशनुमा रहेगा. सभी लोग आपस में तालमेल बिठाकर काम करेंगे. वहीं, व्यापार में आपके द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए किए गए विशेष प्रयास आज सफल होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के लिए उत्तम है. अगर आप किसी नई तकनीक या कौशल को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपको उसमें अच्छी प्रगति दिखेगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें, सफलता निश्चित है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. पुराने विवादों को भूलने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में ग्राहकों की संतुष्टि और नौकरी में अच्छे प्रदर्शन के कारण आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई कोई आर्थिक राशि आपको प्राप्त हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज सुकून और प्यार का माहौल रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आज उसे दूर करने का अच्छा मौका है. अपने अहंकार को त्यागें और बातचीत से समस्या का समाधान निकालें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: घर के मंदिर में दीपक जलाकर और गंगाजल छिड़ककर पारिवारिक सद्भाव और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन काफी खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा. परिवार के किसी युवा सदस्य की अचानक उपलब्धि आपको गर्व का अनुभव कराएगी. घर के माहौल में खुशी का वातावरण बन जाएगा और सबका साथ आपका मनोबल काफी ऊंचा कर देगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ निर्णय लेने की गति भी अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर देगी. व्यापार में याद रखें कि भारी प्रचार-प्रसार करने से अधिक अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने से लंबे समय तक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए. पेशेवर लोगों को भी अपने करियर को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए. समय का सदुपयोग करके अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, यह आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक जोश चरम पर होगा. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के बीच में कुछ समय विश्राम के लिए भी जरूर निकालें. संतुलित आहार लें और जंक फूड से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज स्थिरता बनी रहेगी. कामकाज में आ रही नई जिम्मेदारियों से आय में वृद्धि के संकेत हैं. लेकिन किसी भी तरह के बड़े वित्तीय निवेश या लेनदेन को लेकर आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.
- प्रेम जीवन: सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता से नए संपर्क बनेंगे. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समझदारी में इजाफा होगा. अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सामाजिक आयोजन या मेलमिलाप में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, बस अपना प्रभाव बनाए रखें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह उठने के बाद स्नान कर घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इस छोटे से उपाय से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा तथा पूरा दिन शुभ फल देगा.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत अनुकूल और सुखद रहेगा. परिवार में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़, जैसे- संपत्ति, बैंक या अन्य कानूनी कागजात से जुड़ा लंबित कार्य पूरा होने के मजबूत संकेत हैं. आपकी व्यवस्थित सोच से घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा. नौकरी में अब तक अटकी हुई फाइलें और जटिल प्रशासनिक कार्य अचानक पूरे हो सकते हैं, जिससे आपका मानसिक बोझ काफी हद तक कम होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक है. भटकाव से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. रटने की बजाय नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दें, इससे परीक्षा के लिए आपकी तैयारी मजबूत होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आज रात्रि में पर्याप्त और गहरी नींद लें, क्योंकि नींद की कमी आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. हल्का भोजन करें और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करें, इससे आपको बेहतर नींद आएगी.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में लेखा-जोखा और बकाया राशि की व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. पैसों के लेन-देन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें. आज कोई पुराना विवाद हल हो सकता है, जिससे धन का प्रवाह सुचारू होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मकता के साथ-साथ व्यवहारिकता भी बरतने की आवश्यकता है. आज किसी भी विषय पर व्यवस्थित ढंग से बात करें. अहंकार को दूर रखें, आपकी सकारात्मता और धैर्य आपके प्रियजन के मन में आपके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों को बढ़ाएगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठकर अपने दिन के सभी कार्यों की एक सूची बनाएं और उसी अनुसार प्राथमिकता के क्रम में काम करें. किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे दो बार जरूर पढ़ें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अत्यंत शुभ है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ पहले से बेहतर होगी, जिससे घर का वातावरण प्रेम और शांति से भरा रहेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पर आपकी उपस्थिति आपके और आपके परिवार के सम्मान को काफी हद तक बढ़ाएगी.
- व्यापार और नौकरी: आपकी मधुर वाणी और संतुलित व्यवहार आज कार्यस्थल पर चमत्कार करेंगे. सामूहिक परियोजनाओं में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी कार्यक्षमता सभी को प्रभावित करेगी. व्यापार में आज नए व्यावसायिक संबंध बनने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा. टीम वर्क के माध्यम से आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपकी प्रमोशन के रास्ते आसान करेंगे. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उनकी मेहनत आज अच्छे परिणाम देगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, काम के बोझ के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए कुछ समय योग और ध्यान को दें. हल्का और पौष्टिक आहार लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आज किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेते समय गहराई से सोच-समझकर कदम उठाएं. लालच में आकर जोखिम भरे निवेश से बचें. आय के स्रोत मजबूत हैं, बस खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन रोमांटिक और अनुकूल रहेगा. आपका संतुलित व्यवहार और मधुर बातें आपके पार्टनर को बेहद प्रभावित करेंगी. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज का दिन अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उत्तम है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई खिलाएं, इससे आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार में चल रहे किसी पुराने और गहरे मतभेद को समाप्त करने का अवसर मिलेगा. बड़ों से सलाह-मशविरा करना फायदेमंद साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी एकाग्रता कठिन कार्यों को भी सरल बना देगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी विशेष जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने की संभावना है, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे. व्यापार में बाजार की बदलती परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक समझकर नई रणनीति बनाना बेहद लाभकारी रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए उत्तम है. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. यदि आप किसी नई योजना या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए शुभ है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव की स्थिति दूर होगी, क्योंकि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा रहेगा. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम करने से कमर या गर्दन दर्द हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में जल पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है. आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी से बचें, खासकर किसी बड़े निवेश या लेन-देन को लेकर. किसी के बहकावे में आकर आर्थिक नुकसान उठाने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आपका आपसी संबंध मधुर होगा. यदि पिछले कुछ समय से आपके बीच कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आज खुलकर बात करके उसे दूर करने का अवसर मिलेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: काम की शुरुआत से पहले अपने कार्यस्थल या घर के पूजा स्थल पर एक दीपक प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करें. इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद खास है और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. आपको परिवारजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इस सामूहिक गतिविधि से घर में आपसी प्रेम और एकता में काफी वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: कर्मस्थल पर दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपकी अटकी हुई समस्याएं आसानी से हल होंगी. व्यापारियों के लिए दिन बेहतरीन है, क्योंकि नए ग्राहकों के साथ संपर्क बनने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: आज नई जानकारी और नए अनुभव आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएंगे. शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, शोध कार्य या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में आपको सकारात्मक संकेत मिलेंगे. छात्र वर्ग अपने लक्ष्य पर पूरे ध्यान से फोकस कर पाएगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बढ़िया रहेगी. नई चीजों को सीखने के कारण मानसिक तौर पर आप काफी तनावमुक्त और खुश महसूस करेंगे. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में नए ग्राहकों के संपर्क में आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में सीनियर्स की प्रशंसा से इंक्रीमेंट की उम्मीद बढ़ेगी. आज धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज काफी मधुरता आएगी. आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पार्टनर को प्रभावित करेगा. विवाहित जातकों के लिए परिवार के साथ किए गए धार्मिक कार्यक्रम से दांपत्य जीवन में प्यार और एकता और गहरी होगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: अपनी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें, एक साथ सब कुछ करने की जल्दबाजी से बचें. सुबह किसी बुजुर्ग या गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, इससे आपका दिन और भी शुभ फलदायी बनेगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. आपकी सलाह और मार्गदर्शन को परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत सम्मान और गंभीरता से लिया जाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका धैर्य और बेहतरीन समय प्रबंधन आपको दूसरों से काफी आगे रखेगा. आपके द्वारा संसाधनों का सटीक और बेहतर उपयोग करने पर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा आपको जरूर मिलेगी. व्यापार में उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने का एक शानदार अवसर हाथ लगेगा, जिसे सही तरीके से उपयोग करके आप बड़ा लाभ कमा सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय धैर्य रखने का है. आपकी कड़ी मेहनत और फोकस आज आपको अच्छे परिणाम देगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स सीखने का यह सही समय है. आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में आज किया गया प्रयास मददगार साबित होगा.
- स्वास्थ्य: अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाए रखें. तनाव को दूर रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं. शरीर में जलयोजन को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज भविष्य की योजना बनाना बेहद लाभकारी रहेगा. बचत पर विशेष ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें. यदि आप किसी निवेश या बीमा प्लान में पैसा लगाने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपके धैर्य का असल रंग दिखेगा. पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. अगर कोई विवाद चल रहा था, तो वह आपके शांत व्यवहार से सुलझ सकता है. दांपत्य जीवन में प्रेम और समझ का माहौल बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: सुबह उठकर घर के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, इससे आपका दिन और भी शुभ बनेगा.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके घर का वातावरण बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर और प्रेमपूर्ण रहेंगे. आज सुबह का समय परिवार के साथ बातचीत करने और भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यतीत करना अत्यंत शुभ रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको किसी नई तकनीकी प्रणाली या सॉफ्टवेयर को अपनाने का शानदार अवसर मिलेगा. आपके सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. नौकरी में इस बदलाव को खुले मन से स्वीकार करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.
- करियर और शिक्षा: तकनीकी, डिजिटल, अनुसंधान और नवाचार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज बड़ी सफलता के संकेत हैं. आज आपकी कल्पनाशीलता और नवीन सोच आपके करियर के लिए एकदम नए और अनछुए रास्ते खोलेगी. विद्यार्थी भी अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. आपके अंदर ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. संतुलित और पौष्टिक आहार लें. फिर भी, तनावमुक्त रहने के लिए सुबह कुछ समय ध्यान और योग को दें.
- आर्थिक स्थिति: ऑनलाइन व्यापार और नई तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स से आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. आज आपकी आय में अचानक वृद्धि होने की पूरी संभावना है. आप अपने वित्तीय भविष्य की बेहतर योजना बना सकते हैं. लंबी अवधि के निवेश के लिए दिन अनुकूल है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आपकी नवीन सोच और अद्भुत आइडियाज से आपका पार्टनर काफी प्रभावित होगा. विवाहित जोड़ों के दाम्पत्य जीवन में आपसी प्यार और समझ में गजब की बढ़ोतरी होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: नारंगी
- उपाय: आज अपने मित्रों के साथ मिलकर किसी सामाजिक कल्याण अभियान की शुरुआत करें या किसी चल रहे अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें. इससे आपकी किस्मत तेजी से चमकेगी और गहरी मानसिक शांति मिलेगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुलकर बिताने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. परिवार में किसी पुराने रिश्ते में फिर से आत्मीयता बढ़ेगी, जिससे घर का माहौल काफी खुशनुमा हो जाएगा. घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी में आज आपकी सहज समझ आपको सही दिशा दिखाएगी. कार्यस्थल पर किसी जटिल विषय को सरल बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर कला, साहित्य, संगीत या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिलेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में आसानी होगी और उनकी किसी बाधा का स्वाभाविक निवारण होगा. नई तकनीकें सीखने का समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. बस अपनी दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. स्वयं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में किए गए सुधारों के कारण धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे. पुरानी रुकी हुई पैसे की वापसी संभव है. लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को लेकर सोच विचार करें. बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में प्यार और मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताकर रोमांटिक वातावरण बनेगा. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज बेझिझक अपनी भावनाएं व्यक्त करने का दिन है. आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपके प्रेम संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाएगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का पूर्ण ध्यान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आपका पूरा दिन शुभ तथा फलदायी रहेगा.
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