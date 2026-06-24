Rashifal: आज 25 जून 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष एकादशी रात्रि 09 बजकर 14 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर मिश्रित रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, परिजनों के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. हालांकि, जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर विचारों का मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जो आपको मानसिक रूप से दुखी भी कर सकता है.

व्यापार और नौकरी:

नौकरी और व्यवसाय में आज का वातावरण काफी प्रतियोगी रहेगा. सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकलने की कोशिश में लगे रहेंगे. इसके साथ ही, समय पर अपने टारगेट को पूरा करने का भारी दबाव भी आप पर बना रह सकता है.

करियर और शिक्षा:

शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आज का दिन बौद्धिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है. यदि आप लेखन या शोध कार्य से जुड़े हैं, तो आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. नए और अनूठे काम करने के लिए आपके मन में भारी प्रेरणा और उत्साह रहेगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. विचारों की अस्थिरता और उलझनपूर्ण परिस्थितियां आपके दिमाग पर ज्यादा बोझ डाल सकती हैं, जिससे अनावश्यक थकान महसूस हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:

वित्तीय मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. विचारों में उथल-पुथल के कारण आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने से पूरी तरह बचें. बड़ा निवेश करना या धन लेन-देन का कोई सौदा करना आज के दिन उचित नहीं होगा.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में आज कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आपके और आपके पार्टनर के सोचने के तरीके में अंतर रिश्ते की मिठास को कड़वा कर सकता है. किसी भी बहस से दूर रहें और प्यार से बात करें.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हल्का हरा

उपाय:

मानसिक शांति और उलझनों से मुक्ति पाने के लिए सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 'ॐ शांतिः शांतिः शांतिः' का कम से कम 11 बार जाप करें.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, आपको अपने भाई-बंधुओं से पूर्ण प्रेम और भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. अगर किसी पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो वह भी आज दूर हो सकती है और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे.

व्यापार और नौकरी:

आज आपको अपने कामकाज में पूरी तरह से स्थिर होकर और धैर्य बरतकर काम करने की आवश्यकता है. इसमें कोई भी चूक या अस्थिरता होने पर हाथ से कई अच्छे अवसर निकल सकते हैं. किसी भी प्रकार की यात्रा का आयोजन करने से स्पष्ट बचें, क्योंकि आज की गई यात्रा सफल नहीं होगी. कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी पूरी तरह से परास्त होंगे.

करियर और शिक्षा:

कलाकारों, कारीगरों और लेखकों के लिए आज का दिन सुनहरा है. आपको अपनी अद्भुत प्रतिभा को दुनिया के सामने दर्शाने का शानदार अवसर मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कतों और एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वे विशेष ध्यान दें.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव या व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा. अनावश्यक यात्रा या जोखिम भरे निवेश से बचना हितकर रहेगा. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर धन को सुरक्षित रखें.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में आपके साथी का पूरा सहयोग और स्नेह आपके साथ रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, बस किसी बात को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

लकी अंक: 8

लकी रंग: ग्रे

उपाय:

काम में स्थिरता और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आज सुबह किसी मंदिर में दीपक और पीले फूल अर्पित करें. सफलता के लिए 'ॐ शांतिकराय नमः' का 11 बार जाप करें.

मिथुन

पारिवारिक जीवन:

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद खुशहाल रहेगा. आप अपने मित्रों और परिजनों के साथ मिलजुलकर आनंदमय क्षण व्यतीत करेंगे. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, परिवार का वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा. किसी खास अवसर पर प्रियजनों की ओर से आपको उपहार प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी चौगुनी हो जाएगी.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा. व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आज कोई बड़ा आर्थिक सौदा तय हो सकता है, जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा होगा.

करियर और शिक्षा:

मानसिक ताजगी के कारण छात्रों का ध्यान अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा. नई चीजें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह दिन अनुकूल है. करियर में नई दिशाएं मिलने के अवसर भी उत्पन्न होंगे.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्कृष्ट है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. आज अच्छे और आकर्षक कपड़े पहनने का भी अवसर मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति:

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभदायक रहेगा. आपकी आय में वृद्धि होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. आर्थिक लाभ के नजरिए से यह दिन यादगार साबित होगा.

प्रेम जीवन:

दांपत्य जीवन में आज तालमेल और प्रेम बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए भी दिन रोमांटिक रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

लकी अंक: 6

लकी रंग: गुलाबी

उपाय:

मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से आज पूरी तरह से दूर रहें. सुबह उठने के बाद अपने माता-पिता और ईष्ट देवता के चरण स्पर्श करें, इससे दिन और भी शुभ होगा.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने की पूरी आशंका है, आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, जिससे घर का वातावरण अचानक विपरीत और तनावपूर्ण हो सकता है. हालांकि, दिन के उत्तरार्ध में धीरज रखने पर किसी पुरानी गलतफहमी दूर होगी.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपकी निर्णय शक्ति कमजोर रहने के कारण कोई भी बड़ा व्यावसायिक फैसला लेने से बचें. किसी सहयोगी या वरिष्ठ अधिकारी के साथ तीखी बहस या विवाद होने की संभावना बनी हुई है. आपके स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में भारी परेशानी होगी. आपका मन अस्वस्थ और बेचैन रहेगा, जिससे किसी भी विषय पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा. नए विषय या प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय पुराने का रिवीजन करने पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य:

आज अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें. मानसिक बेचैनी का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. सिरदर्द, चक्कर आना या पेट संबंधी कोई अप्रिय समस्या उत्पन्न हो सकती है. तनाव लेने से बचें और हल्का भोजन ग्रहण करें.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक तौर पर आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. भावनाओं में बहकर या गुस्से में आप अनावश्यक धन खर्च कर सकते हैं. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश करने या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें, अन्यथा धन की हानि हो सकती है.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका से अनबन हो सकती है. अहंकार और स्वाभिमान के कारण जल्दबाजी में कोई गलत शब्द न बोलें. संवाद कायम रखने से गलतफहमी दूर होगी और रिश्ता मजबूत बनेगा.

लकी अंक: 9

लकी रंग: पर्पल

उपाय:

घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करें. किसी भी विवाद में अपनी बात रखने से पहले दो बार सोचें.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज आपका मन कहीं खोया रहेगा, जिसका असर आपके पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत में कमी रहेगी. उनकी बातों पर ध्यान दें, ताकि आपके उदास रहने के कारण घर में छोटी-मोटी गलतफहमियां न उत्पन्न हों.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार में आज आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन दुविधापूर्ण मानसिकता के कारण सामने आया हुआ बड़ा अवसर हाथ से निकल सकता है. नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट या काम शुरू करने से बचें. पुराने और चल रहे कामों को ही पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें.

करियर और शिक्षा:

छात्रों को आज कोई नया विषय या अध्याय शुरू करने से पूरी तरह बचना चाहिए. आपका ध्यान भटकेगा, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करना ही आज के दिन के लिए सबसे उचित रहेगा.

स्वास्थ्य:

मानसिक उथल-पुथल और अत्यधिक सोचने के कारण आपको थकान या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दोपहर के बाद दोस्तों के साथ बाहर जाना आपके मन को हल्का करेगा और तनाव दूर होगा.

आर्थिक स्थिति:

आज का दिन धन प्राप्ति के योगों से भरा है. व्यापार या नौकरी से लंबित पैसे आपके खाते में आ सकते हैं. हालांकि, दोपहर बाद दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाने का कार्यक्रम बनेगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचकर बजट का ध्यान रखें.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सामान्य रहेगा. मन कहीं और लगने के कारण आपका पार्टनर खुद को नजरअंदाज महसूस कर सकता है. शाम को दोस्तों के मिलने के कार्यक्रम में अपने पार्टनर को भी शामिल करने की कोशिश करें.

लकी अंक: 1

लकी रंग: सुनहरा

उपाय:

मन की भटकाव और दुविधा दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक गिलास जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीएं. इससे आपका मन शांत होगा और आप अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन:

25 जून 2026 को गृहस्थ जीवन में पूर्णतः सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठेगा. सबसे खास बात यह है कि आज आपको पिता से विशेष लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी:

व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन किसी अच्छी उपलब्धि दिलाने वाला साबित होगा. आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के शानदार अवसर मिलेंगे. हालांकि, वसूली या किसी विशेष व्यापारिक डील के सिलसिले में आपको बाहर (यात्रा) जाना हो सकता है, लेकिन यह यात्रा लाभदायक रहेगी.

करियर और शिक्षा:

जिन लोगों ने नए काम की शुरुआत की योजना बनाई थी, उनकी योजनाएं आज साकार होंगी. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, जो उनके करियर को नई दिशा देगा.

स्वास्थ्य:

आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. कोई पुरानी बीमारी हो तो उसमें भी राहत महसूस होगी. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति:

आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहने वाला है. आपकी धन और मान-सम्मान में स्पष्ट वृद्धि होगी. सरकारी स्रोतों से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक और प्रेमपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में और अधिक गहराई आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

लकी अंक: 3

लकी रंग: पीला

उपाय:

सुबह उठकर पिता या घर के बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें. गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीली मिठाई (जैसे बेसन के लड्डू) का दान करें.

पारिवारिक जीवन:

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, एक ओर जहां जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पूरी तरह से मधुर बने रहेंगे, वहीं बच्चों की चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी. उनके भविष्य या किसी अन्य मुद्दे को लेकर मन में अशांति बनी रहेगी. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी विषय पर बहसबाजी ना करें.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. नौकरी करने वाले लोगों को आज उनके उच्च अधिकारियों या बॉस का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जिससे काम में रुकावट आ सकती है. व्यापारियों को भी सलाह है कि वे आज किसी बड़े वित्तीय निर्णय को टाल दें और साझेदारों से सोच-समझकर ही बात करें.

करियर और शिक्षा:

करियर और शिक्षा के क्षेत्र में दिन बेहद शुभ और सफल रहने वाला है. विशेषकर जो लोग उच्च शिक्षा या बेहतर अवसरों के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए अनुकूल योग बन सकते हैं. आपकी लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. बच्चों की चिंता और कामकाज के तनाव के कारण आपकी नींद खराब हो सकती है. योगा और ध्यान करके अपने मन को शांत रखें.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक रूप से आज का दिन कुछ नुकसान देने वाला हो सकता है. अचानक खर्च होने की भारी संभावना है, जिससे आपका महीने का बजट बिगड़ सकता है. इसलिए आज अपने खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत अच्छा है. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समझदारी कायम रहेगी. आपके और आपके जीवनसाथी के रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे.

लकी अंक: 5

लकी रंग: नीला

उपाय:

मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आज सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या दही-चीनी का दान करें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज पारिवारिक मामलों में संतुलन और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन स्थिति को बिगड़ने देने के बजाय शांत मन से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें. किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी मामलों में शामिल करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपको केवल अपने नियमित और जरूरी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. अपने काम के बारे में जरूरत से ज्यादा चर्चा करना या योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करना नुकसान पहुंचा सकता है.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए आज नए विषयों की शुरुआत करने की बजाय पुराने पाठों और विषयों का पुनरावलोकन करना अधिक लाभकारी रहेगा. भविष्य की अनावश्यक चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें. यही सोच आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति:

आज स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि अचानक तबीयत बिगड़ने की संभावना बन सकती है. बाहर के खाने से दूरी बनाएं और साफ-सुथरा घरेलू भोजन ही ग्रहण करें. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा और अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है. हालांकि धन संबंधी फैसले सोच-समझकर ही लें.

प्रेम जीवन और उपाय:

प्रेम संबंधों में अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें और छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें. अपने रिश्ते में प्रेम और धैर्य बनाए रखें. आज चिंता छोड़कर चिंतन और आध्यात्मिकता की ओर ध्यान दें. सुबह-शाम कुछ समय ध्यान लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

लकी अंक: 2

लकी रंग: गुलाबी

उपाय:

आज चिंता करने के बजाय चिंतन करें. आध्यात्मिकता में समय व्यतीत करने से आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी. सुबह और शाम कुछ देर ध्यान जरूर करें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज 25 जून, 2026 गुरुवार का दिन आपके लिए उत्साह और खुशियों से भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज पार्टी, पिकनिक, सुंदर भोजन और आकर्षक वस्त्र परिधान इस दिन की मुख्य विशेषता रहेंगे. परिवारजनों के साथ पिकनिक और पार्टी का आयोजन आज के दिन को यादगार बनाएगा. सुंदर वस्त्र पहनकर आप अपनी खुशी को चार गुना बढ़ाएंगे. सबसे खास बात यह है कि दांपत्य जीवन में गहरा सुख और अनुकूलता की प्राप्ति होगी, जिससे घर का वातावरण अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपको सार्वजनिक सम्मान और ख्याति प्राप्त होगी. आपकी मेहनत और क्षमता सभी को नजर आएगी. वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ बौद्धिक विचारों का आदान-प्रदान होगा, जिससे नई रणनीतियां बनेंगी और काम की गति तेज होगी.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा निराशाजनक है. आज उनका मन पढ़ाई में लगने के बजाय मनोरंजन की दुनिया में विहार करने को ज्यादा आकर्षित होगा. छात्रों को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य से भटकें नहीं और ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य:

खुशी और उत्साह का यह दिन आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालेगा. बस पार्टी में मिलने वाले स्वादिष्ट और भारी भोजन का अत्यधिक सेवन करने से बचें, ताकि पेट संबंधी कोई भी परेशानी न आए.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद लाभदायक है. किसी भी भागीदारी में आज शानदार लाभ होगा. आप आज कोई बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन भावनात्मक होने के बजाय बुद्धि से काम लें.

प्रेम जीवन:

नए मित्रों से होने वाली मुलाकात प्रेम जीवन के लिए बेहद रोमांचक रहेगी. मनोरंजन की दुनिया में विहार करने से प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी.

लकी अंक: 4

लकी रंग: लाल

उपाय:

सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को लौंग अर्पित करें. इससे आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि होगी.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन:

परिवार के सदस्यों के साथ आज का दिन बेहद अच्छा बीतेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दशवे भाव में संचरण करेंगे, घर के वातावरण में हर्षोल्लास और खुशियां छाई रहेंगी. किसी शुभ समाचार के मिलने से सबके चेहरे पर मुस्कान रहेगी. पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और साथ मिलकर आप कोई धार्मिक या मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार के विकास के लिए यह दिन उत्तम है. आपकी मेहनत रंग लाएगी. विशेषकर आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों को आज शानदार लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, उन्हें अपने काम में सफलता मिलेगी. आपके विरोधियों की सारी षड़्यंत्र और चालें पूरी तरह से निष्फल साबित होंगी.

करियर और शिक्षा:

छात्रों के लिए ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का समय है. पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी. करियर की दृष्टि से आज आप दीर्घकालिक आर्थिक आयोजन और नई रणनीतियां बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी.

स्वास्थ्य:

आज आपकी तंदुरुस्ती चमत्कारिक रूप से अच्छी रहेगी. शरीर में ऊर्जा और जोश का स्तर काफी अधिक रहेगा. मानसिक तौर पर भी आप बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति:

आज का दिन धन लाभ के लिए बेहद उत्तम है. अटके हुए पैसों की वसूली या फिर किसी भी तरह के बड़े वित्तीय लेन-देन में आपको पूर्ण सफलता हासिल होगी. अचानक से कहीं से आर्थिक लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन मधुरता लिए हुए है. आपसी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते में प्यार और विश्वास गहरा होगा. विवाहित जोड़ों के बीच भी तालमेल बढ़िया रहेगा.

लकी अंक: 4

लकी रंग: पीला

उपाय:

कानूनी उलझनों से बचाव और शुभ फल प्राप्ति के लिए आज सुबह किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और सफेद वस्त्र दान करें. इससे आपकी कुंडली के बाधक ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होगा.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन:

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन चिंतापूर्ण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, खासकर बच्चों को लेकर मन में लगातार कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, जिससे मन व्याकुल रह सकता है. परिवार की महिलाओं को विशेष रूप से अपनी वाणी पर पूरा काबू रखना होगा. गुस्से या भावनात्मकता में बोले गए कड़वे शब्दों से घर का वातावरण खराब हो सकता है.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपका विचार किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहेगा. मन में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, जिससे ठोस निर्णय लेना मुश्किल होगा. इसलिए सलाह दी जाती है कि आज किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें.

करियर और शिक्षा:

हालांकि मन अस्थिर है, फिर भी आज आपकी बौद्धिक शक्ति चरम पर रहेगी. लेखन और सृजनात्मक कार्यों को आज बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधान रहें. यदि हो सके तो आज किसी भी तरह की यात्रा को टाल दें, क्योंकि यात्रा के दौरान शारीरिक असुविधा या थकान हो सकती है. मानसिक चिंता के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, अतः ध्यान से मन शांत करें.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक तौर पर दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. आज आकस्मिक खर्चों की भरमार होने की पूरी संभावना है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. इसलिए आकस्मिक खर्च की पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में बदलते विचारों का नकारात्मक असर दिख सकता है. पार्टनर से बातचीत में संयम बनाए रखें, नहीं तो छोटी बातों पर विवाद खड़ा हो सकता है. मन की अशांति के कारण रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.

लकी अंक: 1

लकी रंग: रुपहला

उपाय:

मन की अशांति दूर करने के लिए सुबह उठकर एक गिलास जल में चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं और 11 बार 'ॐ शांतिकर नमः' का जाप करें.

पारिवारिक जीवन:

पारिवारिक माहौल को शांत बनाए रखने के लिए आज किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से पूरी तरह बचें. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ने के बजाय समझदारी पंखा डालें. इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना आवश्यक है, उनकी तबीयत अचानक खराब हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें.

व्यापार और नौकरी:

कार्यस्थल पर आज आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है. कामकाज में ताजगी और स्फूर्ति का अभाव रहेगा, जिससे आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. विशेषकर महिला सहकर्मियों या कार्यालय की महिलाओं के साथ व्यवहार में बहुत ही सावधानी बरतें, ताकि कोई भी गलतफहमी न पैदा हो.

करियर और शिक्षा:

छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में भारी परेशानी होगी. मन अशांत रहने के कारण करियर संबंधी कोई भी निर्णय ज्यादा भावुकता के कारण न लें, बल्कि व्यावहारिकता को अपनाएं.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आपको थकान और सुस्ती महसूस होगी. ताजगी के अभाव में रहने के कारण मन भी उदास रह सकता है. सुरक्षा की दृष्टि से आज पानी वाली जगहों (नदी, तालाब या स्विमिंग पूल) से पूरी तरह बचकर रहें.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन धन और प्रतिष्ठा हानि के योग बना रहा है. आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, इसलिए निवेश से बचें. मकान, वाहन या अन्य संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अत्यंत संभालकर कहीं सुरक्षित जगह रखें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज अत्यधिक भावुकता से बचना होगा. जरूरत से ज्यादा भावनाओं में बहने से रिश्ते में तनाव आ सकता है. पार्टनर से बहस करने के बजाय संयम बरतें और कोई यात्रा योजना आज के दिन टाल दें.

लकी अंक: 9

लकी रंग: सफेद

उपाय:सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. माता जी का आशीर्वाद जरूर लें और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें. घर में सुबह-शाम धूप जरूर दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.