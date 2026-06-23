Rashifal 24 June 2026: कर्क को सीनियर्स का साथ दिलाएगी बिजनेस में बड़ी डील, तुला को पढ़ाई में आएंगी दिक्कतें, देखें राशिफल
Rashifal 24 June 2026: कर्क को वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, तुला वालों को नई पढ़ाई शुरू करने से बचना चाहिए. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 24 जून 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष दशमी संध्या 07 बजकर 29 मिनट तक रहेगा,उपरांत एकादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध ,कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा, रहेगा, आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन की शुरुआत आपके लिए काफी खास और उत्साह से भरपूर रहने वाली है. आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से आनंदप्रद रहेगा और घर के सदस्यों के साथ आपकी जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. आप मित्रों तथा स्नेहीजनों के साथ मेल-मिलाप करते हुए अच्छा समय व्यतीत करेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद घर के माहौल में अचानक बदलाव आ सकता है और परिजनों के साथ मतभेद के प्रसंग भी बन सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कामकाजी क्षेत्र में आज आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और जोश दिखेगा. आपका उत्साह आपके सहकर्मियों को भी प्रेरित करेगा. लेकिन दोपहर बाद के समय में आपका मूड थोड़ा बदल सकता है.
- करियर और शिक्षा: सुबह के समय आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जिसका सीधा असर आपके करियर और शिक्षा पर पड़ेगा. छात्र वर्ग के लोगों को पढ़ाई में अच्छी सफलता और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में यह दिन मिश्रित फल देने वाला है. सुबह आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे. परंतु दोपहर के बाद अचानक स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है. आज बाहर खाने-पीने से पूर्ण रूप से संयम रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन सामान्य और स्थिर रहेगा. हालांकि भावनाओं में आकर या परिवार को खुश करने के चक्कर में आप कोई ऐसा अनावश्यक व्यय कर सकते हैं, जो बाद में भारी पड़ सकता है. इसलिए बजट का ध्यान रखें.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी या प्रेमी-प्रेमिका के साथ आज का समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा. आप एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करेंगे. शाम के समय संयमपूर्वक बात करें ताकि रिश्तों में तल्खी न आए.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: नीला
- उपाय: घर के मंदिर में सुबह शुद्ध घी का दीपक जलाएं और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, ताकि पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहे.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 24 जून, 2026 को बुधवार का दिन आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, आप घर के सदस्यों के साथ बैठकर किसी आवश्यक चर्चा में व्यस्त रहेंगे. घर की सुंदरता और सजावट बढ़ाने में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा. इस दौरान आपको अपनी मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यालय में आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर और सकारात्मक बनेंगे. दोपहर के बाद आप सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अधिक रुचि दिखाएंगे.
- करियर और शिक्षा: वरिष्ठों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगा. यदि आप कोई नई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आज आपको अपने गुरुजनों से उचित सलाह मिलेगी. छात्रों के लिए यह समय बेहतरीन प्रदर्शन करने का है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. पारिवारिक खुशी और मां के आशीर्वाद का सकारात्मक प्रभाव सीधा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा. बस ध्यान रखें कि घर की सजावट या सामाजिक कार्यों में अति थकान ना हो जाए.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. मित्रों के माध्यम से भी आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों को लेकर आज आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचें. रिश्ते को समय दें, स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तथा दिन की शुरुआत मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक माहौल में आज किसी न किसी बात का डर आपके मन को लगातार घेरे रहेगा. परिवारजनों के साथ अपनी बातें साझा करने में हिचकिचाहट हो सकती है. घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका मन बेहद विचलित रहेगा. ज्यादा बातचीत करने या बिना सोचे बोलने की आदत से गलतफहमी पैदा हो सकती है. इसलिए आज सबसे बेहतर रहेगा कि आप मौन रहकर अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता लाने में परेशानी होगी. भटके हुए विचारों को दूर करने के लिए ध्यान या धार्मिक ग्रंथों के पठन का सहारा लें.
- स्वास्थ्य: आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेगा. शारीरिक पीड़ा के कारण आप गहरी मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. इसका असर आपकी पूरी दिनचर्या पर पड़ेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपके अप्रत्याशित खर्चों में अचानक वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है. अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने की कोशिश करें. आज के दिन बिना सोचे-समझे कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने या धन लगाने से पूरी तरह बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में ज्यादा बातचीत करने या अपनी बात थोपने की आदत आज रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकती है. अपने पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें और किसी भी संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: आज सुबह स्नान के बाद शांत वातावरण में ईश्वर का ध्यान करें. आपकी धार्मिक प्रवृत्ति आपको आंतरिक मानसिक शांति प्रदान करेगी. दिनभर में कम से कम एक बार 'ॐ शांति शांति' का जाप अवश्य करें और जहां तक संभव हो मौन रहने का प्रयास करें.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 24 जून 2026 का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशहाल और सुखद रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, आपको अपनी संतान और जीवनसाथी के साथ गहरा सुख और तालमेल मिलेगा. परिजनों के साथ मिलकर आज आप मनोरंजन और गतिविधियों पर विशेष ध्यान देंगे. इसके अलावा, आज का दिन भोजन सुख के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा. आज आपके व्यापार में नए ग्राहक मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपके बिज़नेस की ग्रोथ में अभूतपूर्व तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में उनकी मेहनत का लाभ मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज का दिन आपके अंदर आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा. विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद अनुकूल है, उनका ध्यान अध्ययन में पूरी तरह से बना रहेगा. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहद चुस्त और अच्छा रहेगा. लंबे समय से चल रही किसी अनजानी चिंता या तनाव से आज आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शानदार रहेगा. आपकी नियमित आय में स्पष्ट वृद्धि होगी. साथ ही, किसी अन्य तरीके या अप्रत्याशित स्रोत से भी आपको अचानक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपकी खुशी दोगुनी कर देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक और प्रेमपूर्ण रहेगा. इसके साथ ही आज आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है. दोस्तों के साथ मिलकर किसी खूबसूरत प्राकृतिक स्थान पर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और रिश्तों में मिठास आएगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: बुधवार को सुबह उठकर हरे रंग के वस्त्र पहनें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. साथ ही किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, गृहस्थ जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे. इस दौरान आपको अपने पिता से विशेष लाभ और सहयोग प्राप्त होगा. उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन बेहद शानदार रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों का सारा काम समय पर और बिना किसी बाधा के पूरा होगा. आज आप अपने काम और व्यवहार के दम पर लोगों पर अपना बेहतरीन इंप्रेशन जमा पाएंगे. अधिकारियों की आप पर कृपादृष्टि बनी रहेगी और वे आपके काम की खुलकर प्रशंसा भी कर सकते हैं. सरकारी कामों में भी आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: आज आप जो भी कार्यक्षेत्र की योजना बनाएंगे, वह सफलतापूर्वक पूरी होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल और फायदेमंद है. वे अपनी निर्धारित पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप पूरे दिन चुस्त और फुर्तीले महसूस करेंगे. कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानी आज आपको घेरने वाली नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभदायक रहेगा. जमीन, मकान एवं अन्य संपत्ति से जुड़े सौदे आज बहुत सफल रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में आश्चर्यजनक मजबूती आएगी. धन के निवेश के लिए यह समय उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांचक और प्यार भरा है. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में और भी अधिक मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह उठकर अपने पिता जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें. बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे बुध ग्रह की शुभता बढ़ेगी और आपका पूरा दिन और भी अधिक फलदायी हो जाएगा.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 24 जून 2026 को पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, सगे-संबंधियों के साथ यात्रा का आयोजन हो सकता है, हालांकि किसी भी तरह की यात्रा में जोखिम से बचना चाहिए. विदेश में रहने वाले परिजनों से शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा. भाई-बंधुओं का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में चल रहा कोई पुराना विवाद आज सुलझ सकता है. परिजनों के साथ मिलकर मनोरंजन पर विशेष ध्यान देंगे और भोजन का भरपूर सुख मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज का दिन विस्तार के लिए शानदार है. व्यापार में आपको नए ग्राहक मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे कारोबार को नई दिशा मिलेगी. मित्रों का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा. किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहने से मानसिक शांति मिलेगी, जो काम की दक्षता बढ़ाएगी.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका ध्यान लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा. मानसिक स्पष्टता के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और भविष्य की योजनाओं पर सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय बेहद अच्छा है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा. लंबे समय से चल रही किसी अनचाही चिंता या तनाव से आज पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए बेहद शुभ है. आपकी आय में स्पष्ट वृद्धि होगी. इसके अलावा किसी अन्य वैकल्पिक तरीके से भी आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी पैसों की बचत बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक और प्रेम जीवन में आज मधुरता आएगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग और सुख मिलेगा. दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: मंदिर में दीपक जलाकर अपने इष्ट देवता को अर्पित करें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 24 जून 2026 (बुधवार) को पारिवारिक माहौल में थोड़ा तनाव रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, नहीं तो बातों-बातों में गलतफहमी पैदा हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: आज का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है. कार्यक्षेत्र में कदम संभलकर उठाएं. गलतफहमी के कारण व्यापार में नुकसान होने की पूरी संभावना है. अपने आस-पास के लोगों पर आंखमूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि छिपे हुए शत्रु आपकी नौकरी या व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका न चूकेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज कोई नया विषय या नई पढ़ाई शुरू करने से बचना चाहिए. हालांकि, लगातार काफी कोशिश के बाद आप मानसिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपका फोकस वापस बेहतर होगा.
- स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मानसिक तनाव का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. आज के दिन आध्यात्मिकता की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी पर भरोसा करके बड़ा आर्थिक लेन-देन या निवेश से बचें. छिपे हुए शत्रु या किसी गलतफहमी के कारण धन हानि होने की आशंका बनी हुई है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी कड़वी या अनुचित वाणी से आपका पार्टनर आहत हो सकता है. गलतफहमियों को दूर करने के लिए धैर्य रखें और किसी भी तरह के विवाद में उलझने से बचें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पीला
- उपाय: आज का दिन साधना सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ है. सुबह स्नान के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और 'ॐ नमः शिवाय' का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और छिपे शत्रुओं से रक्षा होगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज के दिन आप दैनिक भागदौड़ से मुक्त होकर अपने लिए समय निकाल पाएंगे. जीवनसाथी के साथ आमोद-प्रमोद में अच्छा समय व्यतीत होगा. मित्रों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. हालांकि, अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें. परिवार में गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और भागीदारी के कामों में आज लाभ के योग बन रहे हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. लेकिन सावधानी बरतते हुए आज किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. काफी कोशिश और धैर्य के बाद ही आप मानसिक शांति प्राप्त कर पाएंगे. आज के दिन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें. भले ही आज आपको उत्तम भोजन का आनंद मिलेगा, तथापि आलस्य और अनियमितता से शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग और ध्यान अत्यंत लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहने वाला है. व्यापार से आने वाले लाभ से आप नए वस्त्र और आभूषण की खरीदारी कर प्रसन्न होंगे. फिर भी, किसी पर अंधविश्वास से धन लगाने से बचें ताकि गलतफहमी के कारण आर्थिक नुकसान न हो.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ रोमांटिक और अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेमी जोड़ों को सलाह है कि बातचीत में कड़वाहट न लाएं, नहीं तो मामूली सी गलतफहमी बड़े विवाद का रूप ले सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: आज का दिन साधना सिद्धि के लिए अत्यंत उत्तम है. प्रातःकाल जल्दी उठकर किसी शांत स्थान पर बैठें. अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें, इससे सारी नकारात्मकता दूर होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. चंद्रमा एकादश भाव में संचरण करेंगे, गृहस्थ जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे. विशेषकर पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको बहुत लाभ देगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है. आपके द्वारा किए गए हर काम में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होगा. अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी और वे आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन को देखकर सब प्रभावित होंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से सरकारी कामों में आज आपको लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है. वे अपनी निर्धारित पढ़ाई के लक्ष्य को बिना किसी भटकाव के आसानी से पूरा कर पाएंगे और अपने मनचाहे लक्ष्य में सफल रहेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम और अच्छा रहेगा. आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. मानसिक तौर पर भी आप बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत रहने वाला है. जमीन, मकान एवं अन्य संपत्ति से जुड़े सौदे आपके लिए बेहद लाभदायक और सफल रहेंगे. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में नई मजबूती आएगी. आप लंबे समय से अटके हुए किसी वित्तीय मामले को सुलझाने में भी सफल हो सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिश्ते में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. आप एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह उठकर अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें, इससे आज का दिन और भी शुभ फलदायी रहेगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 24 जून 2026 को आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आप अपनी संतान के विषय में काफी चिंतित रहेंगे, जिससे घर का वातावरण भारी हो सकता है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि घर में बुजुर्गों की तबीयत अचानक खराब हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: इस दिन कार्यस्थल पर आप मानसिक रूप से अशांत और असमंजस की स्थिति में रहेंगे. व्यापार या नौकरी से जुड़े कोई भी ठोस निर्णय लेने में आप असमर्थ रहेंगे. सलाह है कि इस दिन अपने विरोधियों या जल्दबाज़ लोगों के साथ किसी भी तरह का वाद-विवाद न करें.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह दिन सामान्य नहीं रहेगा. भाग्य आपके साथ नहीं रहेगा, जिससे आपके अंदर गहरी निराशा का अनुभव होगा. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लगाने में भारी दिक्कत होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में यह दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण है. आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. खासकर पेट दर्द की समस्या से आपको काफी परेशानी होगी. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह दिन कमज़ोर रहने वाला है. भाग्य के अनुकूल न होने से धन लाभ के अवसर रुकेंगे. बुजुर्गों के स्वास्थ्य और अपने इलाज पर अचानक खर्च आ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी आपका मन असमंजस में रहेगा. मानसिक अशांति के कारण आप अपने पार्टनर से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे. रिश्ते में चिड़चिड़ाहट पैदा हो सकती है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी में निर्णय न लें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुबह उठकर घर के बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें. पेट दर्द से बचने के लिए भोजन हल्का और समय पर लें, जंक फूड से परहेज करें. मानसिक अशांति दूर करने और भाग्य को अनुकूल करने के लिए दिनभर में कम से कम 108 बार 'ॐ शांति शांति शांति:' का जाप करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद अनूठा रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आपके स्वभाव में भावुकता की प्रधानता बहुत अधिक होगी, जिसके कारण छोटी-छोटी बातों पर भी आपकी आँखों में आंसू आ सकते हैं. घर के माहौल में आप अपनी माता से अत्यधिक प्रेम और लगाव का अनुभव करेंगे. उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी गति और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. समय पर काम पूरा नहीं होने की स्थिति बनने पर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, अपनी सार्वजनिक छवि का पूरा ध्यान रखें. किसी भी प्रकार की अफवाह या गलतफहमी से बचें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद उत्साहजनक और सफलता दायक रहने वाला है. जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी है या कोई नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वभाव में आई अत्यधिक भावुकता के कारण आप दिनभर मानसिक बेचैनी का शिकार रह सकते हैं. यह मानसिक तनाव आपकी ऊर्जा को निचोड़ सकता है, इसलिए योगा और ध्यान का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में किसी बात की उलझन या भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए निवेश से सावधानी बरतें. वहीं, महिलाएं आज अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए सौंदर्य प्रसाधन, नए वस्त्र या आभूषणों की खरीदारी के पीछे धन खर्च करेंगी.
- प्रेम जीवन: भावुकता के इस मूड का असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक समर्पित नजर आएंगे, लेकिन अनावश्यक भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचना होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: मानसिक बेचैनी और आर्थिक उलझन दूर करने के लिए सुबह उठकर किसी भी माता के स्वरूप (देवी) को लाल फूल अर्पित करें और अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ आपका समय सुखद और आनंदमय रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ेगा, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ खास योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. मित्रों के साथ छोटी यात्रा या घूमने-फिरने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधूरे कार्य पूरे करने में सफलता मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोग महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम रहेंगे. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों पर आपको बढ़त मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आपके विचारों में स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. किसी कठिन विषय को समझने में सफलता मिल सकती है. कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और लोगों से प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है.
- स्वास्थ्य: आज मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. तनाव और चिंता कम होने से मन शांत रहेगा. हालांकि नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है. कार्यक्षेत्र में मिली सफलता आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: बुधवार के दिन सुबह जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर पवित्र पौधों को अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है.
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