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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 24 July 2026: तुला-कुंभ को मिलेगा बड़ा लाभ, पर इन राशियों के बढ़ते खर्च बनेगी मुसीबत, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 24 July 2026: तुला-कुंभ को मिलेगा बड़ा लाभ, पर इन राशियों के बढ़ते खर्च बनेगी मुसीबत, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 24 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज शुक्रवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 23 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष दशमी तिथि सुबह 10 बजकर 09 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य  कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा तुला राशि में रात्रि 09:03 मिनट तक रहेगे, वृश्चिक राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष

  • पारिवारिक जीवन: आज आपकी भावनाएं सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील रहेंगी. परिवार के किसी सदस्य की बात या व्यवहार आपको भीतर तक प्रभावित कर सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखें. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखें. घर का वातावरण शांत बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए मौन और संयम सफलता की कुंजी साबित होंगे. व्यापारियों को नए सौदों या साझेदारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. विशेष रूप से अचल संपत्ति से जुड़े किसी भी निर्णय या चर्चा को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा. धैर्य और निरंतर मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. भोजन और नींद की अनियमितता के कारण थकान, मानसिक तनाव या उदासी महसूस हो सकती है. माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. योग, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति प्रदान करेंगी. पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. निवेश या संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले आज टालना ही बेहतर रहेगा. सोच-समझकर किए गए आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभ देंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावुकता अधिक रहने के कारण छोटी-छोटी बातों पर मन आहत हो सकता है. साथी की बातों को गलत समझने से बचें और खुलकर संवाद करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: मन की शांति के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. माता-पिता का आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु या दूध का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और दिन सकारात्मक बनेगा.

वृषभ

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद और संतोष देने वाला रहेगा. पिछले कुछ समय से चली आ रही चिंताओं में कमी आने से मन हल्का महसूस करेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और विशेष रूप से माता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर का वातावरण प्रेम और अपनत्व से भरा रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है, जिससे सभी के बीच खुशियां बढ़ेंगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपकी रचनात्मक सोच और नए विचार कार्यस्थल पर सराहे जाएंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बनने की संभावना है और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करेंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और एकाग्रता बेहतर रहेगी. साहित्य, लेखन, संगीत, चित्रकला या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिभा आज निखरकर सामने आएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से भी आप पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित महसूस करेंगे. तनाव कम होने से ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाए रखेगी. हल्की सैर या योग करना लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपकी सजगता बढ़ेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास सफल रहेगा. निवेश या बचत की नई योजना बना सकते हैं. रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने आर्थिक मामले में राहत मिलने की संभावना भी है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है. विवाहित जीवन में प्रेम और विश्वास मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हल्का हरा
  • उपाय: आज माता का आशीर्वाद लें और देवी लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरे फल या हरी सब्जियों का दान करें. साथ ही "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करने से मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

मिथुन

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार का सहयोग आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. मित्रों और परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे तथा उनके सहयोग से कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी प्रियजन के साथ भोजन या छोटी-सी मुलाकात दिन को और भी यादगार बना सकती है. सकारात्मक सोच बनाए रखने से रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. कारोबार में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और नए अवसर भी मिल सकते हैं. यदि किसी नए सौदे या योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें धीरे-धीरे सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों का आज काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा. आप आरामदायक माहौल में अपने कार्य पूरे करेंगे और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. हालांकि आलस्य से बचें और आवश्यक कार्य समय पर पूरा करें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें. रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. दोपहर के बाद उत्साह और ताजगी का अनुभव होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन अधिक तली-भुनी चीजों से बचें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने से भविष्य में अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हर कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें, इससे सफलता और समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

कर्क

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन प्रेम, अपनत्व और खुशियों से भरपूर रहने वाला है. परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे. किसी प्रियजन से उपहार या शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चला आ रहा कोई मतभेद भी बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकता है. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर भी मिल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह अवसर अपनी प्रतिभा साबित करने का रहेगा, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. अपेक्षित लाभ मिलने में कुछ देरी हो सकती है, इसलिए बड़े निवेश या नए व्यापारिक फैसले सोच-समझकर लें. धैर्य बनाए रखना भविष्य में लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और नई जानकारी सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए मिले नए अवसरों का सही उपयोग करें. रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से भी आप उत्साहित महसूस करेंगे. यात्रा या बाहर के भोजन का आनंद लेते समय खान-पान में संतुलन बनाए रखें. पर्याप्त पानी पिएं और नियमित दिनचर्या का पालन करें. हल्का व्यायाम और योग आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. उपहार मिलने या किसी पुराने लेन-देन से लाभ मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े बड़े निर्णय फिलहाल सोच-समझकर ही लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. पुराने मतभेद समाप्त होने से रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: आज भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करें और उन्हें माखन-मिश्री का भोग अर्पित करें. "ॐ क्लीं कृष्णाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु का दान करें और जीवनसाथी या प्रियजन का सम्मान करें. इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और दिन शुभ फलदायी रहेगा.

सिंह

  • पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. सुबह के समय मन में क्रोध और आवेश की भावना अधिक रह सकती है, जिससे छोटी-छोटी बातों पर परिजनों के साथ मतभेद होने की आशंका है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहस से बचें. दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद रहेगा. मित्रों या परिवार के साथ कहीं घूमने या समय बिताने की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम रखना चाहिए. गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. व्यापारियों को ग्राहकों और साझेदारों के साथ व्यवहार में विनम्रता रखनी होगी. दोपहर के बाद कार्यों में गति आएगी और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बनेगी. जल्दबाजी से बचकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं, लेकिन सफलता के लिए शांत मन से निर्णय लेना आवश्यक होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. मानसिक तनाव, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. सुबह के समय अधिक बोलने या अनावश्यक विवाद में पड़ने से मानसिक अशांति बढ़ सकती है. संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आराम के लिए समय निकालें. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर ही खर्च करें. निवेश से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर किए गए आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभ देंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भी आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ने की संभावना है, इसलिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शाम के समय रिश्तों में मधुरता लौटेगी और साथ में अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित जीवन में संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: आज सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. संभव हो तो कुछ समय मौन रहें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु या चावल का दान करें. इससे क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी और दिन अधिक सकारात्मक बनेगा.

कन्या

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और रिश्तों के लिहाज से बेहद सुखद और लाभदायक रहेगा. घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और खुशियों से भरा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल मजबूत होगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है. मित्रों के साथ आनंददायक यात्रा या घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. कारोबार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्रा से अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नए ग्राहकों या साझेदारों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. महिला सहकर्मियों या महिला ग्राहकों से विशेष सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं.
  • करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नए कौशल सीखने की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में लाभ देगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपकी फिटनेस बनाए रखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन मिलने के भी योग हैं. व्यापार में लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और रोमांस बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आप दोनों एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने की संभावना है. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद महिला को हरे वस्त्र, फल या सुहाग की सामग्री का दान करें. इससे आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

तुला

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और खुशियों से भरपूर रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल मजबूत होगा और किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में उत्साह का माहौल बन सकता है. माता का विशेष स्नेह और सहयोग मिलेगा, साथ ही उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. यदि परिवार में किसी पुराने मतभेद की स्थिति थी, तो उसे सुलझाने का यह अच्छा समय है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज नई उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिलेगा. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नए कौशल सीखने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय उत्तम है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह दोनों बने रहेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय रखेगा. यदि लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं. हल्का व्यायाम और योग करना लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और सरकारी कार्यों या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन मिलने के भी योग हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेमी युगल के लिए दिन यादगार रहेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा
  • उपाय: आज उगते सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. माता का आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे करियर में सफलता, सरकारी कार्यों में लाभ और पारिवारिक सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

वृश्चिक

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी, इसलिए उनके खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें. घर के किसी सदस्य के साथ विचारों में मतभेद होने की संभावना है, लेकिन यदि आप अपनी वाणी में मधुरता और धैर्य बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी. शाम के समय मित्रों के साथ कहीं घूमने या मिलने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मानसिक तनाव कुछ कम होगा और मन हल्का महसूस करेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. कारोबार में कुछ रुकावटें या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो लेन-देन और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच और संयम ही आपको सफलता दिलाएंगे.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी चाहिए. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले फिलहाल सोच-समझकर लें और किसी भी नई योजना में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. शारीरिक थकान, मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और अधिक तनाव लेने से बचें. योग, ध्यान और ईश्वर की आराधना से मानसिक शांति मिलेगी. नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय को सोच-समझकर लें. व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज संयम और समझदारी की आवश्यकता होगी. छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, जिससे रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहेगा. शाम का समय प्रेम संबंधों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: बैंगनी
  • उपाय: आज भगवान शिव की पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. माता-पिता का आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु, फल या भोजन का दान करें. वाणी में संयम रखें और दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

धनु

  • पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों पर परिजनों के साथ मतभेद होने की संभावना बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर विशेष संयम रखें. यदि किसी बात पर असहमति हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना अधिक लाभदायक रहेगा. आज जितना संभव हो, अनावश्यक विवादों से दूर रहें और परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें. मौन और सकारात्मक व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव सामान्य से अधिक रह सकता है. कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे न होने से निराशा महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और किसी नए प्रोजेक्ट या नई शुरुआत से फिलहाल बचें. व्यापारियों को भी बड़े निवेश या नए सौदे करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. पुराने कार्यों को पूरा करने पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि यही भविष्य में सफलता की नींव बनेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव और बेचैनी भी बनी रह सकती है. पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें और अधिक तला-भुना भोजन खाने से बचें. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर ही धन खर्च करें. अनावश्यक खरीदारी से बचें और किसी भी बड़े निवेश को फिलहाल टाल दें. आर्थिक मामलों में धैर्य और सतर्कता भविष्य में लाभ दिलाएगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. साथी के साथ मधुर व्यवहार रखें और छोटी बातों को बड़ा न बनने दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. शांत और संयमित रवैया रिश्तों में प्रेम बनाए रखेगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: हल्का नीला
  • उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. हरी मूंग या दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें. वाणी में संयम रखें और नए कार्यों की शुरुआत टालें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मकर

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ सुखद और आनंददायक रहेगा. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और किसी मेहमान के आगमन से रौनक बढ़ सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास मजबूत होगा. दोपहर बाद मित्रों के साथ घूमने-फिरने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और सभी के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और नए ग्राहकों से अच्छे संबंध बनेंगे. दलाली, कमीशन, ब्याज या अन्य माध्यमों से जुड़े व्यवसाय करने वालों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां भविष्य में उन्नति का मार्ग खोल सकती हैं. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नए विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, लेकिन अधिक तला-भुना या मीठा खाने से बचें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने से दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतना भी आवश्यक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ के साथ-साथ दलाली, कमीशन, ब्याज या अन्य स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी ध्यान दें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. प्रेमी युगल के बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई, सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे धन लाभ के योग मजबूत होंगे, परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

कुंभ

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ सुखद और आनंदमय रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिजनों के साथ आपसी प्रेम व सहयोग बढ़ेगा. परिवार के साथ बाहर घूमने या किसी मनोरंजक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और आपकी मेहनत की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए भी दिन लाभदायक रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बन सकता है और कारोबार में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे. आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
  • करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. यदि आप नई नौकरी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो शुभ समाचार मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर अधिक काम करने के कारण शाम तक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. हल्का व्यायाम और योग करना लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. कार्यों में सफलता मिलने से आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार में लाभ होने की संभावना है और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि मनोरंजन और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या लाल फल का दान करें. इससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

मीन

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ खुशी और अपनत्व से भरपूर रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिजनों के साथ आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. शाम का समय परिवार के साथ मौज-मस्ती, घूमने-फिरने या किसी छोटे आयोजन में बीत सकता है. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात भी दिन को यादगार बना सकती है. नए लोगों से परिचय होने के योग हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बन सकते हैं और कारोबार में विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आपकी रचनात्मक सोच और व्यवहार-कुशलता कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनाएगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं. साहित्य, लेखन, पत्रकारिता, कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की कल्पनाशक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी. अपने नए विचारों को अमल में लाने का यह उपयुक्त समय है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से भी आप उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि भावुकता अधिक रहने के कारण छोटी-छोटी बातों का असर मन पर पड़ सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. योग और ध्यान करने से मानसिक संतुलन बना रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. व्यापार से लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन मित्रों के साथ घूमने-फिरने या सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें और भविष्य के लिए बचत की योजना भी बनाएं. सोच-समझकर किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकता है. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: हल्का हरा
  • उपाय: आज मां सरस्वती की पूजा करें और "ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. विद्यार्थी अपनी पुस्तकों का सम्मान करें और जरूरतमंद छात्र को कॉपी, पेन या पुस्तक दान करें. इससे ज्ञान, रचनात्मकता, करियर में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: शनि होंगे वक्री, 6 राशियों के करियर में सफलता, प्रमोशन के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 23 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal 24 July 2026
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