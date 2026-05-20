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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की शुभ संयोग, 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की शुभ संयोग, 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 21 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 20 May 2026 06:13 PM (IST)
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Rashifal: आज 21 मई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि पंचमी  दोपहर 01 बजकर 45 मिनट तक रहेगा,उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य वृषभ राशि में है. चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 21 मई 2026 का दिन परिवार के साथ सुखद और संतुलित रहने वाला है. चंद्रमा चौथे भाव में संचरण करेंगे जिसे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्य में शामिल होने की संभावना भी बन रही है.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और अचानक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. निवेश की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • लव लाइफ: वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और साथी के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर का भोजन अधिक खाने से बचें. मानसिक रूप से आप उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • सावधानी: धन खर्च करते समय संतुलन बनाए रखें. मित्रों के साथ किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

वृषभ राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में सुख-शांति और संतोष का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. मित्रों और करीबी लोगों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. परिवार के साथ छोटी यात्रा या किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.
  • करियर और व्यापार: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नए सौदे या निवेश से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रिय व्यक्ति के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिल सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री संभव है. दांपत्य जीवन में भी प्रेम और समझ बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या हल्की मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है. खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें.
  • सावधानी: बिना सोचे-समझे किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

मिथुन राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के माहौल में थोड़ी गंभीरता रह सकती है. घर के किसी सदस्य की बात आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. बेहतर होगा कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें और शांत स्वभाव बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मन को राहत मिलेगी.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी में अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम में लापरवाही बिल्कुल न करें. व्यापार करने वालों के लिए भी दिन सामान्य से कमजोर रह सकता है. किसी नए निवेश या बड़े निर्णय को आज टालना ही बेहतर रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखें और गुस्से से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.
  • स्वास्थ्य: शरीर में थकान, आलस्य और कमजोरी महसूस हो सकती है. पेट संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए बाहर का भोजन खाने से बचें और हल्का भोजन करें. पर्याप्त आराम करना आपके लिए जरूरी रहेगा.
  • सावधानी: आज किसी भी नए काम की शुरुआत न करें और बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकता है.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • शुभ रंग: हल्का पीला
  • शुभ अंक: 7

कर्क राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. घर के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि गुस्से में कही गई बात रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. दोपहर बाद पारिवारिक माहौल धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा और किसी करीबी का सहयोग भी मिलेगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज संयम और धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी. सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. व्यापार करने वालों को नए निवेश या नई योजना शुरू करने से फिलहाल बचना चाहिए. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, क्योंकि खर्च बढ़ने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. साथी के साथ गलतफहमी पैदा होने की संभावना है, इसलिए अपनी बात शांतिपूर्वक रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. खान-पान में लापरवाही पेट संबंधी परेशानी बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: गुस्से और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • शुभ अंक: 5

सिंह राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, लेकिन घरेलू मामलों में आपकी उदासीनता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें. किसी सामाजिक कार्यक्रम या रिश्तेदारों से मुलाकात की संभावना है.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज सामान्य स्थिति बनी रहेगी. व्यापारियों को भागीदारी वाले कामों में संयम रखने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. विद्यार्थियों के लिए दिन औसत रहेगा, पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. नए लोगों से मुलाकात अपेक्षा के अनुसार सुखद नहीं रहेगी. अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. विवाहित जीवन में सहयोग और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. थकान, कमजोरी या मौसम संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. जीवनसाथी की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.
  • सावधानी: किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें और सामाजिक संबंधों में संयम बनाए रखें.
  • उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज घर-परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है. दोस्तों और करीबी लोगों के साथ घूमने-फिरने या शॉपिंग की योजना भी बन सकती है.
  • करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के लिहाज से आज का दिन लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. व्यापारियों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य समय पर पूरे होंगे. विरोधियों पर भी आप अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से विजय प्राप्त करेंगे.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहेगा. साथी का सहयोग और प्रेम आपको मानसिक सुकून देगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी में राहत महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. फिर भी खानपान में संतुलन बनाए रखें.
  • सावधानी: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.
  • उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पिला
  • शुभ अंक: 4

तुला राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. हालांकि किसी छोटी बात को लेकर मन में अधिक सोच-विचार बना रह सकता है, इसलिए बेवजह तनाव लेने से बचें.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज जिम्मेदारियां अधिक रह सकती हैं. काम समय पर पूरा न होने से थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है. व्यापार करने वालों को धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है. सहकर्मियों के साथ बौद्धिक चर्चा या नई योजनाओं पर बातचीत हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.
  • लव लाइफ: प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात रोमांचक और यादगार रहेगी. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और मन खुश रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: आज तन और मन दोनों में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण मानसिक बेचैनी हो सकती है. बाहर का भोजन करने से बचें और खानपान में सावधानी रखें.
  • सावधानी: किसी भी बात को लेकर अधिक तनाव या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

वृश्चिक राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन परिवार के मामलों में संयम और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. घर के किसी सदस्य के साथ छोटी-सी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद मन को परेशान कर सकता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और मधुर व्यवहार जरूरी रहेगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. सरकारी कार्यों में विशेष सावधानी रखें और जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से जांचें. व्यापार में निवेश या जमीन-वाहन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. पार्टनर की बातों को नजरअंदाज करने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. रिश्ते में विश्वास और शांत बातचीत से स्थिति बेहतर होगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. सिरदर्द, थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और पर्याप्त आराम लें. जल स्रोतों जैसे नदी या तालाब के पास जाते समय सावधानी बरतें.
  • सावधानी: आज क्रोध और जल्दबाजी से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और किसी भी कानूनी या सरकारी काम में लापरवाही न करें.
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 7

धनु राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक भावनाओं से भरपूर रहेगा. मन पूजा-पाठ, ध्यान और धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है और भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. घर-परिवार में खुशी और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के आगमन से घर में रौनक बढ़ेगी. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और परिवार के लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में प्रेम और विश्वास मजबूत होगा.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है. अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा और नए सौदे फायदे का संकेत दे सकते हैं. किसी यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें.
  • सावधानी: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और दूसरों की बातों में आकर भावुक फैसले लेने से बचें.
  • उपाय: भगवान विष्णु या अपने इष्टदेव की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3

मकर राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, आज परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में धैर्य और मधुर वाणी आपके रिश्तों को बिगड़ने से बचाएगी. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए विवाद से दूरी रखें. मित्रों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से भी बचना होगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर दिन सामान्य रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. व्यापारियों के लिए समय स्थिर रहेगा, लेकिन नए निवेश या बड़ी आर्थिक योजना बनाने से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपेक्षित सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. साथी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. शांत स्वभाव और समझदारी रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आंखों में जलन, दर्द या थकान जैसी समस्या हो सकती है. मोबाइल और स्क्रीन का अधिक उपयोग करने से बचें. मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार भी आपकी ऊर्जा कम कर सकते हैं.
  • सावधानी: आज किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें. गुस्से और कटु वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • शुभ रंग: पिंक
  • शुभ अंक: 7

कुंभ राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज 21 मई, 2026 का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है.चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होगा. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण सुखद रहेगा और पुराने मतभेद समाप्त होने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. कुटुंबजनों के साथ कहीं बाहर घूमने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.
  • करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मामले में दिन लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए नए सौदे या लाभ के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मन में संतोष रहेगा. हालांकि, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.
  • लव लाइफ: लव लाइफ की बात करें तो दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. प्रियजनों से उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन नकारात्मक विचारों को मन में जगह न दें. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: किसी की बातों में आकर गलत निर्णय लेने से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3

मीन राशिफल 21 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: आज 21 मई, 2026 को आपको हर काम में संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है. चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,लोभ या किसी बड़े लाभ के लालच में आकर कोई भी आर्थिक फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. पारिवारिक जीवन में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार को शांत रखें. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी.
  • करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मामले में दिन थोड़ा सतर्क रहने वाला है. किसी नए निवेश, साझेदारी या बड़े फैसले को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण काम प्रभावित हो सकता है. व्यापारियों को लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
  • लव लाइफ: लव लाइफ में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. साथी की बातों को नजरअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश करें. अनावश्यक बहस रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से कमजोर रह सकता है. बाहर का खाना खाने से बचें और खानपान में लापरवाही बिल्कुल न करें. थकान, पेट संबंधी परेशानी या कमजोरी महसूस हो सकती है. आज शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी रहेगा.
  • सावधानी: किसी के बहकावे में आकर पैसा निवेश न करें.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 20 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Todays Rashifal Aaj Ka Rashifal 21may 2026 Rashifal
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'पीएम मोदी नहीं देश को गाली...' राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी, गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा है?
'PM नहीं देश को गाली...' गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी BJP, गिरिराज से पीयूष गोयल किसने क्या कहा?
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UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
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पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
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Explained: मानसून 2026 की डेट कन्फर्म! तो इतने दिन बाद होगी बारिश, किन चुनिंदा प्रदेशों में राहत की उम्मीद नहीं?
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