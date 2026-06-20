एक्सप्लोरर
Rashifal 21 June 2026: कर्क, धनु वालों की लाइफ में आएगी नई परेशानी, मकर के काम होंगे पूरे, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 21 June 2026: मिथुन वालों के अटके काम पूरे होंगे, कर्क वाले नए काम की शुरुआत से बचें. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 21 जून 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष सप्तमी संध्या 07 बजकर 56 मिनट तक रहेगा,उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेगे.
रात्रि 08:32 उपरांत कन्या राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. आपको अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. संतान के साथ चल रहे मतभेद आज बढ़ सकते हैं, जिससे मन व्याकुल हो सकता है. ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर रहेगा. हो सके तो आज ज्यादातर समय मौन व्रत जैसी स्थिति में रहें, ताकि घर का वातावरण खराब न हो.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी आज सावधानी बरतने की जरूरत है. आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. आज के दिन अपने प्रेमी या पति-पत्नी पर कोई आरोप न लगाएं. किसी भी बड़े निर्णय को लेकर आज बातचीत न करें, यह समय इंतजार का है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों के मूड को देखकर काम करना होगा, क्योंकि वे आपसे खुश नहीं रहेंगे. व्यापार में कोई भी नया निवेश या रिस्क लेना आज हानिकारक साबित हो सकता है. काम समय पर पूरा न होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. करियर से जुड़े कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज टाल दें. सरकार विरोधी गतिविधियों या विवादित मामलों से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. धन के लेन-देन में बहुत ही सावधानी बरतें. बाहर की यात्रा या मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च करने से बचें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज अलर्ट रहने की आवश्यकता है. बाहर के खान-पान की आदत से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इसके अलावा, दुर्घटना का भय भी बना हुआ है, इसलिए वाहन का उपयोग ध्यानपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए ही करें.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें और दिनभर में किसी भी काम को धैर्य के साथ करें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में दिन का पहला भाग बहुत ही अच्छा रहेगा. आज आपको अपने प्रिय दोस्तों और स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का पूरा आनंद प्राप्त होगा. आपको सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनने का अवसर मिलेगा, साथ ही स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद मिलेगा. लेकिन दोपहर के बाद स्थिति आपके नियंत्रण से हट सकती है. घर-परिवार में किसी से अचानक विवाद हो सकता है, जिसे आप चाहकर भी संभाल नहीं पाएंगे. इसलिए शांत रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में दिन की शुरुआत रोमांटिक रहेगी. आप अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे. हालांकि, दोपहर के बाद की बेचैन स्थिति का आपके रिश्ते पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर बहस न करें और तालमेल बनाए रखें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन लाभदायक रहेगा. आपको ऑफिस में कोई नया और जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. व्यवसाय में आज उन्नति और वृद्धि के योग बन रहे हैं. बिज़नेसमैन किसी नई डील पर सफलता की मुहर लगा सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को आज नए संसाधन और मार्गदर्शन मिल सकता है. दोपहर के बाद एकाग्रता कम हो सकती है, इसलिए कठिन विषयों को सुबह ही पढ़ें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में तेजी नजर आएगी, लेकिन सलाह है कि आज निवेश संबंधी कोई भी योजना ना बनाएं. लंबी अवधि के निवेश या बड़े आर्थिक निर्णयों को टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आप फिट रहेंगे, लेकिन वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी बरतें. वाहन आदि धीमे चलाएं, क्योंकि दोपहर के बाद चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: आज रविवार होने से सुब्ह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं. पारिवारिक विवाद और अनियंत्रित स्थिति से बचने के लिए दोपहर में भगवान हनुमान का पाठ करें और अपने धैर्य को बनाए रखें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ और संवेदनशील है. घर के वातावरण में शांति और सुख-शांति का समावेश रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सुखमय प्रसंग बनेंगे. आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे और घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको मिले-जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. दिन की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या मित्रों के साथ मस्ती कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपका गुस्सा आपकी बातचीत को खराब कर सकता है. अपनी बातें प्यार से कहें और छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रगति तय है. पिछले कई दिनों से अटके हुए कार्य आज आसानी से पूर्ण हो जाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी. साथी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. व्यापार में आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक है. अध्ययन में मन लगेगा और यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो उसमें सफलता की संभावना बनी हुई है. काम में यश की प्राप्ति आपके करियर को नई दिशा देगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आज आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आप चिंतित न हों क्योंकि यह खर्च निरर्थक नहीं होगा. यह खर्च भविष्य की किसी योजना या घर की जरूरतों पर होगा. इसके अलावा, अचानक आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है जो आपकी खुशी को दोगुना कर देगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. लेकिन दिन में क्रोध की मात्रा अधिक रहने के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं. योग और ध्यान से अपने को शांत रखें. व्यर्थ उग्रता और गुस्से से दूर रहने की कोशिश करें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: केसरिया (Saffron)
- उपाय: क्रोध और तनाव को कम करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और प्रातःकाल की सैर पर जरूर जाएं.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में है,आज आपको अपने पारिवारिक जीवन में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें. परिवार के छोटे सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़े मतभेद का रूप ले सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर गलतफहमी या तकरार होने की संभावना है. ऐसे में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और साथी की बातों को ध्यान से सुनें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है. किसी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बजाय वर्तमान कार्यों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी सलाह है कि आज नए कार्यों की शुरुआत से बचें और पहले से चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों या वरिष्ठों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज अचानक किसी कार्य पर धन खर्च होने की संभावना बन रही है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही आर्थिक निर्णय लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बाहर का भोजन करने से बचें और संतुलित आहार लें. पर्याप्त पानी पीएं और नियमित दिनचर्या का पालन करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: आसमानी (नीला)
- उपाय: मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा श्रद्धापूर्वक "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में आज आपकी सबसे बड़ी चिंता माता के स्वास्थ्य को लेकर रह सकती है. उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आने की संभावना है, इसलिए समय रहते उनका उचित इलाज और देखभाल सुनिश्चित करें. परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव के कारण आप स्वयं को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे. काम का दबाव और थकान आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बरतना बेहद आवश्यक है. धन संबंधी किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें, क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी हुई है. निवेश और लेनदेन के मामलों में विशेष सावधानी रखें. शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज नए कामों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. जो कार्य पहले से चल रहे हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें. आपकी मेहनत और लगन का उचित परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापारियों को धैर्य के साथ काम करना होगा. साथ ही राजनीतिक या बौद्धिक बहसों से दूर रहें, क्योंकि ऐसी चर्चाएं विवाद का कारण बन सकती हैं और आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है. परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. एकाग्रता बनाए रखकर पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपके मनोबल को बढ़ाएगी. उनके साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: माता के अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए उन्हें पीले फूल अर्पित करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से काफी सुखद और आनंददायक रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. किसी प्रिय रिश्तेदार या पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है. अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आप दोनों किसी धार्मिक स्थल, मंदिर या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा.
- व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहने की संभावना है. व्यापारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है. यदि आप किसी नए कार्य या परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ माना जा सकता है. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: गहरा नारंगी
- उपाय: माता के उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख-शांति के लिए उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कोई मीठी वस्तु खिलाएं. साथ ही रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनका ध्यान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि होगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिलाजुला रहने वाला है. सुबह के समय घर का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर कन्फ्यूजन या गलतफहमी बनी रहेगी, जिसके कारण छोटे-मोटे झगड़े होने की संभावना है. ऐेसे समय में आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से संयम रखने की आवश्यकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज दिन की शुरुआत थोड़ी खटास भरी रह सकती है. मन पर नेगेटिविटी का भार रहने से आप अपने पार्टनर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे. लेकिन चिंता न करें, दोपहर के बाद जैसे ही मन की ग्लानि दूर होगी, आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को काम पूरा करने में कठिनाई महसूस होगी और बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है. व्यापार में भी कोई नई योजना पर काम करने में अड़चनें आ सकती हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. मन चंचल होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. लेकिन निराश न हों, दोपहर के बाद का समय नई चीजें सीखने के लिए अनुकूल है. नए कौशल सीखने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन सामान्य रहेगा. बेवजह के खर्चों से बचने की जरूरत है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है. किसी को उधार देने से पहले सोच-विचार कर लें.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस हो सकती है. मन पर नेगेटिविटी छाई रहेगी, जिससे आप थकान महसूस करेंगे. दोपहर का भोजन समय पर करें और आराम करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नारंगी
- उपाय: घर में किसी भी झगड़े का हिस्सा न बनें. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. इससे घर का वातावरण शांत होगा.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक रहेगी. आप अपने परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. सुबह के समय किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा. हालांकि, दोपहर के बाद घरेलू मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों में तनाव देखने को मिल सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जातकों के लिए दिन सुखद रहने वाला है. आप अपने प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. लेकिन शाम के समय बातचीत में तीखता न लाएं, वरना नाराजगी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रगति सुनिश्चित है. आपके सभी अधूरे काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि, आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम में ही ध्यान लगाएं. दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने या अनावश्यक सलाह देने से बचें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है और कठिन विषयों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. ऐसे समय में धैर्य खोना उचित नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं, वरना बजट बिगड़ने की संभावना है. धन निवेश के लिए आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा उदासीन न रहें. मौसमी बीमारियां या पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला
- उपाय: पारिवारिक सुख-शांति और स्वास्थ्य के लिए घर के मंदिर में सूर्य देव को जल चढ़ाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आज आपको अपने पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ बहसबाजी या किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन बना रहेगा. मन में उदासी और नेगेटिविटी छाई रहेगी. ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मामला और बिगड़ सकता है. क्रोध पर अंकुश रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी तनाव का माहौल रहेगा. मन की नाराजगी और नेगेटिविटी को अपने साथी पर न उतारें. हालांकि, दोपहर के बाद आप अपने मित्रों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन की ग्लानि दूर होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका मन काम में पूरी तरह से नहीं लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को काम पूरा करने में भारी कठिनाई और थकान महसूस होगी. हालांकि, दिन के उत्तरार्ध में आप नए कामों के लिए तैयार होंगे और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से जुड़े लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. इन मामलों में धैर्य और सूझ-बूझ से काम लें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है. अनावश्यक और अधिक खर्च होने के कारण धन की कमी महसूस होगी. इसलिए आज जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने से बचें और बजट का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. चोट लगने या दुर्घटना होने का भय भी बना हुआ है, इसलिए सड़क पर चलते या ड्राइविंग करते समय सावधान रहें. दोपहर के बाद मन में आनंद का भाव आएगा.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: गहरा नीला
- उपाय: अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दही या चीनी दान करें.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशियों भरा रहने वाला है. सांसारिक जीवन में कई सुखद प्रसंग बनेंगे, जिससे आपका मन प्रफुल्लित और खुश रहेगा. घर का माहौल आनंदमय रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, जीवनसाथी का सहयोग और साथ आपको हर मुश्किल में सहारा देगा. आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन काफी फायदेमंद साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी क्षमता के अनुसार परिणाम मिलेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अधिकारियों या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय आपके मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन या असमंजस हो सकता है. इस स्थिति में धैर्य रखें और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज आपकी स्थिति मजबूत होगी. पुत्र और पत्नी के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे घर की आय में वृद्धि होगी. लेकिन ध्यान रहे, मनोरंजन और विलासिता के पीछे आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज दोपहर के बाद आपको सचेत रहने की जरूरत है. मानसिक अशांति और खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है. थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. विवाद में उलझने से बचें, क्योंकि इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचने का डर बना रहेगा.
- उपाय: मानसिक शांति और सेहत के लिए किसी नीम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, आज आपका पारिवारिक जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा. घर का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा और संतान की संतोषजनक प्रगति देखकर आपके मन में विशेष प्रसन्नता होगी. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे आपसी संबंध और भी मधुर होंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा और पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन के लिए दिन रोमांटिक रहने वाला है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे, तो यह समय उसके लिए बेहतरीन है. आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास गहराएगा, जिससे आपका दांपत्य जीवन और भी सुंदर हो जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत ही शुभ है. आज व्यापार में निवेश करना या नई योजनाओं पर काम करना फायदेमंद साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपके अधिकारी आपकी कार्यशैली से खुश होंगे और आपके काम की सराहना करेंगे, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर के नए मौके आपके सामने आएंगे. यह समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तम है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. लंबे समय से फंसा हुआ उधार आज वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और मन में राहत महसूस होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चटक और दमदार रहेगा. मानसिक शांति बनी रहने से शारीरिक क्षमता भी बनी रहेगी. आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज बाजार से लाए हुए सात प्रकार के अनाज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, इससे घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही तनावपूर्ण स्थितियां समाप्त हो सकती हैं. यदि जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. आपसी समझ और संवाद से रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहने वाला है. आप अपने साथी की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे रिश्ते में विश्वास और मजबूती बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं. यदि आप किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता और कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और रुके हुए कार्य भी आसानी से पूरे हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से सृजनात्मक कार्यों के लिए लाभदायक रहेगा. साहित्य, कला, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वालों को सफलता मिलने के संकेत हैं. नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर प्राप्त होंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. मित्रों और शुभचिंतकों के सहयोग से धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि कार्यभार अधिक होने के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसके बावजूद मानसिक रूप से आप प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चीनी का दान करें. साथ ही घर में घी का दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनाए रखें.
Weekly Rashifal 21-27 June 2026: इस हफ्ते मंगल का गोचर, ये 7 दिन किन राशियों पर भारी, किसे मिलेगी सफलता धन, देखें साप्ताहिक राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
धर्म
कर्क, धनु वालों की लाइफ में आएगी नई परेशानी, मकर के काम होंगे पूरे, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Gupt Navratri 2026: दस महाविद्याओं का पर्व है गुप्त नवरात्रि, इस तरह पूजा करने से बनेंगे सारे काम
धर्म
मंगल का वृषभ में गोचर किन राशियों करियर को पहुंचाएगा सातवें आसमान, तुला से मीन तक जानें राशिफल
धर्म
Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी पर राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल!
Advertisement
Advertisement