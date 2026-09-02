Dainik Rashifal, 2 September 2026: आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और भरणी नक्षत्र के संयोग में चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य और ध्रुव योग का विशेष निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

व्यापार व धन लाभ: त्योहारी मांग और शुभ योगों के प्रभाव से मेष, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को नए अनुबंध और फंसा हुआ धन मिलने के योग हैं.

नौकरी व करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, हालांकि कुछ राशियों को ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से दूरी बनाकर रखनी होगी.

सावधानी: अनजान व्यक्तियों से बड़े वित्तीय लेन-देन और बिना सोचे-समझे किए गए फैसलों से बचें.

पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, लकी रंग और सटीक ज्योतिषीय उपाय.

आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त

तिथि व नक्षत्र: पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और भरणी नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेंगे.

पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और भरणी नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेंगे. शुभ चौघड़िया (शुभ कार्य के लिए):

सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत)

शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक (लाभ)

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य टालें).

दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य टालें). दिशा शूल: आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे आत्म-सम्मान और आत्म-चिंतन में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी: ध्रुव योग के प्रभाव से नए संपर्कों के जरिए व्यापार में लगातार उन्नति होगी और प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे. व्यवसाय में सर्वसम्मति से निर्णय लें. कार्यक्षेत्र में धैर्य और सकारात्मक रवैया रखें; भाग्य का साथ मिलने से करियर की रुकावटें दूर होंगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार और निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा व करियर: विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6

वृषभ राशि (Taurus)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 12वें भाव में रहने से अनजान संपर्कों से नुकसान हो सकता है, सतर्क रहें.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक विस्तार की योजनाओं पर अभी और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल और गॉसिप से दूर रहें. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में तनाव को बढ़ावा न दें और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा व छात्र: छात्रों और खिलाड़ियों को परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 11वें भाव में होने से कर्तव्यों की पहचान कर आगे बढ़ने का दिन है.

व्यापार और नौकरी: त्योहारी सीजन को देखते हुए स्टॉक का उचित प्रबंधन करें. नए व्यावसायिक कार्यों के लिए शुभ चौघड़िया समय उत्तम रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: अविवाहित जातक नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

शिक्षा व छात्र: लक्ष्य स्पष्ट रखकर मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 1

कर्क राशि (Cancer)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 10वें भाव में रहने से कार्यक्षेत्र में कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, सावधान रहें.

व्यापार और नौकरी: त्योहारों के चलते व्यापार में बिक्री और टर्नओवर बढ़ेगा. प्रभावशाली व्यावसायिक संपर्क बनेंगे. ध्रुव योग के शुभ प्रभाव से युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं.

पारिवारिक व स्वास्थ्य: जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य को डायबिटीज से जुड़ी समस्या हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें.

लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6

सिंह राशि (Leo)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 9वें भाव में होने से आध्यात्मिक ज्ञान और रुझान में बढ़ोतरी होगी.

व्यापार और नौकरी: व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में त्वरित निर्णय लेना हितकर रहेगा. किसी पुरानी योजना को फिर से शुरू करने के लिए सुबह 7 से 9 या शाम 5:15 से 6:15 का समय सर्वोत्तम है. ऑफिस में नई कार्यप्रणाली से तालमेल बिठाने के बाद आपकी प्रतिभा चमकेगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: जीवनसाथी के सहयोग से रुके हुए घरेलू कार्य पूरे होंगे.

शिक्षा व छात्र: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम हासिल होंगे.

लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 7

कन्या राशि (Virgo)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 8वें भाव में रहने से पारिवारिक और जटिल मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक मामलों में पारदर्शिता रखें. नेटवर्किंग और सेल्स से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा. कार्यस्थल पर व्यर्थ की चिंताओं के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन न आने दें.

पारिवारिक जीवन: रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी से मधुर वाणी में संवाद करें.

स्वास्थ्य व छात्र: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है; मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और नए उत्पादों से लाभ के संकेत हैं.

व्यापार और नौकरी: ध्रुव योग के प्रभाव से कारोबारियों के लिए दिन अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा. अपने पुराने अनुभवों का व्यापार में लाभ उठाएं. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल आपको नई जिम्मेदारी दिलाएगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर प्रेम व सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य व छात्र: विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न बरतें; अनुशासित दिनचर्या अपनाएं.

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 6वें भाव में होने से पुरानी बीमारियों और परेशानियों से राहत मिलेगी.

व्यापार और नौकरी: फेस्टिव सीजन में ग्राहकों से संपर्क साधने पर टर्नओवर में उछाल आएगा. मीडिया और पीआर से जुड़े कार्यों में लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी. ऑफिस के काम बिना किसी जल्दबाजी के सावधानीपूर्वक पूरे करें.

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी और माताजी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहने से घर में प्रसन्नता रहेगी. छात्रों का संवाद कौशल प्रभावी रहेगा.

लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 5

धनु राशि (Sagittarius)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 5वें भाव में रहने से संतान सुख और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. लोन के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार मिलेगा. कार्यक्षेत्र में योग्यता और कार्यकुशलता से मनचाहे परिणाम हासिल होंगे.

करियर व छात्र: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने विरोधियों को परास्त कर आगे बढ़ेंगे.

लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 7

मकर राशि (Capricorn)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 4वें भाव में रहने से घरेलू संपत्ति को लेकर वाद-विवाद से बचें.

व्यापार और नौकरी: विपरीत ग्रह-गोचर के कारण व्यापार में थोड़ा नुकसान या ऑर्डर में रुकावट आ सकती है. क्लाइंट्स से बातचीत में विनम्रता बरतें. ऑफिस में बॉस के साथ तीखी बहस से बचें और धैर्य रखें.

पारिवारिक व स्वास्थ्य: परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. निरंतर अभ्यास से ही विषयों पर नियंत्रण संभव होगा.

लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 3वें भाव में होने से पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी: होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा. ध्रुव योग के प्रभाव से नए अवसर मिलेंगे; तुरंत निर्णय लेकर उनका लाभ उठाएं. ऑफिस की राजनीति से खुद को अलग रखें.

करियर व स्वास्थ्य: नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. फिटनेस के लिए योग व व्यायाम का सहारा लें.

लकी कलर: ब्लैक | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 1

मीन राशि (Pisces)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 2nd हाउस में होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और धन लाभ के अवसर बनेंगे.

व्यापार और नौकरी: ऑफिस में सहकर्मियों और कर्मचारियों की सलाह से काम में तेजी आएगी. नए व्यापारी धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें. आशावादी दृष्टिकोण आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाएगा.

पारिवारिक व लव लाइफ: अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चाएं आगे बढ़ेंगी. छात्र अध्ययन सामग्री को गहराई से समझ सकेंगे.

लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.