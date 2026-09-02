Aaj Ka Rashifal 2 September 2026: आज 2 सितंबर 2026, बुधवार है. भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और भरणी नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में संचार करेगा. सूर्य और बुध सिंह राशि में हैं, जबकि मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहा है. चंद्रमा और मंगल की यह स्थिति फैसलों में तेजी ला सकती है. हालांकि जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है.

आज मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों को करियर या कारोबार में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. कन्या और मकर राशि वालों को खर्च, सेहत और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक का आज का राशिफल.

आज का पंचांग

दिन: बुधवार

तिथि: भाद्रपद कृष्ण षष्ठी

नक्षत्र: भरणी

चंद्र राशि: मेष

सूर्य राशि: सिंह

राहुकाल: दोपहर में, स्थानीय सूर्योदय के अनुसार समय में अंतर संभव

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं

दिन का उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें

मेष राशि

पारिवारिक जीवन: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई खुशियां लेकर आएगा. आज आपकी किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है. पारिवारिक माहौल आज अच्छा रहेगा. आपकी संतान की किसी बड़ी सफलता से पूरा परिवार गदगद हो जाएगा. रिश्तेदार और मित्र बधाई देने आपके घर पर आएंगे. आज घर पर एक छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, जिससे सभी का बेहतरीन मनोरंजन होगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: आज व्यापारियों की किस्मत चमकेगी. कोई जरूरी और लाभदायक यात्रा हो सकती है, जो आपके व्यापार के लिए अच्छे सौदे लेकर आएगी. नौकरीपेशा लोगों को भी काम के लिए सराहना मिलेगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन उत्पादक रहेगा. आपका अनुशासन आपको जल्द सफलता दिलाएगा. पढ़ाई और अन्य कामों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बना रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. पारिवार की खुशी और घर पर होने वाले मनोरंजन से मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा. बस स्वयं को शांत रखें और संतुलित आहार लें.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में आज शानदार धनलाभ होने के योग बन रहे हैं. अटकी हुई रकम भी वापस आ सकती है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप भविष्य की योजनाओं पर खर्च कर सकते हैं.

प्रेम जीवन: घर पर होने वाली पार्टी का सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी दिखेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर और रोमांटिक बातचीत होगी, जिससे आपसी प्रेम में नयी ताजगी आएगी. प्रेमी जोड़ों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

लकी अंक-9

लकी रंग- लाल

उपाय- सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और साथ में लाल रंग के गेंदे के फूल भी चढ़ाएं, इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

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वृष राशि

पारिवारिक जीवन: आज आपके दिन की शुरुआत अनुकूल होने वाली है, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक रहेगा. घर का वातावरण शांत और प्रसन्न रहेगा. परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा और घर पर कोई छोटा मंगलकार्य भी संपन्न हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: वर्किंग प्लेस पर आज आप खूब मेहनत करेंगे. आपको कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता से बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे. अपनी उपलब्धियों पर आपको गर्व महसूस होगा. रियल एस्टेट बिजनेस के लोग आज कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें शुरुआती सफलता मिलेगी.

करियर और शिक्षा: इस राशि के मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद होगा. आपकी क्रिएटिव फील्ड आज बेहद मजबूत होगी, जिससे आपकी कला को सराहना मिलेगी. वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही कोई छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी या थकान दूर हो सकती है. आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभकारी रहेगा. आपकी मेहनत के कारण धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने रुके हुए पैसे वापस आने की संभावना है. आप अपनी बचत में भी वृद्धि कर पाएंगे.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा दे सकते हैं. विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: बैंगनी

उपाय: घर में सुख-समृद्धि और करियर में तरक्की के लिए आज सुबह किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का दान अवश्य करें.

मिथुन राशि

पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. घर में किसी शुभ समाचार के आने से खुशी का माहौल बन सकता है. समाज में आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत हैं.

व्यापार और नौकरी: व्यापार की दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलने और अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों को आज अपने करियर को लेकर गंभीरता बनाए रखनी चाहिए. पढ़ाई में आपका फोकस अच्छा रहेगा, जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है. नई स्किल सीखने वालों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी जागरूक रहेंगे. अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करने की प्रेरणा मिलेगी. योग, सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. पर्याप्त आराम और संतुलित खान-पान पर भी ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि, अनावश्यक खरीदारी और जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें. आज साथ में रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिल सकता है.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हल्का हरा

उपाय: सुबह उठकर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. मान्यता है कि इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

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कर्क राशि

पारिवारिक जीवन: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक सद्भाव से भरा रहेगा. शाम का समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे, जिससे मन में शांति बनी रहेगी. किसी काम में अपनों का सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा. घर में बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा. समाज में आपके सराहनीय कामों का सम्मान किया जाएगा.

व्यापार और नौकरी: आज आपकी मेहनत का परिणाम आपके फेवर में आएगा. ऑफिस में अपने काम पर पूरा कंसंट्रेट करें. व्यापार में अटका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है. क्लाइंट्स से बातचीत में सकारात्मक रवैया रखें. आपका कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाएगा.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य पर फोकस करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे, बस सही समय पर सही निर्णय लें.

स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी. बदलते मौसम का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे. हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने वाला है. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. पुराने रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं. बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने सलाहकार से बात जरूर कर लें. अनावश्यक खर्चों से बचें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातक आज अपने जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे. इससे आपके रिश्ते में एक नई मजबूती और प्यार आएगा. अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें, आपसी समझ और बेहतर होगी.

लकी अंक: 8

लकी रंग: सफेद

उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी या दूध का दान करें. साथ ही रात को चंद्रमा को जल अर्पित करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

सिंह राशि

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह से आपसी सद्भाव और प्रेम से भरा रहेगा. यदि आप किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो आपको परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन किसी बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा. कोई भी लंबित या इम्पोर्टेन्ट काम आज आपके सहयोगियों की मदद से सफलतापूर्वक पूरा हो जायेगा. आज आप किसी अहम प्रोजेक्ट या टॉपिक पर बातचीत करते हुए नेतृत्व करेंगे, जिसमें आपके साथी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे.

करियर और शिक्षा: आज का दिन आपके जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देने वाला है. छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके मन में चल रहा भटकाव दूर होगा. आपके द्वारा रखे गए नए विचारों और योजनाओं को आपके शिक्षकों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा, जिससे आपके करियर की राह आसान होगी.

स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, लोगों का नेतृत्व करने और जिम्मेदारियों को निभाने के कारण मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिर रहेगा. बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर होने वाली इम्पोर्टेंट बातचीत से आपकी वित्तीय प्लानिंग को मजबूती मिलेगी. आज कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें, लेकिन नियमित आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे.

प्रेम जीवन: आपके अंदर आज जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता है, वह आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगी. आज आप दोनों के बीच किसी खास टॉपिक पर गहरी और सार्थक बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में पहले से ज्यादा मजबूती आएगी.

लकी अंक: 5

लकी रंग: केसरिया

उपाय: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से लाल चंदन मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें और 'ॐ ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें.

कन्या राशि

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के प्रति आपके समर्पण को दर्शाएगा. काम के अधिक बोझ और व्यस्तता के कारण आप अपने परिवारजनों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी परिवारवाले आपके पूर्ण साथ खड़े रहेंगे.

व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास और उत्साहजनक रहने वाला है. आपको किसी बड़ी और प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है, जो आपके करियर को नई ऊंचाई देगा.

करियर और शिक्षा: किसी भी महत्वपूर्ण काम को लेकर आज आपको गहराई से विचार करने और योजना बनाने का पूरा मौका मिलेगा, इस समय का सदुपयोग करें. याद रखें, आज आप दूसरों को जितना ज्यादा महत्व और सम्मान देंगे, आपको भी उतना ही बड़ा सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई का लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज का दिन बहुत ही राहत भरा रहेगा. लंबे समय से जिस माइग्रेन की समस्या या तीव्र सिरदर्द से आप परेशान चल रहे थे, आज उसमें काफी हद तक आराम और राहत महसूस होगी. आप स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफर ने आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर दिया है. इसके अलावा, पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत है. हालांकि काम की व्यस्तता के चलते आप उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे, लेकिन आपका प्यार और उन्हें दिया गया सम्मान आपके रिश्ते को मधुर बनाए रखेगा.

लकी अंक: 1

लकी रंग: पीला

उपाय: सुबह उठने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं. साथ ही, आज के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपकी सफलता की गति और भी तेज हो जाएगी.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुख-शांति से भरपूर रहेगा. बच्चों के प्रति आपका लगाव और प्रेम आपको उनका सबसे पसंदीदा व्यक्ति बना देगा. आज आप बच्चों के साथ कहीं घूमने या पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा.



व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपकी शुरुआत बेहद शानदार रहेगी. अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग आपको आसानी से मिलेगा. जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे या बिगड़ रहे थे, वे आज स्वयं बन जाएंगे. लोगों को आपके काम करने का अनोखा तरीका और आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए उत्तम है. आपका ध्यान अचानक ही पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा. कठिन विषय भी आज आसान लगेंगे. करियर की दृष्टि से कोई नई योजना बन सकती है, जिसे आज से ही अमली जामा पहनाना फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी. सुबह की अच्छी शुरुआत पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखेगी. गौशाला जाने और प्रकृति के सानिध्य में रहने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. बस खान-पान का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से सामान्य से बेहतर रहेगा. रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें. जरूरतों की पूर्ति के लिए पैसों की कमी नहीं रहेगी.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. विवाहित जीवन में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.

लकी अंक: 6

लकी रंग: गुलाबी

उपाय: सुबह उठकर यदि आप किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं, तो नौकरी में उन्नति और अधिकारियों की कृपा दृष्टि बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत और प्रसन्न रहेगा. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. वहां जरूरतमंद लोगों की सेवा और मदद करने से आपके अंदर आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव घर के वातावरण पर भी पड़ेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी पूरी मेहनत रंग लाएगी. आप सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे कर पाएंगे. आज किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए बेहतरीन समय है. संभव हो तो सारे आवश्यक काम शाम होने से पहले ही संपन्न कर लें.

करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य रखना चाहिए. पढ़ाई में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो आज किसी से मदद मांगने में बिल्कुल संकोच न करें, क्योंकि आज सारे हालात आपके फेवर में हैं. गुरुजनों का मार्गदर्शन लाभदायक साबित होगा.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा. धार्मिक गतिविधियों और सेवा भाव से मानसिक शांति मिलेगी. फिर भी, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित आहार का सेवन करें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति होने की संभावना है. आज आप अपनी बचत या निवेश को लेकर कोई बेहतरीन योजना बना सकते हैं, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका दयालु और परोपकारी स्वभाव आपके पार्टनर को बेहद प्रभावित करेगा. दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास और गहरा होगा.

लकी अंक: 9

लकी रंग: मैरून

उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें. इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दिनभर अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु राशि

पारिवारिक जीवन: आज आप अपने दिन की शुरुआत एक बेहद शांत और सकारात्मक मन से करेंगे, जिसका अच्छा असर आपके पूरे परिवार पर भी पड़ेगा. दिन के समय में आप अपने किसी खास रिश्तेदार के घर उनसे मिलने जाने का प्लान बना सकते हैं. घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए फालतू विवादों से पूरी तरह से दूर रहने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति: पुराने लेन-देन के कुछ मामलों में अचानक गड़बड़ी या भ्रम होने से आप मानसिक रूप से थोड़ी उलझन में रह सकते हैं. हालांकि, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी समस्याएं जल्द ही सुलझ जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तरह ही मजबूत बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी उत्साहजनक रहने वाला है. आज आपको किसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से जॉब के लिए एक बेहतरीन कॉल आ सकती है. वहीं, व्यापारियों को सरकारी क्षेत्र से जुड़े किसी काम या प्रोजेक्ट से अच्छा लाभ होने की प्रबल संभावना है.

करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. आज आप कोई अच्छी और ज्ञानवर्धक बुक पढ़ने का मन बना सकते हैं, जो आपके भविष्य के करियर को सही दिशा देने में काफी मदद करेगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज शांति और स्नेह बना रहेगा. अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात पर जिद करने या बहस करने के बजाय समझदारी से पेश आएं. आज के दिन एक-दूसरे को समय देना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बने रहने के कारण आपका स्वास्थ्य आज बेहद अच्छा रहेगा. बस किसी भी तनावपूर्ण बात से खुद को दूर रखें ताकि आपकी नींद पूरी हो सके.

लकी अंक:9

लकी रंग: सिल्वर

उपाय: सुबह के समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को चांदी की कोई छोटी वस्तु (जैसे चम्मच) दान करें, इससे आपको मानसिक शांति और आर्थिक लाभ मिलेगा.

मकर राशि

पारिवारिक जीवन: परिवार और मित्रों के साथ आज का दिन यादगार रहेगा. आज आप किसी पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जा सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा. घर लौटने के बाद बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और पारिवारिक बंधन और मजबूत होंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यापारियों को कोई भी बड़ा आर्थिक लेन-देन करने से बचना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को काम में थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं.

करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में दिन बढ़िया रहेगा. प्राइवेट शिक्षकों का दिन विद्यार्थियों की भीड़ के कारण काफी व्यस्तता से भरा रहेगा. वहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स आज अपनी क्रिएटिविटी का लुत्फ उठाते हुए कुछ बेहद नया और अनोखा करेंगे, जिससे उन्हें प्रशंसा भी प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहें. आपको बिना किसी वजह थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. आज किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा करने से बचने की कोशिश करें, वरना शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है. पर्याप्त मात्रा में आराम लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा. आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. आज कोई भी बड़ा निवेश करने की योजना न बनाएं, नहीं तो आर्थिक तंगी आ सकती है.

प्रेम जीवन: दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन शानदार है. यदि जीवनसाथी के साथ पिछले समय से कोई अनबन या मतभेद चल रहा था, तो आज इसे सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है. आपकी बातचीत से सारी गलतफहमियां दूर होंगी और प्यार बढ़ेगा.

लकी अंक: 7

लकी रंग: हरा

उपाय: मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. आज के दिन सरसों के तेल में थोड़ा काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में दीपक जलाएं, इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन को शांति मिलेगी.

कुंभ राशि: पारिवारिक जीवन: घर का माहौल आज काफी अच्छा और खुशहाल रहेगा. माताएं आज अपने बच्चों को जीवन से जुड़ी कुछ नई और उपयोगी बातें सिखाएंगी, जिससे बच्चों का मानसिक विकास होगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिल-जुलकर कोई नई गतिविधि शुरू कर सकते हैं.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों, विशेषकर जो लोग बेकरी या खाद्य पदार्थों का बिजनेस करते हैं, उन्हें आज उम्मीद से कहीं ज्यादा धनलाभ होने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, जिसे आप भरपूर उपयोग करेंगे.

करियर और शिक्षा: कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही शानदार रहेगा. इस राशि के जो छात्र अपने करियर को लेकर सोच-विचार में डूबे हुए हैं, उन्हें बेहतर होगा कि वे अपने गुरुजनों या शिक्षकों का परामर्श जरूर लें, उनकी सलाह से आपका मार्ग स्पष्ट होगा.

स्वास्थ्य: नई उमंगों के कारण आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक दिखेगा. बस अपनी दिनचर्या को गड़बड़ाने से बचें और शरीर को पर्याप्त जलपान कराएं. मानसिक तनाव से दूर रहें.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लिहाज से काफी लाभदायक रहेगा. बेकरी व्यवसाय से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है. साथ ही, कला और रचनात्मकता से जुड़े कामों से भी आपकी आय में अच्छी वृद्धि होगी.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. अपने अंदर छिपे हुए हुनर और कलात्मकता के जरिए आप अपने पार्टनर को आज गहराई से प्रभावित करेंगे. रिश्ते में नयी ताजगी आएगी.

लकी अंक: 8

लकी रंग: आसमानी

उपाय: गुरुवार के दिन पीले फूलों का दान करें और अपने इष्ट देवता या गुरुजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, इससे करियर की उलझनें दूर होंगी और मन में शांति बनी रहेगी.

मीन राशि

पारिवारिक जीवन: आज आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है. परिवार के सदस्यों के साथ शाम को समय बिताने से मन में शांति रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, ताकि घर का वातावरण खुशनुमा बना रहे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. पिछले कई दिनों से ऑफिस में अटका हुआ काम आज समय पर पूरा करने में आप सफल रहेंगे. आपके काम को सीनियर्स द्वारा भी पसंद किया जाएगा. व्यापारियों को नई योजनाओं पर फोकस करने का अच्छा मौका मिलेगा.

करियर और शिक्षा: इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उत्कृष्ट है. पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होगी. यदि आप किसी नए स्किल की तलाश में हैं, तो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स ज्वॉइन कर सकते हैं, जो भविष्य में करियर को नई दिशा देंगे.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, लगातार स्क्रीन के सामने काम करने से आंखों में थकान हो सकती है. सुबह योगा और प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होगा. तली-भुनी चीजों का सेवन कम कर पानी ज्यादा पिएं.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. निवेश के लिए समय अनुकूल है. बस किसी को उधार देने से बचें, ताकि आर्थिक तंगी न आए.

प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. पार्टनर को कोई छोटा सा उपहार देकर आप उन्हें खुश कर सकते हैं. विवाहेत्तर लोगों के लिए अपने प्यार का इजहार करने का यह सही समय है.

लकी अंक: 7

लकी रंग: समुद्री हरा

उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.