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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 2 July 2026: सिंह वालों का टीम वर्क दिलाएगा सफलता, कुंभ वाले पैसों में ये गलती करने से बचें, मेष से मीन तक राशिफल

Rashifal 2 July 2026: सिंह वालों का टीम वर्क दिलाएगा सफलता, कुंभ वाले पैसों में ये गलती करने से बचें, मेष से मीन तक राशिफल

Rashifal 2 July 2026: वृषभ वालों पर बढ़ेगा काम का बोझ, सिंह राशि को खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, कुंभ वाले नई डील शुरू करने की भूल न करें. जानें मेष से मीन का भाग्य.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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Rashifal 2 July 2026: आज 02 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि द्वितीया सुबह 07 बजकर 46 मिनट तक रहेगा, तक उपरांत तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे, आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

Aries July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. इस माह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. जहाँ एक ओर महीने की शुरुआत कुछ चुनौतियाँ खड़ी करेगी, वहीं महीने का उत्तरार्ध आपके लिए राहत और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा.

मेष राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत अच्छा है. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, मित्रों और परिजनों के साथ आपका समय बहुत ही सुखद और आनंदमय गुजरेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. अगर कोई पुरानी अनबन थी, तो वह भी दूर हो सकती है और आपसी सद्भाव मजबूत बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको किसी भी प्रकार की अड़चन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. आपके सभी लंबित काम आसानी और तेजी से पूरे होंगे. व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उसका विस्तार करने का प्रयास करेगा, जिसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.
  • करियर और शिक्षा: नए लोगों से संपर्क बढ़ने से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी. युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह समय शिक्षा के क्षेत्र में किसी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए अनुकूल है. आपका ध्यान और एकाग्रता पढ़ाई में बना रहेगा.
  • स्वास्थ्य: आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज बहुत ही अच्छा और संतुलित रहेगा. आपमें ऊर्जा और उत्साह का स्तर उच्च रहेगा, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय बने रह पाएंगे. सिर्फ अपने खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें ताकि कोई पेट संबंधी समस्या न आए.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शानदार है. आज आपको अचानक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. इसके अलावा, आप म्यूचुअल फंड, सोने या संपत्ति में बहुत लंबे समय के लिए निवेश की ठोस योजनाएं बना सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपके प्रियजन के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा. दान-धर्म और सेवा कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता आएगी. आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या दही-चीनी का दान करें. इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.

वृषभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आपकी मीठी वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व से परिवार के सदस्य प्रभावित होंगे. लोगों के साथ आपका मेल-जोल बढ़ेगा. आपकी बातों से घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा और पुराने विवाद भी सुलझ सकते हैं. रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यवसाय के लिए दिन सामान्य रहेगा, कोई विशेष लाभ-हानि नहीं है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को काम बहुत अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. ध्यान रहे कि दोपहर के बाद आपके परिश्रम के अनुपात में फल कम मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन शानदार है. आपकी लेखन कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, जो भविष्य के करियर के लिए लाभदायक है. यदि आप किसी चर्चा या विवाद में भाग ले रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. शोध कार्य में भी आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. खान-पान में लापरवाही के कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ होने से स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी. हल्का और सादा भोजन ही खाएं.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन स्थिर रहेगा. दोपहर के बाद मेहनत के अनुसार धन लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और बड़े वित्तीय निर्णय टालें. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन बचत पर ध्यान दें.
  • प्रेम जीवन: आपकी मीठी वाणी प्रेम जीवन में जादू की तरह काम करेगी. आप अपने प्रियजन को आसानी से आकर्षित और प्रभावित कर सकेंगे. पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में और मधुरता आएगी.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: गुरुवार को सुबह नहाकर पीले वस्त्र धारण करें और किसी जरूरतमंद को मिठाई का दान करें. पाचन ठीक रखने के लिए सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पिएं.

मिथुन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में बिना किसी कारण के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, इसलिए अपनी बातों पर संयम रखें. संतान के विषय में मन में गहरी चिंता बनी रहेगी. त्योहारी सीजन होने के कारण बार-बार बाहर जाने से बचना चाहिए, अन्यथा थकान होगी. हालांकि, दोपहर के बाद परिजनों के साथ आप स्वादिष्ट भोजन का पूरा आनंद लेंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा हल्का और खुशनुमा हो जाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: आज जमीन, मकान या वाहन आदि से जुड़े किसी भी लेन-देन या कामकाज में बहुत अधिक सावधानी बरतना आवश्यक है. थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है. इसके अलावा, आज आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा किसी खास वस्तु की खरीदारी करने का विचार बना सकते हैं, लेकिन बजट का पूरा ध्यान रखें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. अनावश्यक विचारों के कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने से विद्याभ्यास में बाधा आएगी. ऐसे में योगा और ध्यान की मदद से अपना मानसिक तनाव दूर करें ताकि पढ़ाई में रुचि बनी रहे.
  • स्वास्थ्य: पारिवारिक तनाव और अनिश्चितताओं के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. नींद न आने या भारी सिर की समस्या हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें.
  • आर्थिक स्थिति: आज आकस्मिक धन खर्च होने की बहुत आशंका है, जिससे आपका महीने का बजट गड़बड़ा सकता है. वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. इसके उलट, मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहने के कारण आपको कोई उपहार भी मिल सकता है.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों को आज एक-दूसरे की बातों को गलत न समझने की सलाह दी जाती है. पारिवार के दबाव के कारण मन में उथल-पुथल मच सकती है, इसलिए धैर्य रखें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हल्का पीला
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

कर्क राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए सुखद और आनंददायक रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और परिवार के सभी सदस्य आपके व्यवहार तथा वाणी से प्रभावित होंगे. आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई महत्वपूर्ण खरीदारी भी कर सकते हैं, जिससे परिवार की सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है. आपकी समझदारी, संवाद कौशल और व्यावहारिक सोच के कारण लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण सौदे या नए संपर्क से भी लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • करियर और शिक्षा: आज आपकी सोच और रचनात्मकता अपने श्रेष्ठ स्तर पर रहेगी. आपके विचारों की गहराई और स्पष्टता दूसरों को प्रभावित करेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने और नई चीजें सीखने के लिए अनुकूल है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के कारण तनाव कम होगा. मन प्रसन्न रहने से शरीर में भी ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, खानपान पर विशेष ध्यान दें और जंक फूड या असंतुलित भोजन से बचें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. आपकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में रोमांस बना रहेगा. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: ऑरेंज
  • उपाय: गुरुवार की सुबह किसी जरूरतमंद बच्चे को पीले रंग की मिठाई खिलाएं. यह उपाय आपकी वाणी में मधुरता लाएगा और आर्थिक उन्नति के मार्ग को और अधिक मजबूत करेगा.  

सिंह राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए परिवार के सदस्यों के साथ सुख और शांति में व्यतीत होगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, कामकाजी भागदौड़ से निकलकर आप अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर उत्तम और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे, जिससे मन में अत्यधिक प्रसन्नता रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में यदि आप कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. टीम वर्क आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बस याद रखें कि निर्धारित कार्यों में सफलता मिलने में आपको थोड़ी देर लग सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
  • करियर और शिक्षा: छात्र वर्ग को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आपकी प्रभावकारी वाणी और आत्मविश्वास से भरे बोल आपके शिक्षकों और मार्गदर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेंगे. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय आपकी संचार कौशल को निखारने का है.
  • स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज संतुलित रहेगा. परिवार के साथ शांतिपूर्ण वातावरण और उत्तम भोजन के सेवन से आपकी थकान दूर होगी. हल्की सुबह की सैर या योग आपके लिए और भी लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपको अपनी जेब पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. भविष्य की योजनाओं को देखते हुए आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक रहेगी. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचना होगा.
  • प्रेम जीवन: दूर बसने वाले मित्रों और परिजनों के साथ संपर्क या संदेशों का आदान-प्रदान आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए अपनी प्रभावकारी वाणी से संबंधों में मधुरता आएगी और आप अपने पार्टनर का मन आसानी से जीत सकेंगे.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: हल्का गुलाबी
  • उपाय: आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खर्चों पर नियंत्रण पाने के लिए गुरुवार को सुबह पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान करें.

कन्या राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में आज खुशी का वातावरण बना रहेगा. आपकी वाणी से सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, घर पर जरूरत का सामान खरीदने का योग बन रहा है, जिससे सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी से भी वाद-विवाद से बचें, ताकि मधुरता बनी रहे.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायी रहेगा. आपकी बातचीत और समझदारी से बड़े काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम से प्रशंसा मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: आपकी वैचारिक समृद्धि आज चरम पर होगी, जो अन्य लोगों को गहराई से प्रभावित करेगी. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन लगाने का समय उत्तम है. आपके विचारों की नई दिशा से करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: आज आपका मन आनंदित और शांत रहेगा. मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. मानसिक शांति के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी बैलेंस रहेगा. बस अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें और जंक फूड से परहेज करें.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. पेंडिंग पैसे आपके खाते में आ सकते हैं या कोई नया स्रोत आय का जुड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: अपनी वाणी और अदाओं से आप लाभदायक और प्रेम भरे संबंध स्थापित कर सकेंगे. प्रेम जीवन में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ आपका समय बहुत ही रोमांटिक बीतेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार के दिन सुबह के समय किसी जरूरतमंद बच्चे को पीले रंग की मिठाई खिलाएं. इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आर्थिक स्थिति में और भी सुधार होगा.

तुला राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर सावधानी बरतने का है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे किसी परिजन का दिल दुख सकता है. गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा घरेलू वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं चलेंगी. किसी अपरिहार्य कारणवश आपका काम अधूरा रह सकता है. दिए गए टारगेट को समय पर पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत और धैर्य का प्रयोग करना होगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में भटकाव हो सकता है. मानसिक अशांति के कारण ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी. करियर की दृष्टि से आज नए फैसले लेने से बचें, बेहतर होगा कि पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान दें.
  • स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है. शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. साथ ही, मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थता और चिड़चिड़ापन का अनुभव करेंगे. योग और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.
  • आर्थिक स्थिति: वित्तीय मोर्चे पर आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. आज आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने की पूरी संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचें और कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय आज करने से पूरी तरह बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज तनाव रह सकता है. आपका चिड़चिड़ापन और तीखी बातें आपके पार्टनर को नाराज कर सकती हैं. संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए संयम बरतें और बहस से दूर रहें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: मानसिक शांति और गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घर में धूपबत्ती जलाएं, इससे नकारात्मकता कम होगी.

वृश्चिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: परिजनों और मित्रों के साथ बाहर घूमने-फिरने और पिकनिक मनाने का अवसर मिलेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन अपने अहंकार (इगो) को पूरी तरह से दूर रखें. किसी भी बात पर जिद पकड़ने या गुस्सा करने से घर में विवाद हो सकता है, जिसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा.
  • व्यापार और नौकरी: आज का दिन व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही शुभ और फायदेमंद रहने वाला है. आपको अपने कामकाज में यश और लाभ प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता और लीडरशिप सभी को प्रभावित करेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा भी मिल सकती है, बस सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय उत्कृष्ट साबित होगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर के संबंध में किए गए प्रयास सफल रहेंगे. अनेक क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा को सराहा जाएगा, जिससे आपका मनोबल काफी बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: शाम के समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान और अस्वस्थता महसूस कर सकते हैं. दरअसल, यह थकान त्योहार के दिनों में लगातार भागदौड़ और रूटीन बिगाड़ने के कारण हो रही है. इसलिए पर्याप्त आराम पर विशेष ध्यान दें और योग-ध्यान से मन को शांत करें.
  • आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, मित्रों के पीछे धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. इसके अलावा, आज अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद के लिए कोई विशेष वस्तु खरीद सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. बस ध्यान रहे कि बातचीत में अपने अहंकार को बीच में ना आने दें, नहीं तो रिश्ते में नकारात्मकता आ सकती है. प्यार के रिश्ते को सम्मान से निभाएं.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: ग्रे
  • उपाय: गुरुवार के दिन सुबह उठकर पीले वस्त्र पहनें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को हल्का मीठा खिलाएं. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अहंकार की भावना कम होगी.

धनु राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके परिवार के लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण पूरी तरह से आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपको अपने कार्यों के लिए भरपूर मान-सम्मान प्राप्त होगा.
  • व्यापार और नौकरी: आज का दिन आर्थिक योजनाओं और व्यापार के लिए अत्यंत शुभ है. आपके सभी रुके हुए काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे और आपको निश्चित सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग भी आज अपने कार्यस्थल पर काफी खुश और संतुष्ट रहेंगे. आपको अपने सीनियर्स का उचित मार्गदर्शन मिलेगा.
  • करियर और शिक्षा: करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है. यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल रहेगा.
  • स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बेहद अच्छी रहेगी. आपके अंदर ऊर्जा और जोश का स्तर काफी उच्च रहेगा. दिनभर के कामकाज में आपको किसी भी प्रकार की थकान या मानसिक तनाव महसूस नहीं होगा, बल्कि आप अपना दिन पूरी खुशी से व्यतीत करेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. आपकी पुरानी रुकी हुई धनराशि वापस आ सकती है. आप अपनी बचत बढ़ाने में भी सफल रहेंगे. यदि आप निवेश संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह दिन बहुत ही रोमांटिक और सफल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच का तालमेल और भी मधुर होगा. प्रेम जीवन में मिली इस सफलता से आप पूरे दिनभर उत्साहित और खुश बने रहेंगे.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: गुरुवार के दिन सुबह शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा पीले वस्त्र पहनकर किसी जरूरतमंद को हल्वे का दान करें. इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.

मकर राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और सुखद रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. घर-परिवार में प्रेम, सहयोग और आपसी समझ का वातावरण बना रहेगा. किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से मिलने वाली अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति लेकर आएगा. विशेष रूप से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, विदेशी व्यापार या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को अच्छे लाभ की संभावना है. नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. नौकरीपेशा लोगों की लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं पूरी हो सकती हैं.
  • करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और वे अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह पूरे दिन बना रहेगा. यदि आप नियमित व्यायाम या सुबह की सैर करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई देगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक साबित हो सकता है. व्यापार में लाभ मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश की नई योजनाओं पर भी विचार कर सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता और रोमांस बढ़ेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था तो उसका समाधान निकल सकता है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: पिंक
  • उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं. इससे सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा मिश्रित रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. दांपत्य जीवन में साधारण सी बातों पर विवाद और तकरार हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से और बोली पर पूरी तरह से काबू रखें. सांसारिक और घरेलू जिम्मेदारियों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा. किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से बचें, क्योंकि वहां किसी व्यक्ति से आपके विवाद होने की पूरी संभावना है.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और अधिकारियों से तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि आज किसी भी तरह का नया काम या बड़ी डील शुरू करने से पूरी तरह बचें. अदालती या कानूनी कामकाज में विशेष सावधानी बरतें, सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी के कारण करियर को लेकर मानसिक चिंता सताएगी. नई तैयारी शुरू करना या किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का कोई भी निर्णय आज के दिन टाल दें.
  • स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आपके अंदर ताजगी और ऊर्जा का भारी अभाव रहेगा. थकान और सुस्ती बनी रहेगी. मानसिक चिंता और अशांति आपको परेशान कर सकती है. हालांकि, आध्यात्मिकता की ओर रुझान आपको इस तनाव से मुक्ति दिलाएगा और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी. हल्का भोजन करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नई वित्तीय योजनाओं में निवेश करने से बचें. अनावश्यक और अचानक खर्चों से बचने की पूरी कोशिश करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. छोटी-छोटी बेतुकी बातों पर आपस में अनबन हो सकती है. संवाद में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं. राशिनुसार आज किसी भी तरह का कोई नया काम शुरू ना करें, यही आपका सबसे बड़ा और सटीक उपाय है.

मीन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा मिश्रित रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. दांपत्य जीवन में साधारण सी बातों पर तीखी बहस और विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी बातों में संयम बरतें. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर किसी व्यक्ति से मतभेद होने की पूरी संभावना है. आपका मन सांसारिक और घरेलू बातों से पूरी तरह उचटा हुआ महसूस होगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. विशेषकर अदालती या कानूनी कामकाज से जुड़े मामलों में कोई भी निर्णय बिना सोचे-समझे न लें, अन्यथा सरकारी या कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में भारी परेशानी होगी, क्योंकि मन बीच में ही भटक जाएगा. करियर की दृष्टि से यह दिन नए प्रोजेक्ट या नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है. पुराने कामों को ही सिमटाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. शारीरिक रूप से आपमें ताजगी और ऊर्जा का भारी अभाव रहेगा. थकान और सुस्ती बनी रहेगी. इसके साथ ही अनजाने डर और मानसिक चिंता सताएगी. आध्यात्मिकता और ध्यान के माध्यम से ही आपको आज मानसिक शांति प्राप्त होगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन धन लगाने या नए निवेश से पूरी तरह बचें. आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से सावधानी बरतें. लीगल या कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पैसों का अनावश्यक बहिर्वाह हो सकता है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज रोमांस की कमी रहेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच बेवजह की बातों पर नोकझोंक हो सकती है. आपका मन प्यार-मोहब्बत की दुनिया से विमुख होकर किसी और ओर लगा रहेगा, जिससे आपके पार्टनर को निराशा हाथ लग सकती है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: पर्पल
  • उपाय: आज किसी भी तरह का कोई नया काम शुरू ना करें. सुबह-शाम किसी ईश्वरीय स्थान पर दीपक जलाएं और 'ॐ शांति शांति शांति:' का मंत्रोच्चार करें, इससे मानसिक चिंता दूर होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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