एक्सप्लोरर
Rashifal 19 June 2026: तुला वाले बॉस के सपोर्ट से होंगे प्रमोट तो धनु वालों के करियर में आएगा ट्विस्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 19 June 2026: धनु के करियर में आएगा नया मोड़ तो तुला वालों को मिलेगी बॉस की शाबाशी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 19 जून 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष पंचमी रात्रि 09 बजकर 49 मिनट तक रहेगा,उपरांत षष्ठी ,तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि में है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे.
दोपहर 03:23 मिनट तक उपरांत सिंह राशि में संचरण करेगे आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक चौथे भाव में रहेंगे उपरांत पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज के दिन पारिवारिक जीवन में आपको संयम बरतने की आवश्यकता है. आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें और उनकी सेवा में समय दें. किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में धन खर्च होने की स्थिति बनेगी, जिससे घरेलू बजट में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है.
- प्रेम जीवन: निर्णय शक्ति के अभाव के कारण आज आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर भ्रमित महसूस कर सकते हैं. आपका मन चिंतित रहेगा, जिसका असर आपकी प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ बहस से बचें और कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में आकर न लें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है. काम की अधिकता के कारण आप तनाव में आ सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें. व्यापार में नए और रिस्की फैसले लेने से बचना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है. मानसिक अस्वस्थता के कारण एकाग्रता कम हो सकती है. यदि आप करियर संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं, तो आज का दिन उसके लिए उतना अनुकूल नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन वित्तीय मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले गहराई से सोचें. लुभावने ऑफरों या 'तुरंत बंपर मुनाफे' के चक्कर में न पड़ें, अन्यथा धन हानि हो सकती है. जमीन, मकान या संपत्ति के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लापरवाही न करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान और अस्वस्थता महसूस करेंगे. सर्दी, कफ या बुखार की पीड़ा हो सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवाई ना लें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: माता के स्वास्थ्य के लिए उनकी सेवा करें और उन्हें पीले फूल या मिठाई भेंट करें. खुद के स्वास्थ्य लाभ के लिए बुधवार को बीमार व्यक्तियों को दवाई या भोजन का दान करें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक तीसरे भाव में रहेंगे उपरांत चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज के दिन परिवार में वातावरण कुछ गंभीर रह सकता है. आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी तबियत बिगड़ सकती है. किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में धन खर्च होने की स्थिति बन रही है, जिससे घर के बजट पर प्रभाव पड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: स्वास्थ्य और काम के बढ़े बोझ के कारण आप अपने प्रेमी या जीवनसाथी को समय नहीं दे पाएंगे. तनाव के चलते बातचीत में कड़वाहट आ सकती है. आज विवाद से बचने के लिए एक-दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज कार्यभार अधिक होगा, जिससे आप थकान महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के व्यवहार से सावधान रहना होगा. व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें, क्योंकि आज निर्णय शक्ति का अभाव रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता कम लगने के कारण परेशानी हो सकती है. दिमाग में उलझन रहने से कोई भी नया सीखना मुश्किल होगा. करियर के लिहाज़ से आज का दिन नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए उचित नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा है. लुभावने ऑफरों के चक्कर में पड़कर निवेश न करें, वरना धन हानि हो सकती है. जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में धोखाधड़ी होने की आशंका है, इसलिए ऐसे मामलों में पूरी सतर्कता बरतें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ महसूस करेंगे. सर्दी, खांसी या बुखार की पीड़ा हो सकती है. बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवाई लेने से बचें, यह हानिकारक हो सकता है. तनाव लेने से बचें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें. स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान शिव को जल अर्पित
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक दूसरे भाव में रहेंगे उपरांत तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज आपका पारिवारिक जीवन सुख-शांति से भरा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आप पुरानी यादें ताजा करते हुए आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें सब मिलकर सहभागिता करेंगे. घर का माहौल प्रेम और सद्भावना से ओतप्रोत रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहतरीन है. आप अपने प्रियजन के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में आसानी होगी. अविवाहित लोगों को अपने लिए उचित रिश्ते मिलने के योग बन रहे हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है. आपके काम की प्रशंसा होगी, जिससे आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास का संचार होगा. नौकरी में पदोन्नति की संभावना प्रबल है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य आसानी से पूर्ण होंगे और लंबित मामलों का निस्तारण होगा. सहकर्मी आपके हर कदम पर साथ खड़े दिखेंगे.
- करियर और शिक्षा: युवाओं और छात्रों के लिए दिन बहुत ही फायदेमंद है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. करियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी आय में वृद्धि हो सकती है. धन संबंधी निर्णय लेने का यह सही समय है. लेकिन ध्यान रखें, आज अधिक खर्च करने से बचें. पुराना निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे. आपका मानसिक संतुलन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको और अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: आसमानी (Light Blue) या सफेद
- उपाय: आज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को फल या मिठाई खिलाएं. इससे शुक्र ग्रह आपके जीवन में शुभता लाएगा और कामों में बाधा नहीं आएगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक पहले भाव में रहेंगे उपरांत दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा और सभी के साथ मिलकर किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता करने से आपको बहुत आनंद मिलेगा. पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी मिठास बनी रहेगी. आप अपने प्रियजन के साथ कहीं बाहर घूमने या धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं. आपसी संबंधों में पहले की तरह ही गहराई आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे. विवाहित जोड़ों के लिए भी दिन सुखद रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. व्यापार करने वालों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विशेष रूप से विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन उत्साहवर्धक रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आपकी बुद्धि और विवेक आज आपके काम आएंगे.
- आर्थिक स्थिति: भाग्यवृद्धि के योग बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विदेश से शुभ समाचार मिलने से आपकी आर्थिक संपदा में इजाफा होगा. अटका हुआ धन वापस मिलने की भी संभावना है. आज आप धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप पूरी तरह से फिट रहेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे. धार्मिक कार्यों और यात्रा से आपको मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव होगा, जो आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगा.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: सुबह के समय किसी नदी या मंदिर में जल चढ़ाएं और अपने ईष्ट का ध्यान करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक पहले भाव में रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचने का प्रयास करें. अपनी बात रखते समय संयम बरतें, ताकि मामला और न बिगड़े.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा. गुस्से में कही गई बातें साथी को ठेस पहुंचा सकती हैं. नकारात्मक विचारों को दूर रखें और अपने साथी के साथ समझदारी से पेश आएं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज धैर्य रखने की जरूरत है. व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखनी होगी. अनैतिक कामों से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है. नकारात्मक विचारों के कारण मन भटक सकता है, लेकिन हार न मानें. आध्यात्मिकता का सहारा लेने से मन को शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दवाइयों पर अचानक खर्च बढ़ सकता हैॅ. इसलिए बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. बाहर का खाना-पीना आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इससे तबीयत खराब हो सकती है. क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नारंगी
- उपाय: दिन की शुरुआत पीपल के पेड़ की जल चढ़ाकर करें. नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का दान करें.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक एकादश भाव में रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. परिजनों का व्यवहार उग्र हो सकता है, जिससे आपके मन को दुःख पहुँच सकता है. घर में चल रहे विवादों में अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनें और शांत रहें. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना हितकर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज क्रोध का प्रभाव देखने को मिल सकता है. आप अधिक चिड़चिड़े रहेंगे, जिसका असर आपके प्रेमी या पार्टनर पर पड़ सकता है. वाणी पर संयम न रखने के कारण नाराजगी बढ़ सकती है. आज किसी भी बात पर जिद करने से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज मनमानी आपको भारी पड़ सकती है. अपने वरिष्ठ अधिकारियों या साझेदारों की बात का विरोध न करें. नियम विरुद्ध हो रहे किसी भी काम में भाग न लें, वरना आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है. पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है और याद रखने में परेशानी हो सकती है. करियर से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज टाल दें. नए कोर्स या प्रशिक्षण में दाखिला लेने के लिए अभी सही समय नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन धन का बहुत अधिक खर्च होगा. अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च होने की संभावना है, जिससे बाद में आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. यदि संभव हो तो किसी को उधार देने से बचें और अपने बजट का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष संभलकर रहें. खासकर बाहर का खाना-पीना आज पूरी तरह से टालें, वरना पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. पानी वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: क्रोध और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक दशम भाव में रहेंगे उपरांत एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए आनंद-प्रमोद भरा रहेगा. दोस्तों का साथ आपके जीवन को महकाएगा और मानसिक शांति देगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जहां लोगों के बीच आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा. घर का वातावरण आज सौहार्दपूर्ण रहेगा.
- प्रेम जीवन: शादीशुदा लोगों के जीवन में आज रोमांस बना रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे और पुरानी बातों को भूलकर नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, वे अपने प्रेम को और गहरा कर सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आप अपने अधिकारी के प्रिय बने रहेंगे. आपकी कार्य शैली और तरीके सभी को पसंद आएंगे. हो सकता है कि आपको कोई नया काम या प्रोजेक्ट मिल जाए, जिसे संभालने का मौका आपको मिलेगा. व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं और आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्तम है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, जो आज सफलता देगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नए वस्त्रों की खरीदारी होगी और आभूषण खरीदने का भी मन करेगा. आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च करेंगे, लेकिन आपकी जेब पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आज आय के स्रोत भी सक्रिय रहेंगे.
- स्वास्थ्य: तन और मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. भोजन सुख भी उत्तम रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. नई जिंदगी जीने का जोश आपमें बना रहेगा.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें. इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक नवम भाव में रहेंगे उपरांत दशम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके गृहस्थ जीवन के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी है. घर के वातावरण में शांति और आनंद का संचार होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. मित्रों से मुलाकात होगी और किसी खास अवसर पर सब साथ मिलकर जश्न मना सकते हैं. विशेष रूप से घर की महिलाओं को मायके पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपके संबंध मधुर रहेंगे. आप अपने प्रियतम के साथ कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे. यदि आप किसी रिश्ते में विवाद चल रहा था, तो आज सुलह के अवसर बन सकते हैं. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. टीम वर्क के तहत आप अपने अधूरे काम आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे. जो काम काफी समय से रुके हुए थे, उन पर आज गति आएगी. बॉस आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहजनक है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहने वाला है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए कोई बड़ी निवेश योजना बना सकते हैं. रुके हुए धन की वापसी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां दान करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक अष्टम भाव में रहेंगे उपरांत नवम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन आज आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है. घर के भीतर क्लेश का वातावरण रहेगा, जिससे आपका मन उदास और चिंतित रहेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों में तालमेल न बैठने से नाराजगी हो सकती है. इसके अलावा, माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है; उनकी तबियत का विशेष ध्यान रखें और लापरवाही न बरतें.
- प्रेम जीवन: अपनी थकान और मूड स्विंग के चलते प्रेम जीवन में भी खटास आ सकती है. आप अपने पार्टनर के प्रति उदासीन रह सकते हैं, जिससे संबंधों में कड़वाहट आ सकती है. बातचीत में विवाद से बचने का प्रयास करें और आज के दिन ज्यादा उम्मीदें न रखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सावधान रहने की आवश्यकता है. आपके काम या व्यवहार की वजह से सार्वजनिक जीवन में अपमानित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बिना सोचे-समझे कोई बात न कहें. व्यापार में नए निवेश से बचें, वरना घाटा हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता कम लगेगी. मानसिक थकान के कारण सिलेबस को पढ़ने में मन नहीं लगेगा. करियर के मोर्चे पर भी आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले गहराई से विचार करने की जरूरत है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन संवेदनशील है. आज धन की हानि होने की प्रबल संभावना है. अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, जो आपकी चिंता को और बढ़ा देंगे. जरूरत से ज्यादा पैसा किसी को उधार न दें.
- स्वास्थ्य:
- स्वास्थ्य आज आपकी प्राथमिक चिंता का विषय है. शारीरिक और मानसिक ताजगी का अभाव आपको परेशान करेगा. अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या सताएगी, जिससे पूरा दिन खराब हो सकता है. योग और ध्यान करने का प्रयास करें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: दिन की शुरुआत में भगवान शिव को जल चढ़ाएं और 'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और सार्वजनिक अपमान से बचाव होगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा दोपहर तक सातवें भाव में रहेंगे उपरांत अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक सुख-सौहार्द के लिए बेहतरीन है. आप अपने भाई-बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ मजेदार पल साझा करेंगे. मित्रों और स्वजनों के घर आने से घर के वातावरण में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी. परिवार के सदस्यों का साथ आपको मानसिक शांति देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी आज का दिन मधुरता लेकर आया है. आप अपने प्रियजन के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में नजदीकी आएगी. विवाहित जोड़ों के लिए भी समय अनुकूल है, आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को आज आर्थिक लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. भागीदारी के कार्यों में आपको भरपूर सफलता मिलेगी. यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार बना रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है. पढ़ाई में आपको मेहनत का फल मिलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अपने विषयों में अच्छी पकड़ महसूस होगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आप अपनी आर्थिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आप पूरे जोश और ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे. मानसिक शांति बनी रहने से आप स्वस्थ महसूस करेंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपको मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होगी.
- Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
धर्म
तुला वाले बॉस के सपोर्ट से होंगे प्रमोट तो धनु वालों के करियर में आएगा ट्विस्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
इस हफ्ते मंगल का गोचर, ये 7 दिन किन राशियों पर भारी, किसे मिलेगी सफलता धन, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Nirjala Ekadashi 2026: 45°C की जानलेवा गर्मी में कैसे पूरा करें निर्जला एकादशी व्रत? जान लें ये आसान नियम और 5 उपाय
धर्म
आज विनायक चतुर्थी और गुरु पुष्य नक्षत्र पर पूजा मुहूर्त, और पंचांग पूरा देखें
Advertisement
Advertisement