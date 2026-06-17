Rashifal 18 June 2026: वृषभ को निवेश में बंपर लाभ, कर्क वाले ऑफिस में विरोधियों से रहे अलर्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 18 June 2026: वृषभ को निवेश में लाभ तो कर्क वालों को ऑफिस में झेलना पड़ सकता है बॉस का गुस्सा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में आज संतुलन और संयम बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जो यदि समय रहते नियंत्रित न किए गए तो बड़े विवाद का रूप भी ले सकते हैं. ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपनी बात को शांतिपूर्वक और स्पष्टता के साथ रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल दिखाई दे रहा है. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने या किसी रिश्ते के पक्के होने की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को आज लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी नई डील या योजना से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. वहीं नौकरीपेशा व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ केवल काम से काम रखें और अनावश्यक चर्चाओं या विवादों से दूर रहें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी. करियर के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना हो सकती है, साथ ही कुछ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं और धन संचय के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना आवश्यक होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेषकर दोपहर के बाद. थकान या हल्की अस्वस्थता महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और तेज गति से बचें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु का दान करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. सामाजिक रूप से आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे आपका परिवार भी गौरवान्वित महसूस करेगा. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग है.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन बेहद रोमांटिक है. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और सौहार्द बरकरार रहेगा. आप अपने साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज की स्थिति अनुकूल रहेगी. आपके काम की उचित प्रशंसा होगी और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. कार्यस्थल पर भी आपको मनचाहा काम मिलेगा, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि की अनुभूति होगी. नए व्यापारिक सौदों पर विचार करने का अच्छा समय है.
- करियर और शिक्षा: नए कामों के आयोजन करने और नई योजनाओं को आकार देने का समय बिल्कुल उचित है. विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है; वे अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पूरी कर पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता पा सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज आपको लाभ होगा. धन का आगमन हो सकता है और निवेश करने के लिए भी दिन शुभ है. सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतर रहेगा. आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहने के कारण आप हर काम को आसानी से कर पाएंगे. बस योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या दाना दान करें. इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरा भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है. घर के वातावरण में सुख-शांति का निवास होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और साथ में समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. घर पर होने वाले किसी छोटे कार्यक्रम में भाग लेने से खुशियां बढ़ सकती हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने प्रियजन को खुश करने के लिए आनंद-प्रमोद से जुड़ी वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं. हालांकि, इस दौरान खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज वातावरण अनुकूल बना रहेगा और आपको अच्छे मुनाफे के अवसर प्राप्त होंगे. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग नहीं मिलने से आप निराश महसूस कर सकते हैं. विरोधियों और अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या बहस से दूर ही रहें.
- करियर और शिक्षा: मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ और सकारात्मक रहेंगे, जिससे आप अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. छात्रों को दोपहर के बाद का समय अधिक फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आएंगे, जो पढ़ाई में मदद करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. धन प्राप्ति के लिए योग बन रहे हैं, लेकिन विलासिता और आनंद की वस्तुओं पर अधिक खर्च होने की संभावना है. आय का सही संतुलन बनाकर रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे. दोपह के बाद आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और अपने कार्यक्षेत्र पर किसी भी बहस से दूरी बनाकर रखें
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,आज के दिन पारिवारिक जीवन में तनाव बना रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है, जो माहौल को खराब कर सकती है. खास तौर पर संतान के विषय में आपको चिंता सताए रहेगी. बच्चों की गतिविधियों या स्वास्थ्य को लेकर मन अशांत रह सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. नेगेटिव सोच के कारण आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं या उनकी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं. वाणी पर संयम न रखने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको बहुत सावधान रहना होगा. अधिकारियों का मूड आपसे नाराज रह सकता है. उनकी बातों का जवाब देते समय एकदम सज्जनता बरतें, अन्यथा नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है. व्यापार करने वालों को विरोधियों से सावधान रहना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: मानसिक अस्वस्थता के कारण छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई होगी. नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए योगा या ध्यान का सहारा लें. करियर के मोर्चे पर कोई बड़ा फैसला आज न लें, स्थिति आपके पक्ष में नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहने वाली है. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को धन लाभ हो सकता है, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. आज धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है. दोपहर के बाद आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान महसूस हो सकती है. सिरदर्द या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. आराम करना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: दिन की शुरुआत में सूर्य देवता को जल अर्पित करें. किसी भी वाद-विवाद में उतरने से पहले गहरी सांस लें. आवश्यकता हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी और मन शांत रहेगा.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,परिवार के साथ आज का दिन काफी यादगार रहने वाला है. आप मित्रों और रिश्तेदारों के साथ घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. सामाजिक मंचों पर आपको सम्मान मिलेगा, जिससे आपका परिवार भी गौरवान्वित महसूस करेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन का पहला भाग बेहतरीन है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जा सकते हैं, जिससे प्यार में इजाफा होगा. हालांकि, शाम को बातचीत में कड़वाहट न आने दें, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सकारात्मक चर्चा करने का अवसर मिलेगा. नए विचारों का आदान-प्रदान होगा जो व्यापार के विस्तार में मदद करेंगे. नौकरीपेशा लोग अपनी कार्यक्षमता को देखते हुए काम समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए शांत वातावरण की तलाश करनी चाहिए. करियर में आपकी मेहनत रंग दिखाएगी और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. घूमने-फिरने पर कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके मनोरंजन के लिए होगा. निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बड़ा निर्णय लेने से पहले सलाह लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आप प्रसन्न और आनंदित महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद मानसिक रूप से शिथिलता और थकान का अनुभव हो सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: दोपहर के समय किसी भी बहस में उलझने से बचें और शांत रहने के लिए कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और समझदारी देखने को मिलेगी, जिससे घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा. विशेष रूप से महिलाओं के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आया है. उन्हें अपने मायके पक्ष से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, जिससे घर में प्रसन्नता और उत्साह का माहौल बन जाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत और मधुर होंगे. आप एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जिससे रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. छोटे-छोटे मतभेद भी आसानी से सुलझ सकते हैं और संबंधों में स्थिरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में आज सफलता के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग अपने निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है. व्यापार में भी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और यश में वृद्धि के योग बन रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों में भी सफलता मिलने की संभावना है. करियर के क्षेत्र में आपकी लगन और दृढ़ निश्चय आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकते हैं. आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत और स्थिर रहेगा. कार्यक्षेत्र में मिली सफलता के कारण धन लाभ के योग बन सकते हैं. आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं. हालांकि आर्थिक मामलों में संतुलन और सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. किसी प्रकार की बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं. घूमने-फिरने या पर्यटन की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
- तुला
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही खुशियों भरा रहने वाला है. घर के वातावरण में आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ विशेष समय व्यतीत करेंगे और किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में सभी साथ मिलकर भाग लेंगे, जिससे परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक है. आप अपने प्रियजन के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं. आज किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी. विवाहित जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य आपको मानसिक शांति देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा चमकेगी. नौकरीपेशा लोग अपनी योग्यता और टैलेंट के दम पर ऐसा काम करेंगे, जिसकी सभी तारीफ करेंगे. आपके अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा और आप व्यापार को बढ़ाने की नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: लेखनकार्य और साहित्यिक गतिविधियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ फलदायक है. छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी. यदि आप किसी विशेष चर्चा या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. खर्च के साथ-साथ आय के स्रोत भी सक्रिय रहेंगे. आज आप धन का निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बचत पर भी ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: बुधवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएं या किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबें दान करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर दिन अनुकूल रहेगा. आपको अपनी माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे मन को शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना कोई भी मतभेद या विवाद आज सुलझने के आसार हैं, जिससे घर का माहौल खुशहाल होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और रोमांस के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है. आप अपने प्रिय पात्र या पार्टनर का साथ पाकर काफी खुश और उत्साहित महसूस करेंगे. दोनों के बीच प्रेम भावनाओं में वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका मन लगने में काफी कठिनाई होगी. दोपहर के बाद आपके विचारों में बार-बार परिवर्तन होगा, जिससे कोई भी एकाग्रता नहीं बन पाएगी. यदि आप कोई नया काम या नई परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उचित नहीं है, इसे टालना ही बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. मन चंचल हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. आप वित्तीय मामलों में लाभ की आशा कर सकते हैं. हालांकि, आज आप अपने लुक और स्टाइल पर धन खर्च करेंगे, जिसमें वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च शामिल होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. पेट दर्ड की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहरी खाने-पीने से पूरी तरह से बचें.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: आसमानी
- उपाय: दिन को अच्छा बनाने के लिए घर में माता के चरणों में जल चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें. यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्त को भोजन कराएं.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ ताल-मेल बढ़ाने के लिए उत्तम है. आप परिजनों के साथ किसी खास पारिवारिक चर्चा में भाग ले सकते हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन जीव रहे लोगों के लिए आज का दिन मधुरता लेकर आया है. आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी. मित्रों के साथ घनिष्ठता में वृद्धि होगी, जिससे आपका सामाजिक जीवन मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. आपके काम की सबकी तारीख होगी और अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. विरोधियों पर आप आसानी से विजय प्राप्त करेंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन करियर की दृष्टि से फायदेमंद है. भाग्य का साथ मिलने से पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
- आर्थिक स्थिति: आज भाग्यवृद्धि का योग बना हुआ है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. महिलाएं सौंदर्य सामग्री और श्रृंगार पर धन खर्च कर सकती हैं. जमीन, मकान या वाहन आदि का सौदा करने का योग है, लेकिन इसमें कागजी कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरतें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दोपहर के बाद आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही न करें और अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज के दिन पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. परिजनों के साथ किसी बात पर मतभेद होने की संभावना है, जिसे लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसी स्थिति में अपने शब्दों पर संयम रखें ताकि मामला न बढ़े. हालांकि, दिन के उत्तरार्ध में जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन रोमांचक और प्रसन्नता देने वाला रहेगा. दोपहर के बाद आपके मन में प्रफुल्लता का भाव रहेगा, जिससे आप अपने प्रियजन या प्रेमी के साथ मेल-मिलाप कर सकते हैं. उनके साथ बातचीत आपके मन को आनंदित करेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. यदि आप अपने सहयोगियों या अधिकारियों से अधिक वाद-विवाद करेंगे, तो इसका सीधा असर आपकी पेशेवर छवि पर पड़ सकता है. काम के प्रति अपना फोकस बनाए रखें और गलतफहमियों को दूर करने के लिए समझदारी से बात करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. भाग्य आपका साथ देगा, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर के नए अवसरों को लेकर आप आशावादी महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपके धन का खर्च धार्मिक कार्यों और उपासना के पीछे हो सकता है. इस खर्च से आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलेगी. हालांकि, अन्य अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना बेहतर रहेगा.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप आज स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. लेकिन, यदि आपका कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम है, तो सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें. वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे ग्रहों की शुभता बढ़ेगी और दिन शुभ रूप से व्यतीत होगा.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज घर का वातावरण शांत रहेगा. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे. वाणी पर संयम रखें, क्योंकि किसी भी बात पर कड़वे शब्द बोलने से घर की सुख-शांति भंग हो सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों में परिवार को साथ लेने से वातावरण और भी अच्छा होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज दिन सामान्य रहेगाॅग आपको अपने पार्टनर के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. मन में नेगेटिव विचार न आने दें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है. एक-दूसरे पर भरोसा रखें और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आप किसी भी तरह का बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे. आप उलझन में रह सकते हैं, इसलिए एक समय पर एक ही काम करें. काम का बोझ कम करने के लिए कार्यों की प्राथमिकता तय करें. व्यापार में अनावश्यक जोखिम न लें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. मन एकाग्र न होने की वजह से समझ नहीं आएगा. हालांकि, योग और ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर कर पाएंगे, जिससे पढ़ाई में मन लगेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन धन का अनावश्यक खर्च हो सकता है. किसी ऐसे काम में पैसा खर्च हो सकता है जिसकी वास्तव में ज़रूरत न हो. इसलिए अपनी जेब पर कड़ा नियंत्रण रखें और बजट का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आप ठीक महसूस करेंगे. योग और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि तनाव आपको परेशान न करे.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें. नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए सुबह-सुबह 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवे भाव में संचरण करेंगे,परिवार के मामलों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. स्वजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है, जिससे आपका मन उदास रह सकता है. नकारात्मक बातों को दिल से न लगाएं. हालाँकि, दिन के अंत में जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है, जिससे घर का वातावरण खुशहाल होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मित्रों का साथ सहायक साबित होगा. आपको किसी मित्र से कोई उपहार मिल सकता है, जिससे आप प्रसन्न होंगे. यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाते हैं, तो आपके रिश्ते में मधुरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके कंधों पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा. ज्यादा काम के कारण आपको परेशानी और थकान महसूस हो सकती है. व्यापार में आज नए निवेश से बचना उचित रहेगा. अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को दिन की शुरुआत में पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत आएगी. एकाग्रता की कमी के कारण कोई भी काम अधूरा रह सकता है. लेकिन दोपहर के बाद आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी, जो आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छा है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंधी कोई भी व्यवहार न करें. लेन-देन से दूरी बनाकर रखें. अनावश्यक खर्चों पर सख्त संयम रखें, अन्यथा आर्थिक तंगी की स्थिति बन सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सुबह का समय थोड़ा कमजोर रह सकता है. लेकिन दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. जो बड़ी चिंता आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वह दूर हो सकेगी, जिससे आपको मानसिक राहत मिलेगी.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठकर भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीला वस्त्र या पीला मिष्ठान दान करें. इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.