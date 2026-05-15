Rashifal 16 May 2026: शनि जयंती पर 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनि देव, बढ़ सकती है सैलेरी, मेष से मीन तक राशिफल जानें
Rashifal 16 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या और शनिवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.
Rashifal: आज 16 मई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि अमावश्या रात्रि 01 बजकर 38 मिनट तक रहेगा उपरांत प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल और बुध मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे,सूर्य वृषभ राशि में है.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन:
शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे आज आपके पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य लेकर आएगा. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए आर्थिक लाभ और नए अवसर बनने के संकेत हैं. निवेश या बचत से जुड़े फैसले भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और मन की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. रिश्तों में गर्माहट और रोमांस बना रहेगा.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके आत्मबल को मजबूत करेगी. हालांकि खानपान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त आराम लें.
- सावधानी:
भावनाओं में बहकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
- उपाय:
शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम दे सकता है. घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है. परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर कुछ अस्थिरता महसूस हो सकती है. किसी निर्णय को लेकर मन में दुविधा बनी रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखने से भविष्य में स्थिरता बनी रहेगी.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. यदि आप अपने व्यवहार में विनम्रता रखेंगे, तो रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट सकती है.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान संतुलित रखें.
- सावधानी:
क्रोध, अहंकार और कटु शब्दों से बचें. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से नुकसान हो सकता है.
- उपाय:
शनिदेव के मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुभ रहेगा.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 6
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे आज आपके पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बनाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और घर में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा. किसी पुराने रिश्ते में फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. आपकी समझदारी और मधुर व्यवहार से पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.
- करियर और व्यापार:
आज का दिन करियर और व्यापार के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है. आपकी बातचीत की कला और तेज बुद्धि कार्यस्थल पर आपको अलग पहचान दिलाएगी. नए अवसर मिल सकते हैं और महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा. व्यापारियों को नई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में आज मिठास बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते और गहरे होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश संभव है. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि अधिक व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.
- सावधानी:
बातचीत के दौरान मजाक में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें.
- उपाय:
शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं का दान करें.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 5
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा के राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे आज पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. किसी करीबी का सहयोग आपकी चिंता को कम कर सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है. हालांकि धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना लाभदायक रहेगा.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन मन की उलझनों को साथी से साझा करना जरूरी होगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित लोगों को किसी पुराने परिचित से विशेष जुड़ाव महसूस हो सकता है.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी साबित होगा. सकारात्मक सोच बनाए रखें.
- सावधानी:
नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें और भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें.
- उपाय:
शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और चंद्रमा को जल चढ़ाकर “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,आपके पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनाए रखेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मानसिक शांति देगा.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर दिन औसत रह सकता है. किसी काम को लेकर मन में असमंजस बना रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और संवाद कौशल परिस्थितियों को संभालने में मदद करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए. आर्थिक मामलों में फिलहाल स्थिरता बनी रहेगी.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में आज थोड़ी संवेदनशीलता देखने को मिल सकती है. साथी से बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है. यदि आप शांत और सकारात्मक रवैया अपनाएंगे, तो रिश्तों में सुधार संभव है.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. ध्यान और पर्याप्त आराम लेना लाभकारी रहेगा. खानपान संतुलित रखें.
- सावधानी:
गुस्से और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें. किसी भी बात को बढ़ाने से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
- उपाय:
शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 9
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य लेकर आएगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान भी संभव है. मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और व्यापार:
करियर के क्षेत्र में आज का दिन काफी शुभ रहेगा. आपकी कार्यशैली और स्पष्ट सोच आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नए अवसर बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में आज गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम और विश्वास का माहौल बना रहेगा.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. मानसिक रूप से भी सकारात्मकता बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- सावधानी:
अत्यधिक भावुक होकर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें.
- उपाय:
शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को हरी मूंग का दान करें.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 5
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, तुला राशि के पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.
- करियर और व्यापार:
करियर में आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आपकी रचनात्मक सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति कार्यक्षेत्र में आपको विशेष पहचान दिलाएगी. नए विचार और योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में आज गहराई और मधुरता बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. यदि किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही है, तो उसका समाधान मिलने की संभावना है. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपको ताजगी प्रदान करेगी. ध्यान और योग से और अधिक लाभ मिलेगा.
- सावधानी:
अति-भावुकता से बचें और निर्णय सोच-समझकर लें. किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी होगा.
- उपाय:
माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 6
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके छठे भाव में संचरण करेंगे आज पारिवारिक जीवन में मिलाजुला रहेगा. घर के लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा संयम रखना होगा, क्योंकि कुछ बातों को लेकर गलतफहमी बन सकती है. धैर्य और शांत स्वभाव से स्थिति बेहतर हो सकती है. किसी करीबी से बातचीत करने पर मन हल्का होगा.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता जरूरी होगी. किसी भी कार्य को लेकर जल्दबाजी करने से बचें. व्यापार से जुड़े लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए. योजनाओं को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना लाभकारी रहेगा.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है. साथी के साथ खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा, अन्यथा दूरी बढ़ सकती है. भावनाओं को दबाने के बजाय साझा करना रिश्तों को मजबूत करेगा.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से थोड़ी परेशानी हो सकती है. ध्यान और आराम पर ध्यान दें. नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
- सावधानी:
गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट और सीधा संवाद करें. भावनाओं को दबाने की बजाय सही तरीके से व्यक्त करें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
- उपाय:
हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 7
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं आज पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए संवाद करते समय संयम रखना जरूरी होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन गलतफहमी से बचना आवश्यक है.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर मानसिक तनाव और अनिश्चितता का प्रभाव रह सकता है. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. व्यापारियों को भी योजनाओं में सावधानी रखनी होगी. धैर्य और संतुलन से परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बेहतर होंगी.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है. साथी के साथ संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. गलतफहमियों को बढ़ने न दें और विश्वास बनाए रखें.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है.
- सावधानी:
अति-संवेदनशीलता और शंका से बचें. किसी भी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर न सोचें और शांत रहकर निर्णय लें.
- उपाय:
शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जप करें.
- शुभ रंग: ग्रे
- शुभ अंक: 4
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, मकर राशि के पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आएगा. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा और आपसी समझ में सुधार देखने को मिलेगा.
- करियर और व्यापार:
करियर में आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभकारी संकेत दे रहा है. नए विचार और योजनाएं आगे चलकर सफलता दिला सकती हैं.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई बढ़ेगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. भावनाओं को व्यक्त करने से आपसी विश्वास और भी मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत और संतुलित महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगी.
- सावधानी:
अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
- उपाय:
शनिदेव को तिल और तेल अर्पित करें तथा शनिवार को काले कपड़े का दान करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता और सामंजस्य लेकर आएगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर आपके विचारों को महत्व मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. आपकी रचनात्मक सोच आपको नई पहचान दिला सकती है. व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. यह समय नेटवर्किंग के लिए अनुकूल है.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में खुलापन और ईमानदारी बढ़ेगी, जिससे रिश्ते और गहरे होंगे. यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ अवसर दे सकता है. साथी के साथ भावनात्मक समझ बेहतर होगी.
- स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. मानसिक रूप से आप हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.
- सावधानी:
अत्यधिक उत्साह में आकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. भावनाओं को संतुलित रखना आवश्यक होगा.
- उपाय:
शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जप करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 4
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन:
16 मई 2026 को शनि जयंती पर चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, आज मीन राशि के लिए पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में समझदारी और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. किसी भी बात को बढ़ाने से बचें और शांत रहकर संवाद करें.
- करियर और व्यापार:
कार्यस्थल पर मानसिक दबाव और असमंजस की स्थिति बन सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. आपकी अंतर्दृष्टि आपको सही दिशा दिखा सकती है, बस धैर्य बनाए रखें.
- लव लाइफ:
प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी. छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करना आवश्यक होगा. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अपने मन की बात भी साझा करें.
- स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और चिंता का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें.
- सावधानी:
भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. अत्यधिक सोच और चिंता से बचें. धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है.
- उपाय:
भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जप करें.
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 7
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.
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