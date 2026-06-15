Rashifal 16 June 2026: सिंह-कुंभ समेत 4 राशियों को उन्नति के योग, तुला-वृश्चिक को रहना होगा सतर्क, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 16 June 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि किन राशियों के लिए फलदायी होगी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 16 जून 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष प्रतिपदा रात्रि 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वितीय ,तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत सुखद और उत्साहपूर्ण रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशियों का आगमन होगा और सदस्यों के साथ सामंजस्य बना रहेगा. आप घर की साज-सजावट और सौंदर्यीकरण में अपना समय और धन व्यय करेंगे, जिससे घर का वातावरण और भी आकर्षक बनेगा. परिवार के सभी लोग आज मिलकर किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन रोमांटिक और प्रेमपूर्ण रहेगा. यदि आप किसी रमणीय स्थल पर अपने प्रियजन के साथ जाने की योजना बना रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है. आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे. सामाजिक मिलन-सम्मेलन में भी आपका साथ दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी. लंबे समय से अटकी हुई डील्स अंतिम रूप ले सकती हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र पर प्रशंसा और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी कार्यकुशलता सभी को प्रभावित करेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सृजनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप नई चीजें सीखने में व्यस्त रहेंगे. करियर की बात करें, तो यह समय भविष्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने का है.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आय में वृद्धि सुनिश्चित है. आज आप घर को सजाने, वाहन सुख को बेहतर बनाने या आरामदायक वस्तुओं पर पैसा खर्च करेंगे. यह खर्च आपके लिए सुखद अनुभव साबित होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा. आप ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करेंगे. बाहर घूमने-फिरने और मनोरंजक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आपका मानसिक तनाव दूर होगा. वाहन सुख मिलने से यात्रा आरामदायक रहेगी, बस सावधानी बरतें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की पट्टी बांधकर या हल्दी का टीका लगाकर दिन की शुरुआत करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है. आप अपने पिता और परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करेंगे. उनके अनुभव और सलाह से आपको कई मुश्किलों का समाधान मिलेगा, जिससे मन में शांति बनी रहेगी. घर का वातावरण प्रेम और सद्भावना से भरा रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन राहत देने वाला है. यदि आपके और आपके जीवनसाथी के बीच किसी बात को लेकर पिछले समय से तनाव या विवाद चल रहा था, तो आज वह समाप्त होगा. दोनों के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध मधुर होंगे. आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जिससे प्यार बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आप अपने व्यापार को विकसित करने और उसे नई दिशा देने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे. आपके द्वारा बनाई गई नई योजनाएं भविष्य में व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाएंगी. ध्यान रहे, सफलता तो मिलेगी लेकिन उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. दोपहर के बाद का समय व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी अहम मीटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनकी पदोन्नति के रास्ते भी साफ हो सकते हैं. आपके काम करने के तरीके से अधिकारी काफी प्रसन्न रहेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए आप नए कौशल सीखने का प्रयास करेंगे, जो भविष्य में काम आएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है. व्यापार की नई योजनाओं से धन लाभ के योग बन रहे हैं. पदोन्नति होने से आय में वृद्धि हो सकती है. पैसों के मामले में आज संयम बरतना उचित रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. मानसिक शांति बनी रहने से शारीरिक क्षमता भी बरकरार रहेगी. बस थकान महसूस होने पर थोड़ा आराम कर लें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें और उनके चरण स्पर्श करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज घर के माहौल को सुखद बनाने के लिए आपको मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना होगा. अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, तो आप खुशी का अनुभव करेंगे. दोपहर के बाद किसी परिजन से अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा. कोई पुरानी चिंता जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वह आज दूर होने के योग बन रहे हैं, जिससे मन को हल्कापन महसूस होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांचक है. आकस्मिक प्रवास का योग बन रहा है, जिससे आप अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं. आपकी साहित्यिक रुचि आपके पार्टनर को प्रभावित करेगी. हालांकि, संभव हो तो अनैतिक कामों से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करना संबंधों में विपत्ति ला सकता है और विश्वास कम हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में विकास के लिए नई योजनाएं आज अमल में आएंगी. आप अपने काम को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद में न पड़ें. विनम्रता और धैर्य बनाए रखना आपके लिए हितकर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में आपकी विशेष रुचि रहेगी. छात्रों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने में सफलता मिलेगी. रचनात्मक कार्यों में आपका प्रदर्शन उम्दा रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें. अचानक धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: आज खान-पान में विशेष ध्यान रखें. बाहर का भोजन आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए साफ-सुथरा और हल्का भोजन करें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला-जुला परिणाम देने वाला है. मन आनंदित रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता है. विचारों में मतभेद न होने दें, अन्यथा माहौल खराब हो सकता है. घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न लें. परिवार के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम और भावनाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है. आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ गहरे भावनात्मक संबंध में बंध सकते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा. मित्रों का साथ मिलने से आपका आनंद दोगुना हो जाएगा. अपने प्रियजन के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे संबंध मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. दोपहर के बाद आपको काम बोझ की तरह लग सकता है. नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए आज का दिन उचित नहीं है, इसलिए पुराने कामों को ही प्राथमिकता दें. व्यापार में लाभ कम हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें. कार्यालय में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि मनोरंजक प्रवृत्तियां आपको भटका सकती हैं. करियर संबंधी नई योजनाओं पर अभी काम न करें. यह समय अपनी वर्तमान योग्यताओं को और निखारने का है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन आज अनावश्यक खर्चों से दूर रहना हितकर होगा. मनोरंजन पर होने वाला खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है. धन निवेश करने से पहले गहराई से सोच-विचार करें.
- स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सचेत रहें. दोपहर के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. क्रोध पर संयम रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना तनाव बढ़ सकता है. आहार पर भी ध्यान दें.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: क्रोध और तनाव को कम करने के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. घर का वातावरण प्रेम और सद्भावना से भरा रहेगा. आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक कार्यक्रम में समय व्यतीत कर सकते हैं. अच्छे वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन के सेवन से घर में खुशियाँ और बढ़ेंगी. बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन रोमांटिक है. आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी रोमांटिक स्थान पर जा सकते हैं या कोई छोटी यात्रा का आनंद ले सकते हैं. आपसी समझ बढ़ेगी और दिल की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा. विवाहित जोड़ों के लिए भी समय अच्छा है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. साझेदारी के व्यवसाय से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. आज आप अपनी कार्यकुशलता से सबको प्रभावित करेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी. उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं. करियर के नजरिए से भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम देगा.
- आर्थिक स्थिति: आज धन प्राप्ति के शक्तिशाली योग बन रहे हैं. ब्याज, दलाली या निवेश से आपकी आय में वृद्धि होगी. आर्थिक कष्ट दूर होंगे और पैसों की बचत में भी सुधार होगा. आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. खुशियों भरा मन आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. योग और ध्यान से आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलेगी.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: श्वेत (White)
- उपाय: आज सोमवार होने के कारण भगवान शिव को जल चढ़ाना शुभ होगा. इससे आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बढ़ेगी.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे.आज घर का वातावरण काफी शांत और प्रेमपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद या विवाद आज समाप्त हो सकता है, जिससे आपके मन में बहुत राहत महसूस होगी. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या मनोरंजक कार्यक्रम में समय व्यतीत करने की संभावना है, जो रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन में आज आपको पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति होगी. अपने पार्टनर के साथ आप अपनी भावनाओं को आसानी से साझा कर पाएंगे. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके मन को भा जाए. रोमांटिक मूड आपके दिन को और भी खास बना देगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और बुद्धि से आप उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी. कला, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो भविष्य में आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आपके लिए समय आर्थिक लाभ का है. आज वस्त्र या आभूषण की खरीदी आपके लिए रोमांचक और आनंददायी साबित होगी. रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. निवेश करने के लिए भी यह सही समय है, लेकिन सलाह लेकर ही कदम उठाएं.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज आप स्वस्थ और फुर्तीला महसूस करेंगे. मानसिक शांति का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखेगा. योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज अपने इष्ट देवता को दूर्वा अर्पित करें और गरीबों को भोजन कराएं.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, लेकिन बातचीत में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. स्थायी संपत्ति या जमीन-जायदाद के किसी भी मामले में आज बहुत सावधानी बरतें. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है. माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित महसूस कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत ही शुभ और रोमांटिक रहने वाला है. आज आप अपने प्रिय के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए यह दिन खास है, क्योंकि उनके रिश्ते पक्के होने की प्रबल संभावना है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल करना होगा. व्यापार में आज नए निवेश से पहले बाजार का अध्ययन कर लें. संपत्ति से जुड़े कामों में पेपर वर्क पर विशेष ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों को दोपहर के बाद सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का समय बेहद अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन धन खर्च में वृद्धि हो सकती है. जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें. संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने की आशंका है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें. आज नए वित्तीय योजनाओं पर काम करने से बेहतर होगा पुराने निवेशों को संभालना.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा. सुबह थकान हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या योग कर सकते हैं.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: घर में किसी भी तरह के विवाद से बचने और माता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मां दुर्गा को लाल रंग का फूल अर्पित करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन गृहस्थ जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. लंबे समय से घर के अंदर उलझे हुए प्रश्नों और विवादों का निराकरण आज हो सकेगा, जिससे आपके मन में एक बड़ा बोझ उतरेगा. भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में प्रेम और स्नेह बना रहेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन मधुरता लेकर आया है. भाई-बहनों के प्रति आपके मन में विशेष लगाव रहेगा. यदि आपका जीवनसाथी किसी परेशानी में था, तो आज उसका समाधान निकल सकता है, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: आज का दिन व्यापार के लिए अत्यधिक अनुकूल है. आपकी मेहनत और बुद्धि रंग लाएगी. विशेष रूप से स्थायी संपत्ति, भूमि या भवन से जुड़े कामों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में प्रगति के अवसर मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा. करियर के नए अवसरों को लेकर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय शाम के समय से बचना बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में सफलता के बावजूद, आज आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है. धन हानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना आवश्यक होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है. धन का लेन-देन बहुत सावधानी से करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा कष्टदायक रह सकता है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. अधूरे कामों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. साथ ही, सामाजिक क्षेत्र में किसी बात को लेकर अपयश या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चीनी दान करें. इससे आप पर बन रही नकारात्मक स्थितियों का असर कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे. मन में किसी भी बात को लेकर चल रही दुविधा का आज समाधान मिलेगा, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी. आपके गुप्त शत्रु आज आपको नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे आप चिंता मुक्त होकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको संतुष्टि का भाव प्राप्त होगा. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझेंगे. अगर पहले से कोई गलतफहमी थी, तो वह भी आज दूर हो सकती है. दोनों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को देखकर आज आपके अधिकारी आपकी खुलकर प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. व्यापार में भी दोपहर बाद का समय अनुकूल रहेगा और आपको कोई अच्छा सौदा मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. विचलित हुए बिना पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने पर ही सफलता मिलेगी. यह दिन आपके करियर की नई दिशा तय करने में मदद कर सकता है, लेकिन आलस्य त्यागने की जरूरत है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए दोपहर बाद का समय उत्तम है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन है. आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप खुश रहेंगे.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: आज शिवजी को जल चढ़ाएं और 'ऊँ नमः शिवाय' का जाप करें. इससे मन की शांति बनी रहेगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आया है. आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके घर के माहौल पर भी पड़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर जाने या किसी पूजा-पाठ में शामिल होने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आपका जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके हर काम में सहयोग करेगा. जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ेगा. हालांकि, दोपहर बाद के समय में अपनी बातों पर नियंत्रण रखें ताकि छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस न हो.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के लिए आज का वातावरण अत्यंत अनुकूल रहेगा. आपके सभी अधूरे काम सरलता से पूरे हो सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में कोई नया और महत्वपूर्ण टारगेट मिल सकता है. इस नई जिम्मेदारी को संभालने में आपकी क्षमता और कौशल की सराहना होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि आज आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ी हुई है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी सरल लगेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. आज आप शेयर बाजार या अन्य वित्तीय निवेश में पूंजी लगा सकते हैं. निवेश का यह समय उत्तम माना जा रहा है और इससे आपको लाभ होने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन दोपहर बाद किसी बात की चिंता से मन व्याकुल हो सकता है, जिससे नकारात्मक विचार आ सकते हैं और हताशा बढ़ सकती है.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दोपहर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीला मिष्ठान खिलाएं.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवे भाव में संचरण करेंगे.आज के दिन आप अपने परिवार के साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में धन खर्च करेंगे. यह खर्च आपको मानसिक संतोष देगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. हालांकि, दिन के प्रारंभ में रिश्तेदारों और मित्रों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसी स्थिति में अपने शब्दों पर संयम बनाए रखना आवश्यक है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. आप एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी. अधिकारी आपके कामकाज के तरीके से काफी खुश रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं. दोपहर के बाद का समय व्यापारियों के लिए अत्यंत शुभ है.
- करियर और शिक्षा: करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तरोत्तर प्रगति वाला है. आपकी काबिलियत सबके सामने आएगी. छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है, खासकर दोपहर के बाद उन्हें पढ़ाई में मन लगाने में आसानी होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों के कारण धन का निवेश या खर्च हो सकता है. यह खर्च लंबी अवधि के लाभ के लिए हो सकता है. संभावित रूप से किसी पुराने निवेश से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: आज आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और चिंता व तनाव दूर होंगे. हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, तेज गति से बचें. किसी भी प्रकार का नया इलाज या सर्जरी आज शुरू करने से बचें, यह आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: आज के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं और उनका ध्यान करें. माता-पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें, इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. घर के माहौल में खुशी और उत्साह बना रहेगा. मित्रों के आगमन से घर में धूम-धाम हो सकती है और उनकी ओर से कोई विशेष उपहार मिलने से मन प्रसन्न होगा. परिवार के विवाह योग्य सदस्यों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, जिसकी बातचीत आगे बढ़कर पक्की हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जातकों के लिए दिन रोमांटिक रहने वाला है. आज आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने या पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं, जिससे दोनों के बीच का प्रेम और गहरा होगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपको मुनाफा होगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे. लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. सरकारी कार्यों में देरी आ सकती है और लंबित मामले अटक सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.
- करियर और शिक्षा: पर्यटन के योग बन रहे हैं, जो आपके मन को तरोताजा करेंगे. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक जतन करने होंगे. यात्रा से थकान हो सकती है, लेकिन यह अनुभव सीखने का मौका देगी. करियर के संबंध में किए गए प्रयासों को सफलता देर से मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. व्यापार से होने वाले लाभ से आपकी आय बढ़ेगी. लेकिन उपहार देने या यात्रा पर होने वाले खर्च से बजट बिगड़ सकता है. इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. अधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान होगी. कमजोरी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लें. आराम करना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी या दाल का दान करें.
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