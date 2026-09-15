Dainik Rashifal, 15 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और ऋषि पंचमी तिथि के पावन संयोग के साथ आज 15 सितंबर 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बेहद महत्वपूर्ण है. आज दोपहर 03:21 तक स्वाति उपरांत विशाखा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की स्थिति से ऐन्द्र योग, सुनफा, वाशि और मालव्य-भद्र योग का सुंदर समन्वय बन रहा है.

चंद्रमा के तुला राशि में संचरण से कई राशियों को करियर में बड़ी छलांग और पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, वहीं कुछ राशियों को विरोधी तत्वों और तकनीकी गलतियों से सावधान रहना होगा. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया श्रेष्ठ रहेगा (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा). ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल और अचूक उपाय.

करियर: ऐन्द्र योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में एकाग्रता और कार्यकुशलता बढ़ेगी. प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातक अपने दायित्वों के प्रति गंभीर रहें, लापरवाही से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: विदेशी व्यापार में सुबह की शुरुआती अड़चनों के बाद दोपहर तक स्थिति संभल जाएगी. नए कारोबारियों को अप्रत्याशित शुभ समाचार मिल सकता है. सरकारी नीतियों के प्रभाव को देखते हुए पुराने स्टॉक को निकालने पर ध्यान दें.

सेहत: नियमित दिनचर्या का पालन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे.

दांपत्य जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से आत्मीयता बढ़ेगी. लव लाइफ में पार्टनर का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 9)

वृषभ राशि

करियर: ऑफिस में काम की गति तेज रखनी होगी क्योंकि कार्यभार बढ़ सकता है. अपनी कार्यकुशलता से अधिकारियों के चहेते बनेंगे.

आर्थिक स्थिति: ऐन्द्र योग के चलते कानूनी विवादों में जीत मिलने के योग हैं. आगामी त्योहारों की बिक्री को देखते हुए बैंक व वित्त संबंधी कार्यों को समय पर पूरा कर लें.

सेहत: अत्यधिक परिश्रम या प्रैक्टिस के कारण पैरों में सूजन या दर्द की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम लें.

दांपत्य जीवन: माता-पिता के आशीर्वाद से पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. लव पार्टनर के साथ छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु तालमेल बना रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जप करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 7)

मिथुन राशि

करियर: कार्यस्थल पर माहौल खुशनुमा रहेगा. सीनियर्स आपके काम में व्यक्तिगत रुचि लेकर मार्गदर्शन करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत का फल मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: ऐन्द्र योग के प्रभाव से आमदनी और मान-सम्मान दोनों में इजाफा होगा. कारोबार में गैर-जरूरी मुद्दों में समय गंवाने के बजाय मुख्य व्यापारिक प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

सेहत: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहेगा.

दांपत्य जीवन: परिजनों के साथ समय बिताने से आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे. अविवाहित जातकों को विवाह के नए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा दल अर्पित करें और संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 4)

कर्क राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में असमंजस और घरेलू उलझनों के कारण कार्यों में बाधा आ सकती है. सहकर्मियों के साथ व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: जिस कार्य या व्यापार की पूरी जानकारी न हो, उसमें पूंजी निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं.

सेहत: छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें; तनाव का असर सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

दांपत्य जीवन: ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय सूचना मन को खिन्न कर सकती है. परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं.

उपाय: शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6)

सिंह राशि

करियर: नौकरीपेशा जातकों की मेहनत रंग लाएगी. कार्यस्थल पर आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन से सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से अटका हुआ प्रॉपर्टी या व्यावसायिक कार्य हल होगा. हालांकि बाजार में नकदी की कमी के कारण बड़ा निवेश एक-दो दिन टालना बेहतर रहेगा.

सेहत: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन कार्य की अधिकता से थकान से बचने के लिए समय पर विश्राम करें.

दांपत्य जीवन: बड़ों के मान-सम्मान से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी और परिजनों का भावनात्मक संबल प्राप्त होगा.

उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 4)

कन्या राशि

करियर: अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. वर्क फ्रॉम होम या नई नौकरी तलाश रहे जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आकर्षक ऑफर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रखने से बड़े ऑफर हाथ लग सकते हैं. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखें ताकि बड़े उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर सकें.

सेहत: दूसरों की नकारात्मक बातों का प्रभाव अपने मानसिक स्वास्थ्य पर न पड़ने दें. ध्यान व योग का सहारा लें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. विवाह से जुड़े किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले पार्टनर से खुली बातचीत जरूरी है.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 9)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और ऑफिस में किसी बड़ी टीम का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. मैनेजमेंट मीटिंग में आपके सुझाव सराहे जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: ऐन्द्र योग के प्रभाव से कारोबार में उन्नति के शुभ अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र की अंदरूनी राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

सेहत: मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य कुल मिलाकर उत्तम रहेगा.

दांपत्य जीवन: शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा. ऑफिस के किसी मित्र या साथी के साथ मनोरंजक पल बिताने की योजना बन सकती है.

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 3)

वृश्चिक राशि

करियर: महत्वपूर्ण कार्यों को टालने से बचें, अन्यथा प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो सकती है. सहकर्मियों से संवाद का अंतर (कम्युनिकेशन गैप) दूर करें.

आर्थिक स्थिति: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं. आखिरी मौके पर किसी बड़ी डील के रद्द होने की आशंका है, इसलिए क्लाइंट्स से बातचीत में स्पष्टता रखें.

सेहत: प्रैक्टिस या सामान्य कामकाज के दौरान चोट-चपेट लगने की आशंका है; सतर्कता बरतें.

दांपत्य जीवन: परिवार में उचित तालमेल से माहौल सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक जीवन की मर्यादा का सम्मान करें और अतीत की बातों को कुरेदने से बचें.

उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 8)

धनु राशि

करियर: नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को उच्च पैकेज वाला ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में केवल जरूरी प्रोजेक्ट्स पर ही ऊर्जा लगाएं.

आर्थिक स्थिति: ऐन्द्र योग और आक्रामक मार्केटिंग से प्रतिद्वंद्वी पीछे छूटेंगे. फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करने के लिए दिन उत्तम है. शुभचिंतक के सहयोग से बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होगी.

सेहत: माता-पिता और स्वयं की सेहत पर ध्यान दें. नियमित योग से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

दांपत्य जीवन: लव लाइफ में निकटता और आत्मीयता बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता कायम रहेगी.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फल या चने की दाल अर्पित करें और गुरु मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 5)

मकर राशि

करियर: ऑफिस में की गई कठोर मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा. सहकर्मियों की मदद करने से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में उन्नति के योग हैं. त्योहारी सीजन के लिए नया आउटलेट खोलने हेतु दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. साझेदारी के काम में अधिक मेहनत करनी होगी.

सेहत: ऊर्जावान बने रहने के लिए अत्यधिक भागदौड़ के बीच खान-पान पर नियंत्रण रखें.

दांपत्य जीवन: रिश्तेदारों और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. शाम को मित्रों या परिजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6)

कुंभ राशि

करियर: कार्यस्थल पर आपकी रिपोर्ट राइटिंग और डेटा प्रेजेंटेशन की सराहना होगी. अपने क्षेत्र में ऊर्जा और आत्मविश्वास से आगे रहेंगे, जिससे नए अवसर मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किया गया कोई दीर्घकालिक निवेश आज कई गुना रिटर्न दे सकता है, जिससे नेटवर्थ में अचानक उछाल आएगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

सेहत: सेहत उत्तम बनी रहेगी. मन में नई आशा और उत्साह का संचार होगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी को भावनात्मक सहयोग दें और उनकी बातों को धैर्य से सुनें. लव पार्टनर के साथ गहन चर्चा हो सकती है.

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.

(लकी कलर: ग्रे | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 4)

मीन राशि

करियर: आलस्य और लापरवाही कार्य में रुकावट बन सकती है. ऑफिस में अपना डाटा और जरूरी फाइलें सुरक्षित रखें, तकनीकी खराबी से काम प्रभावित होने की आशंका है.

आर्थिक स्थिति: प्रतिद्वंद्वी आपके ग्राहकों को लुभाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपनी मार्केटिंग रणनीति को गोपनीय रखें. व्यापारिक मामलों में सतर्क रहने का दिन है.

सेहत: पुरानी चोट या दर्द को अनदेखा न करें; डॉक्टर की सलाह और दवाओं का समय पर पालन करें.

दांपत्य जीवन: घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में तनाव संभव है, शांत रहकर स्थिति को संभालें.

उपाय: भगवान शिव का गन्ने के रस या पंचामृत से अभिषेक करें और शिव चालीसा पढ़ें.

(लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 7)

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.