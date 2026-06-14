Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर 4 राशियों पर खतरा, धन हानि-दुर्घटना के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या का दिन किन राशियों के लिए फलदायी होगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 15 जून 2026 दिन सोमवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि अमावस्या,सुबह 08 बजकर 46 मिनट तक रहेगा,उपरांत शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष प्रतिपदा,तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशहाल और सुखद रहने वाला है. घर के वातावरण में आनंद और उत्साह का माहौल छाया रहेगा. आप घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में कुछ सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करेंगे, जिससे घर की छटा और भी निखर उठेगी. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन संतुष्टि और खुशियों भरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक-दूसरे की बातों को समझने में आसानी होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपका दिन काफी व्यस्त और फायदेमंद रहेगा. आज आप अपने सहकर्मियों और भागीदारों के साथ किसी आवश्यक विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे. आपकी किसी चल रही परियोजना को सरकारी लाभ या मंजूरी मिलने की संभावना बन रही है, जो आपके लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से दिन अनुकूल है. आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाएगा. छात्रों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है, विघ्न न आने पाएं. नए कोर्स या कौशल सीखने के अवसर मिल सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. सरकारी स्तर पर मिलने वाला लाभ आपकी आय में वृद्धि करेगा. घर की साज-सजावट पर होने वाला खर्च आपको आर्थिक रूप से थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मध्यम रहेगा. अत्यधिक कार्यभार और यात्रा के कारण आपको शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. आराम करें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें. माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: घर के मंदिर में दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें, इससे घर में सुख-समृद्धि आएगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. घर-परिवार का वातावरण आज काफी शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बनाना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, बल्कि मन को भी अपार शांति मिलेगी. दूर रह रहे रिश्तेदारों या मित्रों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियां दोगुनी हो जाएंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद ही रोमांटिक और सुहावना है. आज आप अपने प्रिय पात्र के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे. यदि किसी बात को लेकर पहले आपके बीच मन-मुटाव था, तो वह आज सुलझ सकता है. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको नए काम की प्रेरणा मिलेगी. अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रयोग करके आप आसानी से बड़े और जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. व्यापार में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आप अपने करियर को लेकर आज कोई बड़ी योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में आपके काम आएगी.
- आर्थिक स्थिति:व्यापार में आर्थिक लाभ होने की संभावना है, लेकिन आज निवेश के लिए कोई नई योजना बनाना ठीक नहीं है. अभी सिर्फ अपने पास हुए धन को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें. लंबी यात्रा पर जाने का खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज मध्यम रहेगा. थकान के चलते कुछ समस्याएं महसूस हो सकती हैं, इसलिए अपने खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. ध्यान या योग से आपको मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं और माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,घर का वातावरण आज थोड़ा अस्त-व्यस्त और गर्म हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत में अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, जिससे मन उदास रहेगा. क्रोध पर लगाम रखें, अन्यथा संबंधों में दूरी आ सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में नकारात्मक विचारों को दूर रखना आवश्यक है. आज आपका पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए उसकी बातों का बुरा न मानें. गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बात करने की कोशिश करें और झगड़े से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल हो सकती है. काम समय पर पूरा न होने के कारण आप तनाव में आ सकते हैं. व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय आज टाल दें. धैर्य रखें, हालात जल्द सुधरेंगे.
- करियर और शिक्षा:छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. आज नए विषय सीखने का दिन उतना अच्छा नहीं है, बल्कि पुराने का रिवीज़न करें. करियर के लिए अनावश्यक यात्राओं से बचें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत जारी रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. अत्यधिक खर्ची से बचें, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. धन निवेश के लिए अभी समय उचित नहीं है, बचत पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिगत आज समय थोड़ा चिंताजनक है. सिर दर्द या तनाव की शिकायत हो सकती है. आज किसी भी तरह का ऑपरेशन या सर्जरी कराना उचित नहीं होगा. योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: आज के दिन ईश्वर की आराधना करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करने से मन को शांति मिलेगी और नकारात्मकता दूर होगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन परिवार के साथ सुखद और यादगार रहने वाला है. घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी परिजन के साथ मनमुटाव या मतभेद चल रहा था, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. परिवार के लोगों का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपका सकारात्मक और समझदारी भरा रवैया रिश्तों में चल रही किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद करेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और आप एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे. साथ में किसी मनोरंजक गतिविधि या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है. आर्थिक सौदों में सफलता मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र में ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करेंगे. अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम अधिकारियों की नजर में आपकी छवि को मजबूत करेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य: आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. निवेश संबंधी नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे शुभ फलों में वृद्धि होगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 15 जून, 2026 को सोमवार का दिन आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा, आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,घर के वातावरण में शांति और सौहार्द बना रहेगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना आपको अच्छा लगेगा. हालांकि, महिलाओं को अपने मायके या परिजनों की सेहत को लेकर चिंता सता सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज दिन थोड़ा सुस्त रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के प्रति उदासीन महसूस कर सकते हैं या किसी नए प्रपोजल के लिए मन में उत्साह की कमी होगी. दोपहर के बाद आपका मन रोमांटिक चहल-पहल में नहीं लगेगा. इस समय किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचना ही बेहतर रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. दफ्तर में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग नहीं करेंगे, जिससे काम में रुकावटें आएंगी. आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान कर सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के नजरिए से दिन साधारण है. किसी नए काम या प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपके मन में उदासीनता रहेगी. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई होगी, विशेषकर दोपहर के बाद. खूब परिश्रम के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी, जिससे निराशा हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है. किसी बीमारी के इलाज या दवाइयों पर अचानक धन खर्च होने की पूरी संभावना है. इसलिए, आज अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज का दिन साधारण रहेगा. लगातार काम करने के बावजूद शरीर में थकान बनी रह सकती है. किसी पुरानी बीमारी का ट्रीटमेंट या दवाइयों पर खर्च हो सकता है.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज के दिन शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे शत्रुओं पर विजय पाने में मदद मिलेगी और सेहत में सुधार होगा.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है. एक ओर जहां आपको अपनी संतान के भविष्य या किसी विशेष मामले को लेकर गहरी चिंता सताएगी, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. वहीं, दूसरी ओर प्रियजनों या परिवार के सदस्यों के साथ हुई मुलाकात आपको खुशी और संतुष्टि देगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद शुभ और रोमांटिक रहने वाला है. प्रेमी जनों को अपने प्रेम संबंधों में सफलता अवश्य मिलेगी. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और उनकी बातों से प्रभावित होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र पर आज आपके हाथ नए अवसर लग सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया और महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसे पूरा करने में आपकी काबिलियत साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है. पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है और एकाग्रता में कमी आ सकती है. आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के बौद्धिक वाद-विवाद या बहस से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा और समय दोनों की हानि हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतने वाला दिन है. शेयर बाजार या सट्टे में निवेश करते समय अत्यंत सतर्क रहें. लालच में आकर गलत जगह पर निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. जरूरी हो तो ही पैसा खर्च करें.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज थोड़ी सावधानी की जरूरत है. आपको पेट संबंधी किसी भी परेशानी जैसे अपच, गैस या दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें और बाहर का भोजन करने से बचें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें. इससे आपकी संतान संबंधी चिंताएं कम होंगी और सेहत में सुधार आएगा.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है. आपको अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता सताएगी, जिससे आप घरेलू जिम्मेदारियों में ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे. रिश्तेदारों के साथ किसी पुरानी या छोटी-सी बात पर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज आपका मन अत्यधिक भावुक रहेगा. आपके मन में अपने प्रिय के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन उनके साथ मन की बात शेयर करने में आपको दिक्कत और हिचक महसूस होगी. यह संकोच आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है. साथी के साथ संवाद कायम रखने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज समय आपके पक्ष में ज्यादा नहीं है. व्यापार में अचानक बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और परिश्रम करना होगा. नौकरी में भी अधिकारियों से तनाव मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई होगी और याददाश्त कमजोर रह सकती है. करियर के मोर्चे पर किसी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले गहराई से विचार करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. धन और यश की हानि होने की संभावना है. आज किसी भी प्रकार का निवेश करना, शेयर बाजार में पैसा लगाना या बड़ी वित्तीय योजना बनाना बिल्कुल टालें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है. शारीरिक ताजगी का अभाव महसूस होगा और थकान बनी रहेगी. मानसिक चिंता और तनाव आपके विचारों को नकारात्मक बना सकते हैं. योग और ध्यान करके ही मानसिक संतुलन बना पाएंगे.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: मां का आशीर्वाद लें और उन्हें पीला भोजन खिलाएं. शाम को तेल का दीया जलाकर बजरंगबली की पूजा करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 15 जून, 2026 का दिन आपके पारिवारिक जीवन को और अधिक सुखद नहीं बनाने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे,आज घर का वातावरण शांत और प्रेममय नहीं रहेगा. आप अपने माता-पिता या अन्य सदस्यों के साथ किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और उसका सकारात्मक समाधान निकाल सकते हैं.
- प्रेम जीवन: आज का दिन प्रेम जीवन के लिए अत्यंत आनंददायक रहेगा. यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी खास योजना को लेकर चिंतित थे, तो आज उस पर विचार-विमर्श हो सकता है. आपके और आपके प्रिय के बीच का तालमेल और मधुरता बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसायिक मोर्चे पर आज आपको शानदार सफलता मिलने वाली है. यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए शुभ है. किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आपको छोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो फलदायी साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन भविष्य की नींव रखने वाला है. आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आएंगे. छात्रों के लिए यह समय शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम है. आपकी बुद्धि आज तीक्ष्ण होगी और आप नई चीजें जल्दी सीखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है. आपको आर्थिक लाभ होगा और साथ ही भाग्य का भी साथ मिलेगा. यदि आप भविष्य को देखते हुए किसी बड़ी रकम को निवेश करने की योजना बना रहे थे, तो आज उस पर अमल कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न और शांत रहेंगे. आपकी सकारात्मक सोच का असर आपके स्वास्थ्य पर भी दिखेगा. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने दैनिक कार्यों में उत्साह के साथ भाग लेंगे.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आज बजरंगबली को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे परिवार में चल रही खटास को दूर करने का यह उत्तम समय है. यदि 15 जून, 2026 (सोमवार) को आपके और आपके परिवार के किसी सदस्य के बीच कोई मतभेद हुआ था, तो आज उसे सुलझाने का प्रयास करें. अहंकार को त्यागकर खुलकर बातचीत करने से मामला हल हो सकता है. बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए मजबूती का काम करेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज संतुष्टि का अभाव रहेगा. आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है. इस स्थिति में गुस्सा करने के बजाय शांत रहें और अपनी बात धीरे से रखें. आपके शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका मन लगता नहीं दिखेगा. काम आपको भारी बोझ की तरह महसूस होगा और आपको थकान महसूस हो सकती है. व्यापार में नए निवेश से बचें और नौकरी में अधिकारियों के साथ संबंध सामान्य रखने की कोशिश करें. लापरवाही आपको नुकसान पहुँचा सकती है.
- करियर और शिक्षा: मन में दुविधा बनी रहने के कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई होगी. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. निर्धारित कार्यों में सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन हार मानना ठीक नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन गलत जगह पैसे खर्च होने की प्रबल संभावना है. लाभ कमाने के चक्कर में आप जोखिम न लें. अपने बजट का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने से बचें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. मानसिक तनाव का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. आप ध्यान रखें और योग या व्यायाम करें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: किसी भी मामले में सफलता पाने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,गृहस्थ जीवन आज अच्छा बना रहेगा. परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा. घर के वातावरण में धार्मिकता का समावेश होगा और सदस्यों के साथ किए गए धार्मिक कार्यों से सुख-शांति का अनुभव होगा. मित्रों या स्नेहिजनों की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जो आपकी खुशी दोगुनी कर देगा. मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन संतुष्टि देने वाला है. अपने पार्टनर के साथ आप अपनी भावनाओं को आसानी से साझा कर पाएंगे. विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी. आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए यादगार साबित होगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी या व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी. आज आपके हर काम सरलता से पूरे होंगे. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम से प्रशंसा मिल सकती है, खासकर टीम वर्क में. आपको नए टारगेट और जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं. करियर के मामले में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मोर्चे पर संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. आज निवेश सोच-समझकर करें. किसी भी बड़ी वित्तीय योजना में बिना पड़ताल के पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है. आय के स्रोत स्थिर हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनदेखी करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. किसी दुर्घटना की वजह से चोट लगने का डर बना हुआ है, इसलिए वाहन चलाते समय या किसी भी भौतिक कार्य को करते समय सावधानी पूर्वक कार्य करें.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और ईश्वर का ध्यान करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. घर के वातावरण में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मुद्दे पर वाद-विवाद होने की संभावना है, जो आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचने का प्रयास करें. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे बजट में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है. बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, यह आपको मानसिक सहारा देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज धैर्य का परीक्षण होगा. यदि आप अपने जीवनसाथी या प्रेमी के साथ गुस्से में बात करेंगे, तो बात बिगड़ सकती है. नाराजगी जाहिर करने के बजाय, अपनी बातें प्यार से कहें. गुस्से पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा रिश्तों में दूरी आ सकती है. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी निर्णय को आवेग में न लें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य बना रहेगा, कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं मिलेगी, लेकिन काम भी रुकेगा नहीं. व्यापारियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. मेहनत के अनुपात में लाभ सामान्य ही प्राप्त होगा, जिससे थोड़ा असंतोष हो सकता है. कोर्ट-कचहरी की झंझट से दूर रहें, वरना आपका समय और धन दोनों बर्बाद हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है. मानसिक चिंता के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाएगा. करियर के लिए कोई बड़ा निर्णय आज टालना ही बेहतर रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज सावधान रहने की आवश्यकता है. अनुचित स्थान पर पूंजी-निवेश करने से बचें, ऐसा करने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है. यदि आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं, तो अवश्य विशेषज्ञ की सलाह लें. परिवार पर होने वाले खर्चों से बचत में कमी आएगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर शारीरिक रूप से आप ठीक महसूस करेंगे और ऊर्जा से भरे रहेंगे. हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है. किसी बात की अनावश्यक चिंता आपको तनाव दे सकती है. योग और ध्यान से मन को शांत करने का प्रयास करें.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए सुबह घर के मंदिर में चंदन का तिलक लगाएं और भगवान शिव को जल अर्पित करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे आज घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहेगा. आपको घर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा. आपके संतान पक्ष से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं, उनकी सफलता आपको प्रसन्न करेगी. दूर रह रहे रिश्तेदारों से फोन पर बातचीत होगी, जिससे पुराने संबंधों में एक बार फिर से मधुरता आएगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद अनुकूल और रोमांटिक है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहरा समझ और संतुष्टि बनी रहेगी. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज के दिन आपका रिश्ता पक्का हो सकता है या शादी की बात आगे बढ़ सकती है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए रोमांचक और यादगार साबित हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपकी सोच व्यापक होगी. आज ऐसे लोगों से संपर्क बनेगा जो भविष्य में आपके काम आएंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए आपको किसी छोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो फलदायी रहेगी. सामाजिक कामों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नए अवसरों की तलाश में आप सफल रहेंगे. छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा, साथ ही सहपाठियों के साथ मिलकर किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है जो उनके व्यक्तित्व में निखार लाएगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आप मजबूत नजर आएंगे. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी. हालांकि, मित्रों के साथ घूमने-फिरने या खुशियां मनाने पर धन खर्च भी होगा, लेकिन यह खर्च आपको परेशान नहीं करेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें. बाहर का खाना खाने से पूरी तरह से बचें, वरना पेट संबंधी समस्या हो सकती है. सेहत का पूरा ध्यान रखें ताकि आप दिन का आनंद उठा सकें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरा फल दान करें.
Vivah Muhurat 2026: 15 जून को अधिकमास खत्म, 19 जून से फिर बजेंगी शहनाई, विवाह मुहूर्त कब-कब देखें
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