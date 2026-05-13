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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 14 May 2026: शुक्र बदलेंगे चाल, वृश्चिक-धनु समेत 3 राशियों को करेंगे मालामाल, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 14 May 2026: शुक्र बदलेंगे चाल, वृश्चिक-धनु समेत 3 राशियों को करेंगे मालामाल, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 14 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी और गुरुवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 06:04 PM (IST)
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Rashifal: 14 मई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि द्वादशी सुबह 07 बजकर 34 मिनट तक रहेगा उपरांत त्रयोदशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,सूर्य मंगल और बुध मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 07:41 मिनट तक रहेगा उपरांत मेष राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति और आत्ममंथन का रहेगा. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. आज आप भीड़भाड़ से दूर रहकर अपने भविष्य और निजी योजनाओं पर विचार करना पसंद करेंगे.
  • करियर और व्यवसाय: कार्यस्थल पर आज आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को विरोधियों और ऑफिस राजनीति से सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी मेहनत का फल थोड़ा देर से मिल सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है. बिजनेस में फिलहाल नया निवेश या विस्तार टालना बेहतर रहेगा. विदेशी कंपनियों, ऑनलाइन कार्य या आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. पार्टनर के साथ संवाद की कमी रिश्ते में तनाव ला सकती है. अपने साथी की भावनाओं को समझने और सम्मान देने का प्रयास करें. शाम के बाद रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. अनिद्रा, आंखों में जलन, मानसिक तनाव या पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: अनावश्यक खर्च, लंबी यात्राओं और विवादों से बचें.
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को फल दान करें.
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 3

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा. परिवार में आनंदमय वातावरण बना रहेगा और किसी शुभ समाचार से घर में उत्साह बढ़ेगा. बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और संतान की ओर से गर्व महसूस हो सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के लिहाज से आज का दिन बेहद लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर प्रशंसा मिल सकती है और प्रमोशन के संकेत भी मिल रहे हैं. बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा. नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. प्रतिस्पर्धा में आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज रोमांस और खुशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेमी के साथ कहीं घूमने या अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेंगे.
  • सावधानी: अपनी गुप्त योजनाएं और निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें.
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 2

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ेगा.
  • करियर और व्यवसाय: करियर के क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल की सराहना होगी. बिजनेस करने वालों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अनुकूल समय है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज परिपक्वता और विश्वास देखने को मिलेगा. पार्टनर आपके विचारों और करियर लक्ष्यों का सम्मान करेगा. रिश्तों में आपसी समझ बेहतर होगी और भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं. रोमांस के अवसर मिलेंगे और रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि काम की अधिकता के कारण शाम तक थकान महसूस हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: कार्यस्थल पर क्रोध और अहंकार से बचें.
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 5

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके लिए भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. भाइयों और मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार में नए सौदे लाभ देंगे और निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा. उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है.
  • लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और समझ बेहतर होगी. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं और रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं.
  • सावधानी: यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
  • उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 8

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात मन को परेशान कर सकती है.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के मामले में आज सतर्क रहने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में राजनीति या विरोधियों की गतिविधियां आपको परेशान कर सकती हैं. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. बिजनेस में बड़े निवेश या नई योजनाओं को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. पार्टनर के साथ संवाद की कमी रिश्ते में दूरी ला सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते को प्रभावित न होने दें. धैर्य और विश्वास बनाए रखने से शाम तक परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं. रिश्ते में पारदर्शिता और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. पेट संबंधी समस्या, तनाव और अनिद्रा परेशान कर सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और खान-पान में विशेष ध्यान रखें. योग और ध्यान मानसिक शांति देने में सहायक रहेंगे.
  • सावधानी: अजनबी लोगों पर भरोसा न करें और अपनी निजी योजनाएं किसी से साझा करने से बचें.
  • उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और “आदित्य हृदय स्तोत्र” का पाठ करें.
  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 7

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है. व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. पार्टनर के साथ आपसी आकर्षण और विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में पारदर्शिता और समझदारी आने से संबंध और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी प्रयास आगे बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी तथा शाम का समय साथी के साथ यादगार बीतेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा.
  • सावधानी: साझेदारी से जुड़े कार्यों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.
  • उपाय: पक्षियों को सप्तधान्य खिलाएं और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 4

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए रिश्तों में संतुलन और सहयोग लेकर आएगा. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन सभी का सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी का साथ और समझदारी आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगी. घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और सूझबूझ आपको सफलता दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि उधारी से बचना बेहतर रहेगा. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ा संयम रखने की जरूरत होगी. पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. शाम के समय साथी के साथ मधुर बातचीत से तनाव कम होगा और रिश्तों में फिर से नजदीकियां बढ़ेंगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. पाचन संबंधी समस्या या मांसपेशियों में दर्द परेशान कर सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: अनावश्यक विवादों से दूर रहें और अपनी निजी बातें किसी से साझा न करें.
  • उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं.
  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में है आज का दिन आपके लिए खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. बच्चों के साथ समय बिताकर मानसिक संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. परिवार के सदस्य आपकी सलाह को महत्व देंगे.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज सफलता के अच्छे संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का फल प्रशंसा या पदोन्नति के रूप में मिल सकता है. व्यापार में नए प्रयोग और योजनाएं लाभदायक साबित होंगी. विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नयापन और मिठास महसूस होगी. यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है. रिश्तों में विश्वास और समझ बेहतर होगी, जिससे प्रेम जीवन सुखद बना रहेगा. शाम का समय साथी के साथ यादगार बीत सकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित आहार आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेंगे.
  • सावधानी: शेयर मार्केट या सट्टे में बिना सोच-विचार के बड़ा निवेश करने से बचें.
  • उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.
  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 2

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए घरेलू जिम्मेदारियों और पारिवारिक मामलों में व्यस्तता लेकर आएगा. घर में सुख-सुविधाओं को बढ़ाने पर आपका ध्यान रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा और पुराने पारिवारिक विवाद सुलझने की संभावना है.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ेगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. हालांकि आपकी मेहनत अंत में सफलता दिलाएगी. प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं धीरे-धीरे सफल होंगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज संवाद की कमी महसूस हो सकती है. पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी होने की आशंका है, इसलिए अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें. रिश्तों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है और साथी के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. मानसिक तनाव, सिरदर्द या सीने में जकड़न जैसी समस्या परेशान कर सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त आराम करें. योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे.
  • सावधानी: जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें.
  • उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और पीले फल दान करें.
  • शुभ रंग: ऑरेंज
  • शुभ अंक: 8

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों के कार्य की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे, खासकर मार्केटिंग, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि के संकेत हैं. नया निवेश करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज रोमांस और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने या अच्छा समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाह के इच्छुक लोगों के लिए सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में नयापन और मिठास महसूस होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित योग और व्यायाम आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलने की संभावना है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपके लिए लाभकारी रहेगी.
  • सावधानी: जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • शुभ रंग: जामुनी
  • शुभ अंक: 7

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझने की संभावना है. रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज लाभ के अच्छे संकेत हैं. बिजनेस में आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर प्रशंसा, बोनस या कोई शुभ समाचार मिल सकता है. बैंकिंग, फाइनेंस और निवेश से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज मिठास और नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और समर्पण की भावना मजबूत होगी. प्रेमी के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. उपहारों का आदान-प्रदान या रोमांटिक पल रिश्तों को और खास बनाएंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से गले या मुंह से जुड़ी परेशानी हो सकती है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं. नियमित योग और व्यायाम से मानसिक व शारीरिक ताजगी बनी रहेगी.
  • सावधानी: धन के लेन-देन में किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
  • उपाय: “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का जाप करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं.
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 5

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का माहौल खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई और प्रेम बढ़ेगा. परिवार के सदस्य आपकी बातों और निर्णयों पर भरोसा करेंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • करियर और व्यवसाय: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज सफलता के अच्छे संकेत हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. बिजनेस में कोई बड़ी डील या प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. सिंगल लोगों की ओर कोई खास व्यक्ति आकर्षित हो सकता है. साथी के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. शाम का समय रोमांटिक और यादगार रहने वाला है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार आपकी फिटनेस को बेहतर बनाए रखेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करना लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: किसी भी निर्णय को लेने में अधिक भ्रम या देरी से बचें.
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें.
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 1

 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 13 May 2026 06:04 PM (IST)
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