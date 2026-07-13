Rashifal 14 July 2026: अमावस्या 6 राशियों के लिए लाई है खुशियों का खजाना! पूरे होंगे काम, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
Rashifal 14 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज रविवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 14 July 2026: आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष अमावस्या तिथि ,दोपहर 03 बजकर 36 मिनट तक रहेगा,उपरांत प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि और बुध और सूर्य मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आज के दिन परिवार से आप खुशी और संतोष प्राप्त करेंगे. आज आप मित्रों और सगे-सम्बंधियों से घिरे रहेंगे. दोस्तों और परिवारजनों का शानदार सपोर्ट आपकी मानसिक ऊर्जा को और बढ़ाएगा. काम का बोझ अधिक रहेगा. दोपहर के बाद किसी बात की चिंता हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: करियर और बिज़नेस में आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. नए मौके आपके दरवाज़े पर दस्तक दे सकते हैं. रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब रफ्तार पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आने लगेगा. टीम वर्क पर ध्यान दें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत के अनुसार शानदार फल देने वाला है. अगर आप किसी नई स्किल सीखने या हायर एडुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज उस पर पूरा फोकस करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अपने आत्मविश्वास के चलते अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आगामी यात्रा लाभदायक रहेगी. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, हालांकि आज दुर्घटना का योग है, संभलकर रहें. वाहन धीरे चलाएं.
- आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़े मामलों में समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकता है. आज कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय भावनाओं में बहकर न लें.
- प्रेम जीवन: लव लाइफ के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक और खास रहने वाला है. अपने पार्टनर के साथ खुलकर की गई बातचीत रिश्तों में नई गर्माहट और भरोसा लेकर आएगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अगर आप सिंगल हैं, तो किसी पुराने दोस्त से दिल की बात हो सकती है.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत आज काफी अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाज़ी, ओवरकॉन्फिडेंस और अनियमित दिनचर्या से दूरी बनाकर चलेंगे तो पूरा दिन शानदार गुज़रेगा. सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज़ आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह उठकर किसी बड़े वृक्ष (जैसे पीपल) की जड़ में शुद्ध जल डालें. इसके बाद अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें और काम से पहले अपने आस-पास का वातावरण साफ करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी.
वृषभ
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक माहौल आज शांतिप्रद रहेगा. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के संबंध बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे घर के वातावरण में सात्विकता और शुभता का संचार होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. आप अपने व्यापार में धन लगाकर कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं. विशेषकर विदेश से जुड़े व्यापारी वर्ग को आज अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. नौकरी पेशा लोगों को आज कोई नया और उनके मनपसंद काम मिलने की पूरी संभावना है, जिससे उन्हें भारी खुशी होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज आप भविष्य की बेहतरी के लिए ठोस योजनाएं बना पाएंगे. आपका फोकस आपके लक्ष्यों की ओर स्पष्ट रहेगा. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में मन लगाने में सफलता मिलेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. दोपहर के बाद कार्यभार अचानक से कुछ अधिक बढ़ सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में किए गए निवेश और नई नौकरी से आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी और बचत भी बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपके और आपके पार्टनर के बीच का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जिससे रिश्ते में प्यार और गहराई आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का कम से कम 11 बार जाप करें, इससे दिन और भी शुभ होगा.
मिथुन
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. घर के वातावरण में तनाव देखने को मिल सकता है क्योंकि परिजनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं. यह टकराव आपको गहरी खिन्नता और मानसिक अशांति का अनुभव करा सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसाय के लिए आज का दिन पूरी तरह सामान्य रहेगा, न ज्यादा लाभ और न हानि. हालांकि, कार्यस्थल या ऑफिस में आपके सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज आपको अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. किसी भी तरह के गलत विचार या भ्रम के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. छात्रों को अपना ध्यान पढ़ाई से भटकने नहीं देना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज किसी नई उपचार पद्धति या सर्जरी (ऑपरेशन) के बारे में बिल्कुल भी विचार न करें. स्वभाव की उग्रता पर अंकुश रखें, वरना यह आपकी शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाला है. अनावश्यक और अत्यधिक खर्चों से खुद को दूर रखें, नहीं तो आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. धन का लेन-देन सोच-समझकर ही करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका चिड़चिड़ापन रिश्ते में तनाव ला सकता है. गलत विचारों के कारण पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. हालांकि, धार्मिक प्रवृत्तियों और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव से आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, जिससे रिश्ते में सकारात्मकता आएगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: क्रोध और तनाव से बचने के लिए सुबह उठकर किसी भगवान के मंदिर में साफ जल अर्पित करें. मानसिक शांति के लिए 'ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' का कम से कम 11 बार जाप करें.
कर्क
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन परिवार के लिए शुभ और फलदायी रहने वाला है. आप अपने परिवारजनों से गहरी खुशी और आंतरिक संतोष प्राप्त करेंगे. पूरा दिन आप अपने मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ घिरे रहेंगे, जिससे घर का माहौल हर्षोल्लास से भरा रहेगा. पुराने किसी विवाद का समाधान भी हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: काम या बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने की अधिक संभावना है. आपकी आगामी यात्रा लाभदायक साबित होगी. व्यापार में आप केवल पैसे ही नहीं, बल्कि समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त करेंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे मन में खुशी बनी रहेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. आज काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन आपका धैर्य और परिश्रम आपको सफलता दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. दिनभर काम का अधिक बोझ होने के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि आज दुर्घटना का योग है, इसलिए सड़क पर वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन अनुकूल रहेगा. बिजनेस से जुड़ी यात्रा से अचानक धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बन सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद किसी बात की अनावश्यक चिंता हो सकती है, इसलिए एक-दूसरे को समझें और बेवजह की बहस से बचें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह घर से निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी चीज और शुद्ध घी का दीपक दान करें, इससे दुर्घटना का योग कम हो जाएगा.
सिंह
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन माहौल आज हर्षोल्लास से भरा रहेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास की गहरी अनुभूति होगी. सामाजिक क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से होने वाली रोमांचित मुलाकात से आपको खुशी का अनुभव होगा. परिवार के साथ मनोरंजन और मौज-मस्ती में समय अच्छी तरह से गुजरेगा.
- व्यापार और नौकरी: यह दिन व्यापारिक गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ है. व्यवसाय में किसी नई भागीदारी को लेकर आपको शानदार लाभ होगा. नौकरी के क्षेत्र में कार्यस्थल पर आपका सारा काम निर्धारित समय पर पूरा होगा, जिससे मन में अद्भुत उत्साह और संतोष बना रहेगा. काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने की योजना भी बन सकती है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा. आपकी सकारात्मक सोच आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा और उन्हें पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय पूरी तरह से अनुकूल और उत्तम है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट महसूस करेंगे. आपके अंदर ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आप मौज-शौक के साधनों, उत्तम आभूषणों और यदि चाहें तो एक नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं. आमदनी के नए स्रोत भी खुल सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आप बेहद सकारात्मक और रोमांटिक बने रहेंगे. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह उठकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और कम से कम 5 बार "ॐ नमः शिवाय" का मंत्र जाप करें. इससे आपका दिन और भी शुभ फलदायी बनेगा.
कन्या
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन: आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि आपके मन में बिना कारण उदासीनता और अजीब सा भय रहेगा. लेकिन इसके बावजूद घर का वातावरण बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवारजनों का साथ और उनका प्यार आपकी इस नकारात्मकता को काफी हद तक दूर करने में सफल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आप किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगे और अपनी पूरी ताकत से परिश्रम करेंगे, परंतु ऑफिस में दिए गए टारगेट को समय पर पूरा करने में भारी दिक्कत महसूस हो सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि आज किसी भी हालत में उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह के विवाद या तकरार में न पड़ें. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि व्यापार बढ़ाने की किसी नई योजना पर अभी काम करने से बचें.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त रहेगी. इसका सीधा असर आपके करियर और पढ़ाई पर पड़ेगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य से भटकने का डर सताएगा. आपको धैर्य के साथ दिन गुजारने की सख्त जरूरत है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायी रहेगा. शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा. आज खान-पान में कोई भी लापरवाही न करें, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें. नौकरी में टारगेट न पूरा होने के कारण मन में मौद्रिक तनाव बना रहेगा. धन खर्च करते समय सोच-समझकर कदम उठाएं.
- प्रेम जीवन: मन में चल रही उदासीनता का असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. आप अपने पार्टनर के प्रति असमंजस की भावना रख सकते हैं. बातचीत में संयम बनाए रखें ताकि रिश्ते में तल्खी न आए.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: मन की भय और उदासीनता दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का कम से कम 11 बार जाप करें.
तुला
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,का दिन पारिवारिक मोर्चे पर आपको सावधान रहने की जरूरत है. लगातार अनावश्यक बातों के बारे में सोचने और ओवरथिंकिंग के कारण आपकी मानसिक स्थिति काफी कमजोर रहेगी, जिससे घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. आज आपको अपनी माता जी और घर के अन्य स्त्रीवर्ग (पत्नी, बहन या बेटी) की सेहत और उनकी चिंताओं को लेकर पूरी तरह सजग रहना होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने व्यवसाय को संभालने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी. यदि आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी काम से जुड़े हैं, तो आज किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है. हर फाइल और कागजात को दोबारा जांच लें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपने करियर के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी. मानसिक अशांति के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपना दैनिक टाइम-टेबल सख्ती से फॉलो करें और योग या मेडिटेशन का सहारा लें.
- स्वास्थ्य: आपकी दिनचर्या आज बिगड़ सकती है. भोजन और नींद समय पर नहीं मिलने के कारण आप अस्वस्थता और थकान का अनुभव करेंगे. इसके अलावा, आज किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना आपके हित में होगा, क्योंकि यात्रा में शारीरिक कष्ट या चोट लगने की आशंका है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. पैतृक संपत्ति के विषय में आज कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें. किसी के बहकावे में आकर बड़ा वित्तीय लेन-देन करने से बचें.
- प्रेम जीवन: अपने प्रियजन के प्रति आपके मन में बेवजह के शंकाओं के कारण रिश्ते में खटास आ सकती है. अपनी कमजोर मानसिक स्थिति के कारण आप जरूरत से ज्यादा बोल सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव को जल अर्पित करें. घर में लोबान या गुगल का धूप दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपको शांति मिलेगी.
वृश्चिक
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहने वाला है. घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. आपको अपने मित्रों और स्वजनों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन में खुशी छा जाएगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग और लाभ मिलेगा. कोई छोटी सी परिवारिक यात्रा भी प्लान हो सकती है, जो आपको तरोताज़ा करेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपके लिए बेहतरीन अवसर आ रहे हैं. ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट या काम शुरू हो सकता है. अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले पर सफल चर्चा होगी. साथियों के साथ तालमेल बढ़ेगा और आपको सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. व्यापारियों को भी आज कोई बड़ा डील या ऑर्डर मिल सकता है, जिससे उत्साह बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: जो भी कार्य आज आप हाथ में लेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी. नई शुरुआत करने का यह समय अत्यंत अनुकूल है. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, उनका मन पढ़ाई में लगेगा. विरोधियों पर आसानी से विजय मिलेगी और आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज पूरे दिन आप प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे. आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. कोई पुरानी बीमारी भी आज कम होती नजर आएगी. सिर्फ जंक फूड के सेवन से बचें, बाकी आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि के योग बन रहे हैं. आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और रुका हुआ धन भी वापस आने की संभावना है. निवेश से भी फायदा मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपकी प्रसन्नता का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर में सुगंधित धूप जलाएं, इससे भाग्योदय में तेजी आएगी.
धनु
- पारिवारिक जीवन: दिन मिश्रित फलदायी होगा. पारिवारिक दृष्टिकोण से आज कुछ चुनौतियां आ सकती हैं.आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद या मनमुटाव होने की संभावना बनी हुई है. छोटी-छोटी बातों पर अपनी जिद छोड़कर शांति से बात करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अपने प्रियजन के विचारों और भावनाओं को महत्व नहीं देने के कारण संबंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. रिश्ते की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी बातों को समझें.
- व्यापार और नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज सतर्क रहना आवश्यक है. नौकरीपेशा लोगों को आज केवल अपने काम पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए और गॉसिप से दूर रहना चाहिए. व्यवसाय में आज आपको कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से बिल्कुल बचना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: आज आपका मनोबल दृढ़ नहीं होगा, जिसके कारण करियर की दिशा में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में काफी तकलीफ और उलझन होगी. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में एकाग्रता लाने में परेशानी हो सकती है. किसी भी तरह के भटकाव से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन बहुत सामान्य बीतने वाला है. लेकिन गलत जगह पर खर्च करने या भावनात्मक खरीदारी करने से बाद में मन में बेचैनी का अनुभव होगा.
- स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण और मानसिक तनाव के चलते शारीरिक थकान और मन में बेचैनी का अनुभव होगा. अपनी सेहत की अनदेखी बिल्कुल ना करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मन को शांत रखने के लिए कुछ समय ध्यान को भी अवश्य दें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सोमवार के दिन सुबह स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव को जल अर्पित करें. साथ ही एक सफेद रुई का दीपक जलाएं. इस उपाय से आपका कमजोर मनोबल मजबूत होगा और पारिवारिक मतभेद दूर होकर रिश्तों में प्यार आएगा.
मकर
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,परिवार का वातावरण आज बेहद हर्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. आपके मित्रों और सगे-सम्बंधियों से आपको आकस्मिक रूप से कोई अच्छा उपहार या सम्मान मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल दोगुना हो जाएगा. सभी पारिवारिक जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता चमकेगी. आप अपने सभी लंबित कामों को समय-सीमा के भीतर बहुत अच्छी तरह पूरा करेंगे. आपकी मेहनत और लगन देखकर आज आप अपने अधिकारियों की प्रशंसा का पात्र बनेंगे. व्यापार में भी प्रगति के नए मार्ग खुलेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए उत्तम है. परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग बन रहे हैं. करियर की दृष्टि से आपके अनुभव का सही मूल्यांकन होगा और नई अवसरों की तलाश में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बहुत ही अनुकूल और उत्तम रहेगा. आप किसी भी पुरानी बीमारी से मुक्त होकर पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. पूजा-पाठ से मानसिक तनाव भी दूर होगा.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए शानदार रहेगा. नौकरी या व्यापार से जुड़े धन के स्रोतों में वृद्धि होगी. पिछले समय से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है.
- प्रेम जीवन: आपका वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन बेहद सुखी और रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ चल रहा कोई भी पुराना विवाद या गलतफहमी आज के दिन स्वयं दूर हो जाएगी, जिससे रिश्तों में गहराई और प्यार आएगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह शुद्ध होकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और कम से कम 11 माला 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें. इससे आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा.
कुंभ
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार में पूरी तरह से सावधानी बरतने का है. आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के पंचम दिन भाव में संचरण करेंगे,स्वजनों के साथ आपके मनमुटाव और तकरार हो सकते हैं. परिवार के किसी भी विवाद में किसी का पक्ष बिल्कुल न लें, अन्यथा आप पर पक्षपाती होने का आरोप लग सकता है, जिससे रिश्ते और अधिक बिगड़ेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको बहुत सतर्क और संयमित रहने की आवश्यकता है. ऑफिस में किसी भी गुटबाजी या विवाद में किसी का साथ देना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. अपने क्रोध को पूरी तरह अंकुश में रखना पड़ेगा, वरना सहकर्मियों या सीनियर्स के सामने अपमानित होने की नाराजगी और स्थिति बन सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज अपने मूल लक्ष्य से भटकने नहीं चाहिए. पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और भटकाव रहेगा. नई चीजें शुरू करने के बजाय पुराने विषयों का रिवीजन करें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनियंत्रित क्रोध का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा. सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है. शरीर को जल्दी थकान महसूस हो सकती है. तली-भुनी और मसालेदार चीजों का सेवन कम करें, ताकि आपका स्वभाव शांत रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है. किसी भी कीमत पर किसी के साथ पैसे के लेन-देन से बचें. अचानक अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है. भारी निवेश और उधार देने से परहेज करें.
- प्रेम जीवन: इन सभी चुनौतियों के बीच प्रेम जीवन ही एकमात्र राहत देने वाला क्षेत्र रहेगा. अपने प्रियजन के साथ सकारात्मक और प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें. आपका यही सौम्य रवैया आपको उनके दिल के बहुत करीब लेकर जाएगा और रोमांस के लिए समय अनुकूल रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: क्रोध और तनाव नियंत्रण के लिए सुबह उठते ही एक गिलास जल में दो बूंद गुलाब जल मिलाकर पिएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
मीन
- पारिवारिक जीवन: आज के दिन चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशनुमा रहने वाला है. आज आप किसी विशेष समारोह या धार्मिक आयोजन में शिरकत कर सकते हैं. दूर-दराज के मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी, जिससे मन को अत्यधिक खुशी मिलेगी. परिवार के साथ किसी रमणीय स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. आपकी पत्नी और संतान से आज विशेष लाभ और सहयोग प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभप्रद रहेगा. आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. आज का दिन किसी भी तरह की खरीदारी के लिए उत्तम है, चाहे वह व्यापार से जुड़ी वस्तुएं हों या घर की.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुटना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. बस परिवार के साथ घूमने-फिरने के दौरान अपने खान-पान का ध्यान रखें और भोजन को अत्यधिक तैलीय न बनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है. अचानक से आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी. हालांकि, लंबी अवधि के निवेश को लेकर कोई भी जल्दबाजी या भावुक निर्णय लेने से बचना चाहिए.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डेट पर जा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी और प्यार और गहरा होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं.
Ashadha Amavasya 2026: सोमवती और भौमवती अमावस्या में क्या अंतर है, कौन सी अमावस्या है सबसे बड़ी ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.