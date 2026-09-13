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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदैनिक राशिफल 13 सितंबर 2026, सरकारी नौकरी और एमएनसी में काम करने वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें मेष से मीन का हाल

दैनिक राशिफल 13 सितंबर 2026, सरकारी नौकरी और एमएनसी में काम करने वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें मेष से मीन का हाल

दैनिक राशिफल 13 सितंबर 2026: शुक्ल व सर्वामृत योग से चमकेगा इन राशियों का भाग्य, अचानक धन लाभ के योग. पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण करियर, लव लाइफ, लकी नंबर और आज के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Sep 2026 04:20 AM (IST)
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Dainik Rashifal, 13 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से कई राशियों के लिए विशेष फलदायी रहने वाला है. आज दोपहर 01:07 तक हस्त नक्षत्र और उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से आज शुक्ल योग, सर्वामृत योग, सुनफा और वाशि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जबकि कुछ राशियों पर मालव्य व भद्र योग का प्रभाव भी रहेगा.

यह खगोलीय स्थिति कई जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नए अवसर और धन लाभ के मार्ग खोलेगी, वहीं कुछ राशियों को मानसिक तनाव और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा. प्रसिद्ध ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल, शुभ समय और अचूक उपाय.

मेष राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में कामकाज समय पर पूरे होंगे और सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को अपने क्षेत्र में नई जानकारियां मिलेंगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग बाहरी संपर्कों से बातचीत में गोपनीयता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: शुक्ल और सर्वामृत योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए मुनाफा कमाने की उत्तम स्थिति बन रही है. कोई बड़ी व्यापारिक डील पक्की हो सकती है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

सेहत: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें ताकि ऊर्जावान बने रहें.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और घरेलू सुख-साधनों में वृद्धि होगी. पारिवारिक शांति के लिए विवाहेतर आकर्षणों से पूरी तरह दूर रहें.

उपाय: सूर्य देव को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9)

वृषभ राशि

करियर: काम के लिहाज से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. कार्यस्थल पर क्रोध पर नियंत्रण रखें और लेटलतीफी की आदत में सुधार करें, ताकि आपकी जिम्मेदार छवि बनी रहे.

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापार में अत्यधिक भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें; अनुशासन और सही निर्णय से आर्थिक लाभ होगा.

सेहत: मन से अनावश्यक भय दूर करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

दांपत्य जीवन: परिवार के साथ संडे का दिन हंसी-खुशी बीतेगा. धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी, जिससे दांपत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा.

उपाय: छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिष्ठान्न भेंट करें और मां लक्ष्मी की स्तुति करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 5)

मिथुन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में लापरवाही या देरी से बचें, अन्यथा महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं. नौकरीपेशा जातक गंभीरता बनाए रखें. मार्केटिंग कर्मियों की किसी चूक से साख प्रभावित हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: व्यापारिक बैठकों में संयमित भाषा का उपयोग करें; कटु वाणी से व्यावसायिक संबंध और वित्तीय लाभ प्रभावित हो सकते हैं.

सेहत: घर में किसी महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है. शारीरिक रूप से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

दांपत्य जीवन: सामाजिक कार्यक्रमों में रिश्तेदारों से मतभेद टालें. लव लाइफ के मामले परिवार में उजागर होने से तनाव की स्थिति बन सकती है.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 4)

कर्क राशि

करियर: जिम्मेदारी से कार्य करने वाले नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन शानदार रहेगा. मीडिया और सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों पर दोपहर बाद काम का दबाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: नए कारोबारियों को व्यवसाय से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है. व्यावसायिक कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय श्रेष्ठ रहेगा.

सेहत: अत्यधिक भागदौड़ से दोपहर बाद शारीरिक थकान रह सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. लव लाइफ में हल्की नोकझोंक से बचने के लिए बातचीत में लचीलापन रखें.

उपाय: शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 6)

सिंह राशि

करियर: नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे. ऑफिस में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहकर्मियों और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: शुक्ल व सर्वामृत योग के प्रभाव से धन संबंधी शुभ समाचार मिलेगा. आत्मविश्वास और साहस के बल पर जटिल आर्थिक मामलों को हल कर लेंगे.

सेहत: वर्कआउट या खेलकूद के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, सावधानी बरतें.

दांपत्य जीवन: माता-पिता के आशीर्वाद से मनोबल बढ़ेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर से बातचीत करते समय संयम रखें और कटु वचनों से बचें.

उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 1)

कन्या राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में मन लगेगा और वरिष्ठों की सलाह से अटके हुए कार्य समय से पहले पूरे होंगे. अधिकारियों से सराहना और सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: शुक्ल और सर्वामृत योग से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा तय हो सकता है. नए ग्राहक जुड़ने से व्यापार और आय दोनों में विस्तार होगा.

सेहत: बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है; सतर्कता बरतें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य और प्रेम जीवन में सुखद और आनंददायक माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 7)

तुला राशि

करियर: सरकारी नौकरी से जुड़े लोग सावधानी बरतें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचें और अधिकारियों के निर्देशों का सम्मान करें.

आर्थिक स्थिति: बाजार में अचानक मंदी से चिंता हो सकती है. दूसरों के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक से व्यापारिक निर्णय लें; जोखिम भरे निवेश से बचें.

सेहत: मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, पर्याप्त आराम करें.

दांपत्य जीवन: व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. शांत रहें और स्थिति को धैर्य से संभालें.

उपाय: किसी मंदिर में इत्र या सुगंधित द्रव्य अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 6 | अनलकी नंबर: 9)

वृश्चिक राशि

करियर: ऑफिस में सहकर्मियों की कार्यशैली से प्रेरणा लेकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. स्थितियां धीरे-धीरे आपके अनुकूल होने लगेंगी.

आर्थिक स्थिति: शुक्ल व सर्वामृत योग बनने से व्यापारियों के लिए लाभ कमाने के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे. प्रतिष्ठान में ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखें.

सेहत: पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार महसूस होगा, जिससे खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक पाएंगे.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है; सतर्क रहें.

उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 3)

धनु राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर व्यस्तता रहेगी. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. मार्केटिंग कर्मियों को अधिक भागदौड़ करनी होगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबार विस्तार के लिए दिन उत्साहवर्धक है. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास सफल होंगे और आत्ममंथन से लाभ होगा.

सेहत: पुरानी चोट या दर्द से राहत मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें.

दांपत्य जीवन: परिवार के सदस्यों का आपसी तालमेल घर का वातावरण खुशनुमा बनाए रखेगा. दांपत्य जीवन में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प व चने की दाल अर्पित करें और गुरु मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 2)

मकर राशि

करियर: युवाओं को करियर और प्लेसमेंट से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. नौकरी में सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखें और कार्य-जीवन में संतुलन बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े लोगों को विदेशी संपर्कों से अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं. बड़े-बुजुर्गों के सहयोग से व्यापारिक अड़चनें दूर होंगी.

सेहत: अत्यधिक क्रोध करने से बचें, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.

दांपत्य जीवन: परिवार में प्रेम बना रहेगा, लेकिन अपनी बातों से किसी प्रियजन की भावना को आहत न होने दें. मधुरता से संवाद करें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 7)

कुंभ राशि

करियर: कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें और सभी कार्य अपनी निगरानी में करवाएं. करियर संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान करा सकता है. किसी उत्पाद की बिक्री प्रभावित होने से चिंता रह सकती है; विश्वासघात से अलर्ट रहें.

सेहत: मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण शारीरिक ऊर्जा में कमी आ सकती है. दिन को शांत भाव से बिताएं.

दांपत्य जीवन: दांपत्य और प्रेम संबंधों में खटास आने की आशंका है. जीवनसाथी के साथ तालमेल सुधारने का निरंतर प्रयास करें और विवादों को न बढ़ाएं.

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 3)

मीन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से गलतफहमी दूर करने के लिए वरिष्ठों का सहयोग लें. अचानक आधिकारिक यात्रा की सूचना मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: विदेशी व्यापार के इच्छुक जातक सक्रिय होकर प्रयास करें. त्योहारी सीजन के लिए नया आउटलेट खोलने हेतु सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सितारों से किसी शारीरिक व्याधि का संकेत नहीं है.

दांपत्य जीवन: कार्य के बोझ को कम करने के लिए मित्रों व जीवनसाथी के साथ समय बिताएं. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बनी रहेगी.

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें.

(लकी कलर: ऑफ व्हाइट | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 1)

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Sep 2026 04:20 AM (IST)
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