Rashifal 13 August 2026: आज 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार.पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि रात्रि 09 बजकर 32 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वितीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 07 बजकर 32 मिनट तक रहेगा उपरांत सिंह राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.



पारिवारिक जीवन

आज आपके घर-परिवार में खुशियों और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. आपकी सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार का असर घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ेगा. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए दूर करने का अवसर मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी

नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्रों में आज उन्नति के अच्छे संकेत हैं. व्यापार करने वाले जातकों को किसी नए सौदे या ग्राहक से लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सही निर्णय लेने की क्षमता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जाएगी. नई जिम्मेदारी मिलने पर उसे पूरी निष्ठा से पूरा करें.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. करियर के क्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम करना और संतुलित खानपान बनाए रखना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत रह सकता है. धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ या लंबे समय से अटकी रकम वापस मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका आत्मविश्वास और बातचीत का अंदाज पार्टनर को पसंद आएगा. आप दोनों के बीच विश्वास और समझदारी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भी सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा.

लकी अंक: 3 और 7

लकी रंग: केसरिया और हरा

उपाय: आज सुबह माता काली को प्रणाम करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से सकारात्मकता और शुभता बढ़ती है.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज आपका व्यक्तित्व परिवार में सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा. आपकी विनम्रता और समझदारी से परिवार के सदस्यों के दिल जीत लेंगे. समाज और परिवार में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी. संतान पक्ष से आज कोई अच्छी खबर या खुशी मिलने की पूरी संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा.

व्यापार और नौकरी

व्यापारिक गतिविधियों में आज आपको शानदार परिणाम मिलने की उम्मीद है. आपके व्यवहार और बातों से ग्राहक तथा सहयोगी गहराई से प्रभावित होंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. जिस काम को लेकर आप लंबे समय से चिंतित थे, वह पूरा होने के कगार पर है.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. आपकी प्रतिभा सबके सामने आएगी. शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए शैक्षणिक लक्ष्य पूरे होंगे.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. पहले महसूस होने वाली थकान दूर होगी. आपका मन प्रसन्न और शांत रहेगा, जिसका सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक दिखेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में आ रहे अच्छे परिणामों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिस चीज की लंबे समय से आवश्यकता महसूस हो रही थी, वह आर्थिक रूप से पूरी होने की योग बन रहा है.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में आज एक नयी मजबूती और गहराई आएगी. आपके व्यक्तित्व का जादू आपके पार्टनर को और भी आकर्षित करेगा. दाम्पत्य जीवन में प्यार और समझ कायम रहेगी.

लकी अंक: 2 और 6

लकी रंग: पिंक और लाल

उपाय: आज के दिन अपनी जेब या पर्स में कोई हरी वस्तु (जैसे हरा रुमाल) रखना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर मिश्रित रहने वाला है. परिवार के वातावरण में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें. विशेषकर संतान से जुड़ी कोई बात या उनके भविष्य को लेकर मन में एक अजीब सी चिंता बनी रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र और व्यापार में आज की स्थिति पूरी तरह से संतुलित और अनुकूल रहेगी. आपकी पिछले कुछ समय से चल रही मेहनत और लगन आज रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए उचित प्रशंसा मिलेगी और व्यापारियों को मुनाफे के नए अवसर मिलेंगे.

करियर और शिक्षा

छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मन में किसी न किसी बात को लेकर बेचैनी बनी रहेगी. हालांकि, करियर की दृष्टि से आज का दिन स्थिरता देने वाला है.

स्वास्थ्य

आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. अनावश्यक चिंता और ओवरथिंकिंग आपकी ऊर्जा को निचोड़ सकती है. सुबह-शाम ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, इससे मन शांत होगा.

आर्थिक स्थिति

आज खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. भावनाओं में बहकर या दिखावे के चक्कर में अनावश्यक खर्च करने से बचें, क्योंकि ये आपकी आर्थिक चिंता को कई गुना बढ़ा सकते हैं. बजट के अनुसार ही खर्च करें और बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में आज थोड़ी भावनात्मक दूरी या गलतफहमी महसूस हो सकती है. अपने पार्टनर से जो भी मन में है, उसे शांति से साझा करें. घमंड या जिद आपके बीच की दीवार बन सकती है.

लकी अंक: 4 और 6

लकी रंग: आसमानी और ग्रे

उपाय: माता काली का स्मरण करना आज के दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. सुबह के समय 'ॐ क्रीं कालिकायै नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे मन की सभी बेचैनी और नकारात्मकता दूर होगी.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. परिवार के साथ मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे.

व्यापार और नौकरी

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए क्षितिज खुलेंगे. नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने काम में अच्छी प्रशंसा मिल सकती है.

करियर और शिक्षा

जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है. आपका ध्यान एकाग्र रहेगा और करियर की नई दिशाओं का पता लगेगा. मन में नए उत्साह का संचार होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा और उत्तम रहेगा. कोई पुरानी शारीरिक या मानसिक परेशानी दूर होने के लक्षण हैं. आपके अंदर ऊर्जा और जीवनशक्ति का संचार रहेगा, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा और सक्रिय महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज आपको काफी मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. साथ ही, पुराने निवेशों से भी अच्छा और अनुमान से अधिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आज आप कोई यात्रा करते हैं, तो वह आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आएगी.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी सुखद और रोमांटिक रहने वाला है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी. विवाहित जीवन में भी जीवनसाथी के साथ तालमेल बिल्कुल सही रहेगा.

लकी अंक: 4, 9

लकी रंग: पिंक, हरा

उपाय: आज के दिन अपनी जेब या पर्स में लाल रंग की कोई भी वस्तु (जैसे लाल रुमाल) अपने पास रखना शुभ रहेगा. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल और सुखद रहने वाला है. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा. घर का वातावरण शांत और प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कई दिनों की मेहनत रंग लाएगी. नौकरी, व्यवसाय और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण और कठिन निर्णयों की ऊपरी अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना होगी.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में आज आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो आज आपका ध्यान लगेगा. आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. इसके अलावा, यदि कोई कानूनी या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें राहत या फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पहले की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. पुरानी कोई शारीरिक परेशानी या थकान दूर होने के लक्षण नजर आएंगे. आपका ऊर्जा स्तर उच्च रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार और नौकरी में आई सफलता का सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर दिखेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है. आज आप वित्तीय निवेश के लिए भी योजनाएं बना सकते हैं.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. आप और आपके पार्टनर के बीच का तालमेल और प्यार और गहरा होगा. रोमांटिक मूड में रहने के कारण आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. विवाहित जीवन में भी प्रेम और समझदारी बरकरार रहेगी.

लकी अंक: 1, 6

लकी रंग: सुनहरा और सफेद

उपाय: सुबह के समय लाल चीज से युक्त जल अर्पित कर सूर्य देव को नमन करना शुभ फल देगा.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. संतान पक्ष से पूर्ण संतोष मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी

व्यापार में आज लाभ के बेहतरीन संकेत हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक पूरे होने लगेंगे, जिससे नौकरी और व्यवसाय दोनों में राहत मिलेगी. हर काम में सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और शिक्षा

आत्मविश्वास चरम पर होगा. यदि यात्रा का अवसर मिले तो वह करियर के लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है. विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणामों की प्रतीक्षा रहेगी.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. न तो कोई पुरानी बीमारी परेशान करेगी और न ही थकान महसूस होगी. मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सीधा असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक रहेगा. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में आ रहे लाभ और रुके हुए कामों के पूर्ण होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी पैसों की कमी दूर होती नजर आएगी. निवेश के लिए भी समय अच्छा है. आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज मिठास और खुशियां बनी रहेंगी. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा. जो लोग अभी तक अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रोमांस का मौका मिलेगा.

लकी अंक: 8,9

लकी रंग: लाल और रुपहला

उपाय: आज के दिन अपने पास या जेब में कोई भी हरी वस्तु जैसे हरा रुमाल या हरा पत्थर अवश्य रखें. इससे आपकी किस्मत और भी चमकेगी और आने वाली बाधाएं दूर होंगी. यह छोटा सा उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा.

पारिवारिक जीवन

आज समाज और परिवार दोनों में ही आपकी पूछ-परख बढ़ सकती है. लोग आपके कामों और रवैये पर नजर रख रहे होंगे. ऐसे में अपने निजी राज या गुप्त मामलों को परिवार के किसी सदस्य के साथ शेयर करने से बचें, नहीं तो बात बाहर जा सकती है.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आपकी हर गतिविधि पर सीनियर्स की निगाह रहेगी. विशेषकर गुप्त विषयों या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर मन भावुक हो सकता है, लेकिन किसी भी फैसले को लेकर भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचें.

करियर और शिक्षा

करियर के लिहाज से आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है. आपको करियर से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है, जिससे मन में खुशी छा जाएगी. लेकिन इस उत्साह में करियर से जुड़ा कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में बिल्कुल न उठाएं. विद्यार्थियों को धैर्य रखना होगा.

स्वास्थ्य

सेहत और दिनचर्या में आज विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. इसके अलावा, मन में अचानक अकेलेपन या खुद पर शक जैसा भाव आ सकता है. इसे नजरअंदाज करें और योगा या मेडिटेशन से खुद को शांत रखें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक तौर पर आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य में धन खर्च होने की संभावना है, लेकिन आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद अनुकूल है. आज आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत ही गहरे और रोमांटिक पल बिता सकते हैं. मन में आ रहे किसी भी तरह के डर या शक को दूर करें और पार्टनर पर पूरा भरोसा करें.

लकी अंक: 2, 6

लकी रंग: पीला, नीला

उपाय: आज आपके मन में धार्मिक कामों और भाग्य के प्रति रुझान अधिक रहेगा. इसलिए सुबह उठकर किसी मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान से अपने मन की भावनाओं को शांति से साझा करें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल और शुभ रहेगा. आपका और आपके जीवनसाथी के बीच का रिश्ता काफी मजबूत और सुकून भरा रहेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. हालांकि, रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर मन को दुखी न करें, बल्कि मामले को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. भाग्य का पूरा साथ न मिलने के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराकर अपने काम से फोकस बिल्कुल न हटने दें. आज अपने व्यापारिक साझेदार से किसी भी विषय पर बहस करने से पूरी तरह बचें.

करियर और शिक्षा

छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाएगा, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. लेकिन निराश न हों, आपकी मेहनत और लगातार फोकस बनाए रखने की आदत ही आपको सफलता दिलाएगी. करियर के लिए किसी भी गोपनीय योजना को दूसरों के साथ साझा करने से पूरी तरह बचें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन काफी बेहतरीन रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी और कोई विशेष शारीरिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी. बस मानसिक तनाव को दूर रखें, ताकि आपका दिन एकदम शांतिपूर्ण बीते.

आर्थिक स्थिति

आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के योग बन रहे हैं. अगर आपको किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत है, तो आज आपके मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है.

प्रेम जीवन

प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसे अपने दिल की बात बताने में जल्दबाजी न करें.

लकी अंक: 3, 6

लकी रंग: ग्रे, आसमानी

उपाय: भाग्य को अनुकूल करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह उठकर किसी भगवान के चरणों में पीले रंग के फूल अर्पित करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज घर-परिवार का माहौल काफी स्थिर और शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और कोई विशेष अनुष्ठान या आयोजन हो सकता है. आपको घरेलू जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे मन विचलित भी हो सकता है. लेकिन याद रखें, मन शांत रखकर और धीरज से काम करेंगे तो नतीजे बेहद अच्छे और आपके पक्ष में आएंगे.

करियर और शिक्षा

छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. किसी गुप्त या छिपे हुए विषय को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें और न ही इसे किसी के साथ साझा करें. खुद के बारे में गंभीरता से सोचें और चुपचाप अपना काम करते हुए सफलता का रास्ता खुद बनाएं.

स्वास्थ्य

आज आपकी सेहत और दैनिक दिनचर्या में सुधार के बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे. पहले की थकान और कमजोरी दूर होगी. आप अपने खान-पान और रूटीन को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे, जिससे आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

आर्थिक स्थिति

वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का दिन है. काम के बढ़े हुए दबाव के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. कोई बड़ा वित्तीय निवेश करने या धन उधार देने से बचें. आज आय के स्रोत मजबूत दिख रहे हैं, बस खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन

जीवनसाथी की सेहत का खास ध्यान रखें, उन्हें अपना पूरा साथ दें. पार्टनर के साथ किसी भी बात पर झगड़े या वाद-विवाद में उलझने से बचें. आपका प्यार, धैर्य और समझदारी आज आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगी और मधुरता बढ़ेगी.

लकी अंक: 3 और 7

लकी रंग, हल्का हरा और गुलाबी

उपाय: काम के बढ़े हुए दबाव को कम करने और मन को शांत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर किसी शांत जगह पर 15 मिनट तक गहरी सांस लें और ध्यान करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अच्छा रहेगा. आपके जीवनसाथी के साथ गहरी और भावनात्मक बातचीत हो सकती है, लेकिन याद रखें कि किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए भावुकता की जगह समझदारी से काम लें. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों से प्यार और सम्मान से बात करें, इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा है. प्रेम संबंधी मामलों में आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. साथ ही, जो लोग क्रिएटिव या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी दिन बेहद फायदेमंद रहेगा.

व्यापार और नौकरी:

कामकाज के क्षेत्र में आज अपने व्यावहारिक नजरिये को बनाए रखें और ज्यादा उम्मीदें न लगाएं, क्योंकि अति उम्मीद निराशा का कारण बन सकती है. जिन मामलों या प्रोजेक्ट्स में पिछले कई समय से बात नहीं बन रही है, उन्हें फिलहाल समय पर छोड़ दें. रोजमर्रा के कामकाज में सतर्कता बरतें, ताकि कोई भी चूक न हो.

करियर और शिक्षा:

करियर के क्षेत्र में आज बड़ों या अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलने से आपके कठिन काम आसानी से बन जाएंगे. उनकी सलाह को अनदेखा न करें. विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, शिक्षा में मन लगाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति:

पैसों के मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय हड़बड़ाहट में न लें. निवेश करने से पहले मार्केट की अच्छी तरह से जांच कर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

स्वास्थ्य:

सेहत के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा. आपको कोई विशेष शारीरिक परेशानी नहीं होगी. बस अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें.

लकी अंक: 3 और 6

लकी रंग: पिंक और हल्का पीला

उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करें.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन आपके लिए पारिवारिक खुशियों से भरपूर रहने वाला है. घर और परिवार का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. आपकी थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से रिश्तों में मिठास काफी हद तक बढ़ेगी. भाई-बहनों से जुड़े विषयों में नई ऊर्जा महसूस होगी और साथ मिलकर आप बेहतरीन समय बिता सकते हैं.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं है और स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी दिनचर्या को ठीक करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए. व्यापार में किसी भी तरह के बड़े निवेश या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना हितकर रहेगा.

करियर और शिक्षा

आपके करियर की प्रगति आज सामान्य गति से आगे बढ़ेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भावनाओं के वशीभूत होने से बचकर अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.

स्वास्थ्य

आज आपकी भावनाओं का असर मन पर ज्यादा रहेगा, जिसका असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी पड़ सकता है. इसलिए सेहत को हल्के में बिल्कुल न लें. अपनी दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करें और जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

आर्थिक स्थिति

आज के दिन धन संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. बिना वजह के धन खर्च करने से बचें. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर रखें, ताकि बजट बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न न हो.

प्रेम जीवन

प्रेम प्रसंग के मामले में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से स्पष्ट रूप से बचें. संतान से जुड़े किसी भी मामले में भी यही बात लागू होती है. रिश्तों में समझदारी और धीरज बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा.

लकी अंक: 4 और 7

लकी रंग: पिंक और आसमानी

उपाय: घर के मंदिर में सुबह-शाम दीपक जलाकर ईश्वर से परिवार की सुख-शांति और अपने मन की शांति की प्रार्थना करें.

पारिवारिक जीवन

आज का दिन भाई-बहन या आस-पास के रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी यात्रा या सुखद बातचीत के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आपसी संबंध मधुर होंगे. हालांकि, घर, मां या अपने वाहन से जुड़े किसी भी विषय पर किसी तरह की बहस या तकरार से पूरी तरह बचना सबसे बेहतर रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में लग्नेश गुरु की असीम कृपा से आपको रचनात्मक कार्यों को लेकर शुभ संकेत मिलेंगे. लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय केवल भावनाओं पर भरोसा न करें, बल्कि तथ्यों को भी बहुत ही ध्यान से तौलें. इससे आपको नौकरी में सफलता मिलेगी.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में आज आपको अपनी रचनात्मकता का पूरा सहारा लेना चाहिए, इससे नई राहें खुलेंगी. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें नई तकनीकों को सीखने का मन करेगा. आज खुद के लिए कुछ समय निकालें और अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक कठोरता से मूल्यांकन न करें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित रहने वाला है. आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा, लेकिन मन में कुछ अशांति या तनाव बना रह सकता है. खुद के लिए समय निकालकर ध्यान या अपने पसंदीदा काम को करें. खुद पर ज्यादा दबाव बनाने से बचें.

आर्थिक स्थिति

आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. हालांकि, भावनात्मक खर्चों से दूर रहना आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश करने से पहले बाजार के तथ्यों और आंकड़ों की गहन जांच अवश्य कर लें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. अपने जीवनसाथी या साझेदार से जुड़े मामलों में कोई भी बात कहने या फैसला लेने से पहले दोबारा सोच-विचार लें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें.

लकी अंक: 1 और 5

लकी रंग: क्रीम और ग्रे

उपाय: लग्नेश गुरु की कृपा को और बढ़ाने के लिए सुबह के समय पीले वस्त्र पहनें और किसी जरूरतमंद बच्चे को दही-चावल जरूर खिलाएं.

ऐश्वर्या राय आज भी क्यों है बला की खूबसूरत, वायरल VIDEO में एस्ट्रोलॉजर ने बताया ज्योतिषीय राज!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.