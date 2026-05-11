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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 12 May 2026: विषयोग से 5 राशियों के बिगड़ सकते हैं काम, संभलकर रहें, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 12 May 2026: विषयोग से 5 राशियों के बिगड़ सकते हैं काम, संभलकर रहें, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 12 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 11 May 2026 05:56 PM (IST)
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Rashifal: 12 मई 2026 दिन मंगलवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि दशमी सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा उपरांत एकादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,सूर्य मंगल और बुध मेष राशि में रहेगे, वृषभ राशि में शुक्र रहेगे,देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए परिवार में सम्मान और खुशियां लेकर आने वाला है. घर के सदस्यों के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. माता-पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार में आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. नए प्रोजेक्ट और व्यापारिक अवसर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. साझेदारी में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी.
  • करियर और शिक्षा - करियर में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति लोगों को प्रभावित करेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के योग हैं.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. हालांकि अधिक काम की वजह से थकान हो सकती है. नियमित योग और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन बहुत लाभकारी रहेगा. निवेश से अच्छा फायदा हो सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में रोमांस और भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं.
  • लकी अंक - 9
  • लकी रंग - लाल
  • उपाय - सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
  • आज क्या करें - नई योजनाओं पर आत्मविश्वास के साथ काम शुरू करें और अपने महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. कार्यस्थल पर विनम्रता बनाए रखें.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए परिवार में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आने वाला है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी घरेलू समस्या का समाधान निकल सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का कारण बन सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि तला-भुना और अधिक मसालेदार भोजन करने से बचें.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन मजबूत रहने वाला है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.
  • प्रेम जीवन - प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है. पार्टनर के साथ यात्रा या घूमने-फिरने का योग बन सकता है.
  • लकी अंक - 6
  • लकी रंग - सफेद
  • उपाय - लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें.
  • आज क्या करें - धन निवेश और नए व्यापारिक समझौतों पर ध्यान दें. सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. किसी भी बड़े निवेश या नए समझौते से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विरोधियों और ऑफिस राजनीति से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
  • करियर और शिक्षा - करियर में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. यदि आप नौकरी बदलने या नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अभी जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी. तकनीकी और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. पेट, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित खान-पान से बचें और पर्याप्त आराम करें. योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलें. किसी भी निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. छोटी बातों को लेकर पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. धैर्य और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगी.
  • लकी अंक - 5
  • लकी रंग - हरा
  • उपाय - ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें और मंदिर में काले तिल का दान करें.
  • आज क्या करें - महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें और किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख, प्रेम और सामंजस्य लेकर आने वाला है. घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलने की संभावना भी है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करेगा.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी साबित हो सकता है. नए अनुबंध और साझेदारी से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. टीमवर्क के माध्यम से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
  • करियर और शिक्षा - करियर में नई संभावनाएं बनने के संकेत हैं. आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे लोगों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम बदलने के कारण सर्दी-जुकाम या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन मजबूत रहने वाला है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और परिवार से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक - 2
  • लकी रंग - सफेद
  • उपाय - शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें तथा ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.
  • आज क्या करें - परिवार के साथ समय बिताएं और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें. नई योजनाओं पर आत्मविश्वास के साथ काम शुरू करें.

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास आपको आगे रखेंगे. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल आपके कार्यों को आसान बनाएगा.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कला, मीडिया, अभिनय और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है. पेट संबंधी समस्याएं या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है. निवेश सोच-समझकर करें और किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है. पार्टनर के साथ संवाद बढ़ाने से रिश्तों में मधुरता आएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना बन सकती है.
  • लकी अंक - 1
  • लकी रंग - सुनहरा
  • उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें.
  • आज क्या करें - अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें और हर निर्णय धैर्य व आत्मविश्वास के साथ लें.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. लंबे समय से चली आ रही किसी घरेलू समस्या का समाधान निकल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी साबित हो सकता है. नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी. यदि आप नया व्यापार शुरू करने या विस्तार करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता आपको सफलता की ओर ले जाएगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. शिक्षा, लेखन, तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. हालांकि अत्यधिक काम के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन मजबूत रहेगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में खुशियां और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रोमांस बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक - 3
  • लकी रंग - फिरोजी
  • उपाय - गायत्री मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा.
  • आज क्या करें - नई योजनाओं पर काम शुरू करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सामंजस्य लेकर आने वाला है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व सहयोग बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. नई योजनाएं बनाने और व्यापार विस्तार के लिए समय अनुकूल है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है. संपत्ति, वाहन या जमीन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में प्रगति के अच्छे संकेत हैं. आपकी रचनात्मक सोच और संतुलित व्यवहार आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक स्थिति संतुलित और मजबूत बनी रहेगी. निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में सादगी, विश्वास और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक - 7
  • लकी रंग - क्रीम
  • उपाय - माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और गुलाब का इत्र अर्पित करें.
  • आज क्या करें - महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा करें और घर-परिवार में शांति व प्रेम बनाए रखने का प्रयास करें. नई योजनाओं पर सकारात्मक सोच के साथ काम शुरू करें.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्साह, साहस और पारिवारिक खुशियां लेकर आने वाला है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. भाई-बहनों और करीबी मित्रों का साथ आपको हर परिस्थिति में मजबूती देगा. परिवार में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है. बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. आपकी मेहनत और संचार कौशल व्यापार में नई सफलता दिला सकते हैं. यदि आप नया व्यापार शुरू करने या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और सराहना प्राप्त होगी.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. पुरानी बीमारी से राहत मिलने की संभावना है. नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन मजबूत रहेगा. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.
  • लकी अंक - 8
  • लकी रंग - गहरा लाल
  • उपाय - सुंदरकांड का पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.
  • आज क्या करें - नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें और अपने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख, शांति और खुशहाली लेकर आने वाला है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन आर्थिक लाभ और प्रगति लेकर आने वाला है. यदि आप किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. साझेदारी में किए गए कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
  • करियर और शिक्षा - करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही करने से पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित व्यायाम और योग आपके लिए लाभकारी रहेंगे.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. आय में वृद्धि के संकेत हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • लकी अंक - 3
  • लकी रंग - पीला
  • उपाय - माथे पर केसर का तिलक लगाएं और गुरु मंत्र का जाप करें. भगवान विष्णु की पूजा करना भी लाभकारी रहेगा.
  • आज क्या करें - धार्मिक कार्यों में भाग लें और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक सोच के साथ काम शुरू करें. वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और पारिवारिक सुख लेकर आने वाला है. घर का वातावरण शांत और आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन नई सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आएगा. यदि आप किसी नए व्यापारिक समझौते या निवेश की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में बड़ी प्रगति मिलने की संभावना है. आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. तकनीकी, प्रशासन और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन बेहद मजबूत रहेगा. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर बनेगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • लकी अंक - 1
  • लकी रंग - नीला
  • उपाय - शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी आपके लिए शुभ रहेगा.
  • आज क्या करें - नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आत्मविश्वास के साथ पूरा करें. परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाए रखें.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, इसलिए परिवार में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. घर के किसी सदस्य के साथ छोटी-सी बात पर मतभेद होने की संभावना है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी. जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. नींद की कमी, मानसिक तनाव और थकान आपको परेशान कर सकती है. नियमित योग और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बड़े निवेश फिलहाल टाल दें.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचने की जरूरत है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी.
  • लकी अंक - 2
  • लकी रंग - बैंगनी
  • उपाय - ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र या भोजन का दान करें.
  • आज क्या करें - जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. हर काम सोच-समझकर करें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान व मेडिटेशन का सहारा लें.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन - मंगलवार 12 मई 2026 का दिन मीन राशि वालों के लिए खुशियां, सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है. परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी - व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है. व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर नई उपलब्धियां मिलने के संकेत हैं.
  • करियर और शिक्षा - करियर के क्षेत्र में उन्नति और सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं. आपकी प्रतिभा और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित खान-पान आपके लिए लाभकारी रहेंगे.
  • आर्थिक स्थिति - आर्थिक मामलों में दिन बेहद मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
  • प्रेम जीवन - प्रेम संबंधों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.
  • लकी अंक - 3
  • लकी रंग - पीला/केसरिया
  • उपाय - भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष की पूजा करें. मंदिर में चने की दाल दान करना भी शुभ रहेगा.
  • आज क्या करें - आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें और समय का सही उपयोग करें. नई योजनाओं पर सकारात्मक सोच के साथ काम शुरू करना लाभकारी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 11 May 2026 05:55 PM (IST)
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