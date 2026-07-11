Rashifal 12 July 2026: पुरानी बड़ी समस्या से वृश्चिक सहित 4 राशियों को मिलेगा छुटकारा, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 12 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज रविवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 12 July 2026: आज 12 जुलाई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि त्रयोदशी,रात्रि 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्दशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा वृषभ राशि में संध्या 05:09 मिनट तक रहेगे उपरांत मिथुन संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत तीसरे भाव में संचरण करेंगे, घर का माहौल आज काफी अच्छा रहेगा. आप घर में व्यवस्था बनाए रखने और रखरखाव संबंधी कार्यों में काफी व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा. किसी नजदीकी व्यक्ति की समस्या में आपका सहयोग उनके लिए वरदान साबित होगा. उनकी मदद करने से आपको अनमोल खुशी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम के तरीके और लगन से काफी इम्प्रेस होंगे और खुलकर आपकी तारीफ करेंगे. व्यापारी वर्ग के लोगों को आज कोई अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जो बिजनेस को नई दिशा देगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में आ रही छोटी-मोटी मुश्किलों को आप अपने आत्मविश्वास से आसानी से पार कर लेंगे. अपने हौसले और आत्मविश्वास में कमी बिल्कुल न आने दें, क्योंकि आपकी लगातार मेहनत जल्द ही बेहतरीन परिणाम देगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, घरेलू कामों की व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम लें और संतुलित आहार का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा. नौकरी में मिली प्रशंसा भविष्य में पदोन्नति के अवसर बना सकती है. इसके अलावा, आज आपको कोई अच्छा और अनमोल गिफ्ट भी मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी.
- प्रेम जीवन: लवमेट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और रोमांटिक रहेगा. आप दोनों के बीच का प्यार और गहरा होगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में आपको आसानी होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की भलाई करें. इससे आज का दिन और भी शुभ हो जाएगा.
वृष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवार के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत दूसरे भाव में संचरण करेंगे, परिवार में आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहेगा, जिसके कारण आपकी किसी भी पुरानी समस्या का स्थायी हल आसानी से निकल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी. अपनी काबिलियत के दम पर आप अच्छे और प्रभावशाली लोगों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे. किसी भी कार्य में दूसरों की मदद की अपेक्षा बिल्कुल न करें, केवल अपनी योग्यता पर विश्वास रखें, आपको निश्चित फायदा होगा. आज आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत के अनुरूप उत्कृष्ट फल देने वाला है. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. करियर में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, आज वही आपमें दिखेगा.
- स्वास्थ्य: अपने मन में नकारात्मक बातों को आने न दें, क्योंकि मानसिक तनाव सीधा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. धैर्य बनाए रखें, सब अच्छा होगा. योग और ध्यान का सहारा लें, इससे आपको अद्भुत ऊर्जा मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों को लेकर आज लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, लेकिन दीर्घ अवधि के निवेश के लिए समय बेहद उत्तम है. आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी-प्रेमिका के लिए दिन काफी अच्छा है. अपनी काबिलियत और आकर्षक व्यक्तित्व से आप अपने साथी के दिल में अपनी जगह को और भी मजबूत बनाएंगे. रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और किसी भी गलतफहमी को आपसी सीधी बातचीत से दूर किया जा सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं और अपने काम की शुरुआत किसी बड़े या गुरु जन का आशीर्वाद लेकर ही करें. आज का यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार वाले आपके किए गए काम की जमकर तारीफ करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न और आनंदित रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत पहले भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण शांत रहेगा. विशेषकर इस राशि की महिलाओं को अपने मान-सम्मान को लेकर पूरी तरह से सजग रहने की आवश्यकता है. उन्हें दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णयों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का शानदार मौका मिलेगा. हालांकि, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ सकती है, इसलिए आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहद अनुकूल है. पढ़ाई में लगे व्यक्तियों को आज अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम दिखाई देगा. आपका फोकस बढ़ेगा और करियर से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आपको आसानी से मिल जाएगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. बस अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय ध्यान या योग को अवश्य दें, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा बरकरार रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन अपनी समझदारी से आप फालतू के खर्चों से बच सकते हैं. आज से ही सेविंग की आदत को अपनाएं, यह भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: आज आपके दाम्पत्य रिश्ते में नई मधुरता और प्रेम आयेगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए भी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ने का दिन है.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ (जग्गरी) खिलाएं, इससे आपके कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने के लिए बेहद खास रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे, किसी खास मनोरंजन कार्यक्रम या बाहर घूमने की योजना बन सकती है, जिसमें सबका साथ बराबर रहेगा. दिनचर्या में आपको कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा, जिससे पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा और उत्साहित हो जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: अगर आप कोई कारोबार करते हैं, तो याद रखें कि आज की गतिविधियों में समय के अनुसार बदलाव करना बहुत जरूरी है. पुराने तरीकों से हटकर नई रणनीति अपनाएं. सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए बेहतरीन खबर है, उनका ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर होगा. वहीं, जो लोग नौकरी में ओवरटाइम कर रहे हैं, उनकी इनकम में आज अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: ऊर्जा से भरपूर इस दिन में छात्रों को अपने करियर के लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता मिलेगी. पढ़ाई में मन लगाने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आपका ध्यान एकदम केंद्रित रहेगा. नए कोर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तेजी आएगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा. आप स्वयं को अंदर से ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे. मानसिक तनाव की कोई बात नहीं होगी और शारीरिक थकान भी दूर रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नजर आएगी. जो लोग लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे- फोन, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स खरीदने का विचार बना रहे थे, उनके लिए आज का दिन खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है.
- प्रेम जीवन: आज का दिन प्रेमी जोड़ों के लिए रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. मनोरंजन और शुभ संदेश के कारण रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं. इससे आपका आज का दिन और भी अधिक लकी और सफल बनेगा.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सद्भाव के लिए शुभ है. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत एकादश भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण शांत रहेगा. बड़े बुजुर्गों की मदद और देखभाल करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा. परिवारजनों के साथ खुशियों भरा समय व्यतीत होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी मदद से अटके हुए काम पूरे होंगे. कार्यालय में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें. नई योजनाओं पर काम करने से व्यापार में फायदा होगा.
- करियर और शिक्षा: अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो जल्दी ही सुखद परिणाम मिलेंगे. कठिन से कठिन कार्य को आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करने की क्षमता रखेंगे. दुविधा की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, उनका मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे. दिनचर्या में हल्की व्यायाम और योग को शामिल करें. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान लगाएं तथा संतुलित आहार ग्रहण करें, ताकि पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहेगा. आप जिन नए विचारों पर काम करेंगे, वे भविष्य में आपको अधिक मुनाफा देंगे. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, बस अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में ताजगी बनी रहेगी. अच्छे लोगों से मुलाकात से संबंधों में मधुरता आएगी. आपके मन में जो भावनाएं हैं, उन्हें खुलकर व्यक्त करें. जीवनसाथी के साथ सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, इससे आपसी प्रेम और विश्वास मजबूत होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: सुबह उठकर घर के बड़े-बुजुर्गों के पैर छूएं और उन्हें मीठा खिलाएं. इस उपाय से कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको शीघ्र सुखद परिणाम मिलेंगे.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और सभी लोग आपस में तालमेल बनाए रखेंगे. चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत दशम भाव में संचरण करेंगे, आज आप किसी धार्मिक फंक्शन या अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, जहां आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. उनसे मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा और घर का वातावरण पूरी तरह सकारात्मक रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन बेहद शानदार रहेगा. ऑफिस में आपके द्वारा किए गए काम की सभी सहकर्मी तारीफ करेंगे और आपके बॉस आपकी मेहनत देखकर खुश होकर आपको शाबाशी देंगे. नौकरी से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में आपको किसी उच्च अधिकारी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: आपके करियर के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको कुछ बिल्कुल नया अनुभव मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में वे कार्य जो कुछ समय से अटके हुए थे, वे आज किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से आसानी से हल हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. बस आपको अपनी मानसिक उलझनों को खुद से दूर रखना होगा. मानसिक शांति बनाए रखने से आप बेहतर तरीके से फैसला ले पाएंगे, जिससे आपकी शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी और कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी.
- आर्थिक स्थिति: कामकाज में मिल रही लगातार सफलता का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. आज का दिन आपके लिए धन लाभ को लेकर काफी फायदेमंद रहेगा. इस दौरान समाज में आपका मान-सम्मान भी पूरी तरह बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: धार्मिक आयोजनों में शामिल होने और दोस्तों से मिलने से आपका मन खुश रहेगा, जिसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी सकारात्मक पड़ेगा. पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें, इससे दिन और भी शुभ होगा.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत नवम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक मोर्चे पर आपको थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है. फिजूल की बहसों से पूरी तरह से बचें, क्योंकि इससे घर का शांत माहौल खराब हो सकता है. अपने जीवनसाथी के साथ बातचीत में थोड़ी नरमी बरतें और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करें.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी कारोबारी गतिविधियां बेहद व्यवस्थित रहेंगी, लेकिन लेनदेन संबंधी मामलों में पूरी तरह से सावधानी रखें. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय बिना सोचे-समझे न लें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं और आधिकारिक दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. स्टूडेंट्स का पूरा दिन अपने लंबित कामों को पूरा करने में व्यस्त रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपना ध्यान एकाग्र रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, काम के अधिक बोझ या भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए, बीच-बीच में आराम करते रहें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें. संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज अनावश्यक और फिजूल खर्चों पर कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है. अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें. भड़कीली चीजों या जरूरत से ज्यादा वस्तुओं पर पैसे खर्च करने से बचें, ताकि आपकी बचत में बढ़ोतरी हो सके.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन मिला-जुला है. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर जिद न करें और अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें. उनके प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाएं, तभी प्यार में मिठास बनी रहेगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में भगवान गणेश को दीपक जलाएं और अपने जीवनसाथी का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ और खुशहाल रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आपका विनम्र और सौम्य व्यवहार परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीत लेगा. काफी व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने घर के व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण कार्यों को बहुत ही सहज तरीके से निपटा लेंगे. आज आप अपने भाई से मिलकर नए गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बना सकते हैं और इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन यात्रा के लिए बना है. अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के कारण आज आप किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर जाने की संभावना है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी. नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनका सफलतापूर्वक समाधान निकाल लेंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के मोर्चे पर आपकी बुद्धि और परिपक्वता चमकेगी. आपको जो भी जिम्मेदारी मिले, उसे आप बखूबी निभाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद आपमें ऊर्जा का अद्भुत स्तर बना रहेगा. रिश्तों में चल रही अनबन के खत्म होने से मानसिक तनाव कम होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन मिश्रित रहेगा. आज आपको लाभ के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, उन्हें पाने के लिए ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय तुरंत उसे हासिल करें. साथ ही, बेवजह खर्चों से बचते हुए अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है. पैसों का लाभ उठाने के लिए नए साधनों की खोज करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन राहत देने वाला है. यदि आपकी किसी प्रियजन या पार्टनर से चल रही कोई अनबन थी, तो वह आज समाप्त होगी. आपका विनम्र व्यवहार उनका दिल जीत लेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पिंक
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. इससे यात्रा में सफलता और व्यापार में लाभ मिलेगा.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आप अपने परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे. चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत सप्तम भाव में संचरण करेंगे. मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य और उनके मान-सम्मान का विशेष ध्यान रखें. उनके मार्गदर्शन पर अमल करने से आपको बड़े से बड़ा काम आसानी से पूरा होगा.
- व्यापार और नौकरी: जॉब कर रहे लोगों को आज नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आगे चलकर आपको ज्यादा मुनाफा देगा. व्यापारियों को उन्नति के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकारी नौकरी में चल रही लंबे समय से अटकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी.
- करियर और शिक्षा: इस राशि के स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. भटकाव से बचें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाएं. आपकी यह कड़ी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता के अच्छे अवसर जल्द ही प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें. घर के बुजुर्गों की डाइट और उनकी दवाइयों का समय पर ध्यान जरूर रखें. तनाव मुक्त रहने के लिए सुबह प्राणायाम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. नए प्रोजेक्ट और नौकरी में आ रही स्थिरता से आय में वृद्धि होगी. पिछले समय से रुका हुआ धन भी वापस आने के योग बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अच्छा है. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी. विवाहित जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा 'ऊं घृणि सूर्याय नमः' का कम से कम 5 बार जाप करें.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और फेवरेबल रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत षष्ठम भाव में संचरण करेंगे, प्रियजनों से मुलाकात और बातचीत से घर का माहौल खुशी से भर जाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की सजावट, रखरखाव या नवीनीकरण संबंधी कुछ नई योजनाएं बनेंगी, जिससे सबके बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. पिछले कुछ समय से अटकी हुई कोई जटिल समस्या का अंततः समाधान निकल आएगा. इससे आप अपने अन्य लंबित कामों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. नौकरी में किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे.
- करियर और शिक्षा: युवा वर्ग के लिए आज का दिन बेहद उत्साहपूर्ण रहेगा. भविष्य से संबंधित किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य को लेकर आप बहुत उत्साहित रहेंगे. छात्रों को उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की पूरी संभावना है, वे अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. पिछले समय की चिंताओं और उलझनों के कम होने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा, जिसका सकारात्मक असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी दिखेगा. आज आप पूरे दिन ऊर्जा और जोश से भरे रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है. किसी व्यक्ति से लिया गया पुराना लोन या कर्जा आप आज चुकता कर देंगे, जिससे आपके मन की एक बड़ी उलझन और बोझ कम हो जाएगा. साथ ही, आपको आपकी मनपसंद वस्तु भी प्राप्त होगी, जिससे आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी, जिससे आपका मन खुशी से गदगद हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ आज आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह के समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मन की शांति बनी रहेगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपका दिन बेहद खुशनुमा और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत पंचम भाव में संचरण करेंगे, अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप परिवार और काम के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे. शाम को परिवार के साथ पार्क में सैर करने से आपका मन बेहद तरोताजा रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कारोबार में नई गतिविधियों पर काम करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है. हालांकि, बेहतर नतीजे के लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा. नौकरीपेशा लोग अपना उत्साह बनाए रखें, वरना लापरवाही की वजह से कई अच्छे मौके निकल जाएंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी अच्छा और सफलतादायक रहने वाला है. जिन लोगों ने पहले किसी प्रतियोगी परीक्षा दी थी, उन्हें आज उसका बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकता है. इस सफलता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और मेहनत से पढ़ाई करेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से बेहतर रहेगा. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर में थकान हो सकती है. शाम को पार्क या हरे-भरे वातावरण में थोड़ी देर टहलने जाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में नई गतिविधियों को शुरू करने से आर्थिक स्थिति में भविष्य के लिए धीरे-धीरे मजबूती आएगी. हालांकि, आज तुरंत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद न रखें, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय और धैर्य की आवश्यकता होगी. इस दौरान किसी भी तरह के बड़े निवेश से सावधानी बरतें.
- प्रेम जीवन: दिन की सकारात्मकता का असर आपके प्रेम जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल और प्यार में अच्छी वृद्धि होगी. शाम को साथ घूमने से रिश्तों में नयी ताजगी आएगी. बस अपने उत्साह को कम न होने दें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और अपने व्यापार की सफलता के लिए ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करें. इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद अनुकूल और सुखद रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरांत चौथे भाव में संचरण करेंगे. वरिष्ठ जनों का उचित मार्गदर्शन मिलने की वजह से आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी. हालांकि, भावनाओं में बहकर अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के साथ शेयर न करें. बच्चों की परेशानियों को सुलझाने के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इससे उनका मनोबल काफी बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: आपके लगातार परिश्रम और मेहनत के चलते आज आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी कड़ी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अपने गुरुजनों या शिक्षकों का बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा. करियर संबंधी आज लिए गए छोटे-छोटे फैसले भी भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगे. पढ़ाई में मन लगाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बाहर का जंक फूड या तैलीय भोजन बिल्कुल न खाएं, अन्यथा पेट खराब होने की समस्या हो सकती है. सादा और हल्का भोजन करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. जो लोग लंबे समय से नया घर खरीदने का विचार बना रहे थे, वे आज आसानी से डील फाइनल कर लेंगे. धन लाभ के शुभ योग बन रहे हैं, बस भावनात्मक खर्चों से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. भावनाओं में बहकर अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात न शेयर करें जो बाद में आपके लिए मुश्किल बन जाए. विवेक से काम लें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले घर के बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें. सुबह एक गिलास जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीने से दिन और भी शुभ होगा.
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