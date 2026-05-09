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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 10 May 2026: रोग पंचक बढ़ाएगा इन 6 राशियों टेंशन, हर काम में फूक-फूक रखें कदम, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 10 May 2026: रोग पंचक बढ़ाएगा इन 6 राशियों टेंशन, हर काम में फूक-फूक रखें कदम, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 10 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 09 May 2026 05:30 PM (IST)
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Rashifal: 10 मई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि अष्टमी सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगा उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि, मंगल मीन राशि में है राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,सूर्य और बुध मेष राशि में रहेगे,वृषभ राशि में शुक्र रहेगे,देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं चंद्रमा मकर राशि में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत कुम्भ राशि में संचरण करेगे.

केतु सिंह राशि में मौजूद रहेगे.आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.

मेष राशि 

आज चंद्रमा दशम भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. आप अपने कामों को तेज़ी और स्पष्टता के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. सामाजिक और पारिवारिक माहौल में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में मेलजोल बढ़ेगा. किसी सदस्य की उपलब्धि से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि छोटे मतभेद उभर सकते हैं जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए सौदे लाभ दे सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अच्छा है, एकाग्रता बढ़ेगी. करियर में आगे बढ़ने के संकेत हैं और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन थकान से बचें. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बन सकते हैं लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है, संतुलन जरूरी है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
  • आज क्या करें: धैर्य के साथ फैसले लें और किसी से बहस से बचें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा नवम भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत दशम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन स्थिरता और जिम्मेदारियों को मजबूत करने वाला रहेगा. आप अपने कार्यों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और पुराने अटके हुए काम पूरे करने की कोशिश करेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सहयोग मिलेगा लेकिन किसी बात को लेकर हल्की बहस संभव है. घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में काम का दबाव रहेगा लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. व्यापार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचें. खान-पान पर ध्यान दें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनात्मक दूरी से बचें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
  • आज क्या करें: धैर्य और संयम से निर्णय लें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा अष्टम भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत नवम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन संवाद और निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी सोच तेजी से काम करेगी लेकिन भ्रम से बचना होगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में हल्की गलतफहमी हो सकती है, बातचीत से समाधान मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में सतर्क रहें, सहकर्मियों से सहयोग कम मिल सकता है. व्यापार में नई डील सोच-समझकर करें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. ध्यान भटक सकता है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और सिरदर्द की संभावना है.
  • आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ सकते हैं, उधार देने से बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें, विश्वास बनाए रखें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: जल्दबाजी में निर्णय न लें.

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा सप्तम भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन भावनात्मक रूप से मजबूत और अवसरों से भरा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए रास्ते खुल सकते हैं.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल है, सफलता के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम जरूरी है.
  • आर्थिक स्थिति: धन लाभ के योग बन रहे हैं और बचत में सुधार होगा.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: धैर्य और सकारात्मक सोच रखें.

सिंह राशि (Leo) 

आज चंद्रमा छठे भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत सातवें भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. आप अपने कार्यों में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में कुछ पुराने मुद्दे उभर सकते हैं, जिन्हें शांत मन से सुलझाने की आवश्यकता होगी. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा और वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. व्यापार में नई डील सोच-समझकर करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है, इसलिए एकाग्रता जरूरी होगी. करियर में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: तनाव और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें. आंखों और सिर से जुड़ी परेशानी संभव है.
  • आर्थिक स्थिति: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर अनावश्यक चीजों पर. निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें. पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत जरूरी होगी.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अहंकार से बचें और धैर्य रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा पंचम भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत छठे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन मेहनत और अवसरों से जुड़ा रहेगा. आपकी योजनाएं धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगी और परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में प्रगति के संकेत हैं और आपकी मेहनत को सराहना मिल सकती है. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. फोकस मजबूत रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. खान-पान पर ध्यान दें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि के योग हैं. पुराने रुके हुए पैसे मिल सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और समझ बढ़ेगी. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें.
  • आज क्या करें: योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें.

तुला राशि (Libra)

आज चंद्रमा चौथे भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत सातवें पंचम में संचरण करेंगे,आज का दिन संतुलन और समझदारी से निर्णय लेने का है. आपके प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन छोटी बातों पर विवाद से बचें. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रखने की कोशिश करें.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं में संतुलन जरूरी है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: संतुलित निर्णय लें और जल्दबाजी न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा तीसरे भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आत्म-नियंत्रण और समझदारी से आगे बढ़ने का है. आपकी भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव बन सकता है, लेकिन बातचीत से स्थिति संभल जाएगी. घर के किसी सदस्य से सहयोग मिलने के संकेत हैं.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, पर साझेदारी में सावधानी रखें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी, धैर्य जरूरी है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी होगी.
  • आर्थिक स्थिति: खर्चों में वृद्धि संभव है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. निवेश सोच-समझकर करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
  • आज क्या करें: क्रोध और जल्दबाजी से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा दूसरे भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों से भरा रहेगा. आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में प्रसन्नता बढ़ेगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता के योग बनेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. बाहर की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के संकेत हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: सकारात्मक सोच बनाए रखें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा पहले भाव भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन जिम्मेदारियों और मेहनत से जुड़ा रहेगा. आपके प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे, इसलिए निरंतरता बनाए रखें.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सहयोग मिलेगा और घर का माहौल शांत रहेगा. किसी पुराने मुद्दे का समाधान हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में प्रगति के योग हैं और आपके काम की सराहना होगी. व्यापार में स्थिर लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचना जरूरी है. आराम पर ध्यान दें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने अटके पैसे मिलने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा द्वादश भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत पहले भाव में संचरण करेंगे आज का दिन विचारों में स्पष्टता और नए अवसरों की ओर संकेत कर रहा है. आप अपने निर्णयों में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच का उपयोग करेंगे, जिससे आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में कुछ मामलों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत करेगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन कार्यभार अधिक रह सकता है. व्यापार में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे, पर जल्दबाजी से बचें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय मिश्रित रहेगा. एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है. करियर में नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग से लाभ मिलेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश सोच-समझकर करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: बैंगनी
  • उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: धैर्य और संतुलन बनाए रखें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा एकादश भाव में सुबह 07:50 तक रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आपकी कल्पनाशक्ति और संवेदनशीलता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में स्नेह और सहयोग का वातावरण रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है, जिससे राहत महसूस होगी.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आपके काम की सराहना होगी. व्यापार में लाभ के संकेत हैं, खासकर रचनात्मक क्षेत्रों में.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में सफलता के योग हैं. करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद और आराम पर ध्यान देना जरूरी है.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं. बचत बढ़ाने का अच्छा समय है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. विवाह या नए रिश्ते की संभावना भी बन सकती है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: समुद्री हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.
  • आज क्या करें: सकारात्मक सोच बनाए रखें और भावनाओं को संतुलित रखें.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 09 May 2026 05:30 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

10 मई 2026 को कौन सा वार है?

10 मई 2026 को रविवार है।

10 मई 2026 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है?

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी।

10 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति क्या है?

शनि और मंगल मीन राशि में, राहु कुम्भ राशि में, सूर्य और बुध मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, चंद्रमा मकर से कुम्भ में और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे।

आज का राशिफल किन राशियों के लिए कैसा रहेगा?

आज का राशिफल मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव का वर्णन किया गया है।

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