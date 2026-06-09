Rashifal 10 June 2026: चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों के खोलेगा भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 10 June 2026: चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में गोचर क्या असर दिखाएगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 10 जून 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि दशमी संध्या 07 बजकर 34 मिनट तक रहेगा,उपरांत एकादशी ,तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, चिंता और अशांति के कारण आप परिवार में थोड़े क्रोधित रहेंगे. बातचीत में कड़वाहट से बचें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है. धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा, जो मन को शांति देगा. दूसरों के काम में ज्यादा दखल देने से परिवार में मनमुटाव हो सकता है.
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- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. गुस्से में कोई निर्णय न लें. दूसरों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करना आपको भारी पड़ सकता है. अपने निर्धारित कामों के लिए प्रयासरत रहें और ध्यान भटकने से रोकें.
- करियर और शिक्षा: आज आप जो भी प्रयत्न करेंगे, वे गलत दिशा में जा सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में आलस्य महसूस होगा. करियर के नए फैसले लेने से पहले सोच-समझें. हर परिस्थिति में धैर्य रखें और सही दिशा का चुनाव करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें. शरीर में थकान, आलस्य और अस्वस्थता का अनुभव होगा. मानसिक चिंता और अशांति सेहत पर भारी पड़ सकती है. पर्याप्त आराम करें और हल्का सात्विक भोजन खाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. धार्मिक यात्रा के कारण कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं. आवेश में आकर कोई बड़ा निवेश या खर्च न करें. अपनी बजट सीमा का पालन करें ताकि आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में चिड़चिड़ापन रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर से विवाद हो सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. शांति से बातचीत कर गलतफहमियों को दूर करें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाएं. क्रोध शांत करने के लिए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. दूसरों के कामों में टोका-झोंका न करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक माहौल में आज कुछ व्याकुलता बनी रह सकती है. अपनी मानसिक अशांति के कारण आप घरवालों से चिड़चिड़ापन दिखा सकते हैं. किसी भी तरह के घरेलू विवाद से बचने के लिए शांत रहें और अपना गुस्सा काबू में रखें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज कोई भी नया जोखिम न उठाएं. ऑफिस में कार्यभार अधिक होगा, जिसके कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकान महसूस करेंगे. यात्रा का कोई भी प्लान आज के लिए लाभदायक नहीं रहेगा, इसलिए इसे स्थगित कर दें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और करियर को लेकर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए आज भटकाव का समय है. मानसिक व्याकुलता के कारण पढ़ाई या करियर लक्ष्यों पर फोकस करना मुश्किल होगा. कोई नया कोर्स या करियर डिसीजन लेने से बचें. आज केवल अपनी पुरानी तैयारियों को दोहराएं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, इसलिए खान-पान में विशेष ध्यान रखें. बाहर का भोजन और जंक फूड से पूरी तरह दूर रहें. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में एहतियात बरतें. किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है. पैसों की उधारी देने या लेने से भी दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मिठास की जगह शिकायतें हावी हो सकती हैं. अपने पार्टनर के साथ व्यवहार में कोमलता बरतें. काम के तनाव को रिश्ते में न घुसने दें और गलतफहमी दूर करने के लिए शांति से बातचीत करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज के दिन आध्यात्मिकता के लिए अवश्य समय निकालें. सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके अलावा, मानसिक शांति के लिए 15 मिनट ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में मेहमानों के आने से खुशी आएगी और स्नेह का वातावरण रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. अपनों को उपहार देने के लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे परिवार के साथ आपका बंधन और गहरा होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. कारोबार में वाद-विवाद या मनमुटाव के मौके आ सकते हैं, इसलिए किसी भी विवाद से बचना ही समझदारी होगी. नौकरी में दोपहर के बाद का समय आपके पक्ष में रहेगा और कोई अहम काम आसानी से संपन्न होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कोई भी अधूरा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरा होगा. करियर की नई योजनाएं बना सकते हैं. दोपहर के बाद लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. बस थोड़ी सावधानी बरतें और अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज और संतुलित भोजन को शामिल रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, परिवार के लिए शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, ताकि बाद में खर्चों का बोझ न बने.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज रोमांस और मिठास का माहौल रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई तोहफा देकर खुश कर सकते हैं. दोपहर के बाद आपसी समझ और प्यार में वृद्धि होगी और रिश्ते की गहराई बढ़ेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और व्यापार में शांति बनी रहेगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में आज आपको संयम बनाए रखना होगा. घर के माहौल में किसी छोटी बात पर वाद-विवाद हो सकता है. आपकी मानसिक चिंताओं का सीधा असर परिवार के सदस्यों से आपके व्यवहार पर पड़ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें. यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें, क्योंकि यात्रा लाभकारी नहीं रहेगी. सबसे बड़ी चिंता यह है कि समय पर कार्य नहीं कर पाने के कारण आपको मिलने वाला कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकलकर किसी और को मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के छात्रों के लिए आज ध्यान भंग का दिन है. मानसिक अशांति के कारण आपका मन अपनी पढ़ाई या करियर के काम में बिल्कुल नहीं लगेगा. ऐसे में कोई नया कोर्स शुरू करने या नई नौकरी के इंटरव्यू देने से बचें.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. पेट में पीड़ा और असहजता की शिकायत रहेगी. शारीरिक बेचैनी के साथ-साथ मानसिक रूप से भी आप किसी गहरी चिंता में डूबे रहेंगे. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोरचे पर आज सतर्कता बरतें. आकस्मिक खर्च होने के पूरे योग हैं, जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं. इसलिए, आज किसी भी तरह के भव्य निवेश या उधार देने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. आपकी मानसिक स्थिति के कारण आपके साथी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. अपनी निराशा का गुस्सा अपने पार्टनर पर ना निकालें और एक-दूसरे को स्पेस दें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: मानसिक शांति के लिए आज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और ऊं का जाप करें. पेट की पीड़ा से राहत पाने के लिए अजवाइन का पानी पिएं.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आज स्वजनों के साथ गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. माता जी से किसी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें और धैर्य बनाए रखें. घर की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में गहरी चिंता बनी रहेगी. पारिवारिक माहौल में शांति बनाए रखने के लिए अपनी बातों में मधुरता रखें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी योजना के अनुसार काम नहीं होने से भारी निराशा हो सकती है. ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. व्यापारियों को नए सौदों में सावधानी बरतनी होगी. सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, इसे कल के लिए स्थगित कर दें.
- करियर और शिक्षा: छात्र जीवन में मानसिक चिंता के कारण पढ़ाई में एकाग्रता नहीं आएगी. करियर से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दो बार सोचें. अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से न करें और अपनी तैयारी पर फोकस करें.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से काफी चिंतित रहेंगे. शरीर में आलस्य और थकान बनी रहेगी. अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज अत्यधिक सतर्कता बरतें. प्रॉपर्टी या सरकारी कागजातों पर आज किसी भी सूरत में हस्ताक्षर न करें. अनचाहे खर्चों से बचें और जेब की रस्सी कसकर बांधें, वरना वित्तीय नुकसान हो सकता है.
- प्रेम जीवन: मानसिक तनाव का सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा. पार्टनर के साथ संवाद करते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करें, नहीं तो छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. एक-दूसरे को स्पेस दें और प्यार से बात करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: आज के दिन की शारीरिक और मानसिक परेशानियों से राहत पाने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें तथा 'ऊँ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके अतिरिक्त, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए शाम को शिव मंदिर में जल चढ़ाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, आज मित्रों एवं स्वजनों से भेंट होगी, जिससे खुशियां बढ़ेंगी. भाई-बहनों से लाभ और उनका बहुमूल्य सहयोग मिलेगा. भावनात्मक संबंधों में आप नरम रहेंगे, जिससे पारिवारिक माहौल और भी मधुर बनेगा. साथियों और परिवार के साथ आपका समय बहुत अच्छी तरह गुजरेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको कोई नया टारगेट मिल सकता है. हालांकि, सहकर्मियों का साथ कम मिलने से आप निराश हो सकते हैं. व्यापार में किसी भी नए काम में बिना सोचे-समझे भाग नहीं लेना है. आप विरोधियों का सामना कर पाएंगे, परंतु निर्णय लेते समय सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. करियर से जुड़े किसी भी नए फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. हडबड़ी में लिए गए निर्णय आपको भटका सकते हैं. धैर्य और लगन से काम करने पर ही शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: ध्यान से आपका मन शांत बना रहेगा. आध्यात्मिक बातों में सिद्धि मिलेगी, जो आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगी. कार्यस्थल की निराशा मन पर न लें, वरना मानसिक तनाव हो सकता है. शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा, बस खान-पान का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी. भाई-बहनों से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होने की संभावना है. लेकिन अचानक किसी निवेश या जोखिम भरे सौदे में पैसा लगाने से बचें. अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करें और बचत पर विशेष ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आप अपने साथी के प्रति बहुत नरम और संवेदनशील रहेंगे. आपकी मुलायम बातें साथी को खूब पसंद आएंगी. साथियों के साथ आनंदमय समय गुजरेगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें. मन की शांति के लिए सुबह ध्यान जरूर करें. जरूरतमंदों को हरी सब्जियां या मूंग दान दें, इससे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी और विरोधियों का भी शमन होगा.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, आज आपकी मुलाकात अपने स्वजनों और पुराने परिचितों से होगी, जिससे मन को गहरी सुख पहुंचेगी. किसी धार्मिक प्रवास या तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपको मानसिक खुशी और आत्मिक शांति प्रदान करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी करने वालों को आज कार्यस्थल पर थोड़ी उदासीनता महसूस होगी, आपका मन काम में पूरी तरह नहीं लगेगा. व्यापारियों के लिए भी यह दिन सामान्य बना हुआ है. इसलिए किसी नए प्रोजेक्ट या सौदे में जल्दबाजी न करें. वर्तमान कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें और नए निर्णय कल के लिए टाल दें.
- करियर और शिक्षा: करियर की दृष्टि से यह दिन अच्छा है. आप अपने विरोधियों को हराकर आगे बढ़ेंगे. छात्रों को अपनी पढ़ाई में प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसरों का द्वार खुलेगा. अपने लक्ष्य पर अडिग रहें.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक रहेंगे. मानसिक रूप से आप बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. बस दिनभर की भागदौड़ और यात्रा के कारण थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या में पौष्टिक आहार और आराम को अवश्य स्थान दें. पानी ज्यादा पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. विरोधियों पर जीत के साथ ही धन के आगमन के भी अच्छे योग हैं. हालांकि, अनावश्यक और दिखावे पर किए जाने वाले खर्चों से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है. बचत पर विशेष ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव आज आपको परेशान कर सकता है. अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमी हो सकती है. इसलिए संवाद में विनम्रता बनाए रखें और छोटी बातों को लेकर बहस न करें. एक-दूसरे को सुनने का समय दें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: नीला
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. मानसिक शांति और बुद्धि की वृद्धि के लिए शाम के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवां भाव में संचरण करेंगे, आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ खुशी-खुशी समय बितेगा. घर का माहौल प्यार और सामंजस्य से भरा रहेगा. किसी मांगलिक या शुभ प्रसंग में शामिल होने की प्रबल संभावना है, जहां आपको अपनों से मिलने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, आपको मित्रों या परिजनों की तरफ से कोई सुखद उपहार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी खुशी दोगुनी होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आपको अनुकूलता प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है. आपकी एक छोटी यात्रा का योग बन रहा है, जो नौकरी या व्यापार की दृष्टि से काफी लाभदायक साबित हो सकती है. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के मोर्चे पर आज आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. छात्रों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और किसी नए प्रोजेक्ट या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है. प्रियजनों से हुई मुलाकात किसी करियर संबंधी नए अवसर का द्वार खोल सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बेहतर महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी, जिससे आप हर काम पूरी एकाग्रता और जोश के साथ कर पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन का लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. कोई अप्रत्याशित मुनाफा या किसी बकाया राशि मिलने की भी संभावना है, जो आपकी वित्तीय चिंताओं को काफी हद तक कम करेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में बीते कुछ समय से छाई हुई नकारात्मकता आज पूरी तरह से दूर हो जाएगी. प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच प्यार और विश्वास और भी गहरा होगा. वहीं, दांपत्य जीवन में सुमधुरता और पूर्ण सुख-शांति बनी रहेगी.
- लकी अंक: गुलाबी
- लकी रंग: पीला
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल का दान करने से आपका दिन और भी शुभ होगा और बुध देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. परिजनों के साथ किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. किसी के उग्र व्यवहार के कारण आपका मन दुखी हो सकता है. घर के माहौल को शांत रखने के लिए खुद पर नियंत्रण रखें और तीखी बातों से दूर रहें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. ऑफिस में सहकर्मियों या बॉस के साथ विवाद से बचें. व्यापारियों को आज किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से विचार करना चाहिए. गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं के लिए आज ध्यान भटकने का समय है. मानसिक अशांति के कारण पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों पर फोकस करना कठिन हो सकता है. जल्दबाजी में कोई करियर निर्णय न लें, वरना पछताना पड़ सकता है.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मानसिक तनाव थकान का कारण बनेगा. सबसे बड़ी चिंता दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए वाहन आदि का प्रयोग अत्यंत ध्यान से करें. ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज खर्चों का बोझ बढ़ सकता है. कहीं आकस्मिक धन खर्च होगा, जो आपके बजट को बिगाड़ सकता है. अनावश्यक खरीदारी से बचें और अपनी जेब को संभाल कर रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए आज मतभेदों का दिन है. पार्टनर के प्रति आक्रामक स्वभाव रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है. अपनी नाराजगी को शांत तरीके से व्यक्त करें, विवाद से दूर रहें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: वाणी पर संयम रखने और दुर्घटना से बचने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और उनका ध्यान करें. मन की शांति के लिए दिन में थोड़ी देर ध्यान लगाएं. वाहन चलाते समय मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा और हर्षोल्लास से भरा रहेगा. घर में किसी शुभ प्रसंग या पूजा-पाठ के आयोजन की प्रबल संभावना है, जिससे परिवार में मिठास बनी रहेगी. दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर पर जाने का अच्छा अवसर बन सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपके अंदर काम के प्रति जबरदस्त उत्साह बना रहेगा. व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा; पुराने सौदे पक्के होंगे और आर्थिक लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा और प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. आपकी सामाजिक और पेशेवर नेटवर्किंग बढ़ेगी, जो करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय एकदम उत्तम है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही स्फूर्तिदायक रहेगा. सुबह की सैर या योगा से आपको दिनभर तरोताजा महसूस होगा. किसी प्रकार की बीमारी का भय नहीं है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगा. आपकी आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए पैसों के मिलने की भी संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मीठे पल बितेंगे. जीवनसाथी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए यह दिन खास है, क्योंकि रिश्ता पक्का होने के शुभ योग बन रहे हैं. जोड़े के बीच आपसी समझदारी और प्रेम की गहराई बढ़ेगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें दूर्वा तथा लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद को हरी दाल दान करें, इससे ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी और हर काम सफल होगा.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, गृहस्थ जीवन में अपार आनंद और खुशहाली प्राप्त होगी. परिजनों के साथ चल रहा कोई भी पुराना मतभेद या विवाद आज दूर हो जाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा, जिससे पारिवारिक बंधन और मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपकी कार्यकुशलता से अधिकारियों की प्रसन्नता बनी रहेगी, जिसके कारण पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय अनुकूल है; आज आप किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह दिन उत्कृष्ट रहेगा. छात्रों का ध्यान लगेगा और वे अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे. करियर को लेकर किए गए निर्णय आपके लिए शुभ रहेंगे और नए अवसरों का द्वार खोलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे. आप मानसिक रूप से खुश और पूरी तरह तनाव मुक्त रहेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में एक सकारात्मक सामंजस्य दिखेगा, जो आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन प्राप्ति के शानदार अवसर मिलेंगे. रुके हुए काम पूरे होने से आर्थिक लाभ होगा. आपका समय आर्थिक लाभ के लिए ही बना रहेगा, जिससे बचत में वृद्धि होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन बहुत ही रोमांटिक और मधुर रहेगा. अपने साथी के साथ आपकी आत्मीयता और समझ और गहरी होगी. एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आप साथ में खुशियां साझा करेंगे.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूब तथा लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें, इससे सभी कार्यों में बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पक्ष बना रहेगा.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन में थोड़ी चिंता बनी रहेगी. विशेषकर अपनी संतान के विषय में आपके मन में गहरी शंका और परेशानी रहेगी. घर के माहौल को शांत रखने का प्रयास करें और छोटी-छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों से विवाद करने से बचें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा. नौकरी में अधिकारियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत में अत्यंत सावधानी बरतें, तीखी बातें न करें. व्यापारी वर्ग को आज अपने काम में अनेक बाधाओं और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.
- करियर और शिक्षा: यह दिन करियर और शिक्षा के लिए उतना अनुकूल नहीं है. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी. आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लेना आज उचित नहीं होगा, इसलिए करियर से जुड़े किसी भी नए कदम को किसी बेहतर दिन के लिए टाल दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज सतर्क रहने की जरूरत है. शरीर में लगातार थकान और आलस्य का अनुभव होगा. मानसिक अस्वस्थता आपको थका देगी, इसलिए नेगेटिव विचारों से दूरी बनाएं रखें और मन को शांत रखने का प्रयास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दिमागी परेशानी के कारण गलत निवेश होने की संभावना है, इसलिए किसी भी प्रकार की बड़ी आर्थिक डील या उधार लेन-देन से आज बचें.
- प्रेम जीवन: मानसिक तनाव का असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. पार्टनर के साथ वार्तालाप में मीठापन और धैर्य रखें. चिड़चिड़ेपन से रिश्ते में दरार आ सकती है, इसलिए एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: मन की शांति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए आज सुबह सूर्य देव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. इसके अतिरिक्त, "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें और शाम को घर में कपूर जलाएं.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.