Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 1 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से करियर, लक्ष्य और काम के परिणाम आपके फोकस में रहेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने की ऊर्जा रहेगी, लेकिन अतिगंड योग के कारण सीनियर या सिस्टम से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन यह साफ करेगा कि लीडरशिप दिखाने के साथ साथ नियमों का पालन भी जरूरी है. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि स्वतंत्र सोच के साथ अनुशासन भी जरूरी होता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में लक्ष्य तय करना, प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू या सीनियर से सीधी बात करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में टकराव, जल्दबाजी या शेयर मार्केट में जोखिम भरे कदम उठाने से बचें, क्योंकि गलत आकलन हो सकता है.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी और प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च टालें.

Love: काम का दबाव रिश्ते में दूरी ला सकता है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: दिन की शुरुआत लक्ष्य लिखकर करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 10 जनवरी 2026

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने और भविष्य की दिशा तय करने का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से निर्णय व्यावहारिक और संतुलित रहेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में पढ़ाई, ट्रेनिंग, कानूनी या ऑफिशियल मामलों पर ध्यान जाएगा.

अतिगंड योग के कारण किसी प्रक्रिया में देरी या भ्रम संभव है, इसलिए हर दस्तावेज दोबारा जांचना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी या दिशा का संकेत दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में योजना बनाना, कागजी काम पूरा करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में जल्दबाजी, कानूनी लापरवाही या शेयर मार्केट में अफवाहों पर कदम उठाने से बचें.

Career: नई दिशा और अवसर दिखेंगे, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: पढ़ाई या यात्रा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा.

Health: कमर या घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: गुरु या मार्गदर्शक का स्मरण करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 10 जनवरी 2026

आज का दिन पैसों, जोखिम और गहरी सोच से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप हर फैसले का हिसाब किताब करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में साझा पैसा, निवेश या किसी पुराने लेनदेन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण भ्रम या शंका बढ़ सकती है, इसलिए साफ जानकारी के बिना कदम न उठाएं. नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस और शेयर मार्केट में सक्रिय लोगों के लिए यह दिन सतर्कता मांगता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में वित्तीय योजना बनाना, जोखिम कम करना या पुराने मुद्दे सुलझाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में उधार देना, बड़ा निवेश या भावनात्मक फैसला लेने से बचें.

Career: रणनीतिक सोच मजबूत होगी और नियंत्रण बढ़ेगा.

Finance: साझा पैसों में सावधानी जरूरी है.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन साफ बातचीत जरूरी है.

Health: मानसिक तनाव और थकान.

उपाय: अनावश्यक डर और शंका छोड़ें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 10 जनवरी 2026

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप दूसरों के व्यवहार को ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में क्लाइंट, पार्टनर या जीवनसाथी से जुड़ा विषय चर्चा में आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण गलतफहमी या भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग से ही काम आगे बढ़ेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बातचीत सुलझाना, शर्तें तय करना या किसी समझौते पर सहमति बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में नया वादा, जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है.

Career: साझेदारी और सहयोग से स्थिरता मिलेगी.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.

Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.

उपाय: भरोसा रखें और संयम से काम लें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.