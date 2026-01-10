हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal: कैसा रहेगा आपका शनिवार? 10 जनवरी के राशिफल में जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और अपनी राशि के सटीक उपाय

Rashifal: कैसा रहेगा आपका शनिवार? 10 जनवरी के राशिफल में जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और अपनी राशि के सटीक उपाय

Aaj Ka Rashifal: 10 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Jan 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 1 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 10 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से करियर, लक्ष्य और काम के परिणाम आपके फोकस में रहेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में काम हाथ में लेने और उसे पूरा करने की ऊर्जा रहेगी, लेकिन अतिगंड योग के कारण सीनियर या सिस्टम से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन यह साफ करेगा कि लीडरशिप दिखाने के साथ साथ नियमों का पालन भी जरूरी है. Gen-Z के लिए यह सीखने का दिन है कि स्वतंत्र सोच के साथ अनुशासन भी जरूरी होता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में लक्ष्य तय करना, प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू या सीनियर से सीधी बात करना आपके पक्ष में रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में टकराव, जल्दबाजी या शेयर मार्केट में जोखिम भरे कदम उठाने से बचें, क्योंकि गलत आकलन हो सकता है.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी और प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च टालें.

Love: काम का दबाव रिश्ते में दूरी ला सकता है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: दिन की शुरुआत लक्ष्य लिखकर करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 10 जनवरी 2026

आज का दिन सोच का दायरा बढ़ाने और भविष्य की दिशा तय करने का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से निर्णय व्यावहारिक और संतुलित रहेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में पढ़ाई, ट्रेनिंग, कानूनी या ऑफिशियल मामलों पर ध्यान जाएगा.

अतिगंड योग के कारण किसी प्रक्रिया में देरी या भ्रम संभव है, इसलिए हर दस्तावेज दोबारा जांचना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी या दिशा का संकेत दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में योजना बनाना, कागजी काम पूरा करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में जल्दबाजी, कानूनी लापरवाही या शेयर मार्केट में अफवाहों पर कदम उठाने से बचें.

Career: नई दिशा और अवसर दिखेंगे, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: पढ़ाई या यात्रा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा.

Health: कमर या घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: गुरु या मार्गदर्शक का स्मरण करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 10 जनवरी 2026

आज का दिन पैसों, जोखिम और गहरी सोच से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप हर फैसले का हिसाब किताब करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में साझा पैसा, निवेश या किसी पुराने लेनदेन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण भ्रम या शंका बढ़ सकती है, इसलिए साफ जानकारी के बिना कदम न उठाएं. नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस और शेयर मार्केट में सक्रिय लोगों के लिए यह दिन सतर्कता मांगता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में वित्तीय योजना बनाना, जोखिम कम करना या पुराने मुद्दे सुलझाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में उधार देना, बड़ा निवेश या भावनात्मक फैसला लेने से बचें.

Career: रणनीतिक सोच मजबूत होगी और नियंत्रण बढ़ेगा.

Finance: साझा पैसों में सावधानी जरूरी है.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन साफ बातचीत जरूरी है.

Health: मानसिक तनाव और थकान.

उपाय: अनावश्यक डर और शंका छोड़ें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 10 जनवरी 2026

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप दूसरों के व्यवहार को ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे. सुबह हस्त नक्षत्र के प्रभाव में क्लाइंट, पार्टनर या जीवनसाथी से जुड़ा विषय चर्चा में आ सकता है.

अतिगंड योग के कारण गलतफहमी या भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग से ही काम आगे बढ़ेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:35:44 - 12:18:21) में बातचीत सुलझाना, शर्तें तय करना या किसी समझौते पर सहमति बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (09:17:17 - 10:37:10) में नया वादा, जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है.

Career: साझेदारी और सहयोग से स्थिरता मिलेगी.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.

Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.

उपाय: भरोसा रखें और संयम से काम लें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 10 Jan 2026 06:40 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Rashifal
