मेष से मीन तक 1 सितंबर का राशिफल देखें, खर्चों में सतर्क रहें ये 3 राशियां, बड़े नुकसान के योग
Rashifal 1 september 2026: भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि और रविवार है, मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal 1 september 2026: आज दिंनाक 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह 7.41 तक फिर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथानक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. आपके किसी नए फैसले में बड़े भाई-बहन या माता-पिता का पूरा सहयोग आपको हिम्मत देगा. पारिवारिक मतभेद, यदि कोई हैं, तो वे आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे. आपकी मेहनत और कार्यक्षमता की कार्यस्थल पर जमकर सराहना होगी. वहीं, व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे, जिन्हें आपको तुरंत पहचानकर उठाना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है. पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा और जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर की दृष्टि से आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होंगे, जिससे भविष्य की योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत चुस्त-दुरुस्त रहेगी. आत्मविश्वास और उत्साह के कारण मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा. बस योगा या हल्की व्यायाम की रूटीन को बनाए रखें, ताकि यह ऊर्जा पूरे दिन बनी रहे और थकान का अनुभव न हो.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन बेहतर रहेगा. पिछले समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. हालांकि, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद उत्साह में बहकर या जल्दबाजी में अनावश्यक खर्च करने से बचें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक और मधुर रहने वाला है. आप अपने साथी के साथ खास और अच्छा समय बिताएंगे. दोनों के बीच प्यार और समझ और गहरी होगी, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठते ही घर के मंदिर में सरस्वती या गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें. इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का वातावरण पूरी तरह से आनंदमय रहेगा. आपके परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको हर काम में मिलेगा. किसी पुरानी गलतफहमी या अनबन दूर होने से मन हल्का होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. लंबे समय से अटका या रुका हुआ कोई भी महत्वपूर्ण काम आज सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है. व्यापारियों को नए अनुबंध मिलेंगे और व्यापार में लाभ के शानदार अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में कोई नया सौदा मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में किए गए कठिन परिश्रम का अच्छा परिणाम मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छे समाचार मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन रहेगा. मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. बस अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और जंक फूड का सेवन कम करें. नियमित हल्की एक्सरसाइज से ऊर्जा बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति पूरी तरह से मजबूत होगी. पुराने निवेशों से अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है. आज आप अपनी बचत बढ़ाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता और प्यार बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपका आपसी तालमेल काफी अच्छा रहेगा. शाम को दोनों मिलकर कहीं घूमने या डिनर पर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में और भी ज्यादा मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 3
- **लकी रंग:**पिस्ता ग्रीन
- उपाय: सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और उनका ध्यान करें. इस छोटे से उपाय से आपका पूरा दिन और भी शुभ एवं लाभदायक बनेगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर मिश्रित रहने वाला है. घर में किसी बात को लेकर अचानक तनाव पैदा हो सकता है. ऐसे में भावनात्मकता से काम लेने के बजाय शांत मन से बातचीत करके समाधान निकालें. बड़ों का सम्मान करें, तभी घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज कामकाज में व्यस्तता काफी बढ़ सकती है. नौकरी में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे दबाव महसूस होगा. इसलिए काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें, ताकि कोई ज़रूरी काम छूटे नहीं.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसी भी तरह के भटकाव से बचें. करियर के मामले में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस धैर्य रखें.
- स्वास्थ्य: काम के बढ़े हुए बोझ और घरेलू तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है. इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें. योगा और ध्यान से मन को शांत करें. हल्का और पौष्टिक भोजन लें, तेज मसालेदार चीज़ों से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है. कोई भी बड़ा निवेश करने या पैसे उधार देने से पहले बहुत सोच-समझकर फैसला लें. जल्दबाज़ी में लिए गए वित्तीय निर्णय नुकसान दे सकते हैं. आज का दिन बजट का पालन करने के लिए उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी, बशर्ते आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा बनाए रखें. किसी भी तरह की ग़लतफ़हमी या शक को दिल में न उतारें. अगर कोई बात है, तो खुलकर बात करें, इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: सुबह के समय किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हल्का मीठा खिलाएं, इससे कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद खुशहाल और सकारात्मक रहने वाला है. घर पर किसी शुभ समाचार को लेकर खुशी का माहौल बनेगा. परिवारजनों के साथ मिल-जुलकर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य किया जा सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मन में शांति बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कर्म क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को उनके लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट के लिए सराहना और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे ध्यान से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों या स्किल्स को सीखने का यह सही समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. मौसमी बीमारियों से बचाव करें और अपनी खान-पान की दिनचर्या में लापरवाही बिल्कुल न करें. योग और प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन राहत देने वाला है. आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. अटकी हुई रकम वापस आ सकती है और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. लेकिन बड़े वित्तीय निर्णय लेने में सोच-समझकर ही कदम उठाएं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद अनुकूल है. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे प्यार में मिठास आएगी. विवाहित जोड़ों के बीच तालमेल बढ़ेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: शाम के समय चंद्र देव को जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और रुके हुए काम भी पूरे होंगे.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका मान-सम्मान आज काफी बढ़ेगा. आपके फैसले और सलाह को परिवार के सभी सदस्य विशेष महत्व देंगे और आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. घर का वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. किसी धार्मिक या शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें सभी का सहयोग आपको मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी. आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी काबिलियत को सबके सामने साबित करे. व्यापार में आज कोई लाभदायक सौदा आपके हाथ लग सकता है, जिससे आपको भविष्य के लिए बड़ा फायदा होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझना आसान हो जाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. नई तकनीकें सीखने का यह सही समय है.
- स्वास्थ्य: आज आप मानसिक और शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. बढ़े हुए आत्मविश्वास का असर आपके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक दिखेगा. बस योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि यह ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहेगी. पिछले समय से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है. निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है, बस सोच-समझकर ही बड़ा वित्तीय निर्णय लें. आज आपकी बचत भी अच्छी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको अपने साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास और गहराएगा. अगर आप किसी खास विषय पर बात करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए बेहतरीन है. दोनों मिलकर कोई योजना बना सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: एक्वा ग्रीन
- उपाय: सुबह उठकर किसी सूर्य मंदिर में जल अर्पित करें. अपने कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. सभी सदस्य आपस में तालमेल बिठाकर चलेंगे. पुरानी किसी गलतफहमी दूर हो सकती है. घर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान या मेहमानों के आगमन का कार्यक्रम हो सकता है, जिससे चारों ओर खुशहाली बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी में लंबे समय से लंबित कोई महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, जिससे आपके अधिकारियों को आपके काम से प्रसन्नता होगी. व्यापार में आज जो नए संपर्क बनेंगे, वे आने वाले समय में आपको अपार लाभ देंगे.
- करियर और शिक्षा: पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने का है. सोशल मीडिया और बाहरी भटकावों से दूर रहकर अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए. जो लोग करियर की नई दिशा तलाश रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव लिए हो सकते हैं. काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें. संतुलित आहार लें और जंक फूड से परहेज करें. रात को जल्दी सोने की कोशिश करें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. किसी बकाया राशि के वापस मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने या जोखिम भरे निवेश से आज बचना ही उचित रहेगा.
- प्रेम जीवन: आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के रिश्ते आज काफी मधुर होंगे. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. शाम को आप दोनों मिलकर कहीं घूमने या डिनर पर जा सकते हैं, जिससे प्रेम में नया उत्साह आएगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले किसी भगवान को जल और दूध अर्पित करें. दिनभर अपनी जेब या पर्स में एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. आपको भाई-बहनों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. अगर कोई पुराना पारिवारिक विवाद या मतभेद चल रहा था, तो उसका समाधान भी आज निकल सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी-पेशेवर लोगों के लिए दिन अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपके कठिन काम को आसान बनाएगा और समय से पहले आपका काम पूरा हो जाएगा. व्यापार में अगर आप किसी साझेदारी (पार्टनरशिप) में काम कर रहे हैं, तो उससे शुभ परिणाम और अच्छा मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति अधिक एकाग्रता के साथ काम करने की आवश्यकता होगी. पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी रणनीति पर फोकस करना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें. मौसमी बदलाव को देखते हुए अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और सुबह हल्की व्यायाम या योग जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति आज स्थिर और ठीक रहेगी. पैसों की आमद-जाना संतुलित रहेगा. रुका हुआ पैसा आने की संभावना भी बन रही है. बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले विचार-विमर्श जरूर कर लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन काफी सकारात्मक है. अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर पिछले कुछ समय से गलतफहमी चल रही थी, तो आज खुलकर बातचीत करके उसे पूरी तरह से दूर किया जा सकता है. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुख-समृद्धि और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बनाए रखने के लिए आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग की कोई वस्तु या मिठाई का दान अवश्य करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आज आपके लिए सहारा बनेगा. परिवार में किसी अनुभवी सदस्य की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगी. उनका मार्गदर्शन आपके कई भ्रमों को दूर करेगा. पारिवारजनों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, इससे घर में शांति बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपको कोई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. घबराएं नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इसे पूरा करें, सफलता जरूर मिलेगी. व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, इसलिए नई रणनीतियों पर काम करने की जरूरत होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में धैर्य रखने की आवश्यकता है. कठिन विषयों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर समझें. करियर की दृष्टि से आज का दिन सीखने का है, आपकी मेहनत भविष्य में बड़े अवसरों का द्वार खोलेगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम का सहारा लें. जंक फूड से परहेज करें और संतुलित भोजन ग्रहण करें, ताकि आप ऊर्जावान बने रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आज किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश करने की गलती न करें. अपनी बचत पर ध्यान दें और जरूरत से अधिक खर्चे करने से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने पार्टनर से विवाद न बनने दें. गुस्से में कोई बात बोलने से बचें, नहीं तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और काम से निकलने से पहले भगवान गणेश को ध्यान करें, आपका दिन शुभ रहेगा.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आप अपने परिजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या किसी खास अवसर का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सद्भाव में वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में पिछले दिनों के पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आपकी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहचाना जाएगा. व्यापार में आज नए अवसर सामने आएंगे. बड़े निवेश के लिए यह समय उत्तम है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर ही लें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे अवसर और संपर्क प्राप्त हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक-ठाक रहेगा. बस मानसिक तनाव से दूर रहें. अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और जंक फूड से परहेज करें. नियमित योग और प्राणायाम आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटकी हुई रकम वापस आने की पूरी संभावना है. व्यापार या नौकरी के स्रोतों से धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी और आर्थिक मजबूती आएगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. दोनों के बीच कोई बात रह गई थी, तो वह आज सुलझ सकती है. रोमांस और प्यार के माहौल को बनाए रखने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: ईंटी लाल
- उपाय: सुबह के समय भगवान गणेश या बृहस्पति देव को पीले फूल अर्पित करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या वस्त्र दान करें, इससे आपकी किस्मत चमकेगी और बाधाएं दूर होंगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन सकारात्मक रहेगा. आपको परिवार के किसी जरूरतमंद सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है, जिससे आपका समय थोड़ा व्यस्त हो सकता है. हालांकि, इस सहयोग से घर का माहौल प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में पहले से ज्यादा मधुरता और विश्वास आएगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी या कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जो आपकी काबलियत को सबके सामने दर्शाएगा.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे या किसी नई स्किल सीख रहे लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा. करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए आज के लिए गए छोटे निर्णय भी भविष्य में बड़े काम आएंगे. अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और बाहर का जंक फूड खाने से बचें. लगातार काम के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें. मानसिक तनाव दूर करने के लिए कुछ देर योग या ध्यान करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी, लेकिन इसके बावजूद अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना जरूरी है. बचत पर विशेष ध्यान दें ताकि भविष्य में किसी आकस्मिक जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सके और कोई आर्थिक परेशानी न आए.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. पार्टनर से बातचीत में धीरज और संयम रखें, ताकि छोटी-मोटी बातों पर कोई विवाद न हो. अपने प्रियजन की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें अधिक समय दें, इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: चारकोल ग्रे
- उपाय: सुबह उठते ही स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को धूप-अगरबत्ती दिखाएं. इस छोटे से उपाय से घर में सकारात्मकता आएगी और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपको परिवार के सदस्यों से पूर्ण सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और किसी बड़े निर्णय को लेकर बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. आपकी कार्यक्षमता, ईमानदारी और लगन को आज ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है, जिससे मनोबल काफी बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आज अपने लक्ष्य से भटकने के बजाय लगातार मेहनत और एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आज का दिन पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अनुकूल है, बस निरंतर प्रयास करते रहें. करियर की बात करें तो, नई योजनाओं पर काम करने से आपको आने वाले समय में बड़ा फायदा मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा और शरीर में ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम करने से पीठ या गर्दन में अकड़न हो सकती है, इसलिए काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें और हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले काफी सुधार होगा. अटकी हुई धनराशि वापस आने के योग भी बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक और यादगार रहेगा. आपके प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व प्रेम और गहरा होगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उन्हें लाल फूल चढ़ाएं. इससे आपकी कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार आएगा.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में एक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा और पुरानी कोई अनबन हो भी गई है, तो वह दूर हो सकती है. घर पर किसी धार्मिक या खुशी की बात हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी पिछले कुछ समय से चल रही मेहनत आज अच्छा परिणाम देगी. व्यापार में आपको नए लाभ के अवसर सामने आएंगे, जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से भुना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. आपका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा. जो युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और नया कुछ सीखने को मिलेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा. बस सुबह-शाम हल्की एक्सरसाइज या योग करें और अपनी दिनचर्या को सही रखें. जंक फूड से परहेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. पैसों की आमद अच्छी रहेगी, लेकिन आज आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न आए.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको अपने साथी का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा. आप दोनों के बीच प्यार और विश्वास और गहरा होगा. कोई खास योजना बनाकर आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: वायलेट
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. साथ ही, नजदीकी तालाब या नदी में मछलियों को आटा खिलाएं. इससे मन को शांति मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा.
September 2026 Festival Calendar: जन्माष्टमी से पितृपक्ष तक, सितंबर में कब कौन सा व्रत-त्योहार
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.