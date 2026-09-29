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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरामलीला में अब भजन क्लबिंग, Gen-Z को जोड़ने का ये नया तरीका क्या है?

रामलीला में अब भजन क्लबिंग, Gen-Z को जोड़ने का ये नया तरीका क्या है?

Ramleela 2026 में Gen-Z को जोड़ने के लिए भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग और हाईटेक मंच जैसे नए प्रयोग हो रहे हैं. जानें भजन क्लबिंग क्या है और रामलीला में इसे क्यों जोड़ा जा रहा है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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Ramlila 2026: रामलीला के मंच पर इस बार सिर्फ रामकथा, संवाद और पारंपरिक भजन ही नहीं सुनाई देंगे. दिल्ली की कई रामलीला कमेटियां Gen-Z को जोड़ने के लिए भजन क्लबिंग, भजन जैमिंग, हाईटेक लाइट-साउंड और सोशल मीडिया जैसे नए प्रयोग करने जा रही हैं. रामलीला शुरू होने में अभी समय है, लेकिन इसकी तैयारियों में यह बदलाव साफ दिखाई देने लगा है.

दिल्ली में इस साल रामलीलाओं का आयोजन मुख्य रूप से 11 अक्टूबर से शुरू होगा. कई बड़े आयोजनों ने युवाओं के लिए अलग कार्यक्रम तैयार किए हैं. कहीं भजन जैमिंग होगी तो कहीं आधुनिक म्यूजिक और लाइट के साथ धार्मिक प्रस्तुतियां होंगी.

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लालकिला मैदान से लेकर दिल्ली के दूसरे हिस्सों तक आयोजक इस बार खास तौर पर युवा दर्शकों पर ध्यान दे रहे हैं.

रामलीला में क्या है भजन क्लबिंग?

नाम सुनकर इसे सामान्य क्लबिंग समझना ठीक नहीं होगा. भजन क्लबिंग में भक्ति गीत और भजन ही गाए जाते हैं, लेकिन उन्हें पेश करने का अंदाज किसी लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसा होता है. तेज और साफ साउंड, लाइव बैंड, गिटार, ड्रम, लाइटिंग और कई बार इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का इस्तेमाल होता है.

लोग सिर्फ बैठकर भजन नहीं सुनते. वे साथ गाते हैं, ताली बजाते हैं और कई जगह भजनों पर झूमते भी हैं. ऐसे कार्यक्रम आम तौर पर शराब और नशे से दूर धार्मिक-संगीत आयोजन के रूप में पेश किए जाते हैं. यानी भजन वही हैं, लेकिन उनका मंच और presentation बदल गया है.

 
 
 
 
 
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रामलीला समितियां Gen-Z को क्यों जोड़ना चाहती हैं?

इसके पीछे एक सीधी वजह है. रामलीला की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन आज के युवा का मनोरंजन और कंटेंट देखने का तरीका बदल चुका है.

मोबाइल, Instagram Reels, YouTube और लाइव कॉन्सर्ट के बीच पली पीढ़ी लंबे समय तक एक ही तरह की प्रस्तुति देखने की आदी नहीं है. इसलिए आयोजक रामकथा को बदले बिना उसके आसपास का अनुभव बदल रहे हैं.

दिल्ली की श्री धार्मिक लीला कमेटी अपनी 103 साल पुरानी रामलीला में भी आधुनिक मंच तकनीक और नए सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ने की तैयारी कर रही है. आयोजकों का कहना है कि मकसद युवाओं को भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों से परिचित कराना है.

लव कुश रामलीला में भी इस बार हाईटेक डिजिटल मंच और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी है. वहीं Gen-Z के युवाओं को तुलसी के पौधे बांटने जैसी पहल भी की जा रही है.

11 अक्टूबर को भजन जैमिंग भी

दिल्ली की रामलीलाओं में यह प्रयोग केवल योजना तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक नव श्री धार्मिक लीला कमेटी ने 11 अक्टूबर को भजन जैमिंग का कार्यक्रम रखा है. कुछ दूसरे आयोजनों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और युवा-केंद्रित गतिविधियां जोड़ी जा रही हैं.

इसलिए इस बार रामलीला मैदान में परिवार के साथ आने वाले पारंपरिक दर्शकों के अलावा कॉलेज जाने वाले युवाओं को भी खींचने की कोशिश दिखाई दे सकती है.

अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हुआ भजन क्लबिंग?

असल में यह ट्रेंड रामलीला से शुरू नहीं हुआ. पिछले कुछ समय में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और दूसरे शहरों में भजन और कीर्तन को कॉन्सर्ट जैसी सेटिंग में पेश करने वाले कार्यक्रम युवाओं के बीच चर्चा में आए हैं. इनमें लोग किसी सामान्य म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह इकट्ठा होते हैं, लेकिन मंच से भक्ति संगीत सुनाई देता है.

युवाओं के लिए यहां संगीत है, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका है और सोशल experience भी है. फर्क इतना है कि केंद्र में भक्ति संगीत रहता है. अब रामलीला आयोजक इसी format को अपने कार्यक्रमों में जगह दे रहे हैं.

भक्ति का नया रूप या सिर्फ नया पैकेज?

भजन क्लबिंग को लेकर एक सवाल भी लगातार उठ रहा है कि क्या इससे युवा वास्तव में अध्यात्म और परंपरा के करीब आते हैं या भक्ति भी एक social-media trend बनकर रह जाएगी?

इस पर कलाकारों और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजकों की राय भी अलग-अलग है. कुछ इसे समय के साथ भक्ति संगीत की प्रस्तुति में स्वाभाविक बदलाव मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को डर है कि बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट जैसी प्रस्तुति भजन के मूल भाव को पीछे कर सकती है.

लेकिन रामलीला में हो रहा मौजूदा प्रयोग एक बात जरूर दिखाता है कि आयोजक अब यह मान रहे हैं कि नई पीढ़ी को सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि वह परंपरा से जुड़े.

परंपरा को उसके सामने उस भाषा और उस अनुभव में भी लाना होगा, जिससे वह पहले से परिचित है. रामकथा वही है. भगवान राम के आदर्श भी वही हैं. बदल रहा है तो उन्हें Gen-Z तक पहुंचाने का तरीका.

यह भी पढ़ें- Bhajan Clubbing: Gen Z का नया ट्रेंड! आध्यात्म और आधुनिकता का अनोखा संगम, तनाव मुक्त जीवन का मंत्र?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Gen Z Bhajan Clubbing Ramlila 2026
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