हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का तीसरा रोजा 21 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा. रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का पाक महीना 19 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. शनिवारस 21 फरवरी को रोजेदार तीसरा रोजा रखेंगे. रमजान के पूरे महीने प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच रोजा (उपवास) रखा जाता है. रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है.

कुरआन-ए-पाक के पहले पारे ‘अलिफ लाम मीम’ की सूरत ‘अलबकरह’ की आयत संख्या 213 में जिक्र है, ‘वल्लाहु यहदी मय्यंशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम।’ अर्थ है- ‘और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए’. रोजा रखकर जब इंसान बुरे कामों से तौबा करता है और इंद्रियों पर संयम रखता है तो वह सीधी राह पर चलने लगता है. इसलिए रोजा को रहमत और राहत का राहबर है.

पहला और दूसरा रोजा पूरा करने के बाद मुसलमान अब तीसरे रोजे की तैयारी में जुट गए हैं. इस्लाम के अनुसार, तीसरा रोजा रहमत और राहत का राहबर होता है. यहां रहमत का अर्थ अल्लाह की मेहरबामी, राहत का अर्थ सुकून और राहबर का अर्थ पथ-प्रदर्शक से है.

 वैसे तो रोजे पर सेहरी और इफ्तार का समय क्रमशः सुबह 5:36 बजे और शाम 6:15 बजे के बीच रहेगा. लेकिन अलग-अलग शहरों के समय में अंतर होता है. इसलिए रोजेदार यहां देखें शनिवार, 21 फरवरी को अपने शहर के अनुसार सेहरी-इफ्तार का समय.

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (21 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (21 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:35 AM 06:16 PM 
नोएडा (Noida) 05:34 AM 06:16 PM 
चेन्नई (Chennai) 05:18 AM 06:17 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:20 AM 06:02 PM
पुणे (Pune) 05:45 AM 06:39 PM
मुंबई (Mumbai) 05:49 AM 06:42 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:48 AM 05:37 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:27 AM 06:21 PM
पटना (Patna) 05:03 AM 05:47 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:58 AM 05:49 PM
जयपुर (Jaipur) 05:40 AM 06:24 PM
इंदौर (Indore) 05:38 AM 06:27 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:27 AM 06:28 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:52 AM 06:39 PM
सूरत (Surat) 05:51 AM 06:40 PM
रांची (Ranchi) 05:10 AM 05:59 PM
कानपुर (Kanpur) 05:22AM 06:06 PM

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: जुमे पर रमजान का दूसरा रोजा आज, मुंबई, हैदराबाद समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
नीम करोली बाबा की तस्वीर से बदला Julia Roberts का नजरिया, प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा ‘ओम’
नीम करोली बाबा की तस्वीर से बदला Julia Roberts का नजरिया, प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा ‘ओम’
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू, शुभ कार्य पर लगेगी रोक, जानें 8 दिन क्या करें, क्या नहीं
होलाष्टक 24 फरवरी से होंगे शुरू, शुभ कार्य पर लगेगी रोक, जानें 8 दिन क्या करें, क्या नहीं
धर्म
Ramadan 2026 First Jumma Wishes: जुम्मे का दिन है और रमजान भी है..ये संदेश भेज कहें जुमा मुबारक
Ramadan 2026 First Jumma Wishes: जुम्मे का दिन है और रमजान भी है..ये संदेश भेज कहें जुमा मुबारक
Advertisement

वीडियोज

Money Market Funds क्या हैं? Safe Return या Hidden Risk | MMF Explained in Hindi | Paisa Live
India-US Trade Deal 2026: Tariff Cut से Export Boom? $500 Billion Target Explained | Paisa Live
Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
दिल्ली NCR
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
विश्व
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', जब मंच पर ही ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा- स्टैंड अप
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', मंच पर ट्रंप ने शहबाज से कहा- स्टैंड अप
क्रिकेट
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
विश्व
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
हेल्थ
Smart Vision Glasses: देख नहीं सकते तो क्या? अब 'सुनकर' पहचानेंगे दुनिया, एम्स ने दिए खास स्मार्ट ग्लासेस
देख नहीं सकते तो क्या? अब 'सुनकर' पहचानेंगे दुनिया, एम्स ने दिए खास स्मार्ट ग्लासेस
यूटिलिटी
इमरजेंसी में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम?
इमरजेंसी में NPS से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget