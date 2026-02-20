Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का पाक महीना 19 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. शनिवारस 21 फरवरी को रोजेदार तीसरा रोजा रखेंगे. रमजान के पूरे महीने प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच रोजा (उपवास) रखा जाता है. रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है.

कुरआन-ए-पाक के पहले पारे ‘अलिफ लाम मीम’ की सूरत ‘अलबकरह’ की आयत संख्या 213 में जिक्र है, ‘वल्लाहु यहदी मय्यंशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम।’ अर्थ है- ‘और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए’. रोजा रखकर जब इंसान बुरे कामों से तौबा करता है और इंद्रियों पर संयम रखता है तो वह सीधी राह पर चलने लगता है. इसलिए रोजा को रहमत और राहत का राहबर है.

पहला और दूसरा रोजा पूरा करने के बाद मुसलमान अब तीसरे रोजे की तैयारी में जुट गए हैं. इस्लाम के अनुसार, तीसरा रोजा रहमत और राहत का राहबर होता है. यहां रहमत का अर्थ अल्लाह की मेहरबामी, राहत का अर्थ सुकून और राहबर का अर्थ पथ-प्रदर्शक से है.

वैसे तो रोजे पर सेहरी और इफ्तार का समय क्रमशः सुबह 5:36 बजे और शाम 6:15 बजे के बीच रहेगा. लेकिन अलग-अलग शहरों के समय में अंतर होता है. इसलिए रोजेदार यहां देखें शनिवार, 21 फरवरी को अपने शहर के अनुसार सेहरी-इफ्तार का समय.

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (21 February Sehri Timing) इफ्तार समय (21 February Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:35 AM 06:16 PM नोएडा (Noida) 05:34 AM 06:16 PM चेन्नई (Chennai) 05:18 AM 06:17 PM लखनऊ (Lucknow) 05:20 AM 06:02 PM पुणे (Pune) 05:45 AM 06:39 PM मुंबई (Mumbai) 05:49 AM 06:42 PM कोलकाता (Kolkata) 04:48 AM 05:37 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:27 AM 06:21 PM पटना (Patna) 05:03 AM 05:47 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:58 AM 05:49 PM जयपुर (Jaipur) 05:40 AM 06:24 PM इंदौर (Indore) 05:38 AM 06:27 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:27 AM 06:28 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:52 AM 06:39 PM सूरत (Surat) 05:51 AM 06:40 PM रांची (Ranchi) 05:10 AM 05:59 PM कानपुर (Kanpur) 05:22AM 06:06 PM

