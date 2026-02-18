हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: चांद का हुआ दीदार, गुरुवार को पहला रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Pehla Roza: माह-ए-रमजान का पहला रोजा गुरुवार 19 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले रोजेदार सहरी करेंगे और शाम में इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Pehla Roza: रमजान केवल पाक महीना ही नहीं बल्कि यह आस्था, पंरपरा, संयम, उपकारिता से जुड़ा महीना भी है. रमजान की शुरुआत होते ही सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखने की परंपरा भी शुरू हो जाती है. ‘रोजा’ रमजान के 5 स्तंभों में एक है. रमजान में रोजा रखना भी इबादत का एक तरीका है, जो इंसान को अल्लाह के करीब लाता है.

भारत में लोगों ने 18 फरवरी 2026 को चांद का दीदार किया. मकरजी चांद कमेटी द्वारा भी चांद की पुष्टि की गई. 19 फरवरी को पहला रमजान रहेगा और इसी दिन पहला रोजा भी रखा जाएगा.

रमजान का पहला रोजा

रमजान का पहला रोजा गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. पहला रोजा आध्यात्मिक रूप से गहन और गहरे अर्थपूर्ण महीने की शुरुआत का प्रतीक है. पहला रोजा ‘ईमान की पहल’ है.  19 फरवरी को पहले रोजे पर सेहरी और इफ्तार का समय क्रमशः सुबह 5:36 बजे और शाम 6:15 बजे होगी. हालांकि अलग-अलग शहरों के समय में अंतर होता है. रोजेदार यहां देखें अपने शहर के अनुसार सहरी-इफ्तार का समय.

शहर का नाम (City Name)  सहरी समय (19 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (19 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:38 AM 06:13 PM
नोएडा (Noida) 05:36 AM 06:13 PM
चेन्नई (Chennai) 05:18 AM 06:16 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:23 AM 06:00 PM
पुणे (Pune) 05:47 AM 06:36 PM
मुंबई (Mumbai) 05:52 AM 06:40 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:51 AM 05:35 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:28 AM 06:19 PM
पटना (Patna) 05:05 AM 05:54 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 05:00 AM 05:57 PM
जयपुर (Jaipur) 05:43 AM 06:21 PM
इंदौर (Indore) 05:41 AM 06:24 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:29 AM 06:26 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:55 AM 06:37 PM
सूरत (Surat) 05:53 AM 06:38 PM
रांची (Ranchi) 05:04 AM 05:45 AM
कानपुर (Kanpur) 05:25 AM 06:03 AM

कब मनेगी ईद (Eid ul Fitr Date 2026)

रमजान की तारीख कंफर्म होने के बाद अब ईद की तारीख पर चर्चा शुरू हो गई है. बता दें कि, 29-30 दिनों का रोजा पूरा करने के बाद ईद-उल-फितर मनाई जाती है. ऐसे में उम्मीद है कि, 19 या 20 मार्च को भारत में ईद मनाया जा सकता है. हालांकि चांद देखने के बाद ही ईद की तारीख तय होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 First Roza Date India

Frequently Asked Questions

2026 में रमजान का पहला रोजा कब है?

2026 में रमजान का पहला रोजा गुरुवार, 19 फरवरी को रखा जाएगा। यह महीने की आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक है।

19 फरवरी 2026 को सेहरी और इफ्तार का समय क्या है?

19 फरवरी को सेहरी का समय सुबह 5:36 बजे और इफ्तार का समय शाम 6:15 बजे होगा, लेकिन यह शहरों के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।

2026 में ईद कब मनाई जा सकती है?

रमजान के 29-30 दिनों के रोजे पूरे होने के बाद, 2026 में ईद-उल-फितर 19 या 20 मार्च को मनाई जा सकती है। हालांकि, चांद दिखने के बाद ही अंतिम तारीख तय होगी।

Embed widget