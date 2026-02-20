Ramadan 2026 First Jumma Wishes: जुम्मे का दिन है और रमजान भी है..ये संदेश भेज कहें जुमा मुबारक
Ramadan 2026 First Jumma Wishes: आज 20 फरवरी 2026 को रमजान का दूसरा रोजा होने के साथ ही पहला जुमा (शुक्रवार) भी है. पहले जुमे पर मुबारकबाद देने के लिए यहां देखिए फोटो, मैसेज और शुभकामनाएं संदेश.
Ramadan 2026 First Jumma Wishes: रमजान या रमदान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर (हिजरी) का नौवां और सबसे पाक महीना माना जाता है. रमजान दुनियाभर के मुसलमानों के लिए शुद्धि, संयम, अनुशासन और आध्यात्मिक चिंतन का पवित्र समय होता है.
भारत में माह-ए-रमजान की शुरुआत गुरुवार 19 फरवरी 2026 से हो चुकी है. आज 20 फरवरी को रोजेदारों ने दूसरा रोजा रखा गया. खास बात यह है कि, आज दूसरे रोजे पर रमजान का पहला जुमा यानी शुक्रवार भी है. जुमा इस्लाम के खास दिनों में एक है. वहीं रमजान के दौरान पड़ने वाले जुमे का महत्व कई गुणा बढ़ जाता है. इसलिए आज विशेष नमाज अदा करने के लिए साथ ही लोग एक दूसरे को जुमे की मुबारकबाद भी देते हैं.
अगर आप भी अपने रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, करीबी या सहकर्मियों को रमजान के पहले जुमे की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. यहां देखिए जुमा मुबारक से जुड़े संदेश, फोटो, मैसज और बेहतरीन कोट्स-
जुम्मे का दिन है और रमजान भी है,
दिल में उम्मीद है, संग ईमान भी है.
अब और गुनाह नहीं करूंगा या इलाही,
मेरे अंदर छुपा वो इक मुसलमान भी है.
रमजान का पहला जुम्मा मुबारक हो
आज है रमजान का पहला जुमा
रहमतों को सहेज लो, इबादत में सिर झुका लो,
अल्लाह से जन्नत मांग लो, क्योंकि फिर दोबार मिलेगा की नहीं मौका.
माह-ए-रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो
या अल्लाह आज जुमे की नमाज के बाद
जितने भी हाथ तेरी बारगाह में दुआ के लिए उठे हैं
सबकी दुआ कबूल फरमा.
रजमान 2026 जुमा मुबारक
आज फलक से रहमत बरसेगी,
आज न कोई बंदा मायूस होगा.
रमजान का पहला जुम्मा आया है,
आज तो बरकतों का नुजूल होगा.
रमजान का पहला जुम्मा मुबारक हो
अल्लाह से दुआ है कि यह पहला जुम्मा
बरकतों और रहमतों से भरा हो, हर दुआ कुबूल हो,
और सभी गुनाह माफ हो जाएं।
जुम्मा मुबारक 2026!
ऐ अल्लाह एक मौका हमको भी दे सफ़र-ए-मक्का का,
सुना है तेरे घर और जन्नत में कोई फर्क नहीं….
जुमा मुबारक
ये भी पढ़ें: Ramadan Sehri iftar Timing: जुमे पर रमजान का दूसरा रोजा कल, मुंबई, हैदराबाद समेत देखें अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL