Ramadan 2026 Day 7 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास माना जाता है. इस पाक महीने में दुनियाभर के मुसलमान इबादत, पश्चाताप, उपवास (रोजा), जकात (दान), आध्यात्मिक प्रगति और उदारता को दर्शाते हैं. रमजान में रोजा रखना संयम, नेकी और आस्था को दर्शाता है.

भारत में 19 फरवरी 2026 से माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है और 25 फरवरी 2026 को रोजेदार सातवां रोजा पूरा करेंगे. धीरे-धीरे रोजा रखते हुए मुसलमान अब सातवें रोजे तक पहुंच चुके हैं.

सातवें रोजा का महत्व

इस्लामिक मान्यता के अनुसार, सातवें रोज पहुंचते हुए रोजेदार संयम सत्कर्म को अपनाते हुए बेशुमार नेकियों के हकदार को पा लेता है. इन्हीं नेकियों के सैलाब का जरिया रोजेदारों को अल्लाह के करीब लाता है. इसलिए कहा जाता है कि रमजान का सातवां रोजा अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है.

कुरान से 30वें पारे की सूरह अलइन्किशाक की आयत 6 में जिक्र है- ‘या अय्युहल इन्सानु इन्नाका कादिहुन इला रब्बेला कदहन फमुलाकीह’. तर्जुमा (अर्थ) है- ऐ इंसान तू अपने परवरदिगार की ओर पहुंचने की खूब कोशिश करता है सो उससे जा मिलेगा.

बुधवार 25 फरवरी 2026 को रमजान की 7वीं तारीख रहेगी और इस दिन रोजेदार सातवां रोजा रखेंगे. हर दिन की तरह इस दिन भी सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी किया जाएगा और शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है. रोजेदार जानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (25 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (25 February Sehri Timing) इफ्तार समय (25 February Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:31 AM 06:19 PM नोएडा (Noida) 05:30 AM 06:18 PM चेन्नई (Chennai) 05:15 AM 06:18 PM लखनऊ (Lucknow) 05:16 AM 06:06 PM पुणे (Pune) 05:53 AM 06:40 PM मुंबई (Mumbai) 05:47 AM 06:44 PM कोलकाता (Kolkata) 04:46 AM 05:39 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:24 AM 06:22 PM पटना (Patna) 04:47 AM 05:49 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:55 AM 05:51 PM जयपुर (Jaipur) 05:36 AM 06:26 PM इंदौर (Indore) 05:29 AM 06:36 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:26 AM 06:29 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:49 AM 06:42 PM सूरत (Surat) 05:47 AM 06:42 PM कानपुर (Kanpur) 05:18 AM 06:08 PM जम्मू (Jammu) 05:40 AM 06:25 PM रांची (Ranchi) 04:58 AM 05:51 PM चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:33 AM 06:19 PM

