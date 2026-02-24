हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: 25 फरवरी को रमजान का सातवां रोजा, दिल्ली, मुंबई समेत देखें 17 शहरों के सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Day 7 Roza Sehri iftar timing: रमजान का सातवां रोजा 25 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा. रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Feb 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Day 7 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास माना जाता है. इस पाक महीने में दुनियाभर के मुसलमान इबादत, पश्चाताप, उपवास (रोजा), जकात (दान), आध्यात्मिक प्रगति और उदारता को दर्शाते हैं. रमजान में रोजा रखना संयम, नेकी और आस्था को दर्शाता है.

भारत में 19 फरवरी 2026 से माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है और 25 फरवरी 2026 को रोजेदार सातवां रोजा पूरा करेंगे. धीरे-धीरे रोजा रखते हुए मुसलमान अब सातवें रोजे तक पहुंच चुके हैं.

सातवें रोजा का महत्व

इस्लामिक मान्यता के अनुसार, सातवें रोज पहुंचते हुए रोजेदार संयम सत्कर्म को अपनाते हुए बेशुमार नेकियों के हकदार को पा लेता है. इन्हीं नेकियों के सैलाब का जरिया रोजेदारों को अल्लाह के करीब लाता है. इसलिए कहा जाता है कि रमजान का सातवां रोजा अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है.

कुरान से 30वें पारे की सूरह अलइन्किशाक की आयत 6 में जिक्र है- या अय्युहल इन्सानु इन्नाका कादिहुन इला रब्बेला कदहन फमुलाकीह’. तर्जुमा (अर्थ) है- ऐ इंसान तू अपने परवरदिगार की ओर पहुंचने की खूब कोशिश करता है सो उससे जा मिलेगा.

बुधवार 25 फरवरी 2026 को रमजान की 7वीं तारीख रहेगी और इस दिन रोजेदार सातवां रोजा रखेंगे. हर दिन की तरह इस दिन भी सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी किया जाएगा और शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है. रोजेदार जानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (25 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (25 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (25 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:31 AM 06:19 PM
नोएडा (Noida) 05:30 AM 06:18 PM
चेन्नई (Chennai) 05:15 AM 06:18 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:16 AM 06:06 PM
पुणे (Pune) 05:53 AM 06:40 PM
मुंबई (Mumbai) 05:47 AM 06:44 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:46 AM 05:39 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:24 AM 06:22 PM
पटना (Patna) 04:47 AM 05:49 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:55 AM 05:51 PM
जयपुर (Jaipur) 05:36 AM 06:26 PM
इंदौर (Indore) 05:29 AM 06:36 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:26 AM 06:29 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:49 AM 06:42 PM
सूरत (Surat) 05:47 AM 06:42 PM
कानपुर (Kanpur) 05:18 AM 06:08 PM
जम्मू (Jammu) 05:40 AM 06:25 PM
रांची (Ranchi) 04:58 AM 05:51 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:33 AM 06:19 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
Embed widget