हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा, दिल्ली, मुंबई और अन्य 15 शहरों का देखें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा, दिल्ली, मुंबई और अन्य 15 शहरों का देखें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Day 6 Roza Sehri iftar timing: रमजान का छठा रोजा 24 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा. रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Day 6 Roza Sehri iftar timing: रमजान के मुकद्दस महीने में रोजेदारे पूरी आस्था के साथ रोजा रख रहे हैं और नमाज, कुरान,जकात के जरिए अल्लाह से जुड़ रहे हैं. रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है. रमजान के 30 दिनों के रोजे के तीन अशरों (रहमत, बरकत और मगफिरत) में बांटा गया है.

रमजान में रोजा रखना संयम, नेकी और आस्था को दर्शाता है और अल्लाह के करीब लाता है. रोजेदार रमजान शुरू होने के बाद नियमित रूप से हर दिन सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी करते हैं और शाम में मगरिब की अजान से पहले रोजा खोलते हैं. 19 फरवरी 2026 से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना अब छठे रोजे तक पहुंचने वाला है.

छठे रोजा का महत्व

छठा रोजा ईमानदारी और फरमाबर्दारी की सीख देता है. कुरान के 25वें पारे की सूरह शूरा की 43वीं आयात में जिक्र है- ‘व लमन सबरा वगफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर’. यानी जो सब्र और रहम करने वाला है वह बुलंद मर्तबे और गरिमा वाले हैं. मुकम्मल ईमानदारी और अल्लाह की फरमाबर्दारी के साथ रखा गया रोजा रोजेदारों की पहचान है. रमजान के इस पाक महीने में जो रोजेदार सब्र, संयम, ईमानदारी और दया की कसौटी में खरा उतरता है वह अल्लाह का रहमत पा लेता है.

मंगलवार 24 फरवरी 2026 को 6 रमजान की तारीख रहेगी और इस दिन रोजेदार छठा रोजा रखेंगे. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है. इसलिए रोजेदार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय यहां देखें (24 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (24 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (24 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:32 AM 06:19 PM
नोएडा (Noida) 05:31 AM 06:18 PM
चेन्नई (Chennai) 05:15 AM 06:18 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:17 AM 06:05 PM
पुणे (Pune) 05:43 AM 06:40 PM
मुंबई (Mumbai) 05:47 AM 06:43 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:46 AM 05:39 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:24 AM 06:22 PM
पटना (Patna) 04:48 AM 05:48 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:56 AM 05:51 PM
जयपुर (Jaipur) 05:37 AM 06:26 PM
इंदौर (Indore) 05:36 AM 06:29 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:32 AM 06:19 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:49 AM 06:41 PM
सूरत (Surat) 05:48 AM 06:42 PM
कानपुर (Kanpur) 05:19 AM 06:08 PM
जम्मू (Jammu) 05:41 AM 06:24 PM
रांची (Ranchi) 04:49 AM 05:50 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:34 AM 06:19 PM

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा, दिल्ली, मुंबई और अन्य 15 शहरों का देखें सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: 24 फरवरी को रमजान का छठा रोजा, दिल्ली, मुंबई और अन्य 15 शहरों का देखें सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Holika Dahan 2026: 3 मार्च को ही जलेगी 'HOLI' होलिका दहन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया, सब नोट करें
Holika Dahan 2026: 3 मार्च को ही जलेगी 'HOLI' होलिका दहन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा का साया, सब नोट करें
धर्म
Chandra Grahan 2026: होली पर आपके शहर में कब और कितनी बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण
Chandra Grahan 2026: होली पर आपके शहर में कब और कितनी बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण
धर्म
Holashtak 2026: सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम
सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash: Trump का फैसला और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
पंजाब
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
अहंकार छोड़ो और..., भारत की हार पर सुनील गावस्कर हुए आगबबूला; बताई क्या रही सबसे बड़ी गलती
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget