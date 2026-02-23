Ramadan 2026 Day 6 Roza Sehri iftar timing: रमजान के मुकद्दस महीने में रोजेदारे पूरी आस्था के साथ रोजा रख रहे हैं और नमाज, कुरान,जकात के जरिए अल्लाह से जुड़ रहे हैं. रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है. रमजान के 30 दिनों के रोजे के तीन अशरों (रहमत, बरकत और मगफिरत) में बांटा गया है.

रमजान में रोजा रखना संयम, नेकी और आस्था को दर्शाता है और अल्लाह के करीब लाता है. रोजेदार रमजान शुरू होने के बाद नियमित रूप से हर दिन सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी करते हैं और शाम में मगरिब की अजान से पहले रोजा खोलते हैं. 19 फरवरी 2026 से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना अब छठे रोजे तक पहुंचने वाला है.

छठे रोजा का महत्व

छठा रोजा ईमानदारी और फरमाबर्दारी की सीख देता है. कुरान के 25वें पारे की सूरह शूरा की 43वीं आयात में जिक्र है- ‘व लमन सबरा वगफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर’. यानी जो सब्र और रहम करने वाला है वह बुलंद मर्तबे और गरिमा वाले हैं. मुकम्मल ईमानदारी और अल्लाह की फरमाबर्दारी के साथ रखा गया रोजा रोजेदारों की पहचान है. रमजान के इस पाक महीने में जो रोजेदार सब्र, संयम, ईमानदारी और दया की कसौटी में खरा उतरता है वह अल्लाह का रहमत पा लेता है.

मंगलवार 24 फरवरी 2026 को 6 रमजान की तारीख रहेगी और इस दिन रोजेदार छठा रोजा रखेंगे. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है. इसलिए रोजेदार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय यहां देखें (24 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (24 February Sehri Timing) इफ्तार समय (24 February Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:32 AM 06:19 PM नोएडा (Noida) 05:31 AM 06:18 PM चेन्नई (Chennai) 05:15 AM 06:18 PM लखनऊ (Lucknow) 05:17 AM 06:05 PM पुणे (Pune) 05:43 AM 06:40 PM मुंबई (Mumbai) 05:47 AM 06:43 PM कोलकाता (Kolkata) 04:46 AM 05:39 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:24 AM 06:22 PM पटना (Patna) 04:48 AM 05:48 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:56 AM 05:51 PM जयपुर (Jaipur) 05:37 AM 06:26 PM इंदौर (Indore) 05:36 AM 06:29 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:32 AM 06:19 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:49 AM 06:41 PM सूरत (Surat) 05:48 AM 06:42 PM कानपुर (Kanpur) 05:19 AM 06:08 PM जम्मू (Jammu) 05:41 AM 06:24 PM रांची (Ranchi) 04:49 AM 05:50 PM चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:34 AM 06:19 PM

