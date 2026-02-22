हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी

Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी

Ramadan 2026 Day 5 Roza Sehri iftar timing: रमजान का पांचवां रोजा 23 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा. रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Day 5 Roza Sehri iftar timing: भारत में इस समय इस्लामी उपवास का महीना यानी माह-ए-रमजान चल रहा है. चारों तरफ रमजान का नूर छाया हुआ है. रोजा रखकर लोग रात में तरावीह की नमाज अदा कर रहे हैं. रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का नौवां सबसे पाक महीना होता है, जिसमें मुसलमान पूरे महीने रोजा रखते हैं. भारत में रमजान की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो चुकी है.

रविवार 22 फरवरी को रोजेदारों ने चौथा रोजा पूरा कर लिया है. इसके बाद सोमवार, 23 फरवरी 2026 को रमजान का पांचवा रोजा रखा जाएगा. रमजान ऐसा समय होता है, जब मुसलमान एक साथ इस्लाम के तीन फर्ज (नमाज, रोजा और जकात) को पूरा करते हैं. इसलिए यह महीना दुनियाभर के मुसलमानों के लिए खास महत्व रखता है.

पांचवे रोजा का महत्व

इस्लाम के मुताबिक, पांचवां रोजा दुआ का दरख्त यानी पेड़ है, जो अल्लाह की इबादत करने का सलीका सिखाता है. तक्वा और सदाक़त रोजे की पाकीजगी का सलीका है और ऐसे पाकीजा रोजा को रोजेदारों के लिए दुआ का दरख्त माना गया है. 23 फरवरी 2026 को पांचवा रोजा पूरे इमान और नियम के साथ पूरा हो ऐसी दुआ है. लेकिन रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है. इसलिए रोजेदार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय यहां देखें (23 February Sehri-Iftar Timing)

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (23 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (23 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:33 AM 06:18 PM
नोएडा (Noida) 05:32 AM 06:17 PM
चेन्नई (Chennai) 05:16 AM 06:18 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:18 AM 06:05 PM
पुणे (Pune) 05:44 AM 06:39 PM
मुंबई (Mumbai) 05:48 AM 06:43 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:47 AM 05:38 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:25 AM 06:22 PM
पटना (Patna) 04:49 AM 05:48 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:56 AM 05:50 PM
जयपुर (Jaipur) 05:38 AM 06:25 PM
इंदौर (Indore) 05:37 AM 06:28 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:27 AM 06:28 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:50 AM 06:41 PM
सूरत (Surat) 05:49 AM 06:41 PM
कानपुर (Kanpur) 05:20 AM 06:07 PM
रांची (Ranchi) 04:59 AM 05:50 PM

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: 22 फरवरी को रमजान का चौथा रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी-इफ्तार समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी
Ramadan 2026: 23 फरवरी को रमजान का पांचवां रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी
धर्म
Holashtak 2026: सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम
सावधान! 24 फरवरी से होलाष्टक का अशुभ काल शुरू, 8 दिनों तक लॉक हो जाएंगे ये काम
धर्म
Karthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?
Karthigai Deepam 2026 Date: जानें तिथि, पूजा विधि, महत्व और तिरुवन्नमलाई के महादीपम की खासियत?
धर्म
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Skanda Sashti 2026: संतान प्राप्ति का व्रत संकद षष्ठी आज, ऐसे करें पूजा और इन नियमों का करें पालन
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget