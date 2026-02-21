हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: 22 फरवरी को रमजान का चौथा रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी-इफ्तार समय

Ramadan 2026: 22 फरवरी को रमजान का चौथा रोजा, रोजेदार दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का देखें सहरी-इफ्तार समय

Ramadan 2026 Day 4 Roza Sehri iftar timing: रमजान का चौथा रोजा 22 फरवरी को रखा जाएगा. सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी और शाम में इफ्तार किया जाएगा. रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Feb 2026 09:17 PM (IST)
Ramadan 2026 Day 4 Roza Sehri iftar timing: माह-ए-रमजान का पाक महीना गुरुवार 20 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है और अकीदमंद अल्लाह की इबादत में पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं और प्रतिदिन रोजा रख रहे हैं. रोजा रखना अल्लाह के साथ आपके जुड़ाव को मजबूत करता है. इसी क्रम में रविवार, 22 फरवरी को रोजेदार चौथा रोजा रखेंगे. रमजान के पूरे महीने प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच रोजा (उपवास) रखा जाता है. रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है.

चौथे रोजा का महत्व

22 मार्च 2026 को रोजेदार चौथा रोजा पूरा करेंगे, जिसे इस्लाम में नेकी का छाता कहा जाता है. यह ऐसा छाता (कवच) होता है जो रोजेदारों की हिफाजत (सुराक्षा) करता है. लेकिन यह छाता रोजेदारों की हिफाजत तभी करेगा जब रोजेदार शरई तरीके यानी पूरे नियमा के अनुसार से रोजा रखेंगे और इसका पालन करेंगे.

पवित्र कुरान के 19वें  पारे की सूरत अलमुरसिलात की 41वीं/42वीं आयत में कहा गया है कि, ‘इन्नाल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिवँ व अयूनिवँ व फवाकिहा मिम्मा यशतहन’. यानी बेशक संयमी और सत्कर्मी छांव में, चश्मों में होंगे और मेवों में होंगे जो उनको मरगूब (पसंद) होंगे. इसलिए रोजेदार रोजा रखने और खोलने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करें.

सेहरी और इफ्तार का समय क्रमशः सुबह 5:36 बजे और शाम 6:15 बजे के बीच रहता है. लेकिन अलग-अलग शहरों के समय में अंतर होता है. इसलिए रोजेदार दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर, पुणे या अपने शहर के अनुसार, यहां देखें रविवार, 22 फरवरी को अपने शहर के अनुसार सेहरी-इफ्तार का समय.

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (22 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (22 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:34 AM 06:17 PM
नोएडा (Noida) 05:34 AM 06:17 PM
चेन्नई (Chennai) 05:16 AM 06:17 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:49 AM 06:43 PM
पुणे (Pune) 05:44 AM 06:39 PM
मुंबई (Mumbai) 05:49 AM 06:43 PM
कोलकाता (Kolkata) 04:48 AM 05:38 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:25 AM 06:21 PM
पटना (Patna) 05:00 AM 05:47 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:57 AM 05:50 PM
जयपुर (Jaipur) 05:39 AM 06:24 PM
इंदौर (Indore) 05:38 AM 06:28 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:27 AM 06:28 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:51 AM 06:40 PM
सूरत (Surat) 05:49 AM 06:41 PM
रांची (Ranchi) 05:00 AM 05:49 PM
कानपुर (Kanpur) 05:21 AM 06:07 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 21 Feb 2026 09:17 PM (IST)
