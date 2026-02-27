हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026 10th Roza: रजमान का दसवां रोजा 'रहमत का शामियाना', रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 10th Roza: रजमान का दसवां रोजा ‘रहमत का शामियाना’, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 10th Roza Sehri Iftar Timing: रमजान के दसवां रोजा 28 फरवरी को रखा जाएगा और इसी के साथ रहमत का पहला अशरा भी पूरा हो जाएगा. रोजेदार देखें शहर अनुसार शनिवार को सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Feb 2026 07:15 PM (IST)
Ramadan 2026 10th Roza Sehri Iftar Timing: रमजान के 30 दिनों का रोजा तीन अशरों में बंटा है, जिसमें पहले दिन से लेकर 10वां रोजा ‘रहमत’ का अशरा कहलाता है. दवसें रोजे के साथ रोजेदार पहले अशरे को पूरा करते हैं. दूसरा अशरा यानी 11-20 दिनों का रोजा मगफिरत और आखिर 10 दिनों का रोजा दोजख से निजात दिलाने वाला होता है.

शनिवार, 28 फरवरी को रोजेदार दसवां रोजा रखेंगे. इस्लाम के अनुसार, दसवां रोजा दसवां रोजा रहमत की समाप्ति, अल्लाह  की सना और मेहरबानी मांगने का मौका है. रमजान के शुरुआती 10 रोजे अल्लाह से रहमत हासिल करने का सुनहरा मौका होता है. इसलिए दसवां रोजा अल्लाह की रहमत की रवानी और मेहरबानी है. इसके बाद 'बरकत' का दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा.

अब तक रोजा रखकर रोजेदारों ने अल्लाह से खूब रहमतें हासिल कीं. इसी तरह से 28 फरवरी को भी मुसलमान सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी करेंगे और फिर शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (28 February Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (27 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (27 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:28 AM 06:21 PM
नोएडा (Noida) 05:27 AM 06:21 PM
चेन्नई (Chennai) 05:14 AM 06:18 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:13 AM 06:08 PM
पुणे (Pune) 05:41 AM 06:41 PM
मुंबई (Mumbai) 05:45 AM 06:45 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:43 AM 05:11 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:22 AM 06:23 PM
पटना (Patna) 04:55 AM 05:50 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:53 AM 05:52 PM
जयपुर (Jaipur) 05:34 AM 06:28 PM
इंदौर (Indore) 05:33 AM 06:31 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:24 AM 06:29 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:46 AM 06:43 PM
सूरत (Surat) 05:45 AM 06:43 PM
कानपुर (Kanpur) 05:16 AM 06:10 PM
जम्मू (Jammu) 05:37 AM 06:28 PM
रांची (Ranchi) 04:56 AM 05:52 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:16 AM 06:10 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 27 Feb 2026 07:15 PM (IST)
