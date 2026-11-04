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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले समझें स्थिर लक्ष्मी पाने का रहस्य

Rama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले समझें स्थिर लक्ष्मी पाने का रहस्य

Rama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले रमा एकादशी पर समझें स्थिर लक्ष्मी का रहस्य. जानें 5 नवंबर 2026 की सही तिथि, पूजन मुहूर्त, व्रत कथा और चावल-तुलसी से जुड़े जरूरी शास्त्र नियम.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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Rama Ekadashi 2026: दिवाली की तैयारियां हर घर में शुरू हो चुकी हैं. रंग-रोगन, बाजारों की रौनक और महालक्ष्मी के स्वागत के लिए सजते आशियाने हर तरफ एक ही उत्साह दिखता है. लेकिन अक्सर चकाचौंध की इस दौड़ में हम उस मूल तत्व को भूल जाते हैं जो समृद्धि को टिकाऊ बनाता है. 

धन की देवी केवल बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि शांत और शुद्ध अंत में करण से आकर्षित होती हैं. यही संदेश लेकर आती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, जो दिवाली से ठीक पहले हमें ठहरकर भीतर झांकने का अवसर देती है.

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पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 में रमा एकादशी का पावन व्रत गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को रखा जाएगा. 

रमा एकादशी 2026: सटीक शुभ मुहूर्त एवं तिथियां

शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए तिथि की शुरुआत, समाप्ति और पारण के समय का ध्यान रखना आवश्यक है:

  • एकादशी तिथि प्रारंभ- बुधवार, 4 नवंबर 2026 सुबह 11:03 बजे से
  • एकादशी तिथि समाप्त- गुरुवार, 5 नवंबर 2026 सुबह 10:35 बजे तक
  • उदया तिथि (व्रत दिवस)- गुरुवार, 5 नवंबर 2026 पूरे दिन (उदया तिथि मान्य)
  • व्रत पारण का समय शुक्रवार- 6 नवंबर 2026 सुबह शुभ मुहूर्त में (द्वादशी तिथि)

'रमा' स्वरूप और नारायण का संतुलन:

'रमा' स्वयं महालक्ष्मी का ही एक पावन नाम है. शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मां लक्ष्मी चंचला हैं; वे जहां अकेले जाती हैं, वहां अहंकार या अस्थिरता ला सकती हैं. लेकिन जब वे अपने स्वामी भगवान विष्णु के साथ पूजी जाती हैं, तो घर में सुख, शांति और चिरस्थायी समृद्धि का वास होता है. 

रमा एकादशी वास्तव में लक्ष्मी-नारायण के इसी संयुक्त स्वरूप की उपासना का महापर्व है. यह व्रत हमें सिखाता है कि बाहरी संपन्नता तभी फलदायी होती है जब जीवन में सत्य, संयम और धर्म का आधार हो.

कैसे करें पूजन और क्या रखें सावधानियां?

इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु के केशव स्वरूप के समक्ष व्रत का संकल्प लें. पूजन में पीले पुष्प, मौसमी फल, धूप-दीप और तुलसी दल अर्पित करें. 

ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले (दशमी) ही तोड़कर रख लें. दिनभर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और संध्याकाल में आरती कर व्रत कथा सुनें.

इस दिन खान-पान में सात्विकता बनाए रखना बेहद जरूरी है. एकादशी पर चावल का सेवन न करें और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें. इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या उपयोगी वस्तुएं दान करें. जब मन से विकार दूर होते हैं और आचरण शुद्ध होता है, तभी घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 06:35 PM (IST)
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Ekadashi 2026 Rama Ekadashi 2026
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