Ram Navami 2026: 27 मार्च को नवमी की उदयातिथि, लेकिन 26 मार्च को रामनवमी, जानें आखिर क्यों

Ram Navami 2026 Date: रामनवमी का त्योहार 26 मार्च को मनाया जाएगा या 27 मार्च को? तिथि को लेकर अभी भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बरकरार है. तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति का मुख्य कारण यह है कि, नवमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है और 27 मार्च 2026 को भी. ऐसे में आइए जानते हैं, किस तिथि पर रामनवमी का पूजन करना शुभ रहेगा.

रामनवमी तिथि और मुहूर्त (Ram Navami 2026 Date and Muhurat)

रामायण के अनुसार, श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त हुआ था. चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि इस वर्ष 26 मार्च सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होगी और 27 मार्च सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी. नवमी तिथि 26 मार्च को मिल रही है, लेकिन उदयातिथि 27 मार्च को पड़ रही है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि 26 या 27 किस दिन राम नवमी मनाएं.

27 मार्च को नवमी तिथि लेकिन 26 को रामनवमी (Ram Navami 2026 Exact Date)

रामचरितमानस (Ramcharitmanas) के बालखण्ड में वर्णन मिलता है कि, भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय हुआ था. यही कारण है कि, राम नवमी मनाने के लिए मध्याह्न काल को देखा जाता है, जोकि 26 मार्च को पड़ रही है. इसलिए आज 26 मार्च को राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और चैत्र नवरात्रि का कन्या पूजन (Chaitra Navratri Kanya Puja) किया जाएगा. हालांकि कई लोग उदयातिथि को मान्यता देते हैं. ऐसे में वे 27 मार्च 2026 को राम नवमी का पर्व मनाएंगे.

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रामनवमी पूजा का शुभ समय (Ram Navami 2026 Puja Time)

पंचांग के अनुसार रामनवमी पर भगवान श्रीराम के जन्म का उत्सव मध्याह्न काल में मनाना सबसे शुभ माना जाता है. 26 मार्च को दोपहर 12 बजकर 27 मिनट (मध्याह्न बेला) रहेगी, जिसे भगवान राम के जन्म का सही समय माना जाता है. आज भगवान राम की पूजा के लिए सुबह 11.13 से दोपहर 01.41 तक का समय शुभ रहेगा. इसी समय में भगवान की आरती, भोग और विशेष पूजा कर सकते हैं.

रामनवमी पर्व का धार्मिक महत्व

भगवान राम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है. रामजी का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहां हुआ था. भगवान श्रीहरि के अवतार होकर मानव रूप में जन्मे भगवान राम के जन्म का उद्देश्य संसार में धर्म और सत्य की स्थापना करना था.

रामनवमी के दिन देशभर में प्रभु भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है. पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन भक्त मंदिरों में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा होती है. कई स्थानों पर रामचरितमानस का पाठ, भजन-कीर्तन और शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं.

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