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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRam Navami 2026: 27 मार्च को नवमी की उदयातिथि, लेकिन 26 मार्च को रामनवमी, जानें आखिर क्यों

Ram Navami 2026: 27 मार्च को नवमी की उदयातिथि, लेकिन 26 मार्च को रामनवमी, जानें आखिर क्यों

Ram Navami 2026 Date: चैत्र शुक्ल नवमी की उदयातिथि 27 मार्च को पड़ रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी. इसका कारण है मध्याह्न-व्यापिनी नवमी (दोपहर में नवमी) तिथि का नियम.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Mar 2026 09:20 AM (IST)
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Ram Navami 2026 Date: रामनवमी का त्योहार 26 मार्च को मनाया जाएगा या 27 मार्च को? तिथि को लेकर अभी भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बरकरार है. तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति का मुख्य कारण यह है कि, नवमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है और 27 मार्च 2026 को भी. ऐसे में आइए जानते हैं, किस तिथि पर रामनवमी का पूजन करना शुभ रहेगा.

रामनवमी तिथि और मुहूर्त (Ram Navami 2026 Date and Muhurat)

रामायण के अनुसार, श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त हुआ था. चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि इस वर्ष 26 मार्च सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होगी और 27 मार्च सुबह 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी. नवमी तिथि 26 मार्च को मिल रही है, लेकिन उदयातिथि 27 मार्च को पड़ रही है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि 26 या 27 किस दिन राम नवमी मनाएं.

27 मार्च को नवमी तिथि लेकिन 26 को रामनवमी (Ram Navami 2026 Exact Date)

रामचरितमानस (Ramcharitmanas) के बालखण्ड में वर्णन मिलता है कि, भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय हुआ था. यही कारण है कि, राम नवमी मनाने के लिए मध्याह्न काल को देखा जाता है, जोकि 26 मार्च को पड़ रही है. इसलिए आज 26 मार्च को राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और चैत्र नवरात्रि का कन्या पूजन (Chaitra Navratri Kanya Puja) किया जाएगा. हालांकि कई लोग उदयातिथि को मान्यता देते हैं. ऐसे में वे 27 मार्च 2026 को राम नवमी का पर्व मनाएंगे.  

Ram Navami 2026 Vrat Katha: रामनवमी पर जरूर पढ़ें श्रीराम की पवित्र जन्मकथा, मिलेगा आशीष

रामनवमी पूजा का शुभ समय (Ram Navami 2026 Puja Time)

पंचांग के अनुसार रामनवमी पर भगवान श्रीराम के जन्म का उत्सव मध्याह्न काल में मनाना सबसे शुभ माना जाता है. 26 मार्च को दोपहर 12 बजकर 27 मिनट (मध्याह्न बेला) रहेगी, जिसे भगवान राम के जन्म का सही समय माना जाता है. आज भगवान राम की पूजा के लिए सुबह 11.13 से दोपहर 01.41 तक का समय शुभ रहेगा. इसी समय में भगवान की आरती, भोग और विशेष पूजा कर सकते हैं.

रामनवमी पर्व का धार्मिक महत्व

भगवान राम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है. रामजी का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहां हुआ था. भगवान श्रीहरि के अवतार होकर मानव रूप में जन्मे भगवान राम के जन्म का उद्देश्य संसार में धर्म और सत्य की स्थापना करना था.

रामनवमी के दिन देशभर में प्रभु भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है. पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन भक्त मंदिरों में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा होती है. कई स्थानों पर रामचरितमानस का पाठ, भजन-कीर्तन और शोभायात्राएं भी निकाली जाती हैं.

ये भी पढ़ें: Ram Navami 2026 Bhog: राम नवमी पर पानकम, पंजीरी समेत रामलला को अर्पित करें ये पारंपरिक भोग
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 26 Mar 2026 09:06 AM (IST)
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Lord Rama Ram Navami Ram Janmotsav Maha Navami Ram Navami 2026 Ram Navami 2026 Date
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