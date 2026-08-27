Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर अगर बजट कम होने से भाई महंगा गिफ्ट न दे पाए, तो क्या यह पावन त्योहार अधूरा रह जाता है? बाजारों में सजी महंगी राखियों और तोहफों की होड़ के बीच महाभारत काल की एक बेहद पावन घटना इसका सटीक और स्पष्ट जवाब देती है.

यह कथा भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के अटूट रिश्ते से जुड़ी है, जो यह साबित करती है कि रक्षा के इस पावन पर्व में भौतिक उपहारों की कीमत नहीं, बल्कि आत्मीय भावना और रक्षा के सच्चे संकल्प का महत्व सर्वोपरि होता है.

द्रौपदी और श्रीकृष्ण का वह अटूट बंधन

पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा. महल में मौजूद रानियां और सेवक तुरंत पट्टी और दवा खोजने दौड़े.

तभी वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्रीकृष्ण की उंगली पर बांध दिया. द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि उनकी साड़ी कितनी महंगी है, उनके मन में केवल अपने सखा और भाई के दर्द को रोकने की तड़प थी.

एक धागे का कर्ज और रक्षा का वचन

द्रौपदी के इस निःस्वार्थ भाव को देखकर भगवान श्रीकृष्ण बेहद भावुक हो गए. उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आज तुमने मेरे घाव पर जो कपड़े का टुकड़ा बांधा है, वह मेरे लिए एक अनमोल रक्षासूत्र बन गया है. इस एक सूत के धागे का कर्ज मैं जीवन भर याद रखूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी रक्षा करूंगा.

इसके बाद जब हस्तिनापुर के द्यूत सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब श्रीकृष्ण ने उसी कपड़े के टुकड़े के बदले द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी का विस्तार कर दिया.

गिफ्ट की कीमत नहीं, भावनाएं हैं सबसे बड़ी

यह प्रसंग साफ करता है कि रक्षाबंधन किसी भौतिक लेनदेन, महंगे गैजेट्स या नकदी का मोहताज नहीं है.

भाव का महत्व: द्रौपदी ने सिर्फ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन उसमें निस्वार्थ प्यार और चिंता शामिल थी.

द्रौपदी ने सिर्फ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन उसमें निस्वार्थ प्यार और चिंता शामिल थी. भरोसे का नाम है रक्षासूत्र: राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि चाहे सुख हो या दुख, भाई हमेशा बहन के साथ खड़ा रहेगा.

राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि चाहे सुख हो या दुख, भाई हमेशा बहन के साथ खड़ा रहेगा. दिखावे से दूर रहें: आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते दिखावे के कारण अक्सर लोग महंगे गिफ्ट्स को प्यार का पैमाना मान बैठते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है.

रक्षाबंधन का असली तोहफा एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा का वादा और निस्वार्थ प्रेम है. अगर इस रक्षाबंधन आप अपनी बहन को कोई महंगा तोहफा नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान न हों. बस उसके साथ बैठें, उसे वक्त दें और जीवन भर साथ निभाने का पक्का भरोसा दिलाएं, यही इस त्योहार का सबसे बड़ा और सच्चा उपहार है.

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