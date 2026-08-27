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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराखी पर महंगा तोहफा न दे पाएं तो क्या फीका पड़ जाएगा प्यार? महाभारत की यह कथा सिखाती है असली मतलब

राखी पर महंगा तोहफा न दे पाएं तो क्या फीका पड़ जाएगा प्यार? महाभारत की यह कथा सिखाती है असली मतलब

रक्षाबंधन पर क्या महंगा गिफ्ट न मिलना प्यार को कम करता है? महाभारत का श्रीकृष्ण-द्रौपदी प्रसंग बताता है कि राखी धागे और भावना का पर्व है, बजट का नहीं. जानिए रक्षा के इस असली वचन की पूरी कहानी.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 27 Aug 2026 07:36 AM (IST)
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Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर अगर बजट कम होने से भाई महंगा गिफ्ट न दे पाए, तो क्या यह पावन त्योहार अधूरा रह जाता है? बाजारों में सजी महंगी राखियों और तोहफों की होड़ के बीच महाभारत काल की एक बेहद पावन घटना इसका सटीक और स्पष्ट जवाब देती है.

यह कथा भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के अटूट रिश्ते से जुड़ी है, जो यह साबित करती है कि रक्षा के इस पावन पर्व में भौतिक उपहारों की कीमत नहीं, बल्कि आत्मीय भावना और रक्षा के सच्चे संकल्प का महत्व सर्वोपरि होता है.

द्रौपदी और श्रीकृष्ण का वह अटूट बंधन

पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा. महल में मौजूद रानियां और सेवक तुरंत पट्टी और दवा खोजने दौड़े.

तभी वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्रीकृष्ण की उंगली पर बांध दिया. द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि उनकी साड़ी कितनी महंगी है, उनके मन में केवल अपने सखा और भाई के दर्द को रोकने की तड़प थी.

एक धागे का कर्ज और रक्षा का वचन

द्रौपदी के इस निःस्वार्थ भाव को देखकर भगवान श्रीकृष्ण बेहद भावुक हो गए. उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आज तुमने मेरे घाव पर जो कपड़े का टुकड़ा बांधा है, वह मेरे लिए एक अनमोल रक्षासूत्र बन गया है. इस एक सूत के धागे का कर्ज मैं जीवन भर याद रखूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी रक्षा करूंगा.

इसके बाद जब हस्तिनापुर के द्यूत सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब श्रीकृष्ण ने उसी कपड़े के टुकड़े के बदले द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी का विस्तार कर दिया.

गिफ्ट की कीमत नहीं, भावनाएं हैं सबसे बड़ी

यह प्रसंग साफ करता है कि रक्षाबंधन किसी भौतिक लेनदेन, महंगे गैजेट्स या नकदी का मोहताज नहीं है.

  • भाव का महत्व: द्रौपदी ने सिर्फ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन उसमें निस्वार्थ प्यार और चिंता शामिल थी.
  • भरोसे का नाम है रक्षासूत्र: राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि चाहे सुख हो या दुख, भाई हमेशा बहन के साथ खड़ा रहेगा.
  • दिखावे से दूर रहें: आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते दिखावे के कारण अक्सर लोग महंगे गिफ्ट्स को प्यार का पैमाना मान बैठते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है.

रक्षाबंधन का असली तोहफा एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा का वादा और निस्वार्थ प्रेम है. अगर इस रक्षाबंधन आप अपनी बहन को कोई महंगा तोहफा नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान न हों. बस उसके साथ बैठें, उसे वक्त दें और जीवन भर साथ निभाने का पक्का भरोसा दिलाएं, यही इस त्योहार का सबसे बड़ा और सच्चा उपहार है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 27 Aug 2026 07:36 AM (IST)
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