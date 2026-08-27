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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराखी बांधने से पहले भाई से ये एक वादा जरूर लें, धर्मग्रंथों में बहन की रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं

राखी बांधने से पहले भाई से ये एक वादा जरूर लें, धर्मग्रंथों में बहन की रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, हर बार भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है लेकिन इस बार शारीरिक रक्षा के अलावा बहन से कुछ खास वादे जरुर करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन को आमतौर पर भाई-बहन के प्रेम और भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प का पर्व माना जाता है. लेकिन धार्मिक परंपरा में रक्षा का अर्थ केवल बहन को बाहरी संकट से बचाना नहीं, बल्कि उसके सम्मान, सुख, आत्मसम्मान और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहना भी है. इसलिए राखी बांधते समय भाई से केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में बहन का साथ निभाने का वादा लेना इस पर्व की भावना को और गहरा बना सकता है.

रक्षा का संकल्प केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं

रक्षाबंधन की परंपरा में राखी बांधते समय बहन भाई की मंगलकामना करती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है. यहां रक्षा को बड़े स्तर पर समझना चाहिए. परिवार और समाज में किसी महिला के सम्मान की रक्षा करना, उसके साथ अन्याय होने पर उसके पक्ष में खड़ा होना और मुश्किल समय में उसे अकेला न छोड़ना भी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए.

इसलिए भाई से ऐसा वादा लिया जा सकता है कि वह बहन के सुख-दुख में हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी बात सुनेगा और जरूरत पड़ने पर उसका सहारा बनेगा.

मनुस्मृति में नारी के सम्मान का भाव

भारतीय धार्मिक परंपरा में नारी के सम्मान को विशेष महत्व दिया गया है. मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास माना गया है. रक्षाबंधन के संदर्भ में इस भाव को बहन के सम्मान से जोड़कर देखा जा सकता है.

राखी पर भाई से लें ये खास वादा

राखी बांधने के बाद बहन भाई से कह सकती है कि वह जीवन के हर उतार-चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहे. भाई यह संकल्प ले सकता है कि वह बहन की स्वतंत्रता और फैसलों का सम्मान करेगा, उसकी परेशानियों को सुनेगा और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ देगा.

ये वादा राखी के धागे को केवल एक रस्म न रखकर विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के रिश्ते में बदल देता है

कृष्ण - द्रौपदी की कथा

महाभारत की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त निकलने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था. बाद में चीरहरण के प्रसंग में कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई. ये प्रसंग संकट के समय सम्मान और रक्षा के भाव का प्रतीक बन गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Aug 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Rakhi 2026 Raksha Bandhan 2026
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