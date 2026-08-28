Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म28 अगस्त को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन, भद्रा का साया नहीं; जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार राखी का रंग

28 अगस्त को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन, भद्रा का साया नहीं; जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार राखी का रंग

28 अगस्त 2026 को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन! इस बार भद्रा का साया नहीं, बहनें पूरे दिन बांध सकेंगी राखी. जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त व राशि अनुसार राखी का रंग.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Aug 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. इस बार का रक्षाबंधन विशेष शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि त्योहार पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा. बहनें पूरे दिन बिना किसी विघ्न के अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांध सकेंगी.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास (निदेशक, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर) के अनुसार, इस दिन शतभिषा नक्षत्र, सुकर्मा योग, बव उपरांत कौलव करण तथा मीन राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी. शुक्रवार को सुकर्मा योग का संयोग इस दिन की शुभता को कई गुना बढ़ा रहा है.

भद्रा का साया नहीं: पूरे दिन रहेगा राखी बांधने का शुभ समय

पूर्णिमा तिथि पर अक्सर भद्रा का साया रहता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं. पंचांग गणना के अनुसार:

  • भद्रा का समय: 27 अगस्त को सुबह 09:09 बजे से शुरू होकर रात 09:25 बजे समाप्त हो जाएगी.
  • 28 अगस्त: रक्षाबंधन के दिन भद्रा का कोई व्यवधान नहीं रहेगा. बहनें सुबह से शाम तक कभी भी राखी बांध सकेंगी.

"पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्त्ताधिकोदय व्यापिन्यामपराह्न प्रदोषे वा कार्यम्" — धर्मसिन्धु

पूर्णिमा तिथि व रक्षाबंधन 2026 मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 27 अगस्त 2026, सुबह 09:08 बजे से

पूर्णिमा तिथि समापन: 28 अगस्त 2026, सुबह 09:48 बजे तक

शुभ मुहूर्त / चौघड़िया समय
चर-लाभ-अमृत का चौघड़िया प्रातः 06:08 से प्रातः 10:53 तक
अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:53 तक
शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:28 से दोपहर 02:03 तक
अपराह्न मुहूर्त दोपहर 01:44 से सायं 04:16 तक
चर का चौघड़िया सायं 05:13 से सायं 06:48 तक

राखी बांधने की सही विधि

  • राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए.
  • पूजा की थाली में रोली, अक्षत (चावल), राखी, दीपक और मिठाई रखें.
  • अनामिका अंगुली से भाई के माथे पर तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं.
  • भाई की आरती उतारें, कलाई पर रक्षासूत्र बांधें, मिठाई खिलाएं और दीर्घायु की मंगलकामना करें.

राशि अनुसार भाई को बांधें राखी और खिलाएं मिठाई

मेष: लाल डोरी वाली राखी बांधें और मालपुए खिलाएं.

वृषभ: सफेद रेशमी डोरी वाली राखी बांधें और दूध से बनी मिठाई खिलाएं.

मिथुन: हरी डोरी वाली राखी बांधें और बेसन की मिठाई खिलाएं.

कर्क: पीली रेशम वाली राखी बांधें और रबड़ी खिलाएं.

सिंह: पंचरंगी डोरे वाली राखी बांधें और रसभरी मिठाई खिलाएं.

कन्या: गणेश जी के प्रतीक वाली राखी बांधें और मोतीचूर के लड्डू खिलाएं.

तुला: हल्के पीले रेशमी डोरे वाली राखी बांधें और हलवा या घर में बनी मिठाई खिलाएं.

वृश्चिक: गुलाबी डोरे वाली राखी बांधें और गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं.

धनु: पीली व सफेद डोरी वाली राखी बांधें और रसगुल्ले खिलाएं.

मकर: मिले-जुले धागे वाली राखी बांधें और मनपसंद मिठाई खिलाएं.

कुंभ: नीले रंग से सजी राखी बांधें और हरी (पिस्ता युक्त) मिठाई खिलाएं.

मीन: पीले-नीले जरी वाली राखी बांधें और मिल्क केक खिलाएं.

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले पंचक में राखी खरीदना या कुरियर करना अशुभ है ? जानें किन कामों पर वास्तव में रोक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Sawan Purnima 2026 Sukarma Yoga Raksha Bandhan 2026 Rakhi Muhurat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
28 अगस्त को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन, भद्रा का साया नहीं; जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार राखी का रंग
Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन, भद्रा का साया नहीं; जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार राखी का रंग
धर्म
रक्षाबंधन पर बहनें नौ ग्रहों से मांगती हैं भाई की खुशहाली, जानें पूजा थाली की सामग्री और शुभ मुहूर्त
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहनें नौ ग्रहों से मांगती हैं भाई की खुशहाली, जानें पूजा थाली की सामग्री और शुभ मुहूर्त
धर्म
आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग
आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग
धर्म
रक्षाबंधन के बाद राखी कब उतारें? इसे कूड़े में फेंकने से पहले जान लें सही नियम
रक्षाबंधन के बाद राखी कब उतारें? इसे कूड़े में फेंकने से पहले जान लें सही नियम
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
महाराष्ट्र
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
बॉलीवुड
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
इंडिया
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
ट्रेंडिंग
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget