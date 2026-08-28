Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. इस बार का रक्षाबंधन विशेष शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि त्योहार पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा. बहनें पूरे दिन बिना किसी विघ्न के अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांध सकेंगी.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास (निदेशक, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर) के अनुसार, इस दिन शतभिषा नक्षत्र, सुकर्मा योग, बव उपरांत कौलव करण तथा मीन राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी. शुक्रवार को सुकर्मा योग का संयोग इस दिन की शुभता को कई गुना बढ़ा रहा है.

भद्रा का साया नहीं: पूरे दिन रहेगा राखी बांधने का शुभ समय

पूर्णिमा तिथि पर अक्सर भद्रा का साया रहता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं. पंचांग गणना के अनुसार:

भद्रा का समय: 27 अगस्त को सुबह 09:09 बजे से शुरू होकर रात 09:25 बजे समाप्त हो जाएगी.

27 अगस्त को सुबह 09:09 बजे से शुरू होकर रात 09:25 बजे समाप्त हो जाएगी. 28 अगस्त: रक्षाबंधन के दिन भद्रा का कोई व्यवधान नहीं रहेगा. बहनें सुबह से शाम तक कभी भी राखी बांध सकेंगी.

"पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्त्ताधिकोदय व्यापिन्यामपराह्न प्रदोषे वा कार्यम्" — धर्मसिन्धु

पूर्णिमा तिथि व रक्षाबंधन 2026 मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 27 अगस्त 2026, सुबह 09:08 बजे से

पूर्णिमा तिथि समापन: 28 अगस्त 2026, सुबह 09:48 बजे तक

शुभ मुहूर्त / चौघड़िया समय चर-लाभ-अमृत का चौघड़िया प्रातः 06:08 से प्रातः 10:53 तक अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:53 तक शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:28 से दोपहर 02:03 तक अपराह्न मुहूर्त दोपहर 01:44 से सायं 04:16 तक चर का चौघड़िया सायं 05:13 से सायं 06:48 तक

राखी बांधने की सही विधि

राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए.

की ओर होना चाहिए. पूजा की थाली में रोली, अक्षत (चावल), राखी, दीपक और मिठाई रखें.

अनामिका अंगुली से भाई के माथे पर तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं.

भाई की आरती उतारें, कलाई पर रक्षासूत्र बांधें, मिठाई खिलाएं और दीर्घायु की मंगलकामना करें.

राशि अनुसार भाई को बांधें राखी और खिलाएं मिठाई

मेष: लाल डोरी वाली राखी बांधें और मालपुए खिलाएं.

वृषभ: सफेद रेशमी डोरी वाली राखी बांधें और दूध से बनी मिठाई खिलाएं.

मिथुन: हरी डोरी वाली राखी बांधें और बेसन की मिठाई खिलाएं.

कर्क: पीली रेशम वाली राखी बांधें और रबड़ी खिलाएं.

सिंह: पंचरंगी डोरे वाली राखी बांधें और रसभरी मिठाई खिलाएं.

कन्या: गणेश जी के प्रतीक वाली राखी बांधें और मोतीचूर के लड्डू खिलाएं.

तुला: हल्के पीले रेशमी डोरे वाली राखी बांधें और हलवा या घर में बनी मिठाई खिलाएं.

वृश्चिक: गुलाबी डोरे वाली राखी बांधें और गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं.

धनु: पीली व सफेद डोरी वाली राखी बांधें और रसगुल्ले खिलाएं.

मकर: मिले-जुले धागे वाली राखी बांधें और मनपसंद मिठाई खिलाएं.

कुंभ: नीले रंग से सजी राखी बांधें और हरी (पिस्ता युक्त) मिठाई खिलाएं.

मीन: पीले-नीले जरी वाली राखी बांधें और मिल्क केक खिलाएं.

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