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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराधा अष्टमी व्रत का पारण पूजा के बाद या अगले दिन सूर्योदय के समय, कब करें ? जान लें सही नियम

राधा अष्टमी व्रत का पारण पूजा के बाद या अगले दिन सूर्योदय के समय, कब करें ? जान लें सही नियम

Radha Ashtami 2026 Vrat Paran: राधा अष्टमी 19 सितंबर को है. इस दिन कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्रत का पारण तिथि के समापन पर करें या फिर अगले दिन सूर्योदय में. जान लें सही नियम क्या है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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Radha Ashtami 2026 Vrat Paran: राधा रानी का जन्मोत्सव यानी राधाष्टमी इस बार आज 19 सितंबर 2026 शनिवार को है. इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर लगभग 3:26 बजे तक रहेगी.

राधाष्टमी पर राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष माना जाता है. ऐसे में व्रत रखने वाले भक्तों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि पूजा के तुरंत बाद व्रत खोलना चाहिए या अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए?

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राधाष्टमी की पूजा कब करनी चाहिए?

  • राधाष्टमी पर भक्त मध्याह्न में राधा रानी का पूजन, अभिषेक और श्रृंगार कर सकते हैं.
  • राधा रानी की पूजा में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान को तैयार किया जाता है.
  • इसके बाद राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करके पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक, वस्त्र और श्रृंगार, पुष्प, धूप-दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं.
  • आरती और राधा-कृष्ण का स्मरण करें.

क्या पूजा के बाद ही व्रत खोल दें?

बृहन्नारदीय पुराण में बताए गए राधाष्टमी व्रत-विधान के अनुसार पूरे दिन व्रत रखने की बात आती है और अगले दिन व्रत की समाप्ति का विधान बताया गया है. इसमें अगले दिन विवाहित महिलाओं को भोजन कराने तथा ब्राह्मण को दान देने के बाद व्रत पूर्ण करने का उल्लेख मिलता है.

हालांकि कुछ परंपरा में अष्टमी तिथि के समापन के बाद व्रत पारण किया जा सकता है. ऐसे में जो लोग ये नियम का पालन करते हैं वो 19 सितंबर को अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद राधा अष्टमी व्रत खोल सकते हैं. इस दिन अष्टमी तिथि दोपहर 3.26 पर समाप्त होगी.

नियम - राधाष्टमी में पूजा दोपहर के मध्याह्न काल में और पूर्ण व्रत का पारण अगले दिन करने का शास्त्रीय वर्णन मिलता है. हालांकि सभी भक्त एक जैसी कठोर व्रत-पद्धति नहीं अपनाते. परिवार, परंपरा और संप्रदाय के अनुसार पूजा के बाद फलाहार या पारण करने की रीति भी हो सकती है. 

20 सितंबर को पारण का मुहूर्त - जो लोग राधा अष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के समय करते हैं वो 20 सितंबर को सुबह 6.08 मिनट के बाद व्रत खोल सकते हैं. 

राधाष्टमी व्रत पारण की विधि

  • राधा अष्टमी व्रत पारण के समय सबसे पहले राधा-कृष्ण को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और फिर उसी प्रसाद का निवाला लेकर व्रत खोलें. 
  • पारण करने से पहले जरुरतमंदों, ब्राह्मण को दान जरुर दें. 
  • इस दिन भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल न करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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