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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRadha Ashtami 2026: बरसाना से आया राधा रानी का मनमोहक वीडियो, घर बैठे आप भी करें लाडली जी के दर्शन

Radha Ashtami 2026: बरसाना से आया राधा रानी का मनमोहक वीडियो, घर बैठे आप भी करें लाडली जी के दर्शन

Radha Ashtami 2026 Barsana: राधा अष्टमी पर बरसाना में लाडली जी का महाभिषेक किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. राधा रानी के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Sep 2026 03:17 PM (IST)
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Radha Ashtami 2026 Barsana: राधा रानी के प्राकट्य उत्सव राधा अष्टमी पर ब्रज की धरती एक बार फिर भक्ति के रंग में रंगी नजर आई. बरसाना में विश्व प्रसिद्ध श्री राधा रानी मंदिर लाडली जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है. मंदिर से लेकर गलियों तक वातावरण राधे-राधे के जयघोष से गूंजता रहा. इस मौके पर श्रीकृष्ण की प्रिय राधा रानी का महाभिषेक किया गया, इसका मनमोहकर वीडियो वायरल हो रहा है. 

ब्रह्म मुहूर्त में लाडली जी का महाभिषेक

  • राधा अष्टमी के धार्मिक आयोजनों की शुरुआत तड़के करीब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हुई.
  • वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राधा रानी का विधि विधान से महाभिषेक कराया.
  • इस विशेष अभिषेक में परंपरा के अनुसार दूध, दही, शहद, घृत, चंदन, केसर, जल, पंचामृत और विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया.
  • मंदिर कमिटी के अनुसार अभिषेक के लिए 11 कुंतल दूध, 11 कुंतल दही के साथ 21 किलो शुद्ध देशी घी, 21 किलो शहद और 51 किलो बूरा इस्तेमाल किया गया.

बधाई गायन से गूंजा बरसाना

राधा अष्टमी के मौके पर बरसाना में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रज क्षेत्र जन्मोत्सव के उल्लास में डूबा नजर आया. जगह-जगह बधाई गायन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. मान्यता है कि राधाष्टमी पर बरसाना पहुंचकर राधा रानी के दर्शन करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है. राधा जी की कृपा हो तो व्यक्ति को श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिल जाता है. 

लाडली जी मंदिर का इतिहास

बरसाना का श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाड़ली जी मंदिर, श्रीजी मंदिर या राधा रानी का महल भी कहा जाता है, ब्रज के प्रमुख राधा-कृष्ण तीर्थों में से एक है, जो भानुगढ़, ब्रह्मांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. धार्मिक परंपरा के अनुसार मंदिर की मूल स्थापना भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभ ने की थी. लाड़ली जी मंदिर केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ब्रज की राधा-कृष्ण भक्ति परंपरा के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है.

FAQs

राधा अष्टमी पर बरसाना में क्या खास हुआ?

लाड़ली जी मंदिर में तड़के राधा रानी का महाभिषेक हुआ और दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी.

राधा रानी के महाभिषेक में कितना दूध-दही लगा?

मंदिर प्रबंधन के अनुसार महाभिषेक में 11-11 कुंतल दूध और दही समेत घी, शहद और बूरा भी इस्तेमाल हुआ.

लाड़ली जी मंदिर का दूसरा नाम क्या है?

बरसाना के इस मंदिर को राधा रानी मंदिर, श्रीजी मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है.

राधा रानी की पूजा सुबह या दोपहर, किस समय करना सही है ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Barsana Mathura Radha Ashtami 2026 Shri Ji Mandir
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